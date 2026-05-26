Щастлив край: Откриха живо и здраво 5-годишното издирвано край Кюстендил момченце

26 Май, 2026 10:15 883 15

Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Щастлив край на мащабната спасителна операция. 5-годишният Маурисио, който изчезна в черешовите насаждения край Кюстендил, е открит жив и здрав, предаде ФОКУС.

Момченцето е намерено в района на село Скриняно. То е в добро здравословно състояние и вече е при своите роднини. Акцията по издирването е официално прекратена.

Детето беше в неизвестност от 19:00 ч. на 25 май, когато семейството му е работило в масивите между селата Скриняно и Соволяно. След като първоначално опитали да го открият сами, в 20:48 ч. близките подават сигнал на телефон 112.

Веднага след това започна мащабна операция на терен, която продължи и през цялата нощ. В акцията се включиха десетки екипи на Районното управление на МВР – Кюстендил; Регионална дирекция "Гранична полиция“ и ГПУ – Олтоманци; Общинска охрана; десетки местни доброволци.

Случаят придоби популярност, след като притеснените роднини разпространиха апел и снимка на малкия Маурисио в социалните мрежи с молба за съдействие.

В сутрешните часове на днешния ден издирването беше засилено с използването на дронове, като се включи и летателна техника (хеликоптер). За щастие момченцето беше локализирано и предадено на роднините му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Браво !!! Хубаво е да има и добри новини!!!

    Коментиран от #5

    10:17 26.05.2026

  • 2 Мое мнение

    11 4 Отговор
    На деца с проблеми е добре да се слагат проследяващи устройства.

    Коментиран от #4

    10:19 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 др Гей Билтс

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мое мнение":

    Те слагат и на децата без проблеми проследяващи устройства.

    Коментиран от #6, #7

    10:21 26.05.2026

  • 5 МВР пикчърс локализира балами

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Единственото хубаво е, че са изписали няколко стотин хил лв за акцията и, че заетите в издирването са получили по допълнителен бонус и вероятно почивен ден.

    Коментиран от #10, #13

    10:26 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Хубаво българско име -Маурисио

    Коментиран от #14, #15

    10:32 26.05.2026

  • 9 КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ РАЗХОДИТЕ НА

    1 2 Отговор
    ВСИЧКИ КОИТО СА УЧАСТВАЛИ
    НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАКА

    10:34 26.05.2026

  • 10 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР пикчърс локализира балами":

    Не разваляй позитивната новина с негативизъм!

    10:34 26.05.2026

  • 11 Детенцето

    1 0 Отговор
    италианец ли е с това типично италианско име ? Важното е , че всичко е приключило с щастлив край !

    10:36 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР пикчърс локализира балами":

    Моли се да не ти се налага да изписват пари и за теб.Автоагрисията ви може да ви донесе големи бели.Господ забавя,но не забравя.И на мен ми се е случвало.Оттогава никога не оставям негативизма да ме завладява.

    10:39 26.05.2026

  • 14 бутилка ром

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    От мама Есмералда.

    10:41 26.05.2026

  • 15 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Що бе,в Италия има Иван.Ама не са българи.

    10:42 26.05.2026

