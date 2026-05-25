Илиян Василев: Путин ще остане в историята като православния лидер, убил най-много православни

25 Май, 2026 13:01 1 878 201

Мобилизация. Война без край. Санкции. Изолация. Страх. Репресии. Загубено поколение млади мъже. Изтичане на мозъци. Икономика, все по-зависима от войната и държавния контрол

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Владимир Путин вероятно ще остане в историята като православния лидер, убил най-много православни. Общата цифра за Украйна и Русия е към милион и половина!? От тях поне 80 процента са православни. И това е една от най-мрачните исторически и морални иронии на нашето време.

За сведение на Радев и патриарха Даниил. Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Малцина осъзнават мащаба на демографската катастрофа, която войната причинява на самата Русия. Има дни от началото на войната, в които Русия губи дневно приблизително толкова или дори повече млади мъже, отколкото ражда момчета - порядък от около 1500–1600 души дневно, ако се включат убити, тежко ранени и необратими медицински загуби.

Сега разбирате ли колко тежко е стратегическото положение на Путин? Не от днес за утре. Не само на фронта. А като историческа перспектива за самата Русия. И да залагаш на Путин е психическа диагноза.

Това не е просто война на изтощение срещу Украйна. Това е война, която изяжда бъдещето на собствената му държава.

Има един много показателен факт. Единствените относителни бейби бум периоди в съвременна Русия идват тогава, когато обществото започва да вижда перспектива.

Първият е по време на перестройката. Днес в официалния кремълски разказ Михаил Горбачов е демонизиран като „предател“. Но именно тогава руснаците за първи път от десетилетия започват да усещат надежда за по-нормален живот и по-отворено бъдеще.

Вторият относителен демографски подем идва в средата на нулевите години - когато в Русия се изливат огромни енергийни приходи, стандартът расте и страната не води голяма война. Хората имат усещане за стабилност, за социална мобилност и за утрешен ден.

А сега си представете обратното.

Ако сте млад руснак или рускиня днес - колко оптимистична е перспективата пред вас?

И към това добавете състоянието на здравеопазването.

Да, Русия има отлични лекари и силни медицински школи. Но това важи основно за Москва, Санкт Петербург и няколко големи центъра. Огромната част от страната страда от системен недостиг на модерно оборудване, лекарства, специалисти и инфраструктура. Военната икономика постепенно изсмуква ресурси от цивилния сектор, а технологичната изолация започва да се усеща все по-силно. Ние се оплакваме от родното здравеопазване, но в сравнение с руското сме на друга планета. Отново не говорим за няколкото болници за елита.

Имперските амбиции винаги изглеждат грандиозно на парадите. Но накрая сметката се плаща от обикновените хора - с живота, бъдещето и децата им.

И точно това е трагедията на днешна Русия.

А сега ме наречете русофоб. Нелепо, нали?


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    99 27 Отговор
    а теб никой няма те помни
    освен с кражбите

    Коментиран от #21, #188

    13:01 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така, така

    26 78 Отговор
    Прав е господин Василев.

    Коментиран от #112

    13:03 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    91 14 Отговор
    Илияне, отдавна знаеш, че този който е ОБСЛУЖВАЛ много господари има трагичен край!

    13:04 25.05.2026

  • 8 ще остане в историята

    87 16 Отговор
    Агент "Сашо", пардон, Илиян Василев

    Коментиран от #24

    13:04 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    72 22 Отговор
    Много плоско.

    Продажниците в Киев за долари се втурнаха да жилят и убиват руснаци.
    С любезното съдействие на ЦРУ и НАТО.

    Това е и целта на фашистките САЩ: да се изтребе славянския свят.
    Хитлер обичаше също тази визия.

    13:08 25.05.2026

  • 16 А ти гадино

    76 18 Отговор
    Ще останешмръсника, който печели от руски газ, и плюе по Русия.

    Коментиран от #47

    13:09 25.05.2026

  • 17 Много водка изпи, молодец

    66 13 Отговор
    Га маа пелмени и чай от самовара целуваше сърпа и чука викаше друго.

    13:09 25.05.2026

  • 18 Лидерът убил най много Православни

    49 14 Отговор
    е Адолф Хитлер (NSDP) SS, Хайнрих Химлер.

