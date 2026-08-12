Иван Христов показа мускулеста фигура след 2-годишна трансформация (СНИМКИ)

Две години неимоверни усилия, тотална промяна в начина на живот и ефектът е явен. Продуцентът и водещ Иван Христов показа резултата от острия завой в живота си - тренировки и здравословно хранене, със сравнителни кадри от 2024 и 2026 г., на които се вижда ясно колко се е променило тялото му за последните две години.

Снимките бяха качени в Инстаграм в профила на фитнес треньора Ванко Pump and Run, който от години работи с продуцента. Двамата позират на морето, като поставят един до друг кадър от настоящото лято и такъв отпреди две години.

„Първата снимка е от днес, втората е от лятото на 2024. Ще отговаряме въпроси“, гласи краткото послание към публикацията.

На актуалната снимка половината от дуото Иван и Андрей демонстрира значително по-мускулеста и изчистена от мазнини фигура. Ванко пък с усмивка сочи към резултата от съвместната им работа.

Зад трансформацията стои продължителна работа, а не кратка подготовка специално за плажа, отбелязва треньорът в следващо видео, с което показа как точно тренират с Иван, за да поддържат постигнатия резултат.

Мнозина веднага решиха да изразят съмнението си, че снимките са всъщност дело на изкуствен интелект, но с видеото мъжете обориха съмняващите се.