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Радев: Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие

Радев: Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие

12 Август, 2026 10:57 3 353 195

  • румен радев-
  • икономика-
  • младежка престъпност

Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални мерки, коментира премиерът

Радев: Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа и заподозрените, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални мерки". С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерски съвет.

"Децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Не може да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала", заяви още Радев и подчерта, че е шокиращо, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството.

Според него това са същите, които се обявяват срещу предмета "Религии и добродетели" в училище, както и тези, които методично унищожават паметници.

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", заяви премиерът.

Той съобщи още, че днес кабинетът ще приеме своята управленска програма. По думите му тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките от предизборната кампания.

"Днес правителството приема своята управленска програма, която е комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа – деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите", коментира Радев.

"Наша цел е и замяната на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства", добави той.

"Със сигурност динамичната среда ще наложи да вземем и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателствата на всяко управление", каза още Радев. По думите му програмата ще бъде публикувана днес.

"Ще приемем и инвестиционната програма по общинските проекти, чрез която създаваме и прозрачни условия за финансиране. Въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини", допълни премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Престъпника

    35 10 Отговор
    Въвежда ИИ навсякъде така да се подразбира последния ви пирон

    Коментиран от #36, #147

    10:59 12.08.2026

  • 2 Така

    32 75 Отговор
    Браво на Президента!

    Коментиран от #10, #185

    10:59 12.08.2026

  • 3 Винетуу

    25 4 Отговор
    Авторите, четете си поне заглавията

    11:00 12.08.2026

  • 4 Винетуу

    14 4 Отговор
    Авторите, четете си поне заглавията

    11:01 12.08.2026

  • 5 Спиро

    69 2 Отговор
    От 30г все ни оправят и все вземат мерки..

    11:02 12.08.2026

  • 6 Вярно ли е

    27 2 Отговор
    някои медии пишат ,че Радев сменя външния ни английски министър Велислава Петрова с друг дипломат

    Коментиран от #46

    11:02 12.08.2026

  • 7 Мнение

    61 14 Отговор
    РАДЕВ, НЕ СМЕНИШ ЛИ ТРАЕКТОРИЯТА НА СЛУЖИНАЖ И СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК КЪМ ЧУЖДИ ГОСПОДАРИ, НЕ ОПАНДИЗИШ ЛИ БОКО, ШИШО, БСП И ППДБ, НЕ ПОКАЖЕШ ЛИ НА НАШИЯТ НАРОД, ЧЕ СЕ БОРИШ ЗА НЕГО, А НЕ ПРОТИВ НЕГО, ТЕ ОЧАКВА СХОДНА СЪДБА С ПРЕЖДЕУПРАВЛЯВАЩИТЕ!

    И ЗАПОМНЕТЕ ЕДНО! ФАКТЪТ, ЧЕ И СЕГАШНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ НЕ ЗАКАЧАТ ПРЕДХОДНИТЕ, НЯМА ДА ГИ СПАСИ И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ ЕДИН ДЕН ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА!
    РАНО ИЛИ КЪСНО ИСТИНСКИ БЪЛГАРОФИЛИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ И ТОГАВА ЖАЛНА ИМ МАЙКА НА ВСИЧКИ, КОИТО Я ПРОДАВАХА, КРАДОХА, ЛЪГАХА НАРОДЪТ Й, И СЛУГУВАХА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!!!

    Коментиран от #56, #181

    11:02 12.08.2026

  • 8 Смех

    66 13 Отговор
    Поредният спасител... измислен.

    Коментиран от #31

    11:03 12.08.2026

  • 9 Ле-ле ле-ле

    41 5 Отговор
    Ти да видиш. По полека байка. Първо мери после режи - тая знаеш ли я или другата: не викай “оп” преди да рипиш.

    11:04 12.08.2026

  • 10 Умен

    42 10 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    Не разбирам ,за кое браво.Да се учи поредния безмислен предмет в училище.По- добре да насочи вниманието си собствения си син.

    11:04 12.08.2026

  • 11 грийн сок

    60 12 Отговор
    Тоя съвсем изплиска легена
    пак са виновни предишните
    ами ти какъв беше досега бе
    Фигурант и нищоправец

    Коментиран от #43

    11:04 12.08.2026

  • 12 КОНКРЕТНО не каза , как ще стане това

    55 4 Отговор
    Велики фрази , без реална реализация
    Всеки едно евро постъпило в общините отива
    в подхранване на месната корупционна среда

    11:04 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да питам

    36 9 Отговор
    Кой беше 9г. начело на подобен род младежи?Кой свали правителство с лумпени,далеч по опасни от младежкия хълм?Трябва да осъзнаете ситуацията.

    11:06 12.08.2026

  • 15 Всъщност

    19 24 Отговор
    Какво друго , освен да му вярваме ? След като всички предни ни набутаха в 10 пъти по-големи външни дългове , отколкото при социализма , а сега се изпокриха .

    11:06 12.08.2026

  • 16 Абсурдистан

    29 6 Отговор
    Звучи добре, но до тук няма индикации, че имат потенциал да го осъществят.

    11:07 12.08.2026

  • 17 Станчо

    26 3 Отговор
    Някой ли разбра ли нещо?

    Коментиран от #125

    11:08 12.08.2026

  • 18 Какъв е моделът

    37 8 Отговор
    на потребление, "умнико". Я заминавай на планетата на откачалките да си правиш "експериментите".Стига облъчвал народонаселението с дивотии

    Коментиран от #30

    11:08 12.08.2026

  • 19 Бай Ху (By Who)

    8 34 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията! Долу опозицията!

    11:09 12.08.2026

  • 20 Ба бааааа

    20 3 Отговор
    Като вкарвате пакистанци и индийци ли

    11:09 12.08.2026

  • 21 нацията не е здрава . щом са нараснали

    6 5 Отговор
    педофилите и обратните . според психиатрите вторите не са луди . но първите ги водят в болница . ако правят зулуми е подсъдно . до 4 години затвор . у нас нямаме дълго време такива болни хора . миналата година някакъв го бяха снимали до площадка пълна с деца да се търкаля и опипва . у нас има много хора без партньор . а и разводите нараснаха .