    Сегашното Политическо Ръководство на ЕС , отказва да има Дипломатическа Връзка с Русия и Путин.

    13:09 25.05.2026

  • 19 Дори в момента

    50 9 Отговор
    Православни и католици биват гонени, убивани и изнасилвани ч, а християнски символи биват поругавани от ционистите в Израел и окупираната част от Ливан.

    Коментиран от #26

    13:10 25.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин ще остане във историята като

    26 55 Отговор
    Човекът при който Русия беше победена от Украйна

    13:12 25.05.2026

  • 24 Специална Военна Опсерация

    23 51 Отговор

    До коментар #8 от "ще остане в историята":

    Путин е вредител!
    Вижте само кой е дядо му и за кого е готвил (какви са истинските имена на превратаджиите от 1917г - без псевдоними)!

    13:12 25.05.2026

  • 25 Абе агент на ДС "Сашо11" да тъ сфетна

    58 24 Отговор
    Убиеца на християни е наркоман Зелю... Путин винаги и основно иска мир и тоя мир беше готов 2022 г. без тия бъдещи загуби на територии, но Зелю послушаха рошовия ингилиз и сега ша берат ядове!!!

    13:13 25.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Умрел руснак

    10 22 Отговор
    Историята се решава в Малая Токмачка.

    13:15 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Те украинците

    46 15 Отговор
    НЕ са православни. Те запалиха и унищожиха собствената си църква, господ ги е проклел.

    13:16 25.05.2026

  • 32 Този писач не е разбрал

    51 11 Отговор
    защо започна това
    Жалко за него

    13:17 25.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гост

    35 13 Отговор
    Украинците не са чисти славяни! Те та подли, продажни, красиви и Нагли славяни! И колкото Вобрололците па Путин та избили, трижди повече си те избиха САМИ!!! За ПАРИ!!!

    Коментиран от #39

    13:18 25.05.2026

  • 36 Хмм

    29 8 Отговор
    за зеленски не важи, защото той не е православн

    Коментиран от #71

    13:19 25.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1234

    39 10 Отговор
    Илиане иска ми се да ти кажа "да го .....ш" ама ще ме изтрият
    повече подхожда "Борис Джонсън е ще остане в историята като неправославния лидер, убил най-много православни."
    или "Макрон ще остане в историята като неправославния лидер, убил най-много православни"

    13:20 25.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Радев

    15 31 Отговор
    ще остане в историята като българския лидер, подкрепящ Путин убил най-много православни. Същото важи и за гласувалите за Радев.

    13:23 25.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 9689

    31 6 Отговор
    Нищожество,ти защо стана доносник на ДС и КГБ?

    13:26 25.05.2026

  • 45 Роза

    18 5 Отговор
    Когато гледаш нещата отстрани, всичко изглежда различно,защото пряко не те засяга.Но ако някой от вас имаше в семейството си човек,загинал на фронта,или пък сте застрашени от мобилизация ,във война,която не защитава родината, а е предизвикана от политически интереси....тогава всичко изглежда различно ,и въобще нямаше да ви е до писане на коментари по форумите!

    13:26 25.05.2026

  • 46 Някой

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ххххххххххх":

    Откогато това не е безплатно. Като няма други доходи. :)

    13:27 25.05.2026

  • 47 Въпрос

    10 21 Отговор

    До коментар #16 от "А ти гадино":

    И колко е спечелила България от руски газ, че не се сещам?

    Коментиран от #139

    13:29 25.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хммм

    10 26 Отговор
    Чудесен по човешки направен анализ .Жалко, че този красив и умен народ се води по акъла на този психопат .

    13:30 25.05.2026

  • 51 Енергиен експерт

    22 5 Отговор
    този Енергиен експерт е излюпен от ВИИ Карл Маркс, Сър!

    13:30 25.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Балабанова

    27 8 Отговор
    И кой го казва?Поредния седесар от голямото някога СДС.Но се прави на поредния забраванчо за това какво стана на майдана в 2014г.и защо беше там Виктория Нюланд.Г-н Василев,всички беди идват заради вас,които все сте учили в СССР,а днес сте на големите критици на Путин.А,бяхте посланик при СДС там,нали.

