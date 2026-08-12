Ивка Бейбе влиза в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Спекулациите за участието на Ивка Бейбе в новия сезон на риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ придобиват все повече истински измерения. След като преди време се появи информация, че провокативната инфлуенсърка ще търси любовта на екран сред изкусителки и плейбои, новото промоционално видео на шоуто затвърди очакванията на зрителите.
В рекламния клип се чуват гласовете на няколко жени, чиито лица не се показват, но пък за сметка на това се разкрива много плът, силикон, пиърсинги и заявки за силни страсти. Сред тях е и гласът, който мнозина разпознаха без съмнение, че принадлежи именно на водещата на подкаст, която все пак с разговори си изкарва хляба. На кадрите се чува как тя споделя: "Вече съм готова може би за отношения. Година и половина сама, вече писна ми."
Ивка Бейбе през годините откровено е говорила за личния и любовния си живот неведнъж. Тя твърдеше, че е имала отношения и с Ерген №2 Евгени Генчев, които той категорично отхвърли, а цялата ситуация завърши със скандал и взаимни обвинения в лъжа.
Друг любопитен глас, който разбуни духовете сред зрителите, е този, който мнозина свързаха с друга известна риалити героиня - Благовеста Бонбонова, която стана абонирана за любовните риалити предавания. Тя участва в първия сезон на "Ергенът", където се бореше за сърцето на Виктор Стоянов като му подари бельото си, а миналата година влезе и в "Ергенът: Любов в рая", но съвсем в края на сезона, когато двойките се бяха оформили и тя така и не откри подходящ партньор за краткото си пребиваване там. Е, сега явно отново иска да пробва късмета си и най-накрая да намери своя мъж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бечйордешки вълкодав, що е то?
13:35 12.08.2026
2 Любовта
13:36 12.08.2026
3 Бачо Илия
13:41 12.08.2026
4 Що за разголеност
После защо има насилие, извращения, побоища, убийства?
Държаватаие в упадък.
Гейовете са на мода.
13:45 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЦСКА Москва
13:50 12.08.2026
7 Мнение
РАЗВРАТ, ПРОСТОТИЯ, ПРОСТИТУЦИЯ И НАКРАЯ СЛЕДВА СЪДБАТА НА СОДОМ И ГОМОР!
КАК НЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ТАКИВА КАТО ПР.ТУТКА БЕЙБЕ, СА КАТО ЦЯН КАЛИЙ ЗА НАРОДА НИ?!
ТАКИВА РАЗВРАЩАВАТ МЛАДИТЕ И ТЕ СЛЕДВАТ СТЪПКИТЕ НА ТАЯ ПР.ТАКЕСА!
ЩОТО НОРМАЛНА РАБОТА ТИ ДОКАРВА КЪМ 1000 ЕВРО (В ДОБРИТЕ СЛУЧАИ), А ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ ТЕ ПРАВИ МИЛИОНЕР ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ!
НАРОДЕ НАРОДЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА СЕ ОТДЕЛЯШ ОТ ДЪНОТО НА ИСТОРИЯТА, ЩЕ ПРЕМИНЕШ ПРЕЗ РЕДИЦА ИЗПИТАНИЯ!
ЕДИН ДЕН ВЯРАТА В БОГА, МОРАЛЪТ, СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ И МНОГО ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ОТНОВО В НАШИТЕ ЗЕМИ!
13:52 12.08.2026
8 ШЕФА
13:55 12.08.2026
9 Варна
13:56 12.08.2026
10 Извинявам
Но другите, като Бейбето така са ми дотегнали, че като разтворят краката и се вторачвам да видя дали няма да излети ято мухи от между тях!
14:00 12.08.2026
11 Хааххх
14:06 12.08.2026
12 Лопата Орешник
Коментиран от #15
14:07 12.08.2026
13 Тигар
Коментиран от #22
14:07 12.08.2026
14 истина ти казвам
14:15 12.08.2026
15 Мнение
До коментар #12 от "Лопата Орешник":"Тя кво е виновна че...",
Тва е все едно да кажеш, той Хитлер какво е виновен за холокоста, те тъмните сили са го спонсорирали за това (даже наскоро гледах видео с доказателства, че американска банка е участвала в спонсорирането на фюрера)?!
И сега отново дежавю, "демократите" у запада спонсорират "демократът" актьор в укрия, който събира сънародниците си с бели бусове (като чували с картофи) за фронта, чиито бандеровци "съвсем случайно" си имат тяхна нова свастика?!
МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА ЗА РЕКЛАМАТА НА ПРОСТИТУЦИЯ И ХАЗАРТ В БЪЛГАРИЯ!!!
14:16 12.08.2026
16 градски
Коментиран от #18
14:17 12.08.2026
17 ЛЪЖА
14:28 12.08.2026
18 Кобра Кай 🥋
До коментар #16 от "градски":Щом толкова я познавашз кажи как става срещата? Пиша ѝ във Фейсбук? И тя ще каже цена и рискува да бъде записана и показана пред хилядите си последователи, които монетайзва...
14:38 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кофти
14:42 12.08.2026
22 Кобра Кай 🥋
До коментар #13 от "Тигар":Ти пробвал ли си я? Как я уговори? 🤔
14:43 12.08.2026
23 И този ли ПА,РЦАЛ
14:45 12.08.2026
24 Янко
15:07 12.08.2026
25 Петров
15:07 12.08.2026