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Съпругата на кап. Марин Маринов почина 15 месеца след смъртта му

Съпругата на кап. Марин Маринов почина 15 месеца след смъртта му

11 Август, 2026 15:43 4 345 27

  • марин маринов-
  • съпруга-
  • израел

На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин

Съпругата на кап. Марин Маринов почина 15 месеца след смъртта му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15 месеца след смъртта на капитан Марин Маринов, който загина през март 2025 година в Газа, почина неговата съпруга Яна Костова. Новината за смъртта ѝ съобщи дъщерята на Яна и Марин, която написа кратко в социалните мрежи: "Мама вече е при тати".

"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка, цитирана от бТВ.

Капитан Маринов загина на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа, като сграда на международната организация беше поразена от въздушен удар.

На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин. Израелските сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации.

Капитан Маринов беше погребан с почести в родния му град Ямбол.

"Нямам думи за това момче, такива се раждат на 100 000 един като него“, коментира тогава чичото на капитан Маринов Ангел Стойков.

Съболезнования изразиха тогава и от външното ни министерство.

„България и света загубиха един достоен човек и достоен българин“, коментира Мария Ангелиева, заместник- министър на външните работи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 консерва

    47 2 Отговор
    Лошо!!!!

    15:47 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 е иии

    5 83 Отговор
    кво от тва

    15:52 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гоуст

    64 4 Отговор
    На Биби му е през...за нашия капитан

    15:53 11.08.2026

  • 6 Лоша работа

    15 40 Отговор
    Знаел е къде отива.

    15:55 11.08.2026

  • 7 Израелтяните го убиха

    77 3 Отговор
    Да ПЛАЩАТ !!!

    16:02 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 незнайко

    77 3 Отговор
    Някаква компенсация не са ли направили израелците ? Сигурно не ! Просто тази нация трябва да изчезне за да си отдъхне Света от техните манипулации ! Хитлер не напразно ги е мразел .

    Коментиран от #26

    16:07 11.08.2026

  • 10 Георг Малкото Кепе

    25 1 Отговор
    Чист съм кЪт сълза, дааам

    16:08 11.08.2026

  • 11 Малко Спорен !

    6 8 Отговор
    Въпрос !

    16:17 11.08.2026

  • 12 Избора Си Е Бил !

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Негов !

    16:19 11.08.2026

  • 13 Картаген

    49 3 Отговор

    До коментар #8 от "Умников":

    ,,Исраелзките сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации."
    ----
    България поискала компенсации,а получила съжаление.
    Коцето от Възраждане ,обаче каза , че България не е поискала компенсации,така,че някой от двамата лъже.
    В Германия някакъв мургавел беше ритнал жена по стълбите на подлез,при което жената сериозно пострада.,,Героят" получи десет години затвор.Това се нарича инцидент.
    Тук имаме уб ийство на служител на ООН,което нашенци деликатно наричат ,,инцидент"
    Интересно,ако такъв ,, инцидент" засяга тяхното семейство,дали пак ще го нарекат ,, инцидент" ?

    16:21 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    31 2 Отговор
    Не случайно Австриеца ги е трепел като мухи!

    16:32 11.08.2026

  • 16 Ционистите избиват наред

    32 4 Отговор
    Не само палестинци , ливанци и иранци..

    16:32 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Казанлъшкия

    9 1 Отговор
    Съобщила министърката,че един достоен човек си отишъл. Да вземат да й присъдят някакво обезщетение или помощ примерно вместо лицемерни приказки.

    16:47 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 стара гродска ков ра

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гражданин.":

    обичаш муслимски🍆

    17:08 11.08.2026

  • 21 мчи той рави бен йешува

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Панирано шкембе":

    иврей ма!

    17:09 11.08.2026

  • 22 Стенли

    8 0 Отговор
    Толкова е тъжно , да почиват в мир🥀

    17:16 11.08.2026

  • 23 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Умников":

    А вие знаете ли ,че факти са премахнали от картинките символи , като свещи кръстове и други християнски символи , за сметка на това християнски символи , но за сметка на това са оставели ,еврейския свещник и звездата на Давид , така ,че факти да си политкоректни и не очаквайте друго😕😮‍💨😡

    17:22 11.08.2026

  • 24 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Светът е обърнат наопъки!!!!!

    17:26 11.08.2026

  • 25 Бог ги обича щом ги е събрал..

    5 0 Отговор
    А когато двама си принадлежат загубата е непоносима. Жалко за децата, че са млади да останат самички....не ще им бъде лесно но уви.

    18:11 11.08.2026

  • 26 капитан Лукаш

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "незнайко":

    Ч И Ф У Т да плати - все едно да бръснеш яйце

    Коментиран от #27

    18:32 11.08.2026

  • 27 Щооо

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "капитан Лукаш":

    Ако му върнеш ресто може

    18:43 11.08.2026

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