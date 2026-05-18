Audi A6 Allroad Quattro се завръща

Инженерите от Инголщат отказват да вдигнат белия флаг и подготвят грандиозно завръщане за традиционалистите. Германският премиум бранд е в напреднала фаза на разработка на петото поколение на своето приключенско комби Audi A6 Allroad Quattro. Неочакваното потвърждение за появата на този проходим автомобил изтече директно от официалните документи за хомологация на австралийското правителство, където моделът вече е регистриран преди дългоочакваната си световна премиера.

Новото попълнение в гамата стъпва върху архитектурата на последното поколение Audi A6 Avant, което дебютира на асфалта миналата пролет, но идва натоварено с пълен боен арсенал за офроуд приключения. Външният вид запазва познатата рецепта, която феновете обожават: подчертано мускулеста осанка, специфични защитни пластмасови вежди на калниците, алуминиеви скари под предната и задната броня, както и масивни релси на покрива, които стоят забележимо по-високо спрямо тези на стандартното комби.

Големият коз на модела обаче остава интелигентното адаптивно въздушно окачване. Благодарение на него водачът може буквално с едно докосване да променя клиренса, превръщайки колата от снижен магистрален изтребител в повдигнат всъдеход, готов за кал, сняг и пресечен терен. За да бъде картинката пълна, моделът ще се отличава с уникален дизайн на джантите, обути в гуми с по-дълбок и агресивен грайфер.

Качвайки се на борда, шофьорът и спътниците му ще попаднат в истински дигитален оазис. Интериорът повтаря луксозната архитектура на актуалното семейство Audi A6, залагайки на брутална дигитализация с три огромни екрана на таблото, високотехнологичен head-up дисплей и четиризонов климатроник. За пълния акустичен комфорт по време на дълъг път се грижи аудиофилска система Bang & Olufsen с внушителните 20 високоговорителя, а аристократичното усещане се допълва от автоматичните вакуум затварячи на вратите.

Под предния капак германците залагат на сериозна механична диверсификация, предлагайки две коренно различни, но изключително ефективни концепции:

За традиционалистите и любителите на дългите преходи е подготвена модификацията с 3.0-литров V6 TDI. Този рафиниран дизелов звяр е подпомогнат от мека хибридна технология (Mild Hybrid), като генерира мощност от 295 конски сили и чудовищен въртящ момент от 580 Нм.

За феновете на модерните технологии е разработена Plug-in хибридна версия (PHEV), съчетаваща 2.0-литров бензинов TSI мотор и мощен електрически двигател. Общата системна мощност тук достига системните 362 конски сили, а батерията с капацитет 20.7 кВтч позволява чисто електрически пробег от близо 100 километра в града.

Независимо от избора на задвижване, въртящият момент се предава към пътя чрез седемстепенна автоматична трансмисия S tronic и, разбира се, легендарното перманентно задвижване на четирите колела quattro. Животът извън утъпканите пътища очевидно все още има нужда от своите комбита с висока проходимост.