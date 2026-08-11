Украински експерт: Зеленски със Сърбия води същите преговори, каквито през 2022 г. с България, която се страхуваше от реакцията на Путин

Украински експерт заяви, че според него в момента Володимир Зеленски преговаря със Сърбия зад кулисите за военно оборудване, както с България в дните след пълномащабната руска инвазия.

Преди дни Зеленски бе на посещение в Белград, за първи път след началото на войната, където проведе среща с Александър Вучич. Украинският експерт по международна и вътрешна политика Иля Котов смята, че Киев и Белград могат да си помагат във военно отношение, въпреки че са известни близките връзки на сърбите с Москва.

„Бих искал да ви напомня, че по-рано имаше известен скандал между Москва и Вучич поради факта, че Сърбия продаваше оръжия на трети страни, които след това се озоваваха в Украйна. Нека бъдем логични и да гледаме на нещата реалистично. Можеше ли това да се случи без политическата воля на сