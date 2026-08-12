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Ивка Бейбе влиза в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе влиза в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

12 Август, 2026 13:31 1 112 25

  • ергенът: любов в рая-
  • ивка бейбе-
  • риалити шоу-
  • благовеста бонбонова-
  • участничка

Зрителите на шоуто веднага разпознаха гласа ѝ, както и този на Блага Бонбонова, която успя да влезе в края на предния сезон

Ивка Бейбе влиза в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спекулациите за участието на Ивка Бейбе в новия сезон на риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ придобиват все повече истински измерения. След като преди време се появи информация, че провокативната инфлуенсърка ще търси любовта на екран сред изкусителки и плейбои, новото промоционално видео на шоуто затвърди очакванията на зрителите.

В рекламния клип се чуват гласовете на няколко жени, чиито лица не се показват, но пък за сметка на това се разкрива много плът, силикон, пиърсинги и заявки за силни страсти. Сред тях е и гласът, който мнозина разпознаха без съмнение, че принадлежи именно на водещата на подкаст, която все пак с разговори си изкарва хляба. На кадрите се чува как тя споделя: "Вече съм готова може би за отношения. Година и половина сама, вече писна ми."

Ивка Бейбе през годините откровено е говорила за личния и любовния си живот неведнъж. Тя твърдеше, че е имала отношения и с Ерген №2 Евгени Генчев, които той категорично отхвърли, а цялата ситуация завърши със скандал и взаимни обвинения в лъжа.

Друг любопитен глас, който разбуни духовете сред зрителите, е този, който мнозина свързаха с друга известна риалити героиня - Благовеста Бонбонова, която стана абонирана за любовните риалити предавания. Тя участва в първия сезон на "Ергенът", където се бореше за сърцето на Виктор Стоянов като му подари бельото си, а миналата година влезе и в "Ергенът: Любов в рая", но съвсем в края на сезона, когато двойките се бяха оформили и тя така и не откри подходящ партньор за краткото си пребиваване там. Е, сега явно отново иска да пробва късмета си и най-накрая да намери своя мъж.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бечйордешки вълкодав, що е то?

    15 1 Отговор
    Куууа бейбе и влиза в новия сезон на ергенина

    13:35 12.08.2026

  • 2 Любовта

    17 5 Отговор
    Любов към демокрацията я слушам отдавна, но се оказа 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    13:36 12.08.2026

  • 3 Бачо Илия

    15 0 Отговор
    И вааааааа. Ще си покаже ли двете различни дини.....муаха ха ха ха ха ха

    13:41 12.08.2026

  • 4 Що за разголеност

    11 1 Отговор
    И външната е за « пример».
    После защо има насилие, извращения, побоища, убийства?
    Държаватаие в упадък.
    Гейовете са на мода.

    13:45 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦСКА Москва

    16 0 Отговор
    Падението се увеличава като лавина с всеки изминал ден.По телевизиите освен безделници,некадърници и ци..... друго НЕ дават,но пък простолюдието се кефи.

    13:50 12.08.2026

  • 7 Мнение

    15 0 Отговор
    ЕТО ГО С.ТАНИЗМЪТ В ДЕЙСТВИЕ!

    РАЗВРАТ, ПРОСТОТИЯ, ПРОСТИТУЦИЯ И НАКРАЯ СЛЕДВА СЪДБАТА НА СОДОМ И ГОМОР!

    КАК НЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ТАКИВА КАТО ПР.ТУТКА БЕЙБЕ, СА КАТО ЦЯН КАЛИЙ ЗА НАРОДА НИ?!
    ТАКИВА РАЗВРАЩАВАТ МЛАДИТЕ И ТЕ СЛЕДВАТ СТЪПКИТЕ НА ТАЯ ПР.ТАКЕСА!
    ЩОТО НОРМАЛНА РАБОТА ТИ ДОКАРВА КЪМ 1000 ЕВРО (В ДОБРИТЕ СЛУЧАИ), А ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ ТЕ ПРАВИ МИЛИОНЕР ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ!

    НАРОДЕ НАРОДЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА СЕ ОТДЕЛЯШ ОТ ДЪНОТО НА ИСТОРИЯТА, ЩЕ ПРЕМИНЕШ ПРЕЗ РЕДИЦА ИЗПИТАНИЯ!

