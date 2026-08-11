Съпругата на кап. Марин Маринов почина 15 месеца след смъртта му

15 месеца след смъртта на капитан Марин Маринов, който загина през март 2025 година в Газа, почина неговата съпруга Яна Костова. Новината за смъртта ѝ съобщи дъщерята на Яна и Марин, която написа кратко в социалните мрежи: "Мама вече е при тати".

"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка, цитирана от бТВ.

Капитан Маринов загина на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа, като сграда на международната организация беше поразена от въздушен удар.

На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин. Израелските сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации.

Капитан Маринов беше погребан с почести в родния му град Ямбол.

"Нямам думи за това момче, такива се раждат на 100 000 един като него“, коментира тогава чичото на капитан Маринов Ангел Стойков.

Съболезнования изразиха тогава и от външното ни министерство.

„България и света загубиха един достоен човек и достоен българин“, коментира Мария Ангелиева, заместник- министър на външните работи.