    11:10 12.08.2026

  • 22 ха ха

    21 1 Отговор
    от 30 и кусор години все утвърждавате закона , и закона превърна управлението в циничен терор и грабеж , хората в безправни роби и играчки в ръцете на държавата бандит , може да си приказвате високомерни приказки колкото си искате но реалността е съвсем друга

    11:10 12.08.2026

  • 23 Заменяме

    15 5 Отговор
    С безплатен труд и употребяване на останалите работещи. Нали вече сме робите в "Клуба на богатите (Рогатите)"

    11:10 12.08.2026

  • 24 Факт

    25 4 Отговор
    Много куха лейка!

    11:10 12.08.2026

  • 25 Браво на Радев

    22 3 Отговор
    Успя да премести самолетите от летище София на Безмер голям напредък

    11:11 12.08.2026

  • 26 Браво!

    5 34 Отговор
    Най - после да се разбере, че някой управлява държавата по важни приоритети.

    11:12 12.08.2026

  • 27 бай тиквата: прав е колегата

    9 1 Отговор
    с ускорено икономическо развитие
    на общ поръчкари и чекмеджари

    от където е текло пак ще тече
    барем си харчим с кеф от чекмеджетата и никой не ни търси

    11:13 12.08.2026

  • 28 Г н Радев

    8 2 Отговор
    Вярно ли е че в България е открито голямо находище с литий????

    Коментиран от #135

    11:13 12.08.2026

  • 29 Слаб две

    32 3 Отговор
    Радев повтаря като папагал репликите които му пише Иво Христов. Няма да прокопса.

    Коментиран от #39

    11:14 12.08.2026

  • 30 Мунчо

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "Какъв е моделът":

    Как какъв.....той и тези като него ще тънат в лукс, още няколко милиона в мизерия и накрая ще каже, че всички вече сме средна класа с добър стандарт на живот.. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    11:14 12.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Павел Пенев

    16 1 Отговор
    Да не стане така,че трудът да е скъп, и насреща нищо да няма произведено,както в момента всичко да е вносни боклуци.

    11:15 12.08.2026

  • 33 Дръта чанта

    18 2 Отговор
    Ускорено предавате България като всички останали

    11:15 12.08.2026

  • 34 Абе

    10 3 Отговор
    А па некви ловци на пдфили и наркомани искат да събарят паметника на Альоша на пловдивския хълм.

    11:15 12.08.2026

  • 35 Ха ХаХа

    4 7 Отговор
    Смачка ви и ви хвърли на боклука

    11:15 12.08.2026

  • 36 Въвежда ИИ радев и ги заменя

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Престъпника":

    демек навсякъде що има връмвар
    калинка
    търтей
    кърлеж в общини дерибейства
    държавни хранилки

    и ще останат парици за по големи пенции
    за чекмеджарите

    Коментиран от #61

    11:16 12.08.2026

  • 37 Гуджуко

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Мунчо":

    Качва те на самолета и само пали двигателя.
    След теб ще чистят с машина бърдокво

    11:17 12.08.2026

  • 38 Празни

    22 1 Отговор
    приказки с отдавна изтекла срок ! Никой не кълве .

    Коментиран от #45

    11:17 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 БОЦ - ко

    18 0 Отговор
    И пак се гърчим в комунизъм,
    Поуките останаха зад нас,
    "Другарите" с пореден она низъм,
    Отново са на власт...

    11:18 12.08.2026

  • 41 Чукче

    21 2 Отговор
    Пак се обърка, и в медиите пише, че убийците от Пловдив са в група с руски неонацист. Евтини лозунги и лъжи отдавна не вървят. Омразата е от изток.

    Коментиран от #79

    11:19 12.08.2026

  • 42 Държавата

    20 1 Отговор
    и хората не са собственост на рундьо. Ако беше поне умен, нямаше да прави такива тъпи изявления, нямаше да толерира безумни договори. И смешно е, че човек неспособен да има "традиционно семейство" си позволява да морализаторства. Добре, че беше една заслепена от него политичка да го "ожени" иначе и сега щеше да е като банкянския ерген.

    11:20 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хаха

    13 5 Отговор
    Евала на чорапа, само да каже утре или вдругиден ще го направи това.

    Коментиран от #50

    11:20 12.08.2026

  • 45 Ха ХаХа

    1 18 Отговор

    До коментар #38 от "Празни":

    Отпадналите от необходимост като теб не кълват защото Радев ви отряза клюновете

    Коментиран от #99

    11:20 12.08.2026

  • 46 Стенли

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Вярно ли е":

    Това ,ако е вярно е едно добро решение , дано , този път е някой човек , който си разбира от работата

    11:21 12.08.2026

  • 47 Цвък

    17 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ХаХа":

    Тюфлекът си ти. Всичко лъсна и влиянието на руския неонацист. Пише го и официалните медии.

    11:21 12.08.2026

  • 48 Събуди се бре Рундюю

    14 3 Отговор
    За какво "ускорено икономическо развитие" въобще бълнуваш ? За новата натовска база в „Кабиле“ ли, дето ще срине и икономиката в региона и цените на всички имоти. Или пък за олегофренията във Враждебна може би, по известна като космодрума на Рунндю, Бай Конур . Или пък вертикалните ти коридири и простотии които пък ще съсипят и зърнопроизводството и цялото земеделие ... мани мани

    Коментиран от #51

    11:21 12.08.2026

  • 49 Тия

    22 0 Отговор
    резерват на комунизъм ли искат да правят ? Грабиха , грабиха , грабиха......и грабят , та да си купят някъде остров и там да си го правят !

    Коментиран от #53

    11:22 12.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Какво

    14 0 Отговор

    До коментар #48 от "Събуди се бре Рундюю":

    разбира войник от икономика ?

    Коментиран от #57

    11:23 12.08.2026

  • 52 Радкото е сърдит,

    14 1 Отговор
    Радкото е напуйчен. Жалко, че няма някой като Марешки да го отпуйчи и да го освести

    11:24 12.08.2026

  • 53 Ха ХаХа

    3 9 Отговор

    До коментар #49 от "Тия":

    Оградите и разградихте България жълти отрепки.
    Белене ви чака ....