    ЕДИН ДЕН ВЯРАТА В БОГА, МОРАЛЪТ, СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ И МНОГО ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ОТНОВО В НАШИТЕ ЗЕМИ!

    13:52 12.08.2026

  • 8 ШЕФА

    15 0 Отговор
    Тази ако я попита някой кой е Иван Вазов сто процента съм сигурен че ще отговори че това е Инфлуенсар от Северна Македония !

    13:55 12.08.2026

  • 9 Варна

    13 0 Отговор
    Дай на простака и селяка сеир и му гледай сеира.

    13:56 12.08.2026

  • 10 Извинявам

    14 0 Отговор
    Се на свестните жени, защото знам и вярвам, че има такива!
    Но другите, като Бейбето така са ми дотегнали, че като разтворят краката и се вторачвам да видя дали няма да излети ято мухи от между тях!

    14:00 12.08.2026

  • 11 Хааххх

    12 1 Отговор
    Ивка бейби заедно с Дара ще оправят новото поколение.

    14:06 12.08.2026

  • 12 Лопата Орешник

    9 2 Отговор
    Е не е виновен парцала! Виновен е селтакът, който продуцира предаването! Профанът ги избира! Тя кво е виновна, че и дават трибуна? От това се храни!

    Коментиран от #15

    14:07 12.08.2026

  • 13 Тигар

    9 0 Отговор
    Това е момиче на повикване отдава се напълно

    Коментиран от #22

    14:07 12.08.2026

  • 14 истина ти казвам

    10 0 Отговор
    Циганията и простотията почивен ден немат! И те така!!! Баах ма... му и бейбето!

    14:15 12.08.2026

  • 15 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лопата Орешник":

    "Тя кво е виновна че...",
    Тва е все едно да кажеш, той Хитлер какво е виновен за холокоста, те тъмните сили са го спонсорирали за това (даже наскоро гледах видео с доказателства, че американска банка е участвала в спонсорирането на фюрера)?!

    И сега отново дежавю, "демократите" у запада спонсорират "демократът" актьор в укрия, който събира сънародниците си с бели бусове (като чували с картофи) за фронта, чиито бандеровци "съвсем случайно" си имат тяхна нова свастика?!

    МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА ЗА РЕКЛАМАТА НА ПРОСТИТУЦИЯ И ХАЗАРТ В БЪЛГАРИЯ!!!

    14:16 12.08.2026

  • 16 градски

    10 0 Отговор
    Всички знаят коя е и каква е сега просто ще се опита да вдигне цената.Но... вече има младо покление доста по умни от тая.

    Коментиран от #18

    14:17 12.08.2026

  • 17 ЛЪЖА

    7 0 Отговор
    БАРДАК НА .УРВИ И .СТИТУТКИ , А НЕ ЕРГЕНЪТ Е РЕАЛНОТО ЗБОРИЩЕ ПО ТВто. СИЛИКОНИ ИНТРИГИ ТЪПОТИИ ПРОСТОТИИ ВУЛГАРЩИНИ МРЪСОТИИ,ЗА ДА ПЕЧЕЛИ НЯКОЯ МУТРА .СЪЩО МНОГО ПОЛЕЗНО ЗА ПОДРАСТВАЩОТО НИ ПОКОЛЕНИЕ.

    14:28 12.08.2026

  • 18 Кобра Кай 🥋

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "градски":

    Щом толкова я познавашз кажи как става срещата? Пиша ѝ във Фейсбук? И тя ще каже цена и рискува да бъде записана и показана пред хилядите си последователи, които монетайзва...

    14:38 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кофти

    7 0 Отговор
    Миризливка бейбе ще развони канала с присъствието си....

    14:42 12.08.2026

  • 22 Кобра Кай 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тигар":

    Ти пробвал ли си я? Как я уговори? 🤔

    14:43 12.08.2026

  • 23 И този ли ПА,РЦАЛ

    5 0 Отговор
    И този гнусен Бо,клук и про,сто,тутка ли влиза в това иди,отско предаване ? Ивка ку,,рва грозна отре,пка па,па,вра - ПА,РЦАЛ

    14:45 12.08.2026

  • 24 Янко

    2 0 Отговор
    Ивка бейби лицето на п.ростотията в България

    15:07 12.08.2026

  • 25 Петров

    0 0 Отговор
    15-20 г. управление доведе до култ към простотията.

    15:07 12.08.2026