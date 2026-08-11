Съпругата на кап. Марин Маринов почина 15 месеца след смъртта му

15 месеца след смъртта на капитан Марин Маринов, който загина през март 2025 година в Газа, почина неговата съпруга Яна Костова. Новината за смъртта ѝ съобщи дъщерята на Яна и Марин, която написа кратко в социалните мрежи: "Мама вече е при тати".
"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка, цитирана от бТВ.
Капитан Маринов загина на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа, като сграда на международната организация беше поразена от въздушен удар.
На 24 април говорител на израелската армия призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на българския гражданин. Израелските сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации.
Капитан Маринов беше погребан с почести в родния му град Ямбол.
"Нямам думи за това момче, такива се раждат на 100 000 един като него“, коментира тогава чичото на капитан Маринов Ангел Стойков.
Съболезнования изразиха тогава и от външното ни министерство.
„България и света загубиха един достоен човек и достоен българин“, коментира Мария Ангелиева, заместник- министър на външните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 консерва
15:47 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 е иии
15:52 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гоуст
15:53 11.08.2026
6 Лоша работа
15:55 11.08.2026
7 Израелтяните го убиха
16:02 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 незнайко
Коментиран от #26
16:07 11.08.2026
10 Георг Малкото Кепе
16:08 11.08.2026
11 Малко Спорен !
16:17 11.08.2026
12 Избора Си Е Бил !
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Негов !
16:19 11.08.2026
13 Картаген
До коментар #8 от "Умников":,,Исраелзките сили изразиха съжаление за инцидента и поднесоха съболезнования на семейството. А България поиска компенсации."
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България поискала компенсации,а получила съжаление.
Коцето от Възраждане ,обаче каза , че България не е поискала компенсации,така,че някой от двамата лъже.
В Германия някакъв мургавел беше ритнал жена по стълбите на подлез,при което жената сериозно пострада.,,Героят" получи десет години затвор.Това се нарича инцидент.
Тук имаме уб ийство на служител на ООН,което нашенци деликатно наричат ,,инцидент"
Интересно,ако такъв ,, инцидент" засяга тяхното семейство,дали пак ще го нарекат ,, инцидент" ?
16:21 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
16:32 11.08.2026
16 Ционистите избиват наред
16:32 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Казанлъшкия
16:47 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стара гродска ков ра
До коментар #14 от "Гражданин.":обичаш муслимски🍆
17:08 11.08.2026
21 мчи той рави бен йешува
До коментар #19 от "Панирано шкембе":иврей ма!
17:09 11.08.2026
22 Стенли
17:16 11.08.2026
23 Стенли
До коментар #8 от "Умников":А вие знаете ли ,че факти са премахнали от картинките символи , като свещи кръстове и други християнски символи , за сметка на това християнски символи , но за сметка на това са оставели ,еврейския свещник и звездата на Давид , така ,че факти да си политкоректни и не очаквайте друго😕😮💨😡
17:22 11.08.2026
24 Бай онзи
17:26 11.08.2026
25 Бог ги обича щом ги е събрал..
18:11 11.08.2026
26 капитан Лукаш
До коментар #9 от "незнайко":Ч И Ф У Т да плати - все едно да бръснеш яйце
Коментиран от #27
18:32 11.08.2026
27 Щооо
До коментар #26 от "капитан Лукаш":Ако му върнеш ресто може
18:43 11.08.2026