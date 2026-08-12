Радев: Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие

„През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа и заподозрените, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални мерки". С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерски съвет.
"Децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Не може да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала", заяви още Радев и подчерта, че е шокиращо, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството.
Според него това са същите, които се обявяват срещу предмета "Религии и добродетели" в училище, както и тези, които методично унищожават паметници.
"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", заяви премиерът.
Той съобщи още, че днес кабинетът ще приеме своята управленска програма. По думите му тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките от предизборната кампания.
"Днес правителството приема своята управленска програма, която е комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа – деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите", коментира Радев.
"Наша цел е и замяната на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства", добави той.
"Със сигурност динамичната среда ще наложи да вземем и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателствата на всяко управление", каза още Радев. По думите му програмата ще бъде публикувана днес.
"Ще приемем и инвестиционната програма по общинските проекти, чрез която създаваме и прозрачни условия за финансиране. Въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини", допълни премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Престъпника
Коментиран от #36, #147
10:59 12.08.2026
2 Така
Коментиран от #10, #185
10:59 12.08.2026
3 Винетуу
11:00 12.08.2026
4 Винетуу
11:01 12.08.2026
5 Спиро
11:02 12.08.2026
6 Вярно ли е
Коментиран от #46
11:02 12.08.2026
7 Мнение
И ЗАПОМНЕТЕ ЕДНО! ФАКТЪТ, ЧЕ И СЕГАШНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ НЕ ЗАКАЧАТ ПРЕДХОДНИТЕ, НЯМА ДА ГИ СПАСИ И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ ЕДИН ДЕН ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА!
РАНО ИЛИ КЪСНО ИСТИНСКИ БЪЛГАРОФИЛИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ И ТОГАВА ЖАЛНА ИМ МАЙКА НА ВСИЧКИ, КОИТО Я ПРОДАВАХА, КРАДОХА, ЛЪГАХА НАРОДЪТ Й, И СЛУГУВАХА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!!!
Коментиран от #56, #181
11:02 12.08.2026
8 Смех
Коментиран от #31
11:03 12.08.2026
9 Ле-ле ле-ле
11:04 12.08.2026
10 Умен
До коментар #2 от "Така":Не разбирам ,за кое браво.Да се учи поредния безмислен предмет в училище.По- добре да насочи вниманието си собствения си син.
11:04 12.08.2026
11 грийн сок
пак са виновни предишните
ами ти какъв беше досега бе
Фигурант и нищоправец
Коментиран от #43
11:04 12.08.2026
12 КОНКРЕТНО не каза , как ще стане това
Всеки едно евро постъпило в общините отива
в подхранване на месната корупционна среда
11:04 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да питам
11:06 12.08.2026
15 Всъщност
11:06 12.08.2026
16 Абсурдистан
11:07 12.08.2026
17 Станчо
Коментиран от #125
11:08 12.08.2026
18 Какъв е моделът
Коментиран от #30
11:08 12.08.2026
19 Бай Ху (By Who)
11:09 12.08.2026
20 Ба бааааа
11:09 12.08.2026
21 нацията не е здрава . щом са нараснали
11:10 12.08.2026
22 ха ха
11:10 12.08.2026
23 Заменяме
11:10 12.08.2026
24 Факт
11:10 12.08.2026
25 Браво на Радев
11:11 12.08.2026
26 Браво!
