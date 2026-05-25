Новини
Любопитно »
Старо и неловко интервю на Слави Трифонов с DARA отново провокира остри реакции (ВИДЕО)

Старо и неловко интервю на Слави Трифонов с DARA отново провокира остри реакции (ВИДЕО)

25 Май, 2026 15:15 5 209 86

  • интервю-
  • дара-
  • слави трифонов-
  • dara

Тогава 50-годишният Слави Трифонов не спира да се взира в бюста на певицата

Старо и неловко интервю на Слави Трифонов с DARA отново провокира остри реакции (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Старо телевизионно интервю от 2019 г. на певицата Дарина Йотова (известна като DARA) при Слави Трифонов отново привлече обществено внимание. В записа, водещият задава серия от лични и директни въпроси, включително за личния живот на изпълнителката, пише plovdiv24.bg.

Въпросното интервю в някогашното шоу на Слави Трифонов по bTV днес изглежда като учебникарски пример за институционален сексизъм и злоупотреба с ефирно положение. Представител на по-старото поколение в шоубизнеса и бъдещ политически лидер, водещият рамкира разговора през остарели клишета, напомнящи поведението на "пиян чичо на сватба“.

Тогава 50-годишният Слави Трифонов не спира да се взира в бюста на певицата. Момичето съвсем достойно и без да се засяга му обяснява, че природните ѝ дадености са просто въпрос на генетика. Водещият обаче отказва да смени темата и продължава да дълбае, стигайки до своеобразен кръстосан разпит дали въпросните физически белези се предават по майчина, или по бащина линия.

Интервюто е определяно от част от зрителите като неловко заради тона на разговора и настойчивото навлизане в лични теми. В един от моментите разговорът се насочва към ролята на жената в обществото, като DARA прави изказване, че жените могат да бъдат пълноценни личности и лидери независимо от семейния си статус.

Въпреки натиска и настойчивите въпроси за личния ѝ живот, младата изпълнителка тогава демонстрира зрялост, която контрастираше с поведението на водещия. На тезата ѝ, че една жена може да бъде пълноценен човек и лидер без присъствието на мъж, Трифонов реагира остро с репликата: "Лидерка – няма такава дума!“.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент Стойчев

    75 8 Отговор
    Дъртия Слави е една изтривалка в пишман българските масонските ложи

    Агент Стойчев СТАРАТА държавна сигурност

    Коментиран от #8, #9

    15:18 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цъцъ

    46 34 Отговор
    То па човек вече да не се загледа вие, как сте се пръкнали на тоя свят, ако родителя ви. Е се беше загледал в нещо на другия родител😅
    Аре стига, вече с тия джендърски ценности и клишета или, ще си правите бебетата в еоруветки!

    15:21 25.05.2026

  • 4 арлингтън

    30 6 Отговор
    "пиян чичо Слави ,като на сватба не си свалял погледа от жълтата зона на Дара“.....АЗ СЪЩО.

    15:21 25.05.2026

  • 5 Къде е тръгнал

    49 12 Отговор
    Славун не може да го вдига.

    15:21 25.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    50 21 Отговор
    Абе направо я правете доживотен диктатор ДАРА!!! и да ви е честита бангарангата!
    Глъма народ друго не заслужава!

    15:22 25.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мнение

    45 23 Отговор
    Тя щото Дар-ката е от българките с най-голям пример за обществото ни?!

    Днес тук в сайта на факти четох новина, че мъжа на Дара щял да развива некъв бизнес с масло от канабис, заедно с Кирил Петков?!
    Естествено сега вече статията не е достъпна???

    Изглежда, че ппдб-ейщината (плюс петроханщината) представляваше България на Евровизия?

    15:25 25.05.2026

  • 11 сбруя

    25 12 Отговор
    Лидерка-има такава дума.Думата е в женски род. Лидерка е бабата на Европата- Урсула фон дер Лайен.

    Коментиран от #71

    15:27 25.05.2026

  • 12 гръндж

    11 5 Отговор
    3-фон -офф ....НЯМА ТАКАВА ДУМА!

