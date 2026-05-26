Идрис Елба не е бил сред претендентите за ролята на Джеймс Бонд, както се твърдеше

Идрис Елба заяви, че „никога не е бил в надпреварата“ за ролята на Джеймс Бонд, с което сложи край на дългогодишните спекулации дали британският актьор ще наследи Даниел Крейг като агент 007, пише БГНЕС.

Откакто Крейг за последно изигра емблематичния шпионин във филма „Смъртта може да почака“ от 2021 г., имаше интензивни спекулации за това кой ще поеме ролята. Името на Елба фигурираше в почти всеки списък с предпочитани кандидати на феновете, заедно с Реге Пейдж, Том Харди и Арън Тейлър-Джонсън.

На премиерата на „Господари на вселената“ в Лос Анджелис миналата седмица Елба отхвърли твърденията, че все още е сред претендентите, докато Amazon MGM Studios започва търсенето на новия Бонд, съобщи в. „Индипендънт“.

„Името ми няма да бъде споменавано, няма начин. Те се ориентират към по-млади актьори. И им пожелавам всичко най-добро. Нямам търпение. Ще бъде невероятно“, каза 53-годишната звезда пред списание People.

„Честно казано, никога не съм бил в надпреварата. От самото начало не бях част от нея“, добави той.

Дългогодишните продуценти на филмите за Джеймс Бонд Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи обявиха през февруари 2025 г., че са предали творческия контрол над поредицата шпионски филми на Amazon.

През септември се появиха съобщения, че Дени Вилньов, режисьорът на първия филм за Бонд от ерата на Amazon, търси „неизвестен“ актьор за главната роля.

Сценаристът на „Остри козирки“ (Peaky Blinders) Стивън Найт ще напише сценария за новия филм, чиято премиера се очаква едва през 2028 г.

Този месец студиото обяви, че търсенето на наследник на Крейг вече е в ход. „Макар че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинга с удоволствие ще споделим повече новини с феновете на 007, веднага щом настъпи подходящият момент“, заявиха от Amazon MGM.

През 2011 г. Елба каза пред NPR, че „определено би обмислил“ да изиграе ролята на Бонд, но критикува начина, по който дискусията около ролята се е фокусирала върху расата. „Просто не искам да бъда чернокожият Джеймс Бонд. Шон Конъри не беше шотландският Джеймс Бонд, а Даниел Крейг не беше синеокият Джеймс Бонд“, посочи той.

През 2023 г. в подкаста SmartLess актьорът описа предложението да изиграе ролята като „върха“, но обясни, че никога не би приел възможността, тъй като тя се е превърнала във „въпрос на раса“.

„Тези, които не бяха доволни от идеята, направиха цялото нещо отвратително и отблъскващо, защото се превърна във въпрос на раса. Превърна се в безсмислица и аз понесох тежестта от това“, заяви той.

През 2015 г. авторът на книгите за Бонд Антъни Хоровиц сподели, че не смята Елба за подходящ за ролята, и подчерта, че това „не е въпрос на цвят на кожата“.

„За мен Идрис Елба е малко прекалено груб, за да изиграе тази роля. Не става въпрос за цвят на кожата. Мисля, че той вероятно е малко прекалено „уличен“ за Бонд. Дали става въпрос за елегантност? Да“, каза той пред „Дейли Мейл“.