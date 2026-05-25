Иван Шишков: Във вторник започва ремонтът на пътя Враца-Монтана, а в сряда строителството на магистралата Русе-Маказа

25 Май, 2026 21:56, обновена 25 Май, 2026 21:00 1 688 34

  • иван шишков-
  • министър-
  • наводнения-
  • строителство-
  • пътища

На много места инфраструктурата е като след потоп, заяви министърът на регионалното развитие

Снимка: NOVA
На много места в страната инфраструктурата е като след потоп. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” регионалният министър Иван Шишков.

Възстановяването на инфраструктурата в областите Габрово и Велико Търново след наводненията е започнало от първия момент след оттеглянето на водата, увери Шишков.

По въпроса с авариралия водопровод в Севлиево, министърът обясни, че цялото правителство е било ангажирано с намирането на тръба.

„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз””, каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. „Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е”, коментира Шишков. Той допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Шишков каза, че са положени огромни усилия. „Включително местните структури на АПИ работиха непрекъснато. Вече съм им разпоредил да направят първия анализ на конструкциите по мостовете. Защото ако някъде наистина имаме конструктивна повреда, трябва да вземем спешни мерки”, каза Шишков.

На много места в страната водопроводните мрежи са изключително стари. Трябва да направим огромни усилия, за да можем да ги подменим, коментира Шишков.

Той съобщи, че от вторник започва ремонт на пътя Враца-Монтана. „Този път е като след потоп”, коментира министърът. В сряда пък започвало и строителството на магистрала от Русе към Маказа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    19 6 Отговор
    А кога ще почне работа народният съд

    Коментиран от #3, #13

    21:02 25.05.2026

  • 2 Знаем те

    11 4 Отговор
    Корумпето от Триадица. Преди това Банка. Проектантът на зайчарника на тиквата

    21:03 25.05.2026

  • 3 Прав си!

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Но първо да връчат по една лопата на Борисов и крадливите му министри и депутати за да поработят малко в калта и след това право в затворническата баня.

    Коментиран от #9

    21:04 25.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 10 Отговор
    Абе и вие ще изкараге година макс. Хубавото е, че няма с кого да се оправдавате. Ду.пе да ви е яко. Пак ще сме на площадите

    21:05 25.05.2026

  • 5 Коррррви

    3 7 Отговор
    Рундьо требе да краде. Взел си е наш герберски чиляк на Фунда

    21:06 25.05.2026

  • 6 Шишкооо

    7 5 Отговор
    Тая работа не е като да пощипваш дебели стари жени. Ама ти и това явно не можеш. Ще те наблюдаваме

    21:07 25.05.2026

  • 7 Ха ха ха ха ха ха ха

    9 6 Отговор
    Ма как ще се издъните. Само стой та гледай

    21:08 25.05.2026

  • 8 Бай Араб

    6 8 Отговор
    Много красив мъж е този Шишков, жените припадат по него .Уверен,смел мъж .

    Коментиран от #11

    21:16 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    3 4 Отговор
    Служебник и работа кога Оставка нищоправещи

    21:25 25.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 П. Петков

    10 0 Отговор
    Ако имате камъни или пясък в бъбреците пропътувайте 1-2 пъти отсечката Враца - Монтана. Ще си решите урологичните пробеми forever.

    21:34 25.05.2026

  • 13 Непосредствено след срязването

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    на лентата на "магистралата Русе - Маказа".

    21:42 25.05.2026

  • 14 Катажи

    6 0 Отговор
    Кога се е къпал тоя комумяга за последно е???

