Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пострадали от наводнението в Севлиево: Едвам се спасихме

Пострадали от наводнението в Севлиево: Едвам се спасихме

26 Май, 2026 10:11 400 2

  • пострадали-
  • наводнение-
  • севлиево

Един човек изчезна в придошлите води, а издирването още е без успех. За потърпевшите близо 100 семейства в града равносметката е живот в кал и наводнени домове, унищожени електроуреди и покъщнина

Пострадали от наводнението в Севлиево: Едвам се спасихме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След потопа в Северна България държавата е готова да изплати до 4000 евро на пострадалите от водното бедствие.

Приемат се и заявления за компенсиране на пострадали земеделци и животновъди. Мерките бяха обявени в понеделник от трима министри в един от най-засегнатите градове - Севлиево.

Един човек изчезна в придошлите води, а издирването още е без успех. За потърпевшите близо 100 семейства в града равносметката е живот в кал и наводнени домове, унищожени електроуреди и покъщнина, предава NOVA.

Семейство Асенови, които разказаха, че придошлата вода заляла мазето на къщата им. "Водата ми стигаше буквално до шията. Мъчех се с кофи и с каквото мога да отводня, но нищо не помагаше.

В един момент внукът ми каза: „Бабо, ти се давиш“. Аз нищо не можех да усетя. Две момчета ме изнесоха през водата, за да излезем на сухо. Едвам се спасихме", разказа г-жа Асенова.

По думите ѝ вълната, която заляла дома им, била страшна. "Водата влизаше вътре в къщата. Искаме да излезем, а тя ни връща по стълбите. Не можехме да стигнем до изхода", спомня си жената. По думите ѝ всичката покъщнина, включително електроуредите - е била повредена от водата.

Съпругът ѝ обясни, че магистралният водопровод е поправен и водата в Севлиево е пусната, макар да тече доста слабо от чешмите. Красимира Йорданова, която е заместник-кмет на Община Севлиево, обясни, че в рамките на два дни два екипа, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, са обходили 195 къщи.

"Абсолютно всички щети са описани подробно. Не всички имоти обаче са в толкова тежко състояние. Има къщи само с наводнени мазета, без унищожено имущество. При други са засегнати автомобили. Значително по-малко са домовете със 100% унищожено имущество", заяви тя.

По думите ѝ във вторник предстои обобщаване на работата на двете комисии. "Всичко ще бъде изпратено към Министерството на труда и социалната политика според реално описаните щети. Едната помощ е еднократна - около 1170 евро. Другата е за единствено жилище, в което живеят хората - около 1550 евро. Третата е от Фонда за социална закрила за електроуреди.

Освен това Община Севлиево ще окаже финансова подкрепа на всички засегнати, извън държавната помощ. Размерът на тази сума предстои да бъде уточнен на заседание на Общинския съвет", подчерта Йорданова.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    5 0 Отговор
    Важно е дървената мафия да бачка и да изнася пък едно село на тиквата за какво му е?

    10:18 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове