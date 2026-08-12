Ивка Бейбе влиза в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Спекулациите за участието на Ивка Бейбе в новия сезон на риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ придобиват все повече истински измерения. След като преди време се появи информация, че провокативната инфлуенсърка ще търси любовта на екран сред изкусителки и плейбои, новото промоционално видео на шоуто затвърди очакванията на зрителите.

В рекламния клип се чуват гласовете на няколко жени, чиито лица не се показват, но пък за сметка на това се разкрива много плът, силикон, пиърсинги и заявки за силни страсти. Сред тях е и гласът, който мнозина разпознаха без съмнение, че принадлежи именно на водещата на подкаст, която все пак с разговори си изкарва хляба. На кадрите се чува как тя споделя: "Вече съм готова може би за отношения. Година и половина сама, вече писна ми."

Ивка Бейбе през годините откровено е говорила за личния и любовния си живот неведнъж. Тя твърдеше, че е имала отношения и с Ерген №2 Евгени Генчев, които той категорично отхвърли, а цялата ситуация завърши със скандал и взаимни обвинения в лъжа.

Друг любопитен глас, който разбуни духовете сред зрителите, е този, който мнозина свързаха с друга известна риалити героиня - Благовеста Бонбонова, която стана абонирана за любовните риалити предавания. Тя участва в първия сезон на "Ергенът", където се бореше за сърцето на Виктор Стоянов като му подари бельото си, а миналата година влезе и в "Ергенът: Любов в рая", но съвсем в края на сезона, когато двойките се бяха оформили и тя така и не откри подходящ партньор за краткото си пребиваване там. Е, сега явно отново иска да пробва късмета си и най-накрая да намери своя мъж.