    15:31 25.05.2026

  • 13 Славчо

    33 4 Отговор
    Е едно про 100 парче ,а умния народ му даде вот да управлява дори

    15:35 25.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаберих

    23 1 Отговор
    - Представи си, че си сама вкъщи и при теб дойдат извънземните. Какво ще направиш?
    - Мусака. На всички ще им хареса.

    15:37 25.05.2026

  • 16 Фактите са такива

    48 5 Отговор
    Слави Трифонов си е простааак от край време!! В БГ проссстаците са на почит, а на умните хора се подиграват, сбъркана работа!!

    15:37 25.05.2026

  • 17 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    28 8 Отговор
    Интересното е, че днес подобни стари интервюта се гледат много по-критично, защото обществените стандарти са се променили. Неща, които преди са минавали като „шоу“ или „майтап“, сега по-често се обсъждат като НЕУВАЖИТЕЛНИ или ТОКСИЧНИ.

    15:40 25.05.2026

  • 18 Цвете

    24 3 Отговор
    БОЖЕ, КАКЪВ " ПОЛЪХ " НА НЕВЕЖЕСТВО ОТ СТРАНА НА ВОДЕЩИЯТ.ДО ДЕН ДНЕШЕН И КАПКА ПРОМЯНА НЯМА. ЗУЛУСЪТ Е ПОТЪНАЛ В РАЗМИСЪЛ НАВЕРНО СЛЕД ГРАНДИОЗНИЯТ УСПЕХ НА ДАРА В ЕВРОВИЗИЯ ,КОЯТО Я ГЛЕДА ПОЛОВИНАТА СВЯТ.БРАВО ДАРА, НЕ СЕ ОБРЪЩАЙ НАЗАД И ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАШ НАЙ МНОГО. 👍🇧🇬👏🌺💯👏🇧🇬🌺💯👍🇧🇬

    15:40 25.05.2026

  • 19 Сексизъм

    25 12 Отговор
    Такова поведение е сексистко — особено защото интервюто е фокусирано върху тялото, външността и личния живот на Дара по начин, по който не биха били третирани мъжки гости. Коментари за бюст, настояване по интимни теми и омаловажаване на мнение с реплики тип „няма такава дума“ лесно се възприемат като пример за стар модел на телевизионно поведение, в който жените са поставяни в неудобна или снизходителна рамка!!!!!!!

    Коментиран от #47

    15:41 25.05.2026

  • 20 Браво, Дара!

    23 7 Отговор
    DARA запази спокойствие и достойнство в разговора — и именно това вероятно прави контраста толкова видим за зрителите днес. Дара е достойна млада жена, а Слави Трифонов е „сексистки", „неуместен“, „натрапчив“, „арогантен“, „старомоден“
    „мачистки“ отвратителен попардак..

    Коментиран от #40

    15:45 25.05.2026

  • 21 Слави старомоден и гнусен!

    20 5 Отговор
    От едната страна е телевизионната култура на 90-те и 2000-те, в която водещият доминира разговора, провокира, поставя госта в неудобство и често търси „сеир“. Слави Трифонов използва агресивен хумор, натиск, сарказъм, подигравка и демонстрация на контрол над студиото.
    От другата страна интервюираният НЕ трябва да бъде свеждан до външност, пол или интимност, особено когато има явен дисбаланс на власт: много по-възрастен и влиятелен водещ срещу млада изпълнителка в началото на кариерата си.

    15:48 25.05.2026

  • 22 Цвете

    9 6 Отговор
    БОЖЕ, КАКЪВ " ПОЛЪХ " НА НЕВЕЖЕСТВО ОТ СТРАНА НА ВОДЕЩИЯТ.ДО ДЕН ДНЕШЕН И КАПКА ПРОМЯНА НЯМА. ЗУЛУСЪТ Е ПОТЪНАЛ В РАЗМИСЪЛ НАВЕРНО СЛЕД ГРАНДИОЗНИЯТ УСПЕХ НА ДАРА В ЕВРОВИЗИЯ ,КОЯТО Я ГЛЕДА ПОЛОВИНАТА СВЯТ.БРАВО ДАРА, НЕ СЕ ОБРЪЩАЙ НАЗАД И ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАШ НАЙ МНОГО. 👍🇧🇬👏🌺💯👏🇧🇬🌺💯👍🇧🇬