    Коментиран от #62

    13:32 25.05.2026

  • 55 Само като ги гледам на снимката

    12 9 Отговор
    тия шебеци, кинта и 40 и си мисля, прав беше онзи с мустачките - унтерменшен!

    Коментиран от #118

    13:33 25.05.2026

  • 56 Точен

    26 10 Отговор
    Крокодилските сълзи на Илиянчо са резултат на укрозагибите навръх 24 май. Най-големият убиец на православни в тази война е евреинът Зеленски, подбуден от англосакса Борис Джонсън. Илияне, явно грантовите ни ти стигат, за семейство се грижиш, съчувствам ти и повече те съжалявам.

    Коментиран от #67

    13:34 25.05.2026

  • 57 шаа

    20 7 Отговор
    не го знам този какъв е, но православни фашисти няма

    а иначе е нормално за едностранчива медия да публикува такива материали, изчоплени от фб

    13:35 25.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кое не е така ?!

    6 15 Отговор
    Неоспорим факт!

    13:37 25.05.2026

  • 62 хихи

    12 4 Отговор

    До коментар #54 от "Балабанова":

    в жълтопаветна глава чур можеш да вкараш, акъл не............

    13:37 25.05.2026

  • 63 ДебилВасилев:

    25 7 Отговор
    Зеленски ще остане в историята като лидераНаркоман,
    Който уби Православната църква в Украйна,
    Унищожи народа си и Уби най-много православни укри!

    13:38 25.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Путлер Югент

    8 19 Отговор
    Родих се при Путин

    Мизерствах при Путин

    Умрях преди Путин

    За 2 хиляди долара.

    Това е Путриотизъм

    13:39 25.05.2026

  • 67 Арена Арменец

    16 3 Отговор

    До коментар #56 от "Точен":

    Борис Джонсон ВНУК на грузински черкезцот еврейски произход Мехюет последния зам.министър в Османската Империя направил НЕуспешен МАСОНски заговор с-р Султана в последствие избягал с кораб от Истанбул заЛОНДОН където се укрил при братята масони и евреи от Ложа Велик Ориент Йнгланд

    13:40 25.05.2026

  • 68 ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    8 15 Отговор
    С помощта на
    ЕВРЕИТЕ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
    ЩЕ ЗАТРИЕ РУСКАТА КОЧИНА.

    КАКЪВ ПРАВОСЛАВЕН Е ТОЯ
    БЕЗБОЖНИК?

    Коментиран от #104

    13:41 25.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Стоенчо

    20 4 Отговор
    Тоя откъде го изкопахте?! Сигурно е някоя стара ДС издънка?!

    13:42 25.05.2026

  • 71 А Шаломчето

    5 11 Отговор

    До коментар #36 от "Хмм":

    Какъв е Бре
    Червен Гейтър ?

    13:43 25.05.2026

  • 72 Ха ха ха

    16 7 Отговор
    А ти ще си известен като най-големия неблагодарник русофоб, само за да могат да плюят на гроба ти

    13:44 25.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Из падмасковие

    5 12 Отговор
    Русия е колониален придатък на Великобритания,навремето британската кралица ,инсталира внука си за император на раша, Никълъс секънд,хазара Путин работи за ми6,дава им досиета на руската агентура в източна Германия които са ликвидирани

    13:47 25.05.2026

  • 81 Ами

    11 3 Отговор
    Фобиите са психични заболявания. Някой от тях се лекуват.
    Идиотизмът е вроден. Той не се лекува.
    Родиш ли се идиот, живееш като идиот и си умираш идиот.

    13:48 25.05.2026

  • 82 Макробиолог

    4 12 Отговор
    Повтарям за дежурния Ал алгорим,1500 на ден руснаци прави 2,160 000 за 4 години.

    13:48 25.05.2026

  • 83 ...

    6 12 Отговор
    Заради Путин умряха или бяха осакатени над милион руснаци...

    13:48 25.05.2026

  • 84 Макробиолог

    5 5 Отговор
    Общия брой според същия Василев са 1,5млна

    13:49 25.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Мдаа

    6 4 Отговор
    Затуй Христос е казал по делата им ще ги познаете, не по имената или афиширането.Отделно 95% от православните са такива заради традицията на етноса, но не от лично призвание.

    13:50 25.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Макробиолог

    10 5 Отговор
    Това че смята украинците за безсмъртни е ясно.

