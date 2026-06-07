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Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха звездната си сватба в "Сицилианския Версай" (СНИМКИ)

Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха звездната си сватба в "Сицилианския Версай" (СНИМКИ)

7 Юни, 2026 11:03 696 7

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  • актьор-
  • сватба-
  • сицилия-
  • италия

През годините вилата е наемана за снимките на филми, реклами и много звездни сватби

Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха звездната си сватба в "Сицилианския Версай" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сватбената церемония на певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър се е състояла вчера следобед в имението "Вила Валгуарнера" в град Багерия в района на Палермо на остров Сицилия, съобщават италианското издание на „Венити феър“ и сайтът „Ти Джи Ком 24“.

Имението датира от 18-и век и известно още като "Сицилианския Версай", пояснява БТА. Днес то е собственост на принцесата и писателка Витория Алиата ди Вилафранка, преводачка на „Властелинът на пръстените“, приятелка на Салвадор Дали и Мик Джагър. Сградата е заобиколена от монументални градини с изглед към морето и се смята за една от най-красивите барокови резиденции на острова. Тя е използвана често за снимачна площадка в киното и рекламата. Тук са снимани рекламата на Долче и Габана със София Лорен, както и продукции на режисьора Джузепе Торнаторе, а също и сцени от филма „Богинята на съдбата" на Ферзан Йозпетек и др. През октомври 2024 г. вилата беше място на сватбата на супермодела Марикарала Босконо и лекоатлета Клаудио Стеки. В миналото във вилата са отсядали европейски кралски особи, писатели като Гьоте и Стендал и киноикони като Лукино Висконти или Анна Маняни.

Що се касае до сватбата на Дуа Липа и на Калъм Търнър те са подновили брачните си обеди в имението. Сред специалните гости е бил и Елтън Джон, който е посветил на младоженците песента си Your Song в пиано съпровод.

Гостите са се насладили на сватбен банкет, подготвен в залите на вилата от звездния шеф-готвач Тони Коко от ресторант „И пупи“. Менюто е включвало сицилиански специалитети. След банкета е имало и парти, като музиката е била подсигурена от известните диджеи Карл Кокс, Мартин Гарикс и Давид Гета и др.

Британски медии критикуваха това, че Дуа Липа е избрала да се ожени в бивше свърталище на мафията, което породи възражения от страна на областните власти на Сицилия. Протести срещу бурните тържества и прилива от звездни гости имаше в Палермо.

Икономисти обаче изчисляват, че сватбата може да донесе в крайна сметка на острова постъпления от 268 милиона евро. Според оценките самите младоженци са похарчили за тържеството си 4 милиона евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сигурно

    2 0 Отговор
    Би било страхотно да се ожениш за жена, която никога не си сексил, но....... това ще е по фантастика от Междузвездни войни...

    Коментиран от #2

    11:08 07.06.2026

  • 2 Вярвайте!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно":

    Всичко е възможно, но дали е необходимо?

    Коментиран от #5

    11:17 07.06.2026

  • 3 Забелязал

    0 0 Отговор
    ...че тая Дуа само в неделя и както винаги заедно със...Съ(р)Бина...

    Коментиран от #7

    11:17 07.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СРАМУВА СЕ ДА ЗАВЕДЕ ЗЕТЯ
    ДА ПИЕ ПО ЕДНА РАКИЯ С ХОДЖИТЕ
    В РОДНОТО И СЕЛО В АЛБАНИЯ :)
    ......

    11:20 07.06.2026

  • 5 Просто

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вярвайте!":

    Фикция, красотата да откривате телата си! Реалностите - човек обувки на взема без проба...

    11:22 07.06.2026

  • 6 Айше

    1 0 Отговор
    Много депресираща вила.
    Би ме било гнус да седна на такива мебели.

    11:30 07.06.2026

  • 7 Ами сега?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Забелязал":

    Дуа ли па?

    11:58 07.06.2026