    11:24 12.08.2026

  • 54 Сега пълно с желаещи

    8 3 Отговор
    Чудя се защо не подаде оставка по време на пандемията,да спасиш нацията.Тогава се крихте като мишки,само костатин се ваксинира и после се бори с ковид и с евр

    11:24 12.08.2026

  • 55 ккк

    20 1 Отговор
    ЗЕЛЕН ЧОРАП = РУСКА ПАРТЕНКА !!

    11:24 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ти какво разбираш от икономика

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "Какво":

    Бе Татунчо?

    11:25 12.08.2026

  • 58 ССС

    22 4 Отговор
    Тоя е като путин - всичко което казва няма нищо общо с действителността.

    Коментиран от #65

    11:25 12.08.2026

  • 59 Справедлив

    19 2 Отговор
    При тоталното неравенство, което се получи след криминалната привитизация, трябва да отбележим, че децата на олигарсите живеят в една обстановка, а децата на обикновените българи в друга!Няма как и не е възможно, да ги възпитаваме в еднакви ценности!

    11:26 12.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 кьор фишеци на гол тукбак чифте пищови

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Въвежда ИИ радев и ги заменя":

    160 евро по-малко от доходите за старост в столицата
    Пенсионерите в Русенска област взимат средно по 471,91 евро на месец, което ги нарежда в средата на таблицата по доходи в страната. Това показват данните от статистическите справки на Националния осигурителен институт за месец август, според които възрастните хора в крайдунавския град получават със 160 евро по-малко от връстниците си в столицата.

    Къде се намира Русе на фона на останалите
    Русенска област се вписва в най-масовия диапазон на средните пенсии за страната, които варират между 400 и 500 евро. Сходни възнаграждения за старост получават пенсионерите във Велико Търново (471,96 евро) и Сливен (470,07 евро). За сравнение, в съседните на Русе области Силистра и Разград възрастните хора разполагат с едни от най-ниските средства в държавата – съответно 410,73 и 411,04 евро.

    Със средна пенсия от 436,47 евро Шумен е в дъното на класацията, заемайки двадесет и четвърто място, като остава дори след Видин (438,90 евро).

    Драстични разлики в страната
    Националният осигурителен институт отчита над 240 евро разлика между най-високата и най-ниската средна пенсия в България. Столицата води убедително със 631,02 евро, което е обяснимо, тъй като размерът на възнаграждението за старост е пряко свързан с получаваните заплати по време на трудовия стаж. София-град е и единствената област, в която средната сума надхвърля границата от 600 евро.

    На обратния полюс е област Кърджали с едва 386,24 евро при мини

    11:27 12.08.2026

  • 62 баи ставри

    8 1 Отговор
    от днес всичко ще бъде по мед и масло ще потекът реки от благинки за отрудения български народ и пенсионерите верущи са вярващите ха да ни е честито

    11:27 12.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бива, бива, но бивол курбан не бива!

    13 0 Отговор
    Поведението на децата е повторение на поведението на възрастните. Когато нямаше или не се коментираха в медиите убийства, отвличания саморазправи между възрасни с трагичен край и други престъпления и детската престъпност беше инцидентна. Непристойно поведение имат и много от избраните от самите нас политици, даже и депутати с по няколко мандата. Безотговорното поведение или гласуване напук по време на избори и от обикновените граждани също не е за подценяване. Какво общество изграждаме и какви да са децата изрстващи в такава среда? Днес не минава ден без коментари на престъпления и престъпници по всички медии и политици на които са поверени най отговорните постове в държавата, какво да виним само конкретните извършители като цялото общество е болно? Все някой друг им е виновен, сега вината била на опозицията дето съборили МОЧА.

    11:27 12.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тодар Живков

    18 2 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #72, #108

    11:29 12.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цър пър

    11 2 Отговор
    Тюфлекът си ти. Всичко лъсна и влиянието на руския неонацист. Пише го и официалните медии. Ама прогресивните копейки не четат, а само псуват.

    Коментиран от #76

    11:29 12.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Радкото

    15 0 Отговор
    е "болен", много е "болен" горкия. Лек няма. Трябва да стои много, много далече от власт и политика. Държавата ще го изтърпи, ще го подъвче и ще го изплюе като досадна дъвка. По-опасни са тия които го бравосват, а те не са малко.

    11:31 12.08.2026

  • 74 Радев

    14 0 Отговор
    ....... и утре стъпваме на Луната! След седмица сме на Марс!

    Коментиран от #80

    11:31 12.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ОСТАВКА бе

    12 1 Отговор
    ПРОСТАК.

    11:34 12.08.2026

  • 79 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Чукче":

    искаш да кажеш ,че тия на тайван , австралийците и нова зеландия мразят българите, нали?

    11:34 12.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ха ХаХа

    0 3 Отговор

    До коментар #77 от "Пробит цент":

    Същото като м/у краката на майккя ти.

    11:35 12.08.2026

  • 82 Елементарно, срещу Религии и Добродетели

    6 3 Отговор
    се обявяват Комунисти, Национал Социалисти и Фашисти.