    13:50 25.05.2026

  • 89 Макробиолог

    4 4 Отговор
    Пита се от къде идва разликата от 1млн убити руснаци?

    Коментиран от #95

    13:52 25.05.2026

  • 90 Макробиолог

    4 2 Отговор
    Деменция?

    13:52 25.05.2026

  • 91 БРАВО

    7 2 Отговор
    Ами ти много компетентен се оказа,... вчера не харесваше в статия Р.Радев, днес Путин, а утре кого

    13:53 25.05.2026

  • 92 Макробиолог

    3 3 Отговор
    Неграматност?

    13:53 25.05.2026

  • 93 Пора

    5 8 Отговор
    Путинова русия умира.

    13:53 25.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Йосиф Кобзон

    5 3 Отговор

    До коментар #89 от "Макробиолог":

    При мен .

    Коментиран от #102

    13:54 25.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 АУДИ

    5 8 Отговор
    80% от украинските войници са католици

    13:56 25.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Четете и мислете..

    7 12 Отговор
    Това не е пропаганден коментар, а суровата истина,; който не е живял или пребивал поне за малко в тази държава, Русия, няма за какво да съди автора на статията.

    13:57 25.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Макробиолог

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Йосиф Кобзон":

    Какво при теб?Да не колекционираш ирационални числа?

    13:59 25.05.2026

  • 103 АБЕ ИЛИЯ СЪС Н

    9 2 Отговор
    Защо само Путин а НАРКОКЛОУНЧЕТО що прави. Избива бомби яко. ДА ИЗВИНЯВАЙ той е еврейче не християнин. Само ПУТИН ВИ Е ВИНОВЕН.

    14:00 25.05.2026

  • 104 Смех

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ":

    Кого визираш?

    14:01 25.05.2026

  • 105 ШЕФА

    10 2 Отговор
    Майката на илиян соросо..ов ще остане в историята на България ката родила най-големият идио...

    14:03 25.05.2026

  • 106 Русия

    9 3 Отговор
    Много е смешно и жалко плъх да говори и пише за мечка !

    14:04 25.05.2026

  • 107 Ада няма насищане

    6 4 Отговор
    Най-големия празнославен храм на териториата носи името на един воин приел исляма Александър Невски.

    Коментиран от #129, #136

    14:06 25.05.2026

  • 108 Тома

    8 5 Отговор
    Айде още един продажник който се храни от ръката на Путин като посланик в Москва и целуваше руски газове и му беше гуд

    14:06 25.05.2026

  • 109 Варна

    7 2 Отговор
    Това изпраж.... Илиян много го активираха в последно време,явно краят му наближава и скоро ще отиде в Ада при нац.предател Зъби Зъбев.

    14:06 25.05.2026

  • 110 Фактъ

    4 4 Отговор
    Навремето диви варварски руски племена,печенеги,татари и хазари се обединяват и тръгват да грабят България,княз Светослав ги попилява,гони ги чак до река волга

    14:07 25.05.2026

  • 111 Томи

    6 2 Отговор
    Този не беше ли изгонен от Русия и кракът му да не стъпи там!?

    14:11 25.05.2026

  • 112 Прав в какво?

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така, така":

    Ако един човек е православен до последния си миг, значи е спасен. Но само Господ решава кой е православен ... "и пак ще дойде в славата Си да съди и живи и умрели"...

    Коментиран от #117

    14:13 25.05.2026

  • 113 Язовеца

    3 2 Отговор
    за чиф утск0то джудже няма ли каже нещо?

    Коментиран от #197

    14:16 25.05.2026

  • 114 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 4 Отговор
    Заради геноцид над човешкия род.

    Коментиран от #116

    14:16 25.05.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Жокера

    3 4 Отговор

    До коментар #114 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Бих гласувал за нов @уш виц за такива хле б@рки , като тебе.

    14:20 25.05.2026

  • 117 Мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Прав в какво?":

    Православен не значи Богуугоден.Съпостави православната практика със Писанието и ще разбереш защо, но за тази цел трябват познания и,наче людете жинат от нямане знания.

    14:20 25.05.2026

  • 118 Май...

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само като ги гледам на снимката":

    ....точно тия унтерменшен му такова.ха ма. менцето на тоя с мустачките...

