Рецепта на деня: Кабак Сандал - пълнени тиквички по турски

Необходими продукти:

тиквички - 4 бр.;

сирене - 200 г;

кашкавал - 250 г;

моцарела - 150 г;

яйца - 2 бр.;

кисело мляко - 3 с.л.;

копър - 1/2 връзка;

чесън - 2 скилидки;

зехтин - 2 с.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - на вкус;

сусам - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и се разрязват по дължина на две половини. С помощта на лъжица внимателно се издълбава част от вътрешността, така че да се оформят дълги лодки. Вътрешността на тиквичките се нарязва на ситно и се запазва за плънката.

Готовите тиквички се подреждат в тава, покрита с хартия за печене. Намазват се леко със зехтин и се посоляват съвсем малко. Пекат се около 12 минути в предварително загрята фурна на 190 градуса, докато леко омекнат. Това помага тиквичките да останат сочни и добре изпечени след пълненето.

През това време в купа се смесват натрошеното сирене, яйцата, киселото мляко, ситно нарязаният копър, счуканият чесън и вътрешността на тиквичките. Добавят се половината кашкавал и малко от моцарелата. Сместа се овкусява с черен пипер и при нужда с малко сол, защото сиренето също е солено.

Всичко се разбърква добре, докато се получи гъста и ароматна плънка. Ако сместа изглежда твърде рядка, може да се добавят още малко кашкавал или 1 с.л. галета.

Полуизпечените тиквички се изваждат от фурната и се напълват обилно с готовата плънка. Отгоре се поръсват останалите кашкавал и моцарела, така че да се образува богата и апетитна коричка като на снимката. По желание се добавя малко сусам за допълнителен аромат и хрупкавост.

Тиквичките се връщат във фурната и се пекат още около 20 - 25 минути, докато сиренето стане златисто, разтопено и леко запечено по краищата.

Готовите пълнени тиквички се оставят за 5 минути да отпочинат и се сервират топли. Получават се много сочни, ароматни и леки тиквички с кремообразна плънка и апетитна коричка.

Тиквичките се сервират с чеснов сос, таратор или свежа доматена салата, пише gotvach.bg.