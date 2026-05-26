Никълъс Кейдж живее „монашески живот“, отдал се е на отглеждането на дъщеричката си

Актьорът Никълъс Кейдж сподели, че бащинството и възрастта са го накарали да преосмисли начина си на живот. В епизод на подкаста на The New York Times „Интервюто“, 62-годишният Кейдж разсъждава върху това как импулсивността му в младостта е повлияла както на кариерата му, така и на живота му извън екрана, пише marica.bg.

„Не е тайна, че през годините, особено в началото, може би съм имал липса на контрол над импулсите си и вероятно не е трябвало да купувам тази или онази кола или имот или каквото и да е било“, каза Кейдж пред водещия Дейвид Маркезе.

В сравнение с начина му на живот преди седем години, Кейдж каза, че приоритетите му са се променили значително.

„В момента съм изключително скучен. Живея много монашески. Не поемам никакви рискове, ако мога да ги избегна,” каза той и добави, че се стреми да отгледа малкото си дете така че да има щастлив и здравословен живот.

Кейдж и съпругата му Рико Шибата посрещнаха дъщеря през 2022 г. Актьорът има и двама възрастни сина от предишни връзки.

На въпроса дали обмисля да забави професионалната си кариера, Кейдж каза, че голяма част от вниманието му сега е насочено към отглеждането на най-малката му дъщеря.

„Грижа се изцяло за малкото си дете. Искам да кажа, че то ми отнема 80% от енергията и съм фокусиран върху това“, каза той, добавяйки, че иска да отдели време, за да бъде наоколо, за да „се грижи за нея и да я напътства."