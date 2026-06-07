Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха звездната си сватба в "Сицилианския Версай" (СНИМКИ)

Сватбената церемония на певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър се е състояла вчера следобед в имението "Вила Валгуарнера" в град Багерия в района на Палермо на остров Сицилия, съобщават италианското издание на „Венити феър“ и сайтът „Ти Джи Ком 24“.
🚨Hoy es la boda de Dua lipa y Callum Turner en Villa Valguarnera, imágenes desde adentro! pic.twitter.com/d57yzQiEYD— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) June 6, 2026
Имението датира от 18-и век и известно още като "Сицилианския Версай", пояснява БТА. Днес то е собственост на принцесата и писателка Витория Алиата ди Вилафранка, преводачка на „Властелинът на пръстените“, приятелка на Салвадор Дали и Мик Джагър. Сградата е заобиколена от монументални градини с изглед към морето и се смята за една от най-красивите барокови резиденции на острова. Тя е използвана често за снимачна площадка в киното и рекламата. Тук са снимани рекламата на Долче и Габана със София Лорен, както и продукции на режисьора Джузепе Торнаторе, а също и сцени от филма „Богинята на съдбата" на Ферзан Йозпетек и др. През октомври 2024 г. вилата беше място на сватбата на супермодела Марикарала Босконо и лекоатлета Клаудио Стеки. В миналото във вилата са отсядали европейски кралски особи, писатели като Гьоте и Стендал и киноикони като Лукино Висконти или Анна Маняни.
Що се касае до сватбата на Дуа Липа и на Калъм Търнър те са подновили брачните си обеди в имението. Сред специалните гости е бил и Елтън Джон, който е посветил на младоженците песента си Your Song в пиано съпровод.
Гостите са се насладили на сватбен банкет, подготвен в залите на вилата от звездния шеф-готвач Тони Коко от ресторант „И пупи“. Менюто е включвало сицилиански специалитети. След банкета е имало и парти, като музиката е била подсигурена от известните диджеи Карл Кокс, Мартин Гарикс и Давид Гета и др.
Британски медии критикуваха това, че Дуа Липа е избрала да се ожени в бивше свърталище на мафията, което породи възражения от страна на областните власти на Сицилия. Протести срещу бурните тържества и прилива от звездни гости имаше в Палермо.
Икономисти обаче изчисляват, че сватбата може да донесе в крайна сметка на острова постъпления от 268 милиона евро. Според оценките самите младоженци са похарчили за тържеството си 4 милиона евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно
Коментиран от #2
11:08 07.06.2026
2 Вярвайте!
До коментар #1 от "Сигурно":Всичко е възможно, но дали е необходимо?
Коментиран от #5
11:17 07.06.2026
3 Забелязал
Коментиран от #7
11:17 07.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПИЕ ПО ЕДНА РАКИЯ С ХОДЖИТЕ
В РОДНОТО И СЕЛО В АЛБАНИЯ :)
......
11:20 07.06.2026
5 Просто
До коментар #2 от "Вярвайте!":Фикция, красотата да откривате телата си! Реалностите - човек обувки на взема без проба...
11:22 07.06.2026
6 Айше
Би ме било гнус да седна на такива мебели.
11:30 07.06.2026
7 Ами сега?
До коментар #3 от "Забелязал":Дуа ли па?
11:58 07.06.2026