    11:36 12.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Нищо няма да направят относно

    3 1 Отговор
    "младежката престъпност"! Обмислят те и по-радикални мерки ама първо със соросоидните НПО-та трябва да се справят и вувозелите им в МОН и ВУЗ-овете. Не проявленията а причините са важни. Цялата ново-либерална стратегия за лансиране на така нареченото "младежко лидерство" е порочна и много опасна. Тя е опасна и за националната ни сигурност впрочем. Простичко казано се изчерпва в съждението: Власт за "младите лумпени" ....Първите проявления на това опасно явление беше 6 месеца преди последните избори и негов изявител беше соросоида Светослав Малинов от СУ

    Коментиран от #114

    11:36 12.08.2026

  • 85 Някой

    6 4 Отговор
    В други държави тяхното МВР правят капани за педофили и са ловци на педофили - например в Германия. Това е работа на МВР и прокуратурата.
    На паметника на съветската армия може леко да променят надпис и това да е. Примерно за борците срещу фашизма и нацизма. Реално българската армия по наше желание се обединява с дошлият тук Трети УКРАИНСКИ фронт, който е посрещнати като на паради град по град, с арки и плакати добре дошли освободители. Отишли и на поклонение на Шипка. Та обединилата се с тях наша армия се води част от съветската армия нататък! И май даваха някъде 34 хиляди починали български войници срещу войските на Райха. Били се по Сърбия и нататък. Затова са и по-благосклонни към нас и в Париж само ни връщат с начални граници от 1.1.1941г, което правят по принцип с държави. Не както е викал Чърчил, че държава България не трябва да съществува. Тук 1941г до паметника дето бутат булеварда Евлоги и Христо Георгиеви го цепят на 2 и частта при паметника е бил булевард Адолф Хитлер, а от стадиона нататък булевард Бенито Мусолини.
    Погледнете например Украйна. Ако там не бяха бандеровците самоопределящи се за фашисти, викащи че руснаците трябва да се избият (и други изгонят), тази война изобщо нямаше да я има.

    Коментиран от #100

    11:36 12.08.2026

  • 86 Доктор Вълев

    9 1 Отговор
    Създават проблем и започват да го решават. Докато не изникне нов. Това се нарича емитиране на дейност.

    11:36 12.08.2026

  • 87 Пинокио с ген. пагони

    10 0 Отговор
    Абе аз че ви лъжа, лъжа ви, но вие се правете че ми вярвате... Вервайте ми!

    11:37 12.08.2026

  • 88 Пак

    9 0 Отговор
    Дам пак ще сваляме А отборо на ЦК на БКП и то много лошо този път!

    11:38 12.08.2026

  • 89 Радев

    9 2 Отговор
    е лицемер! Защо не осъди проявите на неонацизъм в Банско? А тези дечица- изверги са възпитаници на т.н. русофили путинофилчета! Православната църква слугува на Русия и КГБ агента им Гундяев. Токсичните сте вие от регресивна България! България е светска държава и не трябва да се изучава религия!

    11:38 12.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #72 от "Боклук":

    Ние приватизирахме всички активи на държавата.
    Обрахме спестяванията на народните маси.
    От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти.

    Коментиран от #103, #107

    11:38 12.08.2026

  • 92 Готин

    7 1 Отговор
    Пак започваме да строим социализма! Ура!

    11:38 12.08.2026

  • 93 Киро и Асен

    6 0 Отговор
    Не виждам нищо да се подобрява,същото си е като преди само лицата са други.

    11:38 12.08.2026

  • 94 Мнение

    4 0 Отговор
    Тормоза над хора не се прави само от малолетни. Това се организира през чатове даже може би от влиятелни хора. Това е практика на едно минало правителство на Г...

    11:39 12.08.2026

  • 95 Фатмак!

    12 2 Отговор
    Фатмак бе, какво искаш, свикнал само да изпълнява команди, никаква мисъл.

    11:39 12.08.2026

  • 96 Цървул

    14 1 Отговор
    Интересно ми е , как ще накараш така наречения " бизнес " , да инвестира във високопроизводителни машини ( а не да се оправдава с работника , че малко бил произвеждал ) , за да си повишава производителността . Той , нашенския " бизнесмен " не е свикнал да мисли много-много и бизнеса му печели , като орязва заплати и придобивки , а не като инвестира и търси пазари . За това се иска работа и да мислиш . Инвестира основно в яхти , коли и глезотии .

    11:39 12.08.2026

  • 97 Резил

    11 1 Отговор
    Този пък какви ги бръщолеви?
    Със сигурност, това ще бъде най- лошото управление за всички времена.

    11:39 12.08.2026

  • 98 Фатмак Шофьор на МиГ-29

    13 0 Отговор
    Тоя смотаняк дрънка глупости, като Бай Тошо. "Ускорено икономическо развитие". Нещо, като "Светлото Бъдеще".

    11:40 12.08.2026

  • 99 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ХаХа":

    Седнал си на прогнил клон

    11:40 12.08.2026

  • 100 Да не си трол

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "Някой":

    Случайно?
    Същото го написа преди малко Дир-а?

    11:40 12.08.2026

  • 101 9ти септември

    5 0 Отговор
    Сега последно дрона какъв е

    11:40 12.08.2026

  • 102 руззззНаци

    10 2 Отговор
    Забравил е да каже, че тези фашисти са РУЗЗЗКИ фашисти

    Коментиран от #113

    11:41 12.08.2026

  • 103 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #91 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Точно, затова да не очаквате нормална бизнес среда и конкуренция в България! Като видяха че са некадърни 1992 г. и изкараха мутрите!

    11:41 12.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 тата

    5 1 Отговор
    Какво правим с руските паравоенни организации - Васил Левски, Шипка и други. Да очакваме ли да ни избиват по улиците, защото сме западни агенти.

    11:43 12.08.2026

  • 107 Ба бааааа

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Ами като тъмно кафявите ДБ и бащите им продали род и родина

    Коментиран от #116

    11:43 12.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Факти

    8 0 Отговор
    Радев ще вкара исляма в учебната програма. Това ще е последният пирон в ковчега на България.

    11:44 12.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ей селски

    9 0 Отговор
    Ей фатмак я кажи кои стоят зад твойта партия, а?

    11:44 12.08.2026

  • 112 да де

    4 1 Отговор
    същите дето назначиха борисов назначиха и радев , оня се увлече в грабежа и започна да губи сили пред управлението ,та се надяват че с повечко терор и мачкане че наваксат имиджа на власта , а грабежа си продължава със същите размери към същите дълбоки джобове , при севда троловете бяха 70 на 20 на 9 , като имаше двама трима със свободно мнение , сега са 100 процента на копринков като всички свободни са отстранени по един или друг начин , държавност , а ?

    Коментиран от #117

    11:44 12.08.2026

  • 113 Мухахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #102 от "руззззНаци":

    Кресливите олигофрени марш на фронта

    11:45 12.08.2026

  • 114 Власт за "младите лумпени" !