    Коментиран от #199

    14:20 25.05.2026

  • 119 Рон Джереми

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Минавам само да кажа":

    Минаваш, или те "минават"?

    14:21 25.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Да обобщим.

    1 1 Отговор
    Искат Блатария е свършена.

    14:22 25.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Къса памет

    0 1 Отговор
    Има Илия,
    Сталин . Хитлер? Или само последните 5 години се смятат.

    14:24 25.05.2026

  • 124 ПУТЛЕРАЙХА

    3 2 Отговор
    Се разпада

    14:24 25.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 атаман

    2 3 Отговор
    Зеленски ще остане в историята,като юдея избил най много християни,които ще му прекъснат жизненият цикъл.

    14:25 25.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 И така

    3 4 Отговор
    Путин е един пропаднал,страхлив плъх.

    14:27 25.05.2026

  • 131 Гориил

    14 1 Отговор
    Този светец игнорира масовия геноцид, забраната на руския език и унищожаването на Православната църква. Той беше недоволен, че унижените и обидените решиха да се защитят и да отговорят на нахлуването на НАТО.

    Коментиран от #145

    14:28 25.05.2026

  • 132 Може би

    3 4 Отговор
    Само Сталин го бие в това мероприятие, но той за разлика от уличния бандит Путя е бил православен семинарист.

    14:28 25.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #128 от "Как пък":

    За кво да бягаме в Русия, като Русия ще дойде тука !! Така казаха маленкия зеля и нато !!!

    Коментиран от #149

    14:29 25.05.2026

  • 135 Кажи честно ... 🤣

    4 3 Отговор
    Какви православни са тия монголоидно-татарски opkи от московията ? 🤣🤣🤣
    Полковник Гундяев ли е православен? Или пък портиера на КГБ квартирата в Дрезден - жужака Путлер ? 🤣🤣🤣

    14:29 25.05.2026

  • 136 Всъщност...лъжеш

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "Ада няма насищане":

    Няма исторически доказателства или официални данни Александър Невски да е приемал исляма. Той е канонизиран за светец от Руската православна църква заради защитата на източноправославното християнство, макар че като политик е поддържал лоялни дипломатически отношения с мюсюлманската Златна орда.
    DW

    Коментиран от #140

    14:29 25.05.2026

  • 137 Смешник

    5 3 Отговор
    А Зеления терорист какъв ще остане като гълъб на мира ли смотаняко

    Коментиран от #146

    14:29 25.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Спечели със СССР

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Въпрос":

    18 царски България петрохански пигмей

    14:31 25.05.2026

  • 140 Верно ли бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #136 от "Всъщност...лъжеш":

    ТролскаСмрат?

    14:31 25.05.2026

  • 141 Верно я...

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Верно ли бе?":

    ...ек.скремент си.рости.ту.тски.

    14:31 25.05.2026

  • 142 Пламен

    3 4 Отговор
    "Русия е Нигерия със сняг. Наистина ли ви харесва идеята, че шайка бандити ще контролира доставките на цялата световна енергия?"

    Не го казвам аз , казва го един руснак- Сергей Брин, известен като един от основателите на Google (съвместно с Лари Пейдж)

    Коментиран от #186

    14:31 25.05.2026

  • 143 Казал

    0 3 Отговор

    До коментар #138 от "Т Живков":

    Монголския татарин с господ Монголското куче Тангра

    14:32 25.05.2026

  • 144 баце

    2 2 Отговор
    Аман от боклуци с чуждо мнение.

    Коментиран от #148

    14:33 25.05.2026

  • 145 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #131 от "Гориил":

    Ако НАТО нахлуе от Русия няма да остане и помен.

    Коментиран от #150, #166

    14:33 25.05.2026

  • 146 Как какъв

    4 3 Отговор

    До коментар #137 от "Смешник":

    Ще остане като герой защитаващ държавата Уклайна срещу агресора Русия.

    14:34 25.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Аман от руски подлоги.

    2 4 Отговор

    До коментар #144 от "баце":

    След есвеото къде ще се спасявате?

    Коментиран от #154

    14:35 25.05.2026

  • 149 Вярно ли бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хи хи":

    ТролскаСмрат.

    14:36 25.05.2026

  • 150 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Ами":

    Я провери колко натовски офицери думна Орешника в гаражите на Бяла църква.