11:12 12.08.2026
27 бай тиквата: прав е колегата
на общ поръчкари и чекмеджари
от където е текло пак ще тече
барем си харчим с кеф от чекмеджетата и никой не ни търси
11:13 12.08.2026
28 Г н Радев
Коментиран от #135
11:13 12.08.2026
29 Слаб две
Коментиран от #39
11:14 12.08.2026
30 Мунчо
До коментар #18 от "Какъв е моделът":Как какъв.....той и тези като него ще тънат в лукс, още няколко милиона в мизерия и накрая ще каже, че всички вече сме средна класа с добър стандарт на живот.. 🤣🤣🤣
Коментиран от #37
11:14 12.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Павел Пенев
11:15 12.08.2026
33 Дръта чанта
11:15 12.08.2026
34 Абе
11:15 12.08.2026
35 Ха ХаХа
11:15 12.08.2026
36 Въвежда ИИ радев и ги заменя
До коментар #1 от "Престъпника":демек навсякъде що има връмвар
калинка
търтей
кърлеж в общини дерибейства
държавни хранилки
и ще останат парици за по големи пенции
за чекмеджарите
Коментиран от #61
11:16 12.08.2026
37 Гуджуко
До коментар #30 от "Мунчо":Качва те на самолета и само пали двигателя.
След теб ще чистят с машина бърдокво
11:17 12.08.2026
38 Празни
Коментиран от #45
11:17 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 БОЦ - ко
Поуките останаха зад нас,
"Другарите" с пореден она низъм,
Отново са на власт...
11:18 12.08.2026
41 Чукче
Коментиран от #79
11:19 12.08.2026
42 Държавата
11:20 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хаха
Коментиран от #50
11:20 12.08.2026
45 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Празни":Отпадналите от необходимост като теб не кълват защото Радев ви отряза клюновете
Коментиран от #99
11:20 12.08.2026
46 Стенли
До коментар #6 от "Вярно ли е":Това ,ако е вярно е едно добро решение , дано , този път е някой човек , който си разбира от работата
11:21 12.08.2026
47 Цвък
До коментар #39 от "Ха ХаХа":Тюфлекът си ти. Всичко лъсна и влиянието на руския неонацист. Пише го и официалните медии.
11:21 12.08.2026
48 Събуди се бре Рундюю
Коментиран от #51
11:21 12.08.2026
49 Тия
Коментиран от #53
11:22 12.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Какво
До коментар #48 от "Събуди се бре Рундюю":разбира войник от икономика ?
Коментиран от #57
11:23 12.08.2026
52 Радкото е сърдит,
11:24 12.08.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #49 от "Тия":Оградите и разградихте България жълти отрепки.
Белене ви чака ....
11:24 12.08.2026
54 Сега пълно с желаещи
11:24 12.08.2026
55 ккк
11:24 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ти какво разбираш от икономика
До коментар #51 от "Какво":Бе Татунчо?
11:25 12.08.2026
58 ССС
Коментиран от #65
11:25 12.08.2026
59 Справедлив
11:26 12.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 кьор фишеци на гол тукбак чифте пищови
До коментар #36 от "Въвежда ИИ радев и ги заменя":160 евро по-малко от доходите за старост в столицата
Пенсионерите в Русенска област взимат средно по 471,91 евро на месец, което ги нарежда в средата на таблицата по доходи в страната. Това показват данните от статистическите справки на Националния осигурителен институт за месец август, според които възрастните хора в крайдунавския град получават със 160 евро по-малко от връстниците си в столицата.
Къде се намира Русе на фона на останалите
Русенска област се вписва в най-масовия диапазон на средните пенсии за страната, които варират между 400 и 500 евро. Сходни възнаграждения за старост получават пенсионерите във Велико Търново (471,96 евро) и Сливен (470,07 евро). За сравнение, в съседните на Русе области Силистра и Разград възрастните хора разполагат с едни от най-ниските средства в държавата – съответно 410,73 и 411,04 евро.
Със средна пенсия от 436,47 евро Шумен е в дъното на класацията, заемайки двадесет и четвърто място, като остава дори след Видин (438,90 евро).
Драстични разлики в страната
Националният осигурителен институт отчита над 240 евро разлика между най-високата и най-ниската средна пенсия в България. Столицата води убедително със 631,02 евро, което е обяснимо, тъй като размерът на възнаграждението за старост е пряко свързан с получаваните заплати по време на трудовия стаж. София-град е и единствената област, в която средната сума надхвърля границата от 600 евро.
