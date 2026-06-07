Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха звездната си сватба в "Сицилианския Версай" (СНИМКИ)

Сватбената церемония на певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър се е състояла вчера следобед в имението "Вила Валгуарнера" в град Багерия в района на Палермо на остров Сицилия, съобщават италианското издание на „Венити феър“ и сайтът „Ти Джи Ком 24“.

🚨Hoy es la boda de Dua lipa y Callum Turner en Villa Valguarnera, imágenes desde adentro! pic.twitter.com/d57yzQiEYD — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) June 6, 2026

Имението датира от 18-и век и известно още като "Сицилианския Версай", пояснява БТА. Днес то е собственост на принцесата и писателка Витория Алиата ди Вилафранка, преводачка на „Властелинът на пръстените“, приятелка на Салвадор Дали и Мик Джагър. Сградата е заобиколена от монументални градини с изглед към морето и се смята за една от най-красивите барокови резиденции на острова. Тя е използвана често за снимачна площадка в киното и рекламата. Тук са снимани рекламата на Долче и Габана със София Лорен, както и продукции на режисьора Джузепе Торнаторе, а също и сцени от филма „Богинята на съдбата" на Ферзан Йозпетек и др. През октомври 2024 г. вилата беше място на сватбата на супермодела Марикарала Босконо и лекоатлета Клаудио Стеки. В миналото във вилата са отсядали европейски кралски особи, писатели като Гьоте и Стендал и киноикони като Лукино Висконти или Анна Маняни.

Що се касае до сватбата на Дуа Липа и на Калъм Търнър те са подновили брачните си обеди в имението. Сред специалните гости е бил и Елтън Джон, който е посветил на младоженците песента си Your Song в пиано съпровод.

Гостите са се насладили на сватбен банкет, подготвен в залите на вилата от звездния шеф-готвач Тони Коко от ресторант „И пупи“. Менюто е включвало сицилиански специалитети. След банкета е имало и парти, като музиката е била подсигурена от известните диджеи Карл Кокс, Мартин Гарикс и Давид Гета и др.

Британски медии критикуваха това, че Дуа Липа е избрала да се ожени в бивше свърталище на мафията, което породи възражения от страна на областните власти на Сицилия. Протести срещу бурните тържества и прилива от звездни гости имаше в Палермо.

Икономисти обаче изчисляват, че сватбата може да донесе в крайна сметка на острова постъпления от 268 милиона евро. Според оценките самите младоженци са похарчили за тържеството си 4 милиона евро.