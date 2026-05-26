Снимат филм на ужасите в Родопите

Международна копродукция между САЩ и Великобритания снима филм с работно заглавие "Една нощ в Рила“, който се реализира на територията на Смолян и Родопите. Проектът има за цел не само да разкаже мистериозна история, но и да популяризира България като атрактивна дестинация за международни филмови продукции и туризъм.
Снимките започнаха на 10 май и вече включват едни от най-живописните локации в региона, сред които Смолянските езера и по-специално района около Тревистото езеро. Международният екип работи на място, привлечен от природните дадености и автентичната атмосфера на Родопите.
Продуцентът и режисьор на филма Мартин Нуза споделя пред БТА, че идеята за проекта е започнала да се развива преди повече от година именно с цел снимките да бъдат осъществени в България. По думите му страната предлага съчетание от впечатляваща природа, богати традиции и гостоприемни хора, което я прави подходяща за международни кино продукции. Личната му връзка с България също има значение - съпругата му Надежда е от Русе.
В главната роля участва британската актриса Елайза Бойс, която влиза в образа на героинята Алис. Сюжетът проследява група младежи, които пристигат в България за рок фестивал, но престоят им постепенно се превръща в кошмар, след като започват да се случват необясними изчезвания.
Филмът е в жанра хорър, като историята съчетава мистерия и напрежение с природните и атмосферни локации на Родопите. Един от операторите на продукцията, Милен Стоилов, отбелязва, че сюжетът се развива около група приятели, наели къща в района на Смолян, където странни събития започват да нарушават спокойния им престой.
Българското участие в екипа е ограничено, като сред местните професионалисти са операторите Милен и Димитър, които работят съвместно с международната продукция при заснемането на кадрите в планинския регион.
Очакванията са "Една нощ в Рила“ да достигне до международна публика и да представи Родопите като впечатляваща кинематографична локация, допринасяйки за по-широкото разпознаване на България като дестинация за филмов туризъм и чуждестранни продукции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
То като филма с паметника на БУЗЛУДЖА,
който беше база за подводници във ВАРНА❗
09:19 26.05.2026
6 Ще има и още
Ама то всъщност като гледам тълпите в Трансилвания....така де, обработеният от телевизиите човешки мозък следва своя си логика.
09:22 26.05.2026
12 Ироничен
Коментиран от #16
09:34 26.05.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Ироничен":Те така са свикнали- да снимат другаде❗
Кадрите от Луната да не мислиш , че са снимани на Луната😉😀
09:47 26.05.2026
17 Имаше един хорор
Ставаше дума за едни педофили будисти които правят нарко трафик и накрая ги изядоха едни мечки имаше и министри сред тях но на тях нищо не им направиха мечките
Коментиран от #18
10:04 26.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
