Новини
Любопитно »
Иван Христов показа мускулеста фигура след 2-годишна трансформация (СНИМКИ)

Иван Христов показа мускулеста фигура след 2-годишна трансформация (СНИМКИ)

12 Август, 2026 12:58 2 909 22

  • иван христов-
  • иван и андрей-
  • водещ-
  • продуцент-
  • трансформация-
  • тяло-
  • мускули

Водещият работи с личен треньор, който му е помогнал да заживее здравословно и да се сдобие с мечтана фигура

Иван Христов показа мускулеста фигура след 2-годишна трансформация (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две години неимоверни усилия, тотална промяна в начина на живот и ефектът е явен. Продуцентът и водещ Иван Христов показа резултата от острия завой в живота си - тренировки и здравословно хранене, със сравнителни кадри от 2024 и 2026 г., на които се вижда ясно колко се е променило тялото му за последните две години.

Снимките бяха качени в Инстаграм в профила на фитнес треньора Ванко Pump and Run, който от години работи с продуцента. Двамата позират на морето, като поставят един до друг кадър от настоящото лято и такъв отпреди две години.

„Първата снимка е от днес, втората е от лятото на 2024. Ще отговаряме въпроси“, гласи краткото послание към публикацията.

На актуалната снимка половината от дуото Иван и Андрей демонстрира значително по-мускулеста и изчистена от мазнини фигура. Ванко пък с усмивка сочи към резултата от съвместната им работа.

Зад трансформацията стои продължителна работа, а не кратка подготовка специално за плажа, отбелязва треньорът в следващо видео, с което показа как точно тренират с Иван, за да поддържат постигнатия резултат.

Мнозина веднага решиха да изразят съмнението си, че снимките са всъщност дело на изкуствен интелект, но с видеото мъжете обориха съмняващите се.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    13 2 Отговор
    Наздраве!

    Коментиран от #15

    13:03 12.08.2026

  • 2 Стенли

    33 3 Отговор
    Каквото да показва той и ортака му Андрей да едно голямо нищо

    13:03 12.08.2026

  • 3 аха

    20 0 Отговор
    Диетата по-скоро е била с "Анавар"

    Коментиран от #4

    13:05 12.08.2026

  • 4 А ДА ДЕСЕРТ

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "аха":

    Стромба

    13:07 12.08.2026

  • 5 Софиянец

    28 0 Отговор
    Пиянде, а вече и фитнес наркоман 😅
    💩си е 💩

    13:09 12.08.2026

  • 6 Химик

    17 2 Отговор
    Хормоните на растежа след време пречат на екса, да си знае

    13:12 12.08.2026

  • 7 Софийски селянин,Пенсионер

    23 0 Отговор
    И двамата на снимката са въздухари,особено този дето му бил треньор..
    Дори на по умерена физическа работа тия ще се скапят на вторият ден..

    Коментиран от #17

    13:14 12.08.2026

  • 8 Същият

    15 0 Отговор
    Чехльо !

    13:18 12.08.2026

  • 9 Какво

    13 0 Отговор
    Ванчо кслво друго да си покаже, освен корема и мускула. Отглежда го стрина Ирина, той трябва само да има коремни мускули, или каквото има. Подут си е от пиене.

    13:18 12.08.2026

  • 10 Майк Алън Патън

    11 0 Отговор
    ТрансФормация , мутация и метаморфоза ли е това ?

    13:20 12.08.2026

  • 11 Неразделни са

    11 0 Отговор
    Вечер също тренират заедно в кревата.

    13:20 12.08.2026

  • 12 Силикон

    11 0 Отговор
    ли си е сложил ?

    13:22 12.08.2026

  • 13 марийче а ти кога ще

    12 0 Отговор
    покажеш мускулеста фигура след години упорито цъкане на пълнежи

    13:30 12.08.2026

  • 14 Браво!

    9 1 Отговор
    Адмирации за постоянството и усилията. Сега обаче следва по-трудното, а именно да запази формата в годините. Ако ще са само летни стойки и чалъми жалко, че е подпалил черния дроб!

    13:32 12.08.2026

  • 15 Мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да, да":

    Наздраве, наздраве, ама тия иван и андрей не бяха ли от компрадорите, наети да опростачат и дебилизират младите в България?!

    Гледах им "новото" предаване на слбъсък, когато и Костадинов участваше, естествено тия двамата опосуми се държаха точно като цънцарова, т.е. като безволеви купени шарани, разхространяващи опорките на собствениците си?!

    И сега понеже се замогнаха ,тръгнали да си наемат лични треньори и да показват "мускули"?!

    ОТВРАТИТЕЛНИ АНТИБЪЛГАРИ СА ТАКИВА, ДЕТО ЛЪЖАТ И МАНИПУЛИРАТ НАРОДА СИ ЗА ДА УГОДЯТ НА СПОНСОРИТЕ (СОБСТВЕНИЦИТЕ) СИ!!!

    ЕДИН ДЕН ВСИЧКИ ТИЯ ЖЪЛТОПАВЕТНИ МИСИРКИ ЩЕ ЛЪСНАТ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО КАТО СЪВРЕМЕННИТЕ УНИЩОЖТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #21

    14:00 12.08.2026

  • 16 Пришелец

    2 0 Отговор
    "Инструкторът" изглежда много по-хормонизиран!

    14:34 12.08.2026

  • 17 Особено

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Треньорчето, за две години доста е поотъняло!

    14:36 12.08.2026

  • 18 Селянин

    2 0 Отговор
    Като спре химията ще изпик@е всичко. Един такъв го хванах да бачка с мен. Не издържа и два часа. Щеше да припатка.

    15:01 12.08.2026

  • 19 Калитко

    0 1 Отговор
    За упражнения на главата не се казва нищо.

    15:10 12.08.2026

  • 20 Янко

    2 0 Отговор
    Зобал и пак зобал.Иначе няма как да направиш тяло от софра на софра

    15:13 12.08.2026

  • 21 Руди

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Лелеее, чак толкова да завиждаш, че цял ферман написа. Не е истина.

    15:22 12.08.2026

  • 22 татуирани по мияри

    1 1 Отговор
    смърдиш бееее по ми я р

    15:25 12.08.2026