    15:50 25.05.2026

  • 23 Типичният отвратителен Слави

    11 4 Отговор
    Днес повече хора виждат: objectification (свеждане на жената до външност),
    натиск чрез публичен авторитет, подценяване на мнение чрез ирония, и едно поколенческо отношение към жените в шоубизнеса.
    Репликата „Лидерка – няма такава дума!“ също е показателна. Формално той може да е спорил за езика, но в контекста звучи като отхвърляне на самата идея жена да бъде лидер. А езикът често носи символична власт — когато отричаш думата, внушаваш, че самото явление е „неестествено“.

    15:50 25.05.2026

  • 24 Дара е класи над плешивия Чалгар

    19 5 Отговор
    Дара печели ретроспективно от ситуацията, защото изглежда по-зряла и емоционално овладяна. А дъртия Слави си стъпил на ушите.

    15:52 25.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ирония

    21 5 Отговор
    Слави Трифонов е груб, доминиращ и нечувствителен дъртак, който няма усет за съвременните стандарти.

    15:53 25.05.2026

  • 27 мдам

    18 4 Отговор
    Слави чалгаря ръси остроумия от северозапада. Славитрифоновчетата в коментарите и те мажат... Абе картинката е един път. А най-зряло и мъдро в тази ситуация изглежда едно 17-годишно хубаво и талантливо момиче.

    15:55 25.05.2026

  • 28 Цвете

    15 5 Отговор
    НОМЕР 10, КОГАТО ЗАВЪРШИШ МЕДИЦИНА С ОТЛИЧИЕ ,ТОГАВА " МОЖЕШЕ " ДА ДРАСКАШ ,Т.Е .ПИШЕШ. СЪПРУГЪТ Й РАБОТИ В СВЕТОВНА КОМПАНИЯ ,КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА БЪДЕЩИ МЕДИКАМЕНТИ ПРОТИВ РЕДКИ БОЛЕСТИ .УЧИ СЕ, ТОВА ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ДА УЛЕГНЕШ В МИСЛЕНЕТО. 🤦‍♂️🤷‍♀️🇧🇬

    15:56 25.05.2026

  • 29 Яшар

    7 9 Отговор
    Певачки Цг.нки и копна ри не ме интересуват и не ми пука кой са и какви са ..е съм ги тюф.ц.те

    Коментиран от #83

    15:56 25.05.2026

  • 30 Съществува думата "лидерка"!!

    8 3 Отговор
    Думата „Лидерка“ съществува и се използва в българския език, макар дълго време да е звучала необичайно за част от хората. Думата е образувана напълно закономерно: „лидер“ + женски суфикс „-ка“, както:

    „учител“ - „учителка“

    „директор“ - „директорка“

    „автор“ - „авторка“

    Днес „лидерка“ се среща в медии, академични текстове и публична реч, особено когато се говори за жени на ръководни позиции. Някои хора все още предпочитат „жена лидер“, защото смятат „лидерка“ за по-неестествено звучащо, но това е въпрос на езиков вкус, не на граматическа правилност.

    Така че репликата „няма такава дума“ не е особено точна. По-скоро отразява по-консервативно отношение към новите или по-видими женски форми в езика.

    Коментиран от #75

    15:56 25.05.2026

  • 31 Вай

    5 5 Отговор
    Сега го плюем,а щяхме,да го изберем ПРЕЗИДЕНТ!!!

    15:56 25.05.2026

  • 32 Вай

    4 5 Отговор
    Сега го плюем,а щяхме,да го изберем ПРЕЗИДЕНТ!!!

    15:57 25.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 В ЕС

    8 3 Отговор
    В Германия подобно интервю по-скоро би могло да доведе до:
    обществен скандал,
    натиск от медии и социални мрежи,
    извинение от телевизията,
    дисциплинарни последствия,
    или намеса на медиен регулатор, ако има нарушение на етични стандарти.