На обратния полюс е област Кърджали с едва 386,24 евро при мини
11:27 12.08.2026
62 баи ставри
11:27 12.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Бива, бива, но бивол курбан не бива!
11:27 12.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тодар Живков
Коментиран от #72, #108
11:29 12.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Цър пър
Коментиран от #76
11:29 12.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Радкото
11:31 12.08.2026
74 Радев
Коментиран от #80
11:31 12.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ОСТАВКА бе
11:34 12.08.2026
79 миме
До коментар #41 от "Чукче":искаш да кажеш ,че тия на тайван , австралийците и нова зеландия мразят българите, нали?
11:34 12.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ха ХаХа
До коментар #77 от "Пробит цент":Същото като м/у краката на майккя ти.
11:35 12.08.2026
82 Елементарно, срещу Религии и Добродетели
11:36 12.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Нищо няма да направят относно
Коментиран от #114
11:36 12.08.2026
85 Някой
На паметника на съветската армия може леко да променят надпис и това да е. Примерно за борците срещу фашизма и нацизма. Реално българската армия по наше желание се обединява с дошлият тук Трети УКРАИНСКИ фронт, който е посрещнати като на паради град по град, с арки и плакати добре дошли освободители. Отишли и на поклонение на Шипка. Та обединилата се с тях наша армия се води част от съветската армия нататък! И май даваха някъде 34 хиляди починали български войници срещу войските на Райха. Били се по Сърбия и нататък. Затова са и по-благосклонни към нас и в Париж само ни връщат с начални граници от 1.1.1941г, което правят по принцип с държави. Не както е викал Чърчил, че държава България не трябва да съществува. Тук 1941г до паметника дето бутат булеварда Евлоги и Христо Георгиеви го цепят на 2 и частта при паметника е бил булевард Адолф Хитлер, а от стадиона нататък булевард Бенито Мусолини.
Погледнете например Украйна. Ако там не бяха бандеровците самоопределящи се за фашисти, викащи че руснаците трябва да се избият (и други изгонят), тази война изобщо нямаше да я има.
Коментиран от #100
11:36 12.08.2026
86 Доктор Вълев
11:36 12.08.2026
87 Пинокио с ген. пагони
11:37 12.08.2026
88 Пак
11:38 12.08.2026
89 Радев
11:38 12.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #72 от "Боклук":Ние приватизирахме всички активи на държавата.
Обрахме спестяванията на народните маси.
От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти.
Коментиран от #103, #107
11:38 12.08.2026
92 Готин
11:38 12.08.2026
93 Киро и Асен
11:38 12.08.2026
94 Мнение
11:39 12.08.2026
95 Фатмак!
11:39 12.08.2026
96 Цървул
11:39 12.08.2026
97 Резил
Със сигурност, това ще бъде най- лошото управление за всички времена.
11:39 12.08.2026
98 Фатмак Шофьор на МиГ-29
11:40 12.08.2026
99 Мухахаха
До коментар #45 от "Ха ХаХа":Седнал си на прогнил клон
11:40 12.08.2026
100 Да не си трол
До коментар #85 от "Някой":Случайно?
Същото го написа преди малко Дир-а?
11:40 12.08.2026
101 9ти септември
11:40 12.08.2026
102 руззззНаци
Коментиран от #113
11:41 12.08.2026
103 Точно
До коментар #91 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Точно, затова да не очаквате нормална бизнес среда и конкуренция в България! Като видяха че са некадърни 1992 г. и изкараха мутрите!
11:41 12.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 тата
11:43 12.08.2026
107 Ба бааааа
До коментар #91 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Ами като тъмно кафявите ДБ и бащите им продали род и родина
Коментиран от #116
11:43 12.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Факти
11:44 12.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Ей селски
11:44 12.08.2026
112 да де
Коментиран от #117
11:44 12.08.2026
113 Мухахаха
До коментар #102 от "руззззНаци":Кресливите олигофрени марш на фронта
11:45 12.08.2026
114 Власт за "младите лумпени" !
