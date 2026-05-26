Щастлив край: Откриха живо и здраво 5-годишното издирвано край Кюстендил момченце

Щастлив край на мащабната спасителна операция. 5-годишният Маурисио, който изчезна в черешовите насаждения край Кюстендил, е открит жив и здрав, предаде ФОКУС.
Момченцето е намерено в района на село Скриняно. То е в добро здравословно състояние и вече е при своите роднини. Акцията по издирването е официално прекратена.
Детето беше в неизвестност от 19:00 ч. на 25 май, когато семейството му е работило в масивите между селата Скриняно и Соволяно. След като първоначално опитали да го открият сами, в 20:48 ч. близките подават сигнал на телефон 112.
Веднага след това започна мащабна операция на терен, която продължи и през цялата нощ. В акцията се включиха десетки екипи на Районното управление на МВР – Кюстендил; Регионална дирекция "Гранична полиция“ и ГПУ – Олтоманци; Общинска охрана; десетки местни доброволци.
Случаят придоби популярност, след като притеснените роднини разпространиха апел и снимка на малкия Маурисио в социалните мрежи с молба за съдействие.
В сутрешните часове на днешния ден издирването беше засилено с използването на дронове, като се включи и летателна техника (хеликоптер). За щастие момченцето беше локализирано и предадено на роднините му.
1 Пич
Коментиран от #5
10:17 26.05.2026
2 Мое мнение
Коментиран от #4
10:19 26.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 др Гей Билтс
До коментар #2 от "Мое мнение":Те слагат и на децата без проблеми проследяващи устройства.
Коментиран от #6, #7
10:21 26.05.2026
5 МВР пикчърс локализира балами
До коментар #1 от "Пич":Единственото хубаво е, че са изписали няколко стотин хил лв за акцията и, че заетите в издирването са получили по допълнителен бонус и вероятно почивен ден.
Коментиран от #10, #13
10:26 26.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #15
10:32 26.05.2026
9 КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ РАЗХОДИТЕ НА
НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАКА
10:34 26.05.2026
10 Пич
До коментар #5 от "МВР пикчърс локализира балами":Не разваляй позитивната новина с негативизъм!
10:34 26.05.2026
11 Детенцето
10:36 26.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лалугер
До коментар #5 от "МВР пикчърс локализира балами":Моли се да не ти се налага да изписват пари и за теб.Автоагрисията ви може да ви донесе големи бели.Господ забавя,но не забравя.И на мен ми се е случвало.Оттогава никога не оставям негативизма да ме завладява.
10:39 26.05.2026
14 бутилка ром
До коментар #8 от "Последния Софиянец":От мама Есмералда.
10:41 26.05.2026
15 Смехоран
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Що бе,в Италия има Иван.Ама не са българи.
10:42 26.05.2026