Рецепта на деня: Кабак Сандал - пълнени тиквички по турски

26 Май, 2026 10:05 585 3

Тиквичките са богати на фибри и са подходящи за леки летни ястия

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиквички - 4 бр.;
  • сирене - 200 г;
  • кашкавал - 250 г;
  • моцарела - 150 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • кисело мляко - 3 с.л.;
  • копър - 1/2 връзка;
  • чесън - 2 скилидки;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • сусам - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и се разрязват по дължина на две половини. С помощта на лъжица внимателно се издълбава част от вътрешността, така че да се оформят дълги лодки. Вътрешността на тиквичките се нарязва на ситно и се запазва за плънката.

Готовите тиквички се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Намазват се леко със зехтин и се посоляват съвсем малко. Пекат се около 12 минути в предварително загрята фурна на 190 градуса, докато леко омекнат. Това помага тиквичките да останат сочни и добре изпечени след пълненето.

През това време в купа се смесват натрошеното сирене, яйцата, киселото мляко, ситно нарязаният копър, счуканият чесън и вътрешността на тиквичките. Добавят се половината кашкавал и малко от моцарелата. Сместа се овкусява с черен пипер и при нужда с малко сол, защото сиренето също е солено.

Всичко се разбърква добре, докато се получи гъста и ароматна плънка. Ако сместа изглежда твърде рядка, може да се добавят още малко кашкавал или 1 с.л. галета.

Полуизпечените тиквички се изваждат от фурната и се напълват обилно с готовата плънка. Отгоре се поръсват останалите кашкавал и моцарела, така че да се образува богата и апетитна коричка като на снимката. По желание се добавя малко сусам за допълнителен аромат и хрупкавост.

Тиквичките се връщат във фурната и се пекат още около 20 - 25 минути, докато сиренето стане златисто, разтопено и леко запечено по краищата.

Готовите пълнени тиквички се оставят за 5 минути да отпочинат и се сервират топли. Получават се много сочни, ароматни и леки тиквички с кремообразна плънка и апетитна коричка.

Тиквичките се сервират с чеснов сос, таратор или свежа доматена салата, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Защо по турски?

    6 1 Отговор
    Българите не пълним ли тиквички?

    10:11 26.05.2026

  • 2 Абе

    0 3 Отговор
    Пак да питам за рецепта за ро доп ските ка лмар и.

    Коментиран от #3

    10:11 26.05.2026

  • 3 Ходжата

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    2800 евро килото !!! Ако ти изнася!!!
    Ако не - режи си ги ти !!!

    10:16 26.05.2026