    15:59 25.05.2026

  • 35 Парадокс БГ

    9 2 Отговор
    В западноевропейски контекст интервю с толкова силен фокус върху тялото на млада жена вероятно би било оценено много по-критично, отколкото в българската телевизионна среда.

    16:00 25.05.2026

  • 36 Температурен Темерут

    12 4 Отговор
    Имп.отента славе чалгаро-мумията,никога не е бил лидер на нищо. Той е само един умиращ паразит с кафяви гащи.

    16:01 25.05.2026

  • 37 Слави няма морал

    7 4 Отговор
    Слави Трифонов многократно коментира гърдите на Дара в национален ефир, това е неуважително, обективизиращо и сексистко поведение. Особено когато темата няма връзка с професионалните ѝ качества или причината да е поканена.

    Проблемът не е само в конкретната дума, а в динамиката: много по-възрастен и влиятелен мъж, национална телевизия, млада изпълнителка в началото на кариерата си, и разговор, който се измества от музика и идеи към тялото ѝ.
    Това поставя Дара в ситуация, в която трябва да „се справя“ с неудобството публично, вместо да бъде третиран като равностоен събеседник.

    16:04 25.05.2026

  • 38 Съмнително!!!!!

    13 4 Отговор
    Чалгаря е педофил, говори само за "ци.ци.те" на младото момиме, което е поставено в неудобно унизително положение. На Чалгарят му текат лигите. Отвратителен дъртьо, гнусен, мазен.

    16:06 25.05.2026

  • 39 Мнение

    11 6 Отговор
    Дара трябва да съди този отвратителен възрастен гнусар!!!

    16:07 25.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Трагедия

    2 5 Отговор
    Първо 52 годишния, после простата п...у...т...к...а отсреща е типична еднодневна пеперуда. Това интервю злепоставя ДАРА.

    16:10 25.05.2026

  • 44 Вулгарен отвратителен Слави

    5 3 Отговор
    Когато интервюто се фокусира върху външността и интимни намеци вместо върху музиката, работата или идеите на Дара, това е липса на уважение.
    Особено при разлика във възраст, статус и влияние — Слави Трифонов е бил утвърден телевизионен водещ, а Дара — млада изпълнителка в изгряващ етап от кариерата си. В такава ситуация водещият носи по-голяма ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОНА И ГРАНИЦИТЕ НА РАЗГОВОРА.

    16:10 25.05.2026

  • 45 Възмутен

    8 4 Отговор
    Дърт мазен плашив педофил. Вторачил се в гърдите на младото момиле и само това дъвчи и се гаври. Гнусен и отвратителен.

    16:12 25.05.2026

  • 46 Мъка, мъка

    4 6 Отговор
    Кифла се опитва да говори

    Коментиран от #50

    16:13 25.05.2026

  • 47 Ха,ха

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сексизъм":

    Да покани някой Славчо на интервю да го пита колко има в дипломата за средно и колко сантиметра му е салама😂

    16:13 25.05.2026

  • 48 Слави да изкаже извинение на Дара

    9 6 Отговор
    Смятам, че Слави Трифонов дължи извинение на Дара за начина, по който разговаря с нея в старото интервю. Коментарите за тялото ѝ и настойчивите лични въпроси не изглеждат като уважително отношение, а като унизителен телевизионен стил, който днес звучи остаряло и сексистки. Дара показа повече спокойствие и достойнство от водещия.

    16:15 25.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Извини се бре!

    6 5 Отговор
    Слави Трифонов трябва да се извини на Дара. Интервюто днес изглежда не като „шоу“, а като пример за неуважение и сексизъм към млада жена в национален ефир.

    16:18 25.05.2026

  • 52 Ха,ха

    4 2 Отговор
    Дрътио слави вдига ли самолета😂😂

    16:18 25.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чалгаря е най-гнусното нещо

    5 3 Отговор
    Гледайки това интервю поведението на Слави Трифонов изглежда вулгарно, арогантно и дълбоко неуважително към Дара. Вместо разговор за музика и талант, фокусът се измества към външността и личното ѝ пространство. Това не изглежда като „шоу“, а като остарял и сексистки модел на поведение в национален ефир. Дара показа много повече достойнство и самообладание в ситуацията.

