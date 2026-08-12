Ливан обвинява Израел, че предизвиква горски пожари в Южен Ливан

Ливански пожарникари и природозащитни организации обвиняват израелските сили, че предизвикват горски пожари в Южен Ливан чрез дронове, боеприпаси и осветителни ракети, съобщава британският вестник „Гардиън“. Израелската армия не е отговорила на запитванията на изданието относно конкретните инциденти, предава News.bg.

Във вторник израелските сили са изстреляли осветителни ракети над гориста местност край град Хиам, след което са избухнали пожари. По думите на началника на гражданската защита в област Набатия Хюсеин Факих, докато пожарникарите са се опитвали да овладеят огъня, дрон е нанесъл удар в близост до тях и екипите са били принудени да се оттеглят.

Факих оценява, че между 30 и 40% от територията в районите близо до фронтовата линия е засегната от пожари. Според него след прекратяването на огъня на 17 юни многократно са използвани малки дронове, запалителни боеприпаси, снаряди с бял фосфор и осветителни ракети, които подпалват изсъхналата през летните месеци растителност.

Пожари са регистрирани в маслинови насаждения, земеделски земи и горски райони в различни части на Южен Ливан. Сред засегнатите места са районът на Кфаршуба край границата, както и територии между Джезин и западната част на долината Бекаа.

Според местната гражданска защита пожарът край Кфаршуба е започнал, след като дрон е пуснал боеприпас в гориста местност. Огънят е бил овладян след продължило през нощта гасене, но ден по-късно е избухнал нов пожар, за който ливанските власти отново подозират израелски дрон.

Работата на пожарникарите в близост до границата е допълнително затруднена от необходимостта операциите да бъдат координирани чрез ливанската армия и механизъм за избягване на инциденти, в който участва и Израел. Представители на гражданската защита твърдят, че при един от пожарите е било разрешено на екипите да работят само в два участъка, докато други засегнати райони са останали недостъпни.

Природозащитници предупреждават за дългосрочни последици

Ливански природозащитни организации предупреждават, че продължителните пожари могат да нанесат сериозни и трайни щети на екосистемите в южната част на страната. Засегнати са стари горски масиви с пинии и дъбове, както и райони, които са важни за мигриращите птици.

Организацията Green Southerners определя случващото се като част от по-широко разрушаване на природната среда чрез боеприпаси, пожари и химически вещества. Според природозащитниците последствията могат да се отразят върху биоразнообразието, земеделието и възможността местното население да се завърне и да възстанови поминъка си в граничните райони.

Израелската армия от своя страна е заявявала, че гористите територии в Южен Ливан се използват от „Хизбула“ за прикриване на бойци, военна инфраструктура и тунели.

Проблемът с пожарите не е нов. По време на бойните действия през лятото на 2024 г. бяха разпространени кадри на израелски военнослужещи, използващи подобни на средновековни требушети съоръжения за прехвърляне на горящи материали през границата. Ливанската армия впоследствие публикува снимки на дронове с приспособления, за които заяви, че са били използвани за разпръскване на запалими вещества.

През февруари ливански представители и природозащитници обвиниха Израел и в разпръскване на хербициди от въздуха над земеделски площи в южната част на страната. Твърденията предизвикаха опасения за възможни последици за здравето, почвите и земеделието.

Новите пожари се развиват на фона на крехкото примирие от 17 юни, което до голяма степен прекрати поредния период на бойни действия между Израел и „Хизбула“. Напрежението по израелско-ливанската граница се засили след 8 октомври 2023 г., когато „Хизбула“ започна обстрел на Северен Израел ден след нападението на „Хамас“ срещу Израел.

Продължилите бойни действия доведоха до значителни разрушения от двете страни на границата и засегнаха големи земеделски и горски територии в Южен Ливан.