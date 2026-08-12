Радев: Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие

„През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа и заподозрените, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални мерки". С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерски съвет.

"Децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Не може да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала", заяви още Радев и подчерта, че е шокиращо, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството.

Според него това са същите, които се обявяват срещу предмета "Религии и добродетели" в училище, както и тези, които методично унищожават паметници.

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", заяви премиерът.

Той съобщи още, че днес кабинетът ще приеме своята управленска програма. По думите му тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките от предизборната кампания.

"Днес правителството приема своята управленска програма, която е комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа – деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите", коментира Радев.

"Наша цел е и замяната на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства", добави той.

"Със сигурност динамичната среда ще наложи да вземем и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателствата на всяко управление", каза още Радев. По думите му програмата ще бъде публикувана днес.

"Ще приемем и инвестиционната програма по общинските проекти, чрез която създаваме и прозрачни условия за финансиране. Въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини", допълни премиерът.