    16:20 25.05.2026

  • 55 Слави е Позор!

    5 3 Отговор
    Това интервю е пример как една млада жена може да бъде поставена в неудобна ситуация пред цяла държава под претекст за „шоу“. Коментарите за тялото и личния живот на Дара не бяха нито забавни, нито интелигентни — бяха просто неуважителни. Най-силното в случая е, че тя запази спокойствие и достойнство въпреки тона срещу нея.

    16:22 25.05.2026

  • 56 Дара защо се страхуваш от истината?

    3 4 Отговор
    Бангир бангир е турска дума за много шум и крещене, за отклонява на вниманието избраха бангаранг/а. Ритуали на казълбашите/алевити: 6 май, женски ритуал, деца с маски на изрисувани тикви.Арапите пропъждат злите духове. Козите кожи са традиционен елемент от облеклото на участниците в древни маскарадни и пролетни обичаи, подобни на кукерските (често наричани джамали.Танцови стилове: Зикр(танцьорите-кланяне в екстаз),Семах(едната ръка под ъгъл към слънцето/небето).Текетата места за духовна практитика носят пулса на едно учение коете поставя любовта над страха. Бунтът е бунтът на алевитите срещу потисничество и конвенционалното.

    16:24 25.05.2026

  • 57 Реалист

    7 4 Отговор
    Има огромна разлика между провокативен хумор и публично унижение. Когато разговорът с Дара се върти основно около гърдите ѝ, това говори повече за неадекватния Слави Трифонов, отколкото за Дара. Подобно поведение не изглежда „култово“, а просто просташко и недостойно за национален ефир.
    С право изгониха Слави Трифонов от btv, той е позор, проссстащина и отврат.

    16:25 25.05.2026

  • 58 Слави е отвратителен

    9 4 Отговор
    Унизителен и неуместен е тонът на Слави Трифонов към Дара. Постоянните коментари за външността ѝ и натрапчивите лични въпроси нямат нищо общо с уважително интервю. Вместо да покаже класа и професионализъм, Слави Трифонов демонстрира поведение, което е арогантно, сексистко и крайно остаряло.

    16:26 25.05.2026

  • 59 Ядосан

    5 4 Отговор
    Вместо уважително интервю за музика и кариера, се получава демонстрация на власт и лош вкус в ефир от страна на Слави Трифонов.

    16:27 25.05.2026

  • 60 Чалгарят е комплексар

    8 3 Отговор
    Гледано с днешните стандарти, поведението в това интервю не може да се оправдае като „шоу“. Когато една млада изпълнителка е сведена до външността си в национален ефир, това вече не е провокация, а липса на професионализъм и уважение. Реакцията на DARA тогава е пример за самообладание в неудобна ситуация.

    Коментиран от #85

    16:28 25.05.2026

  • 61 Слави е сексист

    3 6 Отговор
    Проблемът в това интервю не е само в отделни реплики, а в цялостния тон. Разговорът не дава пространство на госта като артист, а я поставя в позиция да се защитава от лични и неподходящи въпроси.

    16:29 25.05.2026

  • 62 Запознат

    3 5 Отговор
    Еректилна дисфункция получавам от българки 🤮🤮🤮🤮🤮

    Коментиран от #63

    16:30 25.05.2026

  • 63 Май.ка. Ти

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Запознат":

    Боли ме ш.ундата кво получаваш шизо

    16:34 25.05.2026

  • 64 я жълтопаветните G-zита

    6 3 Отговор
    се превъсбудили

    Коментиран от #66

    16:36 25.05.2026

  • 65 Сатана Z

    2 5 Отговор
    А Румбата само е гледал в пазвата на безДарра

    Коментиран от #67

    16:38 25.05.2026

  • 66 Ха,ха

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "я жълтопаветните G-zита":

    Май Ка то от кое село е😂

    Коментиран от #86

    16:39 25.05.2026

  • 67 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Сатана Z":

    И от факултето само там гледаме,друго нема🤣🤣

    16:40 25.05.2026

  • 68 Син.гаман.га

    5 1 Отговор
    Из София се носеха слухове как мутрите го пошляпвали по врата след скечове в началото😂😂

    Коментиран от #79

    16:43 25.05.2026

  • 69 Забравих те съпруга

    3 3 Отговор
    Доктор Ервин Миленов Иванов с баща Милен Иванов Заимов . Ервин е алевит-Правите ли някакви връзки?

