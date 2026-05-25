Иван Шишков: Във вторник започва ремонтът на пътя Враца-Монтана, а в сряда строителството на магистралата Русе-Маказа

На много места в страната инфраструктурата е като след потоп. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” регионалният министър Иван Шишков.

Възстановяването на инфраструктурата в областите Габрово и Велико Търново след наводненията е започнало от първия момент след оттеглянето на водата, увери Шишков.

По въпроса с авариралия водопровод в Севлиево, министърът обясни, че цялото правителство е било ангажирано с намирането на тръба.

„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз””, каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. „Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е”, коментира Шишков. Той допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Шишков каза, че са положени огромни усилия. „Включително местните структури на АПИ работиха непрекъснато. Вече съм им разпоредил да направят първия анализ на конструкциите по мостовете. Защото ако някъде наистина имаме конструктивна повреда, трябва да вземем спешни мерки”, каза Шишков.

На много места в страната водопроводните мрежи са изключително стари. Трябва да направим огромни усилия, за да можем да ги подменим, коментира Шишков.

Той съобщи, че от вторник започва ремонт на пътя Враца-Монтана. „Този път е като след потоп”, коментира министърът. В сряда пък започвало и строителството на магистрала от Русе към Маказа.