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Нищо няма да направят относно":

    Революция! Да напълним и парламента и МС само с "млади лумпени". Да имат право да гласуват и всички над 11 години!

    11:45 12.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 смешко

    10 0 Отговор

    До коментар #107 от "Ба бааааа":

    Хаха, по-голями предатели и продажници от комунистите русфили няма, запомнете го това!!!

    Коментиран от #124

    11:46 12.08.2026

  • 117 б отбора

    2 3 Отговор

    До коментар #112 от "да де":

    борисов е Б отбора по към ДС.

    11:47 12.08.2026

  • 118 Ще помогнем на олигарсите

    2 1 Отговор
    ускорено да се развиват икономически, стига да са наши и атлантически

    11:47 12.08.2026

  • 119 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    3 9 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #122

    11:48 12.08.2026

  • 120 Рабира

    2 3 Отговор
    Цял живот е правил бизнес.Сам си е правил зделките и все успешни.Сам си печели парите.И е със всякъкви ценности.

    11:48 12.08.2026

  • 121 Виждаме го по улиците и по магазините

    7 0 Отговор
    Роми и цигани които отказват да говорят на български камоли да работят и разбира се бангладешци непалци индийци филипинци и прочие. Но те също не са работодпособни и не ми е ясно какво правят в България и как ще ги накараме да си тръгнат .....

    11:50 12.08.2026

  • 122 от фермата си нали?

    5 0 Отговор

    До коментар #119 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Ти си рускитрол, от онея фермите с по 1000 телефона.

    Коментиран от #126, #133

    11:50 12.08.2026

  • 123 купища

    3 0 Отговор
    красиви празни думи

    11:50 12.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Да Станчо

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Станчо":

    започват със "Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" от 1958г. или по новият "Закон за младежта" от 2012г. Примката започва да се стяга. Терминал 2 е още отворен.

    11:52 12.08.2026

  • 126 Ба бааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "от фермата си нали?":

    От прайда съм ве ква ферма те гони

    Коментиран от #129

    11:53 12.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 какво е модел на потребление КАКВО

    5 1 Отговор
    "модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие" - Първо, това не са ли две противоположности? Второ, какво е модел на потребление? Ние сме на 75-то място по потребление на домакинствата, в светът, процент от БВП. И тези проценти от БВП спадат от как последно имахме голям растеж. Растеж заради потреблението. Знам, че В. Велев и Домусчиев стоят зад партията на Р. Радев. Китай и азиатските тигри, и Япония, се развиват бурно заради огромни заеми, давани на чужди инвеститори, 40%, 30% на местни фирми и търговци износители, и за потребление на домакинствата. Държавни банки ги дават, Япония и Китай го печатат този заем, другите правят външен дълг. България има в пъти по-нисък БВП през 1990-2006 год. в сравнение от преди. Но САЩ правят кредитен балон и печатане след 2001г. и след 2004г. изнасят евтини долари за цял свят - да намалят паричното предлагане опасявайки се от инфлация. Потребляват на външният пазар. Става световен кредитен бум. Българите взимат 50 милиарда лева, и БВП се вдига с 50 милиарда лева. Имотите и инвестициите се покачват, и населението забогатява с 1000 милиарда лева. Така минаваме статистически НРБ по БВП, а населението забогатява заради строеното от НРБ.

    11:54 12.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Е......

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тъпако":

    По кротко де, забрави ли, че вашето диктаторско време отмина преди 37 години.

    11:55 12.08.2026

  • 131 Радев то това е хубаво

    8 2 Отговор
    За ускореното икономическо развитие, но като в Корея примерно трябва една яка почасова ставка да има за труд и ясно да се каже: Който не може да я плаща или да се закрива или да се изнася където реши. Иначе никаква полза няма от това "ускорено икономическо развитие" при смешни заплати и огромна паразитна администрация

    Коментиран от #137

    11:55 12.08.2026

  • 132 Доган

    4 0 Отговор
    Какво разбира военен от икономически модел ??? Знаете го вече ,сменят се олигарсите на Кирил Петков с тези на Радев и Копринков става водеща фигура! Знаем и Радев ,че управлява еднолично ,а ПБ е за пред чужденците ! Уж има партия! Скоро ще го свалят Великите сили ! Спокойно скъпи сънародници

    11:56 12.08.2026

  • 133 Дръта чанта

    4 0 Отговор

    До коментар #122 от "от фермата си нали?":

    Неве ДеБил съм

    Коментиран от #136

    11:56 12.08.2026

  • 134 Смешник си андрешко

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "Мухахаха":

    От русофите комунисти ли? Да няма по крадливи и предатели на България! А и вие копейките, които сте интелектуално имунизирани, ги догонвате даже на моменти ги изпреварвате!

    Коментиран от #143

    11:56 12.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Личи ти

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Дръта чанта":

    Сам си го каза, яе си. Но нямаше нужда личи ти от километри! 🤣

    Коментиран от #141

    11:57 12.08.2026

  • 137 Виждаме го по улиците и по магазините

    6 0 Отговор

    До коментар #131 от "Радев то това е хубаво":

    Роми и цигани които отказват да говорят на български камоли да работят и разбира се бангладешци непалци индийци филипинци и прочие. Но те също не са работодпособни и не ми е ясно какво правят в България и как ще ги накараме да си тръгнат .....

    11:57 12.08.2026

  • 138 Няма ли

    4 0 Отговор
    рундака слуги, които да четат поне от време на време мнения в социалните мрежи, където освен бравосване има и много напълно оправдан хейт. Или муньо е премиер само на коленопреклонните. Ако имаше акъл щеше да пробва да привлече към "политиките" си и мислещите хора

    12:01 12.08.2026

  • 139 Бизнес който внася хора не е бизнес !!!

    10 0 Отговор
    Бизнес е който работи за България !!!Ако внасяш индийци пакистанци непалци бангладешци и филипинци значи нямаш бизнес. Имаш катун. И си национален предател.

