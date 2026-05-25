Собственици на камиони предупреждават за кражби на скъпоструващи елементи от ТИР-овете

Собственици на камиони предупреждават колегите си, че крадците вече насочват вниманието си от традиционни цели като дизелово гориво и LED фарове към изключително специфични електронни компоненти. Нова престъпна група наскоро е „вилняла“ в охраняемия склад на холандската транспортна фирма Pauw Dodewaard BV, като е демонтирала специализираните сензори за слепи зони от всяко едно модерно търговско превозно средство, паркирано на площадката. Логистичното списание BIGtruck отбелязва този инцидент като първия регистриран случай на кражба на компоненти от усъвършенстваните системи за подпомагане на водача (ADAS), което сигнализира за нова и скъпоструваща тенденция на черния пазар, срещу която мениджърите на автопаркове в цяла Европа трябва да се борят.

Физическите параметри на съвременните тежкотоварни търговски камиони правят тези сензори за безопасност изключително привлекателна и нискорискова цел за нощните крадци. За разлика от сложната вътрешна електроника на двигателя или скритите кабелни снопове, устройствата за наблюдение на мъртвата зона са монтирани отвън по долните страни на шасито на камиона или страничните престилки на влекача, за да поддържат незатруднена видимост по цялата дължина на ремаркето. Тъй като те леко изпъкват от каросерията според функционалните спецификации, тези сензори са по природа податливи на силно физическо износване, като често биват закачени или смачкани при тесни маневри в града и рутинни операции в транспортния двор. Този висок процент на загуби създава огромно и непрекъснато търсене на резервни части в целия континент, което прави откраднатите модули изключително лесни за продажба на вторичните пазари.

Истинският двигател зад тези целенасочени кражби е огромната финансова разлика между официалните канали за резервни части и цените на черния пазар. Набавянето на легитимен, сертифициран от производителя резервен сензор чрез дистрибуторската мрежа е свързано с висока надценка, включваща разходите по веригата на доставки и разходите за програмиране. За безскрупулни собственици или автопаркове с ниска печалба, отчаяни да заобиколят тези официални фактури, като същевременно поддържат превозните си средства в съответствие с все по-строгите европейски изисквания за безопасност, частите с ниска цена и съмнителен произход представляват изкусителен пряк път.

Докато традиционните защитни механизми се фокусираха предимно върху предпазители на резервоарите срещу източване, защитата на външните сензори за безопасност изисква напълно различен подход към укрепването, подобно на кризата с дистрониците преди години. Отделите за поддръжка на автопарка вече проучват възможностите за монтиране на стоманени защитни клетки, монтажни крепежни елементи, устойчиви на манипулации, и локализирани аларми за приближаване, свързани директно с телематични системи.