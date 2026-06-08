Италия стана европейски шампион за юноши до 17 години

Италианският футбол най-накрая успя да си отдъхне, виждайки поне надежда за светло бъдеще, след като юношеският отбор до 17 години стана европейски шампион, побеждавайки на финала тима на Белгия. Двубоят завърши 1:1 в редовното време и след дузпите момчетата от Ботуша стигнаха до успех с 4:3 за крайното 5:4 в своя полза.

Лъчът надежда за бъдещето на Италия дойде не само заради европейската титла, но и заради вчерашната волева победа на представителния тим на страната срещу Гърция, където "елините" бяха с всичките си титуляри, докато "адзурите" имах цели 19 дебютанти в групата от 24 футболисти, а най-възрастният полеви играч бе на 21 години.

Иначе финалът на Европейското първенство, което се провеждаше в Естония, вървеше към нулево равенство в рамките на редовните 90 минути, но предложи изключителна драма към края. Тогава младите "червени дяволи" стигнаха до попадение в 85-ата минута на 16-годишният юноша на Андерлехт Ноа Кобиела. Така белгийците вече изглеждаха сигурни шампиони на Стария континент, но сами се саботираха, правейки дузпа, която бе реализирана от 17-годишния Марчело Фугазола.