    12:01 12.08.2026

  • 140 Набихме ускорено яка инфлация

    10 0 Отговор
    Стопихме парите на хората, а сега ще гоним "ускореното икономическо развитие" Невероятен демагог и подляр. 1 лев се превърна в над 1 евро но ги обмениха на хората 50% по евтино и реално им откраднаха 50% от спестяванията ....

    Коментиран от #145, #157

    12:02 12.08.2026

  • 141 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Личи ти":

    От ДБ ве бай танас ми е шеф

    12:06 12.08.2026

  • 142 Защо показвате стари снимки по

    3 0 Отговор
    Телевизията ?

    12:08 12.08.2026

  • 143 Мухахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #134 от "Смешник си андрешко":

    Една торба кресливи олигофрени сте и вече сте на изчезване

    12:08 12.08.2026

  • 144 червен крадко боташков

    2 0 Отговор
    ке ви спася!

    12:08 12.08.2026

  • 145 преди години същото

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "Набихме ускорено яка инфлация":

    с "инфлацията" разпродадоха държавата и изнесоха цялото производство за жълти стотинки и я предизвикаха изкуствено тогава грабежа бе дори по свиреп преди "нфлацията" беше "приватизацията" преди това кумунизъма все геноцидни модели и каквото и да е било все едни и същи и роднините им някак все ги подминават последиците...

    12:12 12.08.2026

  • 146 Олееееее

    7 0 Отговор
    Земеняме изчерпания вече модел на потребление с модел почити без потребление. Минаваме на купонна система и лимит на картовите плащания. Ускорено ще се милитаризираме и ще орежем почити всички социални разходи и придобивки. Ще подкрепяме стратегията с евтин труд да се постигне ускорено икономическо развитие и просперитет на олигархията. ......6

    12:12 12.08.2026

  • 147 красиви думи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Престъпника":

    - Красивите приказки много ги разбирам!
    - Делата оставям за всички идващи след мен!
    - За да имат в наследство!
    - Ура

    12:13 12.08.2026

  • 148 Ти имаш нула....

    4 0 Отговор
    ...съвременни центрове за обучение на софтуеърни инжинери! Какви висококвалифицирани кадри, кави пет лева, всичко в БГ е гола вода! Хората са принудени си купуват висококвалифицирани професионални и научни материали ( книги ) на хипервисоки цени от Щатите, на всичкото отгоре и неукото на митницата ти иска и ДДС на това. Всичко в БГ е МАЛОУМНО и МРАЗИ всеки един човек, който иска да учи и да стане грамотен. Цялото ви ДС структурно отношение отностно осигуряване на масово обучение на високо квалифицирани хора в точните науки и най-вече софтуеърните инжинери е ГОЛА ВОДА , и се стреми единствено в производство на неуки нарко-зомбита, които дори и за общи работници във фабрика не стават ( тук искам да подчертая, че във всяка една фабрика има изключително кадърни работници, които са трупали умения и знания с десетки години ), които ДС уби. На ДС е нужно само консуматорско зомби-наркоманизирано чалга опростачени поколения, които да им купува наркотиците и потребява продуктите като нискокачествена храна, купува нискокачествени продукти с бързи кредити и тн.... радев, ходи си с добро докато е време, никой не ти вярва за НИЩО вече!

    12:13 12.08.2026

  • 149 мунчо май иска

    3 0 Отговор
    наистина да гризе жълти павета дори и бавноразвиващите му путлероидни почитатели не е възможно да са толкова прости?

    12:15 12.08.2026

  • 150 Подавай немедлено оставка!

    2 0 Отговор
    ОСТАВКА бе!

    12:16 12.08.2026

  • 151 Фют

    2 0 Отговор
    Аааа, сетихте ли се!
    Благодаря!

    12:19 12.08.2026

  • 152 Алооооо

    1 0 Отговор
    Само да не забравите парите за Пимпирите и Перпериконите да преведете че баба Йоца ши риве

    12:20 12.08.2026

  • 153 В търговските центрове само

    4 0 Отговор
    Прости но нахални българи от селата.
    Бангладешци Пакистанци Индийци Афганистанци Непалци Филипинци и други подобни хора уж "работна ръка" и български граждани роми от цигански произход които отказват да говорят български шумно говорят на цигански и очевидно не са на работа щом внасят непалци индийци уж за "работна ръка".

    12:22 12.08.2026

  • 154 Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко

    4 0 Отговор
    Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере пар цалът Бойко, през времето което пар цалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии. 1600 лева е доходът за потребление на всеки българин, средно, по ДДС данните. Значи домакинство което е родители с две деца - харчи 6500 лева на месец. Но масовата заплата и пенсия не надвишава 100 лева от социализмът, покупателно, поне за храна. Децата на живковата номенклатура, много иска да признаем, че българинът е по-богат от всякога. Така излиза, че те са крали в името на народът, и бащите им не са сгрешили - като премахнаха плановата икономика и смениха Москва с Вашингтон. И българите да забравят мъките в тези 40 години и умрелите от глад и лошо здравеопазване, мафия, корупция... експлоатация, лоша храна, без курорти и с голям стрес.. убити мечти и семейственост... България е на 79 то място по консумация на домакинствата като процент от БВП. По процент от БВП за заплати сме на дъното. И сме на дъното по семейни ферми. Във всяка държава има поне 30 средн

    Коментиран от #156

    12:24 12.08.2026

  • 155 Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко

    3 0 Отговор
    1600 лева е доходът за потребление на всеки българин, средно, по ДДС данните. Значи домакинство което е родители с две деца - харчи 6500 лева на месец. Но масовата заплата и пенсия не надвишава 100 лева от социализмът, покупателно, поне за храна. Децата на живковата номенклатура, много иска да признаем, че българинът е по-богат от всякога. Така излиза, че те са крали в името на народът, и бащите им не са сгрешили - като премахнаха плановата икономика и смениха Москва с Вашингтон. И българите да забравят мъките в тези 40 години и умрелите от глад и лошо здравеопазване, мафия, корупция... експлоатация, лоша храна, без курорти и с голям стрес.. убити мечти и семейственост... България е на 79 то място по консумация на домакинствата като процент от БВП. По процент от БВП за заплати сме на дъното. И сме на дъното по семейни ферми. Във всяка държава има поне 30 средни трактора на село в семейни ферми, тук не е така. Живковата номенклатура която е статуквото вече 40 години, се страхува да има 100 000 семейни фермери, това е независима сила, свободна партия. А искат да са монополисти вносители, а селяните да натискат заплатите надолу чрез безработицата...

