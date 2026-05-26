Новини
България »
Всички градове »
Кметът на Дряново: Много малко хора отговарят на изискванията за обезщетение след водното бедствие

Кметът на Дряново: Много малко хора отговарят на изискванията за обезщетение след водното бедствие

26 Май, 2026 10:09 468 6

  • кмет-
  • дряново-
  • хора-
  • изисквания-
  • обезщетение-
  • наводнение

Трифон Панчев съобщи още, че от общината ще предприемат действие да отпуснат общинска помощ, която може би ще е в по-малък размер, но ще бъде за всяко засегнато домакинство

Кметът на Дряново: Много малко хора отговарят на изискванията за обезщетение след водното бедствие - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отнесен асфалт и поразени улици, разрушени мостове и големи щети на стадионите в Дряново и Царева ливада - това е равносметката след водната стихия, която връхлетя и града на Колю Фичето.

165-годишният каменен мост, построен от майстора и емблема на Дряново, устоял на времето, също е със засегнат парапет. От наводнението пострадаха къщи, дворове, гаражи и търговски обекти.

"От близо 50 адреса, които бяха посетени вчера, служителите на социално подпомагане са дали заявление за попълване на една много малка част от хората, което е проблем. Защото когато излизат представители на държавата и казват "Всички засегнати ще бъдат обезщетени, хвърлят се едни големи суми, а в последствие се оказва, че преценката кой трябва да получи обезщетението е доста странна и трудна. Критериите са такива, каквито са, но е факт, че хората са с унищожени посеви в градините си, наводнени гаражи, наводнение мазета, изгорели електроуреди. За да се получи сумата за обезщетение, трябва да има много съборени сгради", заяви пред bTV кметът Трифон Панчев.

Той съобщи, че от общината ще предприемат действие да отпуснат общинска помощ, която може би ще е в по-малък размер, но ще бъде за всяко засегнато домакинство.

Щетите са в размер на милиони евро. "Не съм убеден дали има застраховател в България, който да отпусне такава застрахователна щета и полица", коментира кметът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МУНЬО ИМА ПАРИ ЗА УКРИЯ

    6 0 Отговор
    БЪЛГАРИТЕГОДЪХАТ ПОДВОДНО. АГЕЙН...

    10:13 26.05.2026

  • 2 Мъни

    8 4 Отговор
    Хора, крайно време е да се научим да застраховаме имотите си, а не да чакаме на "държавата". На цената на два картона цигари ще имате застраховка, която ще покрие по-голямата част от щетите.

    10:15 26.05.2026

  • 3 Пич

    8 2 Отговор
    Е що...?!
    Щото не са украинци !!!
    За българските няма ли ол инклузив ?!

    10:18 26.05.2026

  • 4 честен ционист

    2 1 Отговор
    Вчера някакъв веселяга ми приказва, ама те не са се застраховали. Абе кой застраховател би поел риска да изпллаща обещетение в тая бананова република. Все едно в Уганда да се застраховаш, че няма да те нападне някой лъв по черните пътища.

    10:31 26.05.2026

  • 5 Дали има застраховател в България?

    0 0 Отговор
    Има, разбира се. Застрахователите се презастраховат при европейските застрахователи. Диверсификацията на риска е основен похват в този бизнес. Ти гледай дали и как са се застраховали съгражданите.

    10:35 26.05.2026

  • 6 буля

    0 0 Отговор
    Щети за милиони,за населението жълти центове.Трудността идва от там,че много сгради нямат никакви строителни планове и разрешения за строеж.Няма застраховател който да ги застрахова.Разни пристройки,сайванти и т.н.Изниква и друг въпрос-всички ли електроуреди ги държат в приземния етаж,по избите?И стигаме до въпроса защо се случи това наводнение?Цяла Нидерландия е под морското ниво и наводнения няма.Гледаме,че водопровода захранващ Севлиево е една ръждясала тръба на показ,над земята.Само някой да пробие дупка и вкара нещо ще изтрови целия град!Та това е стратегическа тръба.

    10:42 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол