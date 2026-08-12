Риана заведе трите си деца в детския си дом в Барбадос, където е кръстена улица на нея (СНИМКИ+ВИДЕО)

Риана се върна към детските си спомени, като заведе трите си деца на улицата в Барбадос, където е израснала.

38-годишната музикална звезда позира за снимки със синовете си RZA, на 4 години, Riot, на 2, и 10-месечната си дъщеря Rocki Irish на Westbury New Road, която през 2017 г. беше преименувана на Rihanna Drive в нейна чест.

„В един момент се чувствам като онова дете от Westbury, а в следващия водя собствените си деца обратно на Rihanna Drive“, написа Риана към снимките в Instagram. Певицата добави, че за нея преживяването е било силно емоционално и благодари на Бог за пътя, който е извървяла.

На кадрите Риана и децата ѝ позират до знак с нейното име, поставен пред цветна къща в квартала.

Барбадос почете изпълнителката и основател на Fenty Beauty през 2017 г., когато улицата, на която е прекарала детството си, официално получи нейното име по повод Деня на независимостта на страната. По-късно същия ден Риана е прекарала време със семейството си и на борда на луксозен катамаран.

Певицата се намира в Карибския регион от няколко седмици и на 4 август участва в парада Grand Kadooment, част от фестивала Crop Over 2026. Преди няколко дни Риана се появи с пищна визия, включваща инкрустирана с камъни украса за глава и големи пера, създадени от дизайнерката Лорън Остин.

Годишният парад отбелязва края на традиционния фестивал Crop Over, свързан исторически с приключването на сезона на захарната тръстика. По време на празненствата Риана танцува с групата Aura на брат си Рори Фенти.

В началото на месеца певицата организира и парти на тема Spider-Man за рождения ден на сина си Riot, като според американски медии празненството се е състояло в дома ѝ в Барбадос.

Риана има трите си деца от американския рапър A$AP Rocky. Двамата са във връзка от 2020 г., но упорито крият дали са женени, въпреки че рапърът неведнъж я е наричал "съпругата ми".