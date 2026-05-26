Петя Дикова „носи парите“ в семейството, Илиян Любомиров готви и чисти вкъщи

Илиян Любомиров и Петя Дикова отново станаха център на внимание, този път що се отнася до ролите им в семейството. Повод за остри реакции в публичното пространство станаха откровенията на писателя, че именно той поема голяма част от домакинските задължения у дома – чистене, готвене, пазаруване и грижите за децата. Петя от своя страна е фокусирана върху финансовото и професионално развитие.

Самият Илиян е засягал темата и преди, като с лека самоирония е признавал, че е "мъж под чехъл" – определение, което моментално отприщи реакции в социалните мрежи, пише "Уикенд".

Част от потребителите не останаха възхитени от откровенията му, като някой заговориха за "загуба на мъжественост". Други защитиха двойката с аргумента, че модерното семейство отдавна не се измерва по остарелите роли като "кой носи парите" и "кой стои в кухнята".

Илиян не изглежда притеснен от сегашните роли в семейството, като многократно е подчертавал, че не би могъл да бъде с жена без амбиции и професионална реализация.

Писателят бе споделил, че най-тежките му дни са били тези, в които Петя е била в майчинство. Тогава не получавала пълната си заплата и той е трябвало да се грижи за финансовата сигурност на семейството, което не е по вкуса му, защото не е свикнал да носи такава отговорност.