    Коментиран от #158

    14:36 25.05.2026

  • 151 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Според същите джънк тинк танкове посейдон, сармат,кинжал,буревестник,ярс ,орешник...бяха мултики.Бът они поступили на въоръжение без 1,5 трлна военен бюджет.Който трябва знае че если що четиригодишна возня нема да има.

    14:37 25.05.2026

  • 152 А Мала Токмачка?

    4 2 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #155

    14:37 25.05.2026

  • 153 Гориил

    15 3 Отговор
    Разширяването на НАТО на изток и двата преврата в Киев разтревожиха, уплашиха и изчерпаха търпението на Русия. И това се случи в отговор на благородното и доброжелателно съгласие на Москва за обединението на Германия. Наистина, вашето предателство и измяна нямат граници.

    14:37 25.05.2026

  • 154 Ти къде ще се спасяваш

    2 3 Отговор

    До коментар #148 от "Аман от руски подлоги.":

    Помако сюнетисан

    14:37 25.05.2026

  • 155 Наркоуродът

    4 2 Отговор

    До коментар #152 от "А Мала Токмачка?":

    Кога пи кафе в Крим,

    14:38 25.05.2026

  • 156 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "Хахахахаха":

    Ето едно цитатче - "водещите държави по паритет на покупателната способност през 2025 г. са: 1 Китай, 2 САЩ, 3 Индия, 4 Русия ,5 Япония".
    И един съвет точно за такива като теб.
    Обърни внимание какво съм написал в пост 81.

    14:39 25.05.2026

  • 157 Клоуна пусин 🤡💩

    3 4 Отговор
    Още в заглавието има множество грешки. Пусин нито е православен, още по малко е пък лидер.
    Пусин е един изключително npocт милиционер, а както знаем набожен милиционер НЯМА !

    Коментиран от #170, #181

    14:39 25.05.2026

  • 158 Ол1гофрена на сайта,

    2 3 Отговор

    До коментар #150 от "Ха ХаХа":

    Направи справка за руските генерали в хора на Кобзон.

    Коментиран от #164

    14:39 25.05.2026

  • 159 Пустиня(к)

    6 2 Отговор
    Тоа е некъв русофоб.

    14:40 25.05.2026

  • 160 Фелдмаршал сър Гутрие

    0 4 Отговор
    Добре че НАТО възпира православна Украйна,иначе досега русия да е атракцион Йелоустоун 2

    Коментиран от #167

    14:40 25.05.2026

  • 161 Сашо 11

    3 1 Отговор
    Агент доносник на ДС...

    14:40 25.05.2026

  • 162 журналето забрави

    2 1 Отговор
    журналето забрави да добави фашаги и националисти които нямат нищо общо с правоверието

    14:41 25.05.2026

  • 163 Тити на Кака

    1 2 Отговор
    Др. Василев от ДС на БКП се опитва да изтрие от паметта на шараните имената на Ленин и Сталин, православните лидери, затрили десетки милиони неправилно православни?
    Отличен опит, макар и отлично смешен😂😂😂

    14:41 25.05.2026

  • 164 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #158 от "Ол1гофрена на сайта,":

    Трапанираният мозък на Буданов направи справка провери я гьотверен

    14:41 25.05.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Ами":

    Кое нато ще нахлуе в Русия ??? Американското нато не ще да нахлува, турското нато е дружка с Русия, остава ти да нахлуеш с двете счупени ф-ки

    14:41 25.05.2026

  • 167 Господи

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    Събери си вересиите чиито баби ефективно обслужваха османлиите

    14:42 25.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Демагогията на грантояда не върви

    6 2 Отговор
    Само че, Православния лидер Путин избива фашистаката хунта в украйна отказала се от православието, палеща църкви, убива, бие и тормози, свещеници и вярващи православни украински граждани..

    14:43 25.05.2026

  • 170 Абе льольо

    4 1 Отговор

    До коментар #157 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    14:43 25.05.2026

  • 171 Копейки,

    3 2 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #177

    14:43 25.05.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 бат Данчо

    1 0 Отговор
    И.Василев истински български МУСОР !!!

    14:46 25.05.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Нямаме търпение Путин да докопа и Илиян Василев и да сложи край на мъките му, за да не му четем повече тъпотиите му!

