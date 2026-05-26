Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Идрис Елба не е бил сред претендентите за ролята на Джеймс Бонд, както се твърдеше

Идрис Елба не е бил сред претендентите за ролята на Джеймс Бонд, както се твърдеше

26 Май, 2026 07:16 650 6

  • идрис елба-
  • джеймс бонд

„Честно казано, никога не съм бил в надпреварата. От самото начало не бях част от нея“, добави той

Идрис Елба не е бил сред претендентите за ролята на Джеймс Бонд, както се твърдеше - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Идрис Елба заяви, че „никога не е бил в надпреварата“ за ролята на Джеймс Бонд, с което сложи край на дългогодишните спекулации дали британският актьор ще наследи Даниел Крейг като агент 007, пише БГНЕС.

Откакто Крейг за последно изигра емблематичния шпионин във филма „Смъртта може да почака“ от 2021 г., имаше интензивни спекулации за това кой ще поеме ролята. Името на Елба фигурираше в почти всеки списък с предпочитани кандидати на феновете, заедно с Реге Пейдж, Том Харди и Арън Тейлър-Джонсън.

На премиерата на „Господари на вселената“ в Лос Анджелис миналата седмица Елба отхвърли твърденията, че все още е сред претендентите, докато Amazon MGM Studios започва търсенето на новия Бонд, съобщи в. „Индипендънт“.

„Името ми няма да бъде споменавано, няма начин. Те се ориентират към по-млади актьори. И им пожелавам всичко най-добро. Нямам търпение. Ще бъде невероятно“, каза 53-годишната звезда пред списание People.

„Честно казано, никога не съм бил в надпреварата. От самото начало не бях част от нея“, добави той.

Дългогодишните продуценти на филмите за Джеймс Бонд Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи обявиха през февруари 2025 г., че са предали творческия контрол над поредицата шпионски филми на Amazon.

През септември се появиха съобщения, че Дени Вилньов, режисьорът на първия филм за Бонд от ерата на Amazon, търси „неизвестен“ актьор за главната роля.

Сценаристът на „Остри козирки“ (Peaky Blinders) Стивън Найт ще напише сценария за новия филм, чиято премиера се очаква едва през 2028 г.

Този месец студиото обяви, че търсенето на наследник на Крейг вече е в ход. „Макар че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинга с удоволствие ще споделим повече новини с феновете на 007, веднага щом настъпи подходящият момент“, заявиха от Amazon MGM.

През 2011 г. Елба каза пред NPR, че „определено би обмислил“ да изиграе ролята на Бонд, но критикува начина, по който дискусията около ролята се е фокусирала върху расата. „Просто не искам да бъда чернокожият Джеймс Бонд. Шон Конъри не беше шотландският Джеймс Бонд, а Даниел Крейг не беше синеокият Джеймс Бонд“, посочи той.

През 2023 г. в подкаста SmartLess актьорът описа предложението да изиграе ролята като „върха“, но обясни, че никога не би приел възможността, тъй като тя се е превърнала във „въпрос на раса“.

„Тези, които не бяха доволни от идеята, направиха цялото нещо отвратително и отблъскващо, защото се превърна във въпрос на раса. Превърна се в безсмислица и аз понесох тежестта от това“, заяви той.

През 2015 г. авторът на книгите за Бонд Антъни Хоровиц сподели, че не смята Елба за подходящ за ролята, и подчерта, че това „не е въпрос на цвят на кожата“.

„За мен Идрис Елба е малко прекалено груб, за да изиграе тази роля. Не става въпрос за цвят на кожата. Мисля, че той вероятно е малко прекалено „уличен“ за Бонд. Дали става въпрос за елегантност? Да“, каза той пред „Дейли Мейл“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Новият Бонд трябва да е НЕбял, НЕхетеро, дори НЕмъж❗

    07:21 26.05.2026

  • 2 Дупничанин

    5 1 Отговор
    Барбара Броколи.😂 Иначе, специално тоя негър немам проблем да го гледам, добър е.

    07:21 26.05.2026

  • 3 Село ъплоудед

    0 0 Отговор
    Новият Бонд инфилтрира министерство в СССР. КГБ разбират за това и идват на проверка. - Другари и другарки, - каза лейтенантът, ходейки пред строените служители -... До нас достигна информация, че английски топ шпионин е станал част от вашия личен състав - лейтенантът се забави и спря пред единствения татуиран негър, със сини лещи на очите и 10-12 обици на ушите, носа, веждите и устните - Тъй като в партията няма расизъм, ще се наложи да попътуваме всички заедно.

    08:20 26.05.2026

  • 4 хер ФЛИК

    2 0 Отговор
    А дали са обсъждали за тази роля и нашето момче Бойко ? Гледа страшно , изглежда строго , сочи заплашително ! Е , малко е по-дебел от нормалното и доста е по-опростачен , много над всички норми. Но пък така ще е по-интересен за зрителите. Пък и английски не знае , освен едно КОНГРАЧУЛЕЙШЪН !

    08:23 26.05.2026

  • 5 Чух че,

    2 0 Отговор
    кандидат бил Делян Пеевски.Ако е варно добре ще се впише в ролята.

    08:23 26.05.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Това е така, защото да играеш Бонд вече не е достатъчно само да си черен и да си гей. Трябва да си минал хормонална терапия по смяна на пола и да имаш месечен цикъл.

    08:51 26.05.2026