До коментар #84 от "Нищо няма да направят относно":Революция! Да напълним и парламента и МС само с "млади лумпени". Да имат право да гласуват и всички над 11 години!
11:45 12.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 смешко
До коментар #107 от "Ба бааааа":Хаха, по-голями предатели и продажници от комунистите русфили няма, запомнете го това!!!
Коментиран от #124
11:46 12.08.2026
117 б отбора
До коментар #112 от "да де":борисов е Б отбора по към ДС.
11:47 12.08.2026
118 Ще помогнем на олигарсите
11:47 12.08.2026
119 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #122
11:48 12.08.2026
120 Рабира
11:48 12.08.2026
121 Виждаме го по улиците и по магазините
11:50 12.08.2026
122 от фермата си нали?
До коментар #119 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Ти си рускитрол, от онея фермите с по 1000 телефона.
Коментиран от #126, #133
11:50 12.08.2026
123 купища
11:50 12.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Да Станчо
До коментар #17 от "Станчо":започват със "Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" от 1958г. или по новият "Закон за младежта" от 2012г. Примката започва да се стяга. Терминал 2 е още отворен.
11:52 12.08.2026
126 Ба бааааа
До коментар #122 от "от фермата си нали?":От прайда съм ве ква ферма те гони
Коментиран от #129
11:53 12.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 какво е модел на потребление КАКВО
11:54 12.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Е......
До коментар #65 от "Тъпако":По кротко де, забрави ли, че вашето диктаторско време отмина преди 37 години.
11:55 12.08.2026
131 Радев то това е хубаво
Коментиран от #137
11:55 12.08.2026
132 Доган
11:56 12.08.2026
133 Дръта чанта
До коментар #122 от "от фермата си нали?":Неве ДеБил съм
Коментиран от #136
11:56 12.08.2026
134 Смешник си андрешко
До коментар #124 от "Мухахаха":От русофите комунисти ли? Да няма по крадливи и предатели на България! А и вие копейките, които сте интелектуално имунизирани, ги догонвате даже на моменти ги изпреварвате!
Коментиран от #143
11:56 12.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Личи ти
До коментар #133 от "Дръта чанта":Сам си го каза, яе си. Но нямаше нужда личи ти от километри! 🤣
Коментиран от #141
11:57 12.08.2026
137 Виждаме го по улиците и по магазините
До коментар #131 от "Радев то това е хубаво":Роми и цигани които отказват да говорят на български камоли да работят и разбира се бангладешци непалци индийци филипинци и прочие. Но те също не са работодпособни и не ми е ясно какво правят в България и как ще ги накараме да си тръгнат .....
11:57 12.08.2026
138 Няма ли
12:01 12.08.2026
139 Бизнес който внася хора не е бизнес !!!
12:01 12.08.2026
140 Набихме ускорено яка инфлация
Коментиран от #145, #157
12:02 12.08.2026
141 Ба бааааа
До коментар #136 от "Личи ти":От ДБ ве бай танас ми е шеф
12:06 12.08.2026
142 Защо показвате стари снимки по
12:08 12.08.2026
143 Мухахаха
До коментар #134 от "Смешник си андрешко":Една торба кресливи олигофрени сте и вече сте на изчезване
12:08 12.08.2026
144 червен крадко боташков
12:08 12.08.2026
145 преди години същото
До коментар #140 от "Набихме ускорено яка инфлация":с "инфлацията" разпродадоха държавата и изнесоха цялото производство за жълти стотинки и я предизвикаха изкуствено тогава грабежа бе дори по свиреп преди "нфлацията" беше "приватизацията" преди това кумунизъма все геноцидни модели и каквото и да е било все едни и същи и роднините им някак все ги подминават последиците...