    12:25 12.08.2026

  • 156 корекция

    0 1 Отговор

    До коментар #154 от "Радев е един пар цал. Мафията зад Бойко":

    всичко ви е вярно само че са сменили мацква с Вашингтон е болшевишка пропаганда!

    Коментиран от #163, #169, #170, #173

    12:27 12.08.2026

  • 157 При обмяната на лев към евро

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "Набихме ускорено яка инфлация":

    не беше отчетена 20 години инфлация а през това време паричната маса в Европа се увеличи над 14 пъти. Курса на лев /евро не отговаряше на реалностите и българина беше ограбен за пореден път с любезното съдействие на атлантическата ни сган. Реално валутният борд нанесе непоправима щета и беше в полза единствено на едрият бизнес и експорта което не доведе до търсените ефекти. И логично отново почнаха да говорят за нуждата от "ускорено икономическо развитие" но определено то няма да се случи по обективни причини

    Коментиран от #160

    12:29 12.08.2026

  • 158 .....

    7 1 Отговор
    Румен пак блесна с изказване...
    Някой да му подшушне, че разликата между фашистките, националсоциалистките, комунистките модели, както и всеки друг модел на авторитарно управление, е единствено в лепенката отпред.
    Отзад работи по един и същи начин.
    Това, че вместо вълк, ще те изяде нилски крокодил, не променя крайния резултат от ситуацията.
    Това, че комунистите са били "антифашисти", не ги прави добри и/или конструктивни.

    12:32 12.08.2026

  • 159 Къде пазаруват и кой им пазарува на бг

    5 0 Отговор
    Защото по магазините виждам само прости но нахални българи от селата. И Бангладешци Пакистанци Индийци Афганистанци Непалци Филипинци и други подобни хора уж "работна ръка" и български граждани роми от цигански произход които отказват да говорят на български шумно говорят на цигански и очевидно не са на работа щом внасят непалци индийци уж за "работна ръка".

    12:32 12.08.2026

  • 160 няма как

    3 2 Отговор

    До коментар #157 от "При обмяната на лев към евро":

    да се случи каквото и да било огледайте се кои и какви са "успелите" в българското общество после погледнете успелите в цивилизованите държави където има истинска икономика истински пазарен принцип истинска конкуренция истинско образование истинско здравеопазване.......

    Коментиран от #164, #172

    12:33 12.08.2026

  • 161 ускорено икономическо развитие

    3 4 Отговор
    е възможно само и единствено с братска Русия. Както впрочем беше и след 1944 г. Времето на социализма, индустриализацията и благоденствието. Времето на Знамето на Мира

    Коментиран от #162

    12:33 12.08.2026

  • 162 54321

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "ускорено икономическо развитие":

    не помага и не става.
    Иска се акъл и гръбнак, да можеш, да ревизираш мирогледа си.
    Копейките нямат нито едното, нито другото.
    Начело с премиер-мижитурката, на чийто скротум, като бонус, се е увиснала Митрофанова, като на въже за бънджи...

    Коментиран от #166

    12:35 12.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Няма подобно нещо

    3 2 Отговор

    До коментар #160 от "няма как":

    "цивилизовани държави" и никъде на Запад няма истинска икономика, истински пазарен принцип, истинска конкуренция, истинско образование, истинско здравеопазване ! Абсолютно никъде пич ... Точно обратното е истината ! ..

    Коментиран от #184

    12:36 12.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Кво има да ти развивам

    2 0 Отговор

    До коментар #162 от "54321":

    Това е истината !

    12:38 12.08.2026

  • 167 ПОМНИМ КОМУНИЗМА

    6 0 Отговор
    Голям смях - Заменяме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие . Това е същото държавническо твърдение като от преди няколко години че България вече не била държавата с най-евтиния или безплатен труд . Помните ли тази държавническа лъжа ? Гответе се за още по-голямо поевтиняване на работническия труд !!!

    12:38 12.08.2026

  • 168 Изчезвай Българио !

    3 2 Отговор
    Феодала !

    Не Иска !

    Да Живееш !

    12:39 12.08.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 ускорено икономическо развитие

    4 3 Отговор
    В България е имало само по времето на Социализма 1945-1987 ! Това са фактите реално

    Коментиран от #175

    12:42 12.08.2026

  • 172 Хайде ! Хайде !

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "няма как":

    Стига С Прехвалените Неща !

    Много Добре Се Знае !

    Кое ? Защо ? И Как !

    Коментиран от #186

    12:43 12.08.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Ускорено икономическо развитие

    2 1 Отговор
    И даже петилетката за три години изпълняеахме и преизпълнявахме по времето на великият Социализъм. Бяхме даже и преди братският Китай. После дойде атлантическия Мамник и след него остана пустиня. Пълна разруха

    12:46 12.08.2026

  • 175 Това Че Някой !

    3 0 Отговор

    До коментар #171 от "ускорено икономическо развитие":

    Не Поиска Това Да стане !

    Не Означава !

    Че Не Можеше Да Стане !

    -------------

    Вижте Кой Ви Управлява !

    Децата и Внуците На същите Тези НЯКОИ !

