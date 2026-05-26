Щастлив край: Откриха живо и здраво 5-годишното издирвано край Кюстендил момченце

Щастлив край на мащабната спасителна операция. 5-годишният Маурисио, който изчезна в черешовите насаждения край Кюстендил, е открит жив и здрав, предаде ФОКУС.

Момченцето е намерено в района на село Скриняно. То е в добро здравословно състояние и вече е при своите роднини. Акцията по издирването е официално прекратена.

Детето беше в неизвестност от 19:00 ч. на 25 май, когато семейството му е работило в масивите между селата Скриняно и Соволяно. След като първоначално опитали да го открият сами, в 20:48 ч. близките подават сигнал на телефон 112.

Веднага след това започна мащабна операция на терен, която продължи и през цялата нощ. В акцията се включиха десетки екипи на Районното управление на МВР – Кюстендил; Регионална дирекция "Гранична полиция“ и ГПУ – Олтоманци; Общинска охрана; десетки местни доброволци.

Случаят придоби популярност, след като притеснените роднини разпространиха апел и снимка на малкия Маурисио в социалните мрежи с молба за съдействие.

В сутрешните часове на днешния ден издирването беше засилено с използването на дронове, като се включи и летателна техника (хеликоптер). За щастие момченцето беше локализирано и предадено на роднините му.