12:12 12.08.2026
146 Олееееее
12:12 12.08.2026
147 красиви думи
До коментар #1 от "Престъпника":- Красивите приказки много ги разбирам!
- Делата оставям за всички идващи след мен!
- За да имат в наследство!
- Ура
12:13 12.08.2026
148 Ти имаш нула....
12:13 12.08.2026
149 мунчо май иска
12:15 12.08.2026
150 Подавай немедлено оставка!
12:16 12.08.2026
151 Фют
Благодаря!
12:19 12.08.2026
152 Алооооо
12:20 12.08.2026
153 В търговските центрове само
Бангладешци Пакистанци Индийци Афганистанци Непалци Филипинци и други подобни хора уж "работна ръка" и български граждани роми от цигански произход които отказват да говорят български шумно говорят на цигански и очевидно не са на работа щом внасят непалци индийци уж за "работна ръка".
12:22 12.08.2026
154 Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко
Коментиран от #156
12:24 12.08.2026
155 Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко
12:25 12.08.2026
156 корекция
До коментар #154 от "Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко":всичко ви е вярно само че са сменили мацква с Вашингтон е болшевишка пропаганда!
Коментиран от #163, #169, #170, #173
12:27 12.08.2026
157 При обмяната на лев към евро
До коментар #140 от "Набихме ускорено яка инфлация":не беше отчетена 20 години инфлация а през това време паричната маса в Европа се увеличи над 14 пъти. Курса на лев /евро не отговаряше на реалностите и българина беше ограбен за пореден път с любезното съдействие на атлантическата ни сган. Реално валутният борд нанесе непоправима щета и беше в полза единствено на едрият бизнес и експорта което не доведе до търсените ефекти. И логично отново почнаха да говорят за нуждата от "ускорено икономическо развитие" но определено то няма да се случи по обективни причини
Коментиран от #160
12:29 12.08.2026
158 .....
Някой да му подшушне, че разликата между фашистките, националсоциалистките, комунистките модели, както и всеки друг модел на авторитарно управление, е единствено в лепенката отпред.
Отзад работи по един и същи начин.
Това, че вместо вълк, ще те изяде нилски крокодил, не променя крайния резултат от ситуацията.
Това, че комунистите са били "антифашисти", не ги прави добри и/или конструктивни.
12:32 12.08.2026
159 Къде пазаруват и кой им пазарува на бг
12:32 12.08.2026
160 няма как
До коментар #157 от "При обмяната на лев към евро":да се случи каквото и да било огледайте се кои и какви са "успелите" в българското общество после погледнете успелите в цивилизованите държави където има истинска икономика истински пазарен принцип истинска конкуренция истинско образование истинско здравеопазване.......
Коментиран от #164, #172
12:33 12.08.2026
161 ускорено икономическо развитие
Коментиран от #162
12:33 12.08.2026
162 54321
До коментар #161 от "ускорено икономическо развитие":не помага и не става.
Иска се акъл и гръбнак, да можеш, да ревизираш мирогледа си.
Копейките нямат нито едното, нито другото.
Начело с премиер-мижитурката, на чийто скротум, като бонус, се е увиснала Митрофанова, като на въже за бънджи...
Коментиран от #166
12:35 12.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Няма подобно нещо
До коментар #160 от "няма как":"цивилизовани държави" и никъде на Запад няма истинска икономика, истински пазарен принцип, истинска конкуренция, истинско образование, истинско здравеопазване ! Абсолютно никъде пич ... Точно обратното е истината ! ..
Коментиран от #184
12:36 12.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Кво има да ти развивам
До коментар #162 от "54321":Това е истината !
12:38 12.08.2026
167 ПОМНИМ КОМУНИЗМА
12:38 12.08.2026
168 Изчезвай Българио !
Не Иска !
Да Живееш !
12:39 12.08.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 ускорено икономическо развитие
Коментиран от #175
12:42 12.08.2026
172 Хайде ! Хайде !