    14:46 25.05.2026

  • 177 НАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #171 от "Копейки,":

    Защото отказа да им служи

    14:46 25.05.2026

  • 178 трън

    1 1 Отговор
    ще е в конкуренция със Сталин...

    14:46 25.05.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Тома

    1 0 Отговор
    Много но на книга.

    14:49 25.05.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Кърджали

    3 0 Отговор
    Всички до един които обслужвах се оказаха соросоиди.Едни такива закръглени, шавливи в кръста

    Коментиран от #194

    14:54 25.05.2026

  • 186 И Сергей Брин и Лари Пейдж

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Пламен":

    са евреи. Също като Зельо. И нетанягуй.

    Коментиран от #196

    14:54 25.05.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Жалкият

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    аФтор пак се изБразнил в съня си и държи да сподели полЮциите си с широката публика. Разбира се срещу съответното заплащане от правилните, гУмно красТАиви НПО-та. Не, не е русофоб, той е просто на повикване срещу заплащане...Евала на факти, че му представя трибуна(срещу съответното)..за да разбере широката публика, колко ниско ощможе да лази някой срещу парЕ.

    14:57 25.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Цеко

    2 1 Отговор
    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    14:59 25.05.2026

  • 191 Макробиолог

    0 1 Отговор
    По убав от Путин за запада в следващите десетилетия начело на Русия нема да има.Турен е начело от кръговете около Елцин и вярва в същия социално иконом модел,..група олигарси даром получиха ресурси за трилиони,и свободно си разнасят активите,яхтите и антуража по света и най вече на запад.

    14:59 25.05.2026

  • 192 Па де да знам

    1 1 Отговор

    До коментар #189 от "Бе що като напиша, че":

    Вероятно си пьодал.

    15:00 25.05.2026

  • 193 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Нищо нищо. Рашите трябва да се радват, че имат орешник. Болници и училища не им трябват. Хахахаха.

    15:01 25.05.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    1 1 Отговор
    В ЧЕХИЯ

    Е Арестуван. МИТРОПОЛИТ

    ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ОПИПАЛИ ГО СЪС

    ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО

    НАРКОТИК .

    РУСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦЕННОСТИ ,

    АГЕНТИТЕ НА ФСБ

    ЗА НИШО ГИ НЯМАТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ

    СЛЕД ГЕЙ СКАНДАЛИТЕ

    ЯВНО ИСКА НОВА ДВИЖУХА.

    15:02 25.05.2026

  • 196 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "И Сергей Брин и Лари Пейдж":

    Не са евреи, а хазари. И Епстийн е такъв. И много други.
    90% от тия които се представят за евреи са всъщност хазари.

    15:05 25.05.2026

  • 197 ДА ДЖУДЖЕТО

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Язовеца":

    ШАЛОМОВИЧ

    За него питаш?

    15:06 25.05.2026

  • 198 Да те питам и да ти кажа

    1 0 Отговор
    А зеленото жуже като какъв ще остане в историята?
    А ти като какъв ще останеш в историята- като никакъв!

    15:06 25.05.2026

  • 199 Неграмотен си

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Май...":

    Чети повече.

    15:09 25.05.2026

  • 200 Историк

    1 1 Отговор
    Путин ще остане в историята на 21 век като най-вероломния агресор в Европа, преродения Хитлер +Сталин. Руският патриарх ген.Гундяев благославя тържествено оръжията,които рушат православните храмове в Украйна и избиват невинните християни украинци. Сталин с радост и усмивки взриви най-големия православен храм в Русия в центъра на Москва ""Възнесение господне" преди 100 години. Нищо не се е променило в манталитета на болшевиките. Путин ще бъде запомнен и с превръщането на 3 братски народа в Украйна, Русия и Беларус във вечни врагове. Престъпленията му ще носят векове тежкия отпечатък на разрухата. Тези двамата рушители на православието цинично се представят като православни християни. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва.

    15:09 25.05.2026

  • 201 Констатация

    0 0 Отговор
    """"Путин ще остане в историята като православния лидер, убил най-много православни""" ---- Е, па верно е...., фактите и цифрите не лъжат!!! Пътят към Ада е постлан с Добри Намерения!!!

    15:11 25.05.2026