Иван Христов показа мускулеста фигура след 2-годишна трансформация (СНИМКИ)

Две години неимоверни усилия, тотална промяна в начина на живот и ефектът е явен. Продуцентът и водещ Иван Христов показа резултата от острия завой в живота си - тренировки и здравословно хранене, със сравнителни кадри от 2024 и 2026 г., на които се вижда ясно колко се е променило тялото му за последните две години.
Снимките бяха качени в Инстаграм в профила на фитнес треньора Ванко Pump and Run, който от години работи с продуцента. Двамата позират на морето, като поставят един до друг кадър от настоящото лято и такъв отпреди две години.
„Първата снимка е от днес, втората е от лятото на 2024. Ще отговаряме въпроси“, гласи краткото послание към публикацията.
На актуалната снимка половината от дуото Иван и Андрей демонстрира значително по-мускулеста и изчистена от мазнини фигура. Ванко пък с усмивка сочи към резултата от съвместната им работа.
Зад трансформацията стои продължителна работа, а не кратка подготовка специално за плажа, отбелязва треньорът в следващо видео, с което показа как точно тренират с Иван, за да поддържат постигнатия резултат.
Мнозина веднага решиха да изразят съмнението си, че снимките са всъщност дело на изкуствен интелект, но с видеото мъжете обориха съмняващите се.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, да
Коментиран от #15
13:03 12.08.2026
2 Стенли
13:03 12.08.2026
3 аха
Коментиран от #4
13:05 12.08.2026
4 А ДА ДЕСЕРТ
До коментар #3 от "аха":Стромба
13:07 12.08.2026
5 Софиянец
💩си е 💩
13:09 12.08.2026
6 Химик
13:12 12.08.2026
7 Софийски селянин,Пенсионер
Дори на по умерена физическа работа тия ще се скапят на вторият ден..
Коментиран от #17
13:14 12.08.2026
8 Същият
13:18 12.08.2026
9 Какво
13:18 12.08.2026
10 Майк Алън Патън
13:20 12.08.2026
11 Неразделни са
13:20 12.08.2026
12 Силикон
13:22 12.08.2026
13 марийче а ти кога ще
13:30 12.08.2026
14 Браво!
13:32 12.08.2026
15 Мнение
До коментар #1 от "Да, да":Наздраве, наздраве, ама тия иван и андрей не бяха ли от компрадорите, наети да опростачат и дебилизират младите в България?!
Гледах им "новото" предаване на слбъсък, когато и Костадинов участваше, естествено тия двамата опосуми се държаха точно като цънцарова, т.е. като безволеви купени шарани, разхространяващи опорките на собствениците си?!
И сега понеже се замогнаха ,тръгнали да си наемат лични треньори и да показват "мускули"?!
ОТВРАТИТЕЛНИ АНТИБЪЛГАРИ СА ТАКИВА, ДЕТО ЛЪЖАТ И МАНИПУЛИРАТ НАРОДА СИ ЗА ДА УГОДЯТ НА СПОНСОРИТЕ (СОБСТВЕНИЦИТЕ) СИ!!!
ЕДИН ДЕН ВСИЧКИ ТИЯ ЖЪЛТОПАВЕТНИ МИСИРКИ ЩЕ ЛЪСНАТ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО КАТО СЪВРЕМЕННИТЕ УНИЩОЖТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Коментиран от #21
14:00 12.08.2026
16 Пришелец
14:34 12.08.2026
17 Особено
До коментар #7 от "Софийски селянин,Пенсионер":Треньорчето, за две години доста е поотъняло!
14:36 12.08.2026
18 Селянин
15:01 12.08.2026
19 Калитко
15:10 12.08.2026
20 Янко
15:13 12.08.2026
21 Руди
До коментар #15 от "Мнение":Лелеее, чак толкова да завиждаш, че цял ферман написа. Не е истина.
15:22 12.08.2026
22 татуирани по мияри
15:25 12.08.2026