До коментар #160 от "няма как":Стига С Прехвалените Неща !
Много Добре Се Знае !
Кое ? Защо ? И Как !
Коментиран от #186
12:43 12.08.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Ускорено икономическо развитие
12:46 12.08.2026
175 Това Че Някой !
До коментар #171 от "ускорено икономическо развитие":Не Поиска Това Да стане !
Не Означава !
Че Не Можеше Да Стане !
-------------
Вижте Кой Ви Управлява !
Децата и Внуците На същите Тези НЯКОИ !
12:46 12.08.2026
176 Фатмашка наглост без край
Коментиран от #187
12:50 12.08.2026
177 Я сега кажете
12:52 12.08.2026
178 Може и да стане
12:56 12.08.2026
179 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:57 12.08.2026
180 Не ставаш пич
12:59 12.08.2026
181 Анонимен
До коментар #7 от "Мнение":ДО ФАКТИТЕ ЗАЩО ТОЗИНОМЕР 7 ТУК ОТКРОВЕНО ПИШЕ С ОГРОМНИ БУКВИ НАСИЛИЕ АГРЕСИЯ РАЗДАВА ПРИСЪДИКОЙ Е ТОЗИ КАТО КАКЪВ СЕ ИМАА ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е БАЩИНИЯ НАРАДЕВ НОМЕР 7 НИТО НА ШЕПА ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ
13:02 12.08.2026
182 Това трябва да звучи прогресивно?
Това е адски прогресивно и със сигурност ще укрепи и възроди българския възход.
Това, което ни обещават обединените мафиоти е масова бедност, мизерия, икономическа и социална смърт.
На цялата картинка й липсват само поповете и религията в училище, за да се потопим пълномащабно в средновековното блато.
Ква я мислихме, ква стана?!
13:03 12.08.2026
183 Факт
13:08 12.08.2026
184 бягай бързо на изток
До коментар #164 от "Няма подобно нещо":в райските окопи да громиш евро-атлантици с калашник от втората световна и старбпон с формата на петолъчка в дгъдза си!
13:08 12.08.2026
185 Масак
До коментар #2 от "Така":Радев може да замени евтиния труд с нещо друго, но моя Шеф не го заменя. Плаща ми нималогодишната ниска заплата и казва "като не ти харесва отивай си".
13:09 12.08.2026
186 фактите говорят сами
До коментар #172 от "Хайде ! Хайде !":и ако можеш поне да четеш ще разбереш че България е на последно място по всички градивни класации в Европа на първо по корупция липса на свобода на словото покупателна способност бвп и всичко всичко но в любимата на ганчо раша е дори по зле води се война уви ганчо не може да чете и мисли...
13:13 12.08.2026
187 Какво не разбрахте?
До коментар #176 от "Фатмашка наглост без край":Факт е, че разрушаването на паметници е безмозъчна вандалщина!
Както е разрушителна и развратната сЛободия, с която опорочихте идеята за свобода, с която обезценихте човешкия живот и със всички средства се опитвате да принизите човека до животно!
Няма да разберете какво сте сътворили, няма как тези, които си направиха торта с детски главички и човешки части, имитиращи фигурите на разрушения паметник, да са човешки същества, които разбират смисъла на общото живеене и човешкия живот като ценност!
13:21 12.08.2026
188 Прям
13:23 12.08.2026
189 Мълчите атлантена? А?
Коментиран от #194
13:24 12.08.2026
190 ПОМНИМ СОЦИАЛИЗМА
13:33 12.08.2026
191 Стига демагогия!
13:42 12.08.2026
192 Васил
14:06 12.08.2026
193 Йосариан
14:10 12.08.2026
194 Йосариан
До коментар #189 от "Мълчите атлантена? А?":Това с топ 10 беше само в Работническо Дело, на 62 съм и помня.
14:14 12.08.2026
195 Пергишлия Тъпунгеров
15:14 12.08.2026