    12:46 12.08.2026

  • 176 Фатмашка наглост без край

    4 0 Отговор
    Българи, чухте ли черевния и в черават селяндурин, фатмака, който ни бил "лремиер"? Според предания лакей и подлога на кремълския золедй, виновни за садистичното убийство в Пловдив били ПП и ДБ, защото те "рушели паметниици"! Това вече е страшно, българи! Това не може да го каже нормален човек, д ане говорим за премиер! Че съборените паметници са на окупаитрите на изверга Сталин бе, Фатмако, който окупираха злочестата ни държава, ограбиха я, изнасилваха, убиваха, изпиха ракията във всички села и одеколоните е спирта в градовете и в аптеките, изнесоха авоарите в банките ни и установиха мракобусния комунистически режим, който те откърм и теб бе, Фатмако! Рушаха се паметници на неграмотни селяндури - шумкари, терористи и убийци, които обирали мандри и кошари и така се борели за "свободата"! За тяхната "свобода" ,коятона ни разказа играта! А садисдтите - чудовища в Пловдив са поклонници и почитатели на руски неонацисти, ично на Путин, носят на ръкавите си техните символи бе, Фатмако! И знаемто им е на руските неонацисти, силно подкрепяни от кремълски масов убиец! Дръж си мръсния език зад зъбите, селяндурино от Славяново, защото вече си омразен и отвратителен не само на цял народ, но и на уличните псета!

    Коментиран от #187

    12:50 12.08.2026

  • 177 Я сега кажете

    1 4 Отговор
    Кой индустриализира България след 1944 г и как станахме Топ 10 на света? Кой реализира тогава мега ускореното ни икономическо развитие тогава? А?

    12:52 12.08.2026

  • 178 Може и да стане

    1 4 Отговор
    Но трябва да кажем ясно: НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на атлантическият вреден слугинаж

    12:56 12.08.2026

  • 179 ДОЧУТО

    3 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:57 12.08.2026

  • 180 Не ставаш пич

    4 0 Отговор
    Не си Тодор Живков въпреки че ти се иска

    12:59 12.08.2026

  • 181 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    ДО ФАКТИТЕ ЗАЩО ТОЗИНОМЕР 7 ТУК ОТКРОВЕНО ПИШЕ С ОГРОМНИ БУКВИ НАСИЛИЕ АГРЕСИЯ РАЗДАВА ПРИСЪДИКОЙ Е ТОЗИ КАТО КАКЪВ СЕ ИМАА ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е БАЩИНИЯ НАРАДЕВ НОМЕР 7 НИТО НА ШЕПА ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    13:02 12.08.2026

  • 182 Това трябва да звучи прогресивно?

    3 0 Отговор
    Гответе се за още по-евтин труд, по-голяма експлоатация, драстично обедняване на масовия българин с намаляване на преразпределението, голяма лапачка за олигарсите и робовладелците, и тотална разпродажба на богатствата ни на чужди инвеститори.
    Това е адски прогресивно и със сигурност ще укрепи и възроди българския възход.
    Това, което ни обещават обединените мафиоти е масова бедност, мизерия, икономическа и социална смърт.
    На цялата картинка й липсват само поповете и религията в училище, за да се потопим пълномащабно в средновековното блато.
    Ква я мислихме, ква стана?!

    13:03 12.08.2026

  • 183 Факт

    7 0 Отговор
    Оказа се поредния лъжец!

    13:08 12.08.2026

  • 184 бягай бързо на изток

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Няма подобно нещо":

    в райските окопи да громиш евро-атлантици с калашник от втората световна и старбпон с формата на петолъчка в дгъдза си!

    13:08 12.08.2026

  • 185 Масак

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    Радев може да замени евтиния труд с нещо друго, но моя Шеф не го заменя. Плаща ми нималогодишната ниска заплата и казва "като не ти харесва отивай си".

    13:09 12.08.2026

  • 186 фактите говорят сами

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "Хайде ! Хайде !":

    и ако можеш поне да четеш ще разбереш че България е на последно място по всички градивни класации в Европа на първо по корупция липса на свобода на словото покупателна способност бвп и всичко всичко но в любимата на ганчо раша е дори по зле води се война уви ганчо не може да чете и мисли...

    13:13 12.08.2026

  • 187 Какво не разбрахте?

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "Фатмашка наглост без край":

    Факт е, че разрушаването на паметници е безмозъчна вандалщина!
    Както е разрушителна и развратната сЛободия, с която опорочихте идеята за свобода, с която обезценихте човешкия живот и със всички средства се опитвате да принизите човека до животно!
    Няма да разберете какво сте сътворили, няма как тези, които си направиха торта с детски главички и човешки части, имитиращи фигурите на разрушения паметник, да са човешки същества, които разбират смисъла на общото живеене и човешкия живот като ценност!

    13:21 12.08.2026

  • 188 Прям

    3 0 Отговор
    Ще имаме ускорено икономическо развитие, когато цъфнат налъмите. Ние когато бяхме единни не успяхме да постигнем кой знае какво, а сега когато икономиката е в ръцете на шепа олигарси наши и най-вече чужди то резултата от дейността отива в чужбина. За нас остава студената вода .

    13:23 12.08.2026

  • 189 Мълчите атлантена? А?

    1 1 Отговор
    Я сега кажете кой индустриализира България след 1944 г и как станахме Топ 10 на света? Кой реализира тогава мега ускореното ни икономическо развитие тогава? А?

    Коментиран от #194

    13:24 12.08.2026

  • 190 ПОМНИМ СОЦИАЛИЗМА

    3 0 Отговор
    "Ускорено икономическо развитие" имаше огромно, но при атлантизма и капитализма това е невъзможно, особено пък със лумпенизираната ни младеж

    13:33 12.08.2026

  • 191 Стига демагогия!

    1 1 Отговор
    Никой естествен тъпанар с власт не може да бъде победен от какъвто и да е изкуствен интелект!

    13:42 12.08.2026

  • 192 Васил

    1 0 Отговор
    И как ще ускори икономиката като фатмака инвестира в държавният сектор а там БВП-то е 0,0%

    14:06 12.08.2026

  • 193 Йосариан

    1 0 Отговор
    Голям пич тоз президент. Сега като ни умори от смях кой ще носи отговорност, а?

    14:10 12.08.2026

  • 194 Йосариан

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Мълчите атлантена? А?":

    Това с топ 10 беше само в Работническо Дело, на 62 съм и помня.

    14:14 12.08.2026

  • 195 Пергишлия Тъпунгеров

    0 0 Отговор
    Ами да на минимална заплата се прибираш с 500 евро накрая на месеца, а тези при които жертвата е отивала по един сеанс да правят на ден и то само в работни по 30 евра ще се приберат с над 600 евро.

    15:14 12.08.2026

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