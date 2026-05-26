Пострадали от наводнението в Севлиево: Едвам се спасихме

След потопа в Северна България държавата е готова да изплати до 4000 евро на пострадалите от водното бедствие.

Приемат се и заявления за компенсиране на пострадали земеделци и животновъди. Мерките бяха обявени в понеделник от трима министри в един от най-засегнатите градове - Севлиево.

Един човек изчезна в придошлите води, а издирването още е без успех. За потърпевшите близо 100 семейства в града равносметката е живот в кал и наводнени домове, унищожени електроуреди и покъщнина, предава NOVA.

Семейство Асенови, които разказаха, че придошлата вода заляла мазето на къщата им. "Водата ми стигаше буквално до шията. Мъчех се с кофи и с каквото мога да отводня, но нищо не помагаше.

В един момент внукът ми каза: „Бабо, ти се давиш“. Аз нищо не можех да усетя. Две момчета ме изнесоха през водата, за да излезем на сухо. Едвам се спасихме", разказа г-жа Асенова.

По думите ѝ вълната, която заляла дома им, била страшна. "Водата влизаше вътре в къщата. Искаме да излезем, а тя ни връща по стълбите. Не можехме да стигнем до изхода", спомня си жената. По думите ѝ всичката покъщнина, включително електроуредите - е била повредена от водата.

Съпругът ѝ обясни, че магистралният водопровод е поправен и водата в Севлиево е пусната, макар да тече доста слабо от чешмите. Красимира Йорданова, която е заместник-кмет на Община Севлиево, обясни, че в рамките на два дни два екипа, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, са обходили 195 къщи.

"Абсолютно всички щети са описани подробно. Не всички имоти обаче са в толкова тежко състояние. Има къщи само с наводнени мазета, без унищожено имущество. При други са засегнати автомобили. Значително по-малко са домовете със 100% унищожено имущество", заяви тя.

По думите ѝ във вторник предстои обобщаване на работата на двете комисии. "Всичко ще бъде изпратено към Министерството на труда и социалната политика според реално описаните щети. Едната помощ е еднократна - около 1170 евро. Другата е за единствено жилище, в което живеят хората - около 1550 евро. Третата е от Фонда за социална закрила за електроуреди.

Освен това Община Севлиево ще окаже финансова подкрепа на всички засегнати, извън държавната помощ. Размерът на тази сума предстои да бъде уточнен на заседание на Общинския съвет", подчерта Йорданова.