    21:43 25.05.2026

  • 15 Да само да питам

    1 1 Отговор
    С КАКВИ ПАРИ ЩЕ СЕ СТРОЙ. ЩОТО ПАК ИДВАТ ИЗБОРИ И ПРАКТИКАТА НА ТЕЗИ СА ИЗТОЧИ МАГИСТРАЛИТЕ ЗА ДА ДАДЕМ ЗА ИЗБОРИТЕ. ДУЕТ СТОЯН И КОМИТА. ОТКЪДЕ ПАРИ КАТО НИТО ЕВРОПА ДАВА НИТО РАЗРЕШАВА ЗАЕМ БАШ ВОЙВОДА ПРАВИ ПИАРИ КАТО КМЕТА НА ВИДИН ХОДИ ДО СОФИЯ ДА СРЕЩНЕ ТЕРЗИИСКИ. КОЙТО ЩАЛИ ДА ПОМОГНАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВИДИН. ПОСЛЕ МОГЪЛ ДА ОТИДЕ И ДО ПРЕМИЕРА ДА ПОМОЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА И УНИВЕСИТЕ ПТВАРЯНЕ НА НОВИ СПЕЦИЯЛНОСТИ КРЕДИТИРАНЕ НА ТУРИЗМА. ПИТАМ ВОЙВОДАТА КОЙ ВПЕЧАТЛИ НИКОЙ НЕ МУ ОБЪРНА ВНИМАНИЕ. ДОРИ СКАПАНИЯ ПИАР С ДАРА СЪЩО БЕШЕ ПРОВАЛ. ДРУГО БЕШЕ ДАРА ДА ПОЛУЧИ НАЙ ВИСОКИЯ ОРДЕН ЗА КУЛТУРА. ДРУГО БЕЛЕ ДА ИМАМЕ НОВА АЕЦ БЕЛЕНЕ И НИСКИ ЦЕНИ НА НАФТА И ПЕТРОЛА ОТ РУСИЯ. НО ВОЙВОДАТА ТАКА РЕШИ ПИАРИ И СТАРИ НЕЩА С ДОБАВЕНО СПРАВЕДЛИВ ДРУГОТО Е СЪЩО САМО ТОЙ ГОЕ ПИСАЛ. КОЕ ПО-ВАЖНО ПЪТЯ БЕЗ АВАРИИНИ ЛЕНТИ И С АВАРИИНИ ЛЕНТИ И СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОЧИВКА КАКТО МКПП ЗА КОНТРОЛ. КАК СИ ДОЙДЕ НАЙ ДОБРИЯТ В БЪЛГАРИЯ ПОЛИЦАЯ ЗАПОЧВА С ИМИГРАТИ И ПРЕОБЪЩАНИЯ СЕЩА ПЕСЕН ОТ МИНАЛ СЕЗОН. КАКВО ДА ИСКАШ ОТ ТЯХ ДА Е БОЙКО ДА МУ КАЖЕШ И ДА СТАНЕ ДА Е КОЦИ ДА МУ КАЖЕШ И ЩЕ СТАВА ДА Е ПЕЕВСКИ ДА МУ КАЖЕШ ДА СТАНЕ. НО ВОЙВОДА СА ГОЛЕМИ ПИАРИ НИКОЙ НЕ ГИ ГЛЕДА ПО-ТОЧНО САМ СИ ГИ ГЛЕДА.

    Коментиран от #23

    21:44 25.05.2026

  • 16 То щото Русе - Търново вече е завършена

    14 0 Отговор
    , че сега до Маказа през 3 планини !

    21:45 25.05.2026

  • 17 Онуфри

    3 0 Отговор
    Как успехите бе? За толкоз кратко време да проектирате и да изберете и изпълнител???

    21:48 25.05.2026

  • 18 Шишков

    7 0 Отговор
    май е полезният идиот на правителството. Да попитам кога завършихте Русе- Велико Търново, та сега отидоха до Маказа?

    21:49 25.05.2026

  • 19 Тошко

    2 1 Отговор
    Този днес голям Пи-ар голямо нещо.

    21:49 25.05.2026

  • 20 Сатана Z

    2 2 Отговор
    По магистралата Русе-Маказа български войски ще бъдат возени към Украйна и превозвани обратно охладени.

    Коментиран от #22

    21:50 25.05.2026

  • 21 Ино времи

    7 1 Отговор
    Речните корита се чистеха веднага след зимата.
    Но, това беше по онова, лошото време.

    22:07 25.05.2026

  • 22 Я глей ти

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Ама, Украйна е в обратна посока бе, жипси.

    22:08 25.05.2026

  • 23 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да само да питам":

    за любопитните:
    Военното значение на автомагистралата „Русе – Маказа“ е критично за сигурността на Източния фланг на НАТО. Заради войната в Украйна, Алиансът спешно пренасочи логистичните си приоритети в посока Север – Юг, превръщайки това трасе в ключов сухопътен „коридор за сигурност“.1. Военна мобилност и бързо разполаганеВръзка между базите: Магистралата осигурява директна и бърза сухопътна връзка между ключовото гръцко пристанище Александруполис (основен логистичен хъб на САЩ и НАТО на Егейско море) и Румъния.Прехвърляне на сили: Позволява светкавично придвижване на Многонационалната бойна група на НАТО у нас (базирана на полигон „Ново село“) и съюзнически подкрепления към източната граница.Инфраструктура с двойна употреба: Проектът се проектира по специални военни стандарти — мостовете и виадуктите ще издържат натоварването на тежка бойна техника, включително танкове „Ейбрамс“ и „Леопард“.2. Стратегическа алтернатива на Черно мореЗаобикаляне на морски рискове: Поради военните действия и минната опасност в Черно море, морският транспорт до пристанищата във Варна, Бургас и Констанца е уязвим. Магистралата пренасочва доставките по сигурен сухопътен маршрут.Връзка с третия мост на Дунав: Новият мост при Русе се разглежда директно като част от военната инфраструктура на НАТО за бързо преминаване на техника към Румъния и Украйна.3. Специфично финансиране от ЕС и НАТОТъй като трасето попада в официалния „Хармонизиран коридор за военна мобилност“ между Гърц

    Коментиран от #26

    22:23 25.05.2026

  • 24 Не мисля !

