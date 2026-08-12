Трафикът през Ормузкия проток спадна драстично

Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал вчера до едноседмичен минимум от осем, тъй като собствениците на кораби избягват ключовия воден път на фона на продължаващите военни действия в Близкия изток, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

САЩ и подкрепяните от Иран хуси в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби, като перспективите за прекратяване на войната в Иран изглеждат все по-несигурни, допълва агенцията. Техеран обяви, че протокът ще остане затворен, освен ако Вашингтон не приеме иранските условия.

Преминалите вчера осем плавателни съда са под 10-дневната средна стойност от около 12 и са най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler). Само един от корабите, превозващ въглища, е излязъл от протока, докато останалите все още са преминавали през него.

И седемте кораба, които са навлезли в протока, са използвали иранския маршрут.

Според двама служители на йеменската брегова охрана и двама правителствени представители, цитирани от Ройтерс, товарен кораб е бил атакуван вчера от хусите в протока Баб ел Мандеб, при което са убити трима членове на екипажа.

Американските въоръжени сили съобщиха тази сутрин, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб, който се опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада.

Отделни данни на „Лондон Сток Ексчейндж Груп“ (London Stock Exchange Group, LSEG) показват 11 преминавания на кораби през протока вчера спрямо 14 предходния ден.

Обикновено около 130–140 кораба са преминавали през протока, преди Иран да затвори водния път след началото на американско-израелските атаки на 28 февруари.

Преминалите вчера през протока Баб ел Мандеб 30 плавателни съда са над 10-дневния среден брой от 25, сочат още данни на „Кплер“.