    Коментиран от #84

    16:43 25.05.2026

  • 70 Роза

    5 3 Отговор
    Не се учудвам,защото Слави се държи така "по принцип" с повечето от интервюираните.Спомням си как се подиграваше на една руска актриса,че не говорела добре български,но тя го постави на мястото му,като му каза ,че той пък съвсем лошо говори руски.Интересно,как ли се чувства сега,като гледа някогашното интервю с Дара?!Какво ли питам,хора като него не могат да изпитват нито срам,нито разкаяние!

    Коментиран от #74

    16:43 25.05.2026

  • 71 То пък тя

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "сбруя":

    една лидерка
    Всички знаят че ползва спокойствието на защитата от много дела
    Хората не ядат домати с колците

    16:55 25.05.2026

  • 72 Ха,ха

    5 2 Отговор
    Тоя про.стак две поколения опрос.тачи😂😂

    16:59 25.05.2026

  • 73 Хмм

    7 1 Отговор
    на 53 е бил, на години да ѝ бъде баща, гнусно - гледах клип как реагират в залата на Евровизия докато чакат резултата и след това, почти всички викаха "България", а едно русо момиче повтаряше като молитва "Bulgaria, please! Bulgaria, please!"

    17:01 25.05.2026

  • 74 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Роза":

    той беше първият, който я "поздрави" и ни нарече хейтъри

    17:03 25.05.2026

  • 75 Браво на авторът на песента

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Съществува думата "лидерка"!!":

    Както и най-новата и гениална българска дума(Ямайкизъм) с "бангаранга "
    Думата е образувана напълно закономерно: „бангаранг “ + женски суфикс „-ка“, ще рече бунтарка . Дори би трябвало да бъде бангаранКа с "к".

    17:08 25.05.2026

  • 76 Джоан

    3 0 Отговор
    В никакъв случай не оправдавам неудобните въпроси на Трифонов за бюста на Дара, а самата Дара уважавам много за постижението й на Евровизия! Борбено момиче, което направи много за България. Но в случая се вижда провокативното й облекло. Горнището на анцуга нарочно е късо, изрязано над бюста, така че той да изглежда още по-голям. Търсен е ефектът и е намерен - Слави Трифонов не отлепя очи от циците на Дара. За щастие със същия подход спечелихме и Евровизия. Явно европейците харесват едър бюст.

    17:25 25.05.2026

  • 77 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Никой не е очаквал друго от кьорав сакат чалгар. Абсолютен смотаняк.😂

    17:25 25.05.2026

  • 78 Хмм

    3 1 Отговор
    Браво на Дара, и на 20 го е превъзхождала, изпълнението ѝ е супер, не си е променила стила

    17:29 25.05.2026

  • 79 Мут ра

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Син.гаман.га":

    И не само по врата ,често го шляпахме и по г за,а и той беше много доволен

    17:33 25.05.2026

  • 80 Дааа

    0 2 Отговор
    Машите копеи не харесват бангаранга ,предпочитат чунга чанга

    17:36 25.05.2026

  • 81 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тая явно всички, цял живот я доят. Но пък така й харесва.

    17:42 25.05.2026

  • 82 Фори

    1 0 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!

    17:51 25.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Забравих те съпруга":

    Какво връзка да направят тъпаците.Никога не са чули какво е Алевит.
    Турска секта.Молят се не на Мохамед, а на мъжа на щерка му Фатма..Али

    17:57 25.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 хохо

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха,ха":

    твойта коя смена е на трасето

    18:02 25.05.2026