    1 0 Отговор
    Че този Трябва да Чете Новините !

    А Да Представя !

    Стратегиите на Своето !

    Министерство !

    22:26 25.05.2026

  • 25 РЪЖДЯСАЛАТА ТРЪБА

    1 0 Отговор
    СЕ ОКАЗА ТЕМА НОМЕР ЕДНО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ДНИ.
    КИТАЙЦИТЕ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОСТРОИХА БОЛНИЦА,А У БГ-ТО ЕДИН МЕСЕЦ СЕ ГОВОРИ КАКВО ЮОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ.
    Е ГАТИ ПОРНОГРАФИЯТА....

    22:27 25.05.2026

  • 26 аааа

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "аааа":

    Железопътното направление Русе – Маказа/Гърция се развива успоредно с проекта за магистрала и е не по-малко критично за сигурността на НАТО. Исторически съществува Железопътна линия №4 (Русе – Подкова), но днес тя се модернизира изцяло като част от трансевропейския мегапроект „Sea2Sea“ (или Коридор Север – Юг).През април 2026 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) официално рестартира мащабни прединвестиционни проучвания за преминаване през Стара планина, за да се избере окончателно ново, високоскоростно жп трасе на юг.Текущото състояние и проблеми на линиятаСеверна част (Русе – Димитровград): Линията е изградена и електрифицирана, но капацитетът ѝ е ограничен. В ход са процедури за мащабно проектиране и премахване на тесни участъци (габарити) около ключовите жп възли в Русе и Горна Оряховица, за да могат да преминават огромни товарни и военни композиции.Южна част (Димитровград – Кърджали – Подкова): Този участък е единичен, остарял и неелектрифициран. Влаковете се движат с ниска скорост и инфраструктурата не е готова за съвременни товари.Липсващата връзка към Гърция: Жп линията в момента свършва в тупик на гара Подкова (на около 30 км преди ГКПП „Маказа“).Плановете за модернизация и новите трасетаСлед подписания тристранен меморандум между България, Гърция и Румъния за коридора Север–Юг, се проучват четири алтернативни маршрута за пресичане на Стара планина:Основен вариант: Русе – Горна Оряховица – Велико Търново – Стара Загора – Димит

    22:28 25.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сега !

    2 0 Отговор
    Всичко !

    Се !

    Ос

    --

    ра !

    22:36 25.05.2026

  • 29 Щъркел

    1 0 Отговор
    Само да не те чуе Бойко , какво ще ти чуят ушите ?!?
    Остави Ви държава слънце ,а вие !@@@@@@🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:36 25.05.2026

  • 30 На Държавата !

    1 0 Отговор
    Тръби И Не Трябват !

    Но На Дружествата !

    Които Поддържат !

    Тази Инфраструктура !

    Им Трябват !

    Ти Малоумен Ли си ?

    ИЛИ КАКВО ?

    22:40 25.05.2026

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор
    възмущава се въпросният министър че не може в цяла БГ да намери някаква необходима Метална тръба.А ЩО ЗА МИНИСТЪР Е ,след като след Живковото време всички метални тръби се подменят с пластмасови Повсеместно?В окръжния ми град преди 2 години- ВСИЧКО що е метал бе извадено и заменено с с Пластмасови тръби - говоря за питейна вода?В Блока ми- възникна Задръстване на Отходната Канализация баш в Апартамента ми на партера- разбихме Плочките в Банята ми,изрязахме Металните тръби които бяха задръстени с Парчета ръжда с размер на крила на пеперуди/няма продухване,всичко в тръбата е като Бетонирано/ и ги заменихме с ПВЦ.тоя министър обаче ...се оказва фен на Хеви Метъл?:)...

    22:46 25.05.2026

  • 32 Да му се радвам ли

    1 0 Отговор
    Направихте магистрала на Европа до Истанбул. Сега ще правите магистрала на Украйна до Средиземно море. Княжество България кога ще има завършена магистрала?

    22:47 25.05.2026

  • 33 СЗО

    0 0 Отговор
    А Хемус кога?

    22:54 25.05.2026

  • 34 Нелс

    0 0 Отговор
    Само на тебе вярвам ,че си на точното място в това правителство.Защото винаги каквото говориш го изпълняваш,работиш с акъла си.Дай боже повече такива хора,които имат опит,знания,интелект и воля да работиш по правилата.!

    23:02 25.05.2026

