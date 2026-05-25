Иван Шишков: Във вторник започва ремонтът на пътя Враца-Монтана, а в сряда строителството на магистралата Русе-Маказа

На много места в страната инфраструктурата е като след потоп. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” регионалният министър Иван Шишков.
Възстановяването на инфраструктурата в областите Габрово и Велико Търново след наводненията е започнало от първия момент след оттеглянето на водата, увери Шишков.
По въпроса с авариралия водопровод в Севлиево, министърът обясни, че цялото правителство е било ангажирано с намирането на тръба.
„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз””, каза Шишков.
Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. „Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е”, коментира Шишков. Той допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.
Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Шишков каза, че са положени огромни усилия. „Включително местните структури на АПИ работиха непрекъснато. Вече съм им разпоредил да направят първия анализ на конструкциите по мостовете. Защото ако някъде наистина имаме конструктивна повреда, трябва да вземем спешни мерки”, каза Шишков.
На много места в страната водопроводните мрежи са изключително стари. Трябва да направим огромни усилия, за да можем да ги подменим, коментира Шишков.
Той съобщи, че от вторник започва ремонт на пътя Враца-Монтана. „Този път е като след потоп”, коментира министърът. В сряда пък започвало и строителството на магистрала от Русе към Маказа.
1 И Киев е Руски
Коментиран от #3, #13
21:02 25.05.2026
2 Знаем те
21:03 25.05.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Но първо да връчат по една лопата на Борисов и крадливите му министри и депутати за да поработят малко в калта и след това право в затворническата баня.
Коментиран от #9
21:04 25.05.2026
4 Последния Софиянец
21:05 25.05.2026
21:06 25.05.2026
21:07 25.05.2026
21:08 25.05.2026
Коментиран от #11
21:16 25.05.2026
10 Анонимен
21:25 25.05.2026
12 П. Петков
21:34 25.05.2026
13 Непосредствено след срязването
До коментар #1 от "И Киев е Руски":на лентата на "магистралата Русе - Маказа".
21:42 25.05.2026
21:43 25.05.2026
15 Да само да питам
Коментиран от #23
21:44 25.05.2026
16 То щото Русе - Търново вече е завършена
21:45 25.05.2026
Коментиран от #22
21:50 25.05.2026
21 Ино времи
Но, това беше по онова, лошото време.
22:07 25.05.2026
22 Я глей ти
До коментар #20 от "Сатана Z":Ама, Украйна е в обратна посока бе, жипси.
22:08 25.05.2026
23 аааа
До коментар #15 от "Да само да питам":за любопитните:
Военното значение на автомагистралата „Русе – Маказа“ е критично за сигурността на Източния фланг на НАТО. Заради войната в Украйна, Алиансът спешно пренасочи логистичните си приоритети в посока Север – Юг, превръщайки това трасе в ключов сухопътен „коридор за сигурност“.1. Военна мобилност и бързо разполаганеВръзка между базите: Магистралата осигурява директна и бърза сухопътна връзка между ключовото гръцко пристанище Александруполис (основен логистичен хъб на САЩ и НАТО на Егейско море) и Румъния.Прехвърляне на сили: Позволява светкавично придвижване на Многонационалната бойна група на НАТО у нас (базирана на полигон „Ново село“) и съюзнически подкрепления към източната граница.Инфраструктура с двойна употреба: Проектът се проектира по специални военни стандарти — мостовете и виадуктите ще издържат натоварването на тежка бойна техника, включително танкове „Ейбрамс“ и „Леопард“.2. Стратегическа алтернатива на Черно мореЗаобикаляне на морски рискове: Поради военните действия и минната опасност в Черно море, морският транспорт до пристанищата във Варна, Бургас и Констанца е уязвим. Магистралата пренасочва доставките по сигурен сухопътен маршрут.Връзка с третия мост на Дунав: Новият мост при Русе се разглежда директно като част от военната инфраструктура на НАТО за бързо преминаване на техника към Румъния и Украйна.3. Специфично финансиране от ЕС и НАТОТъй като трасето попада в официалния „Хармонизиран коридор за военна мобилност“ между Гърц
Коментиран от #26
22:23 25.05.2026
А Да Представя !
А Да Представя !
Стратегиите на Своето !
Министерство !
22:26 25.05.2026
22:27 25.05.2026
26 аааа
До коментар #23 от "аааа":Железопътното направление Русе – Маказа/Гърция се развива успоредно с проекта за магистрала и е не по-малко критично за сигурността на НАТО. Исторически съществува Железопътна линия №4 (Русе – Подкова), но днес тя се модернизира изцяло като част от трансевропейския мегапроект „Sea2Sea“ (или Коридор Север – Юг).През април 2026 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) официално рестартира мащабни прединвестиционни проучвания за преминаване през Стара планина, за да се избере окончателно ново, високоскоростно жп трасе на юг.Текущото състояние и проблеми на линиятаСеверна част (Русе – Димитровград): Линията е изградена и електрифицирана, но капацитетът ѝ е ограничен. В ход са процедури за мащабно проектиране и премахване на тесни участъци (габарити) около ключовите жп възли в Русе и Горна Оряховица, за да могат да преминават огромни товарни и военни композиции.Южна част (Димитровград – Кърджали – Подкова): Този участък е единичен, остарял и неелектрифициран. Влаковете се движат с ниска скорост и инфраструктурата не е готова за съвременни товари.Липсващата връзка към Гърция: Жп линията в момента свършва в тупик на гара Подкова (на около 30 км преди ГКПП „Маказа“).Плановете за модернизация и новите трасетаСлед подписания тристранен меморандум между България, Гърция и Румъния за коридора Север–Юг, се проучват четири алтернативни маршрута за пресичане на Стара планина:Основен вариант: Русе – Горна Оряховица – Велико Търново – Стара Загора – Димит
22:28 25.05.2026
22:36 25.05.2026
22:36 25.05.2026
22:40 25.05.2026
22:46 25.05.2026
22:47 25.05.2026
22:54 25.05.2026
23:02 25.05.2026