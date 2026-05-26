Снимат филм на ужасите в Родопите

26 Май, 2026 09:16 1 226 20

  • филм на ужасите-
  • родопите-
  • смолян-
  • мартин нуза

Снимките започнаха на 10 май и вече включват едни от най-живописните локации в региона

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Международна копродукция между САЩ и Великобритания снима филм с работно заглавие "Една нощ в Рила“, който се реализира на територията на Смолян и Родопите. Проектът има за цел не само да разкаже мистериозна история, но и да популяризира България като атрактивна дестинация за международни филмови продукции и туризъм.

Снимките започнаха на 10 май и вече включват едни от най-живописните локации в региона, сред които Смолянските езера и по-специално района около Тревистото езеро. Международният екип работи на място, привлечен от природните дадености и автентичната атмосфера на Родопите.

Продуцентът и режисьор на филма Мартин Нуза споделя пред БТА, че идеята за проекта е започнала да се развива преди повече от година именно с цел снимките да бъдат осъществени в България. По думите му страната предлага съчетание от впечатляваща природа, богати традиции и гостоприемни хора, което я прави подходяща за международни кино продукции. Личната му връзка с България също има значение - съпругата му Надежда е от Русе.

В главната роля участва британската актриса Елайза Бойс, която влиза в образа на героинята Алис. Сюжетът проследява група младежи, които пристигат в България за рок фестивал, но престоят им постепенно се превръща в кошмар, след като започват да се случват необясними изчезвания.

Филмът е в жанра хорър, като историята съчетава мистерия и напрежение с природните и атмосферни локации на Родопите. Един от операторите на продукцията, Милен Стоилов, отбелязва, че сюжетът се развива около група приятели, наели къща в района на Смолян, където странни събития започват да нарушават спокойния им престой.

Българското участие в екипа е ограничено, като сред местните професионалисти са операторите Милен и Димитър, които работят съвместно с международната продукция при заснемането на кадрите в планинския регион.

Очакванията са "Една нощ в Рила“ да достигне до международна публика и да представи Родопите като впечатляваща кинематографична локация, допринасяйки за по-широкото разпознаване на България като дестинация за филмов туризъм и чуждестранни продукции.


Оценка 3.8 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Боровец е идеално място.

    09:17 26.05.2026

  • 2 Ами то

    9 7 Отговор
    самите Родопи станаха филм на ужасите.

    09:18 26.05.2026

  • 3 мъкаааа

    8 3 Отговор
    Пак простотии,ръйш!

    09:18 26.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор
    Една нощ в РИЛА, сниман в РОДОПИТЕ😀
    То като филма с паметника на БУЗЛУДЖА,
    който беше база за подводници във ВАРНА❗

    09:19 26.05.2026

  • 5 Сталин

    16 0 Отговор
    Правилно са избрали декора и държавата,за 30 години кошерна демокрация, безкрайни ужаси

    09:21 26.05.2026

  • 6 Ще има и още

    15 0 Отговор
    Как с филм на ужасите се популяризира дестинация?
    Ама то всъщност като гледам тълпите в Трансилвания....така де, обработеният от телевизиите човешки мозък следва своя си логика.

    09:22 26.05.2026

  • 7 Пестеливи са американците

    11 2 Отговор
    България е идеално място, държава на ужасите. Украйна също, но там е опасно. Но правителството трябва да поиска сериозна сума за безплатното ползване на фона за филма.

    09:23 26.05.2026

  • 8 Сталин

    12 3 Отговор
    Значи да разбираме че с този филм България ще бъде представена като държава на ужасите,а не следва ли тези чуждестранни агенти да бъдат веднага изгонени от България

    09:27 26.05.2026

  • 9 мъкаааа

    7 2 Отговор
    филмов туризъм и чуждестранни продукции.А ЗА ИЗВЪНЗЕМНИ НЯМА ЛИ ДА ПРАВЯТ ПРОДУКЦИИ? Не само филми на УЖАСНИТЕ!

    09:27 26.05.2026

  • 10 Настопроценти

    9 0 Отговор
    Родопите и Рила са красиви планини и България не трябва да бъде представяна,като филм на ужаса!

    09:28 26.05.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 2 Отговор
    Защо точно в Родопите? В България където и да отидат да снимат, все ще е филм на ужасите!

    09:30 26.05.2026

  • 12 Ироничен

    9 0 Отговор
    Какво пречеше да го снимат в истинската Рила?

    Коментиран от #16

    09:34 26.05.2026

  • 13 Костя

    2 2 Отговор
    А кога ще снимат филм в Максуда ,моето родно място

    09:37 26.05.2026

  • 14 Баба Гошка

    4 2 Отговор
    Да ги на риттват отдет са. Уж спокойно почивали, пък взели да изчезват? Алоууу. Туй ней реклама, туй е измама и очерняне на нашата мила Родина. Да отидат у украйнината, там изчезват и се появяват в САЩ във вид на резервни части. Не тук при нас! Защо не отидат в Туррция да поснимат там, да видим колко време ще могат да снимат про стоо тиите си

    09:45 26.05.2026

  • 15 Локацията

    2 5 Отговор
    правилна. Така ще видят извънземни с шалвари и чалми говорещи на неразбираем език.Филма ще има успех.

    09:47 26.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ироничен":

    Те така са свикнали- да снимат другаде❗
    Кадрите от Луната да не мислиш , че са снимани на Луната😉😀

    09:47 26.05.2026

  • 17 Имаше един хорор

    3 2 Отговор
    Филм който е сниман в една хижа на Петрохан
    Ставаше дума за едни педофили будисти които правят нарко трафик и накрая ги изядоха едни мечки имаше и министри сред тях но на тях нищо не им направиха мечките

    Коментиран от #18

    10:04 26.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хихи

    1 0 Отговор
    участват ли Нейнски и крадлоленче ?!

    10:31 26.05.2026

  • 20 Гонете ги със сопи

    0 0 Отговор
    Чакайте туризъм...."страхотно" представяне на България. Антиреклама се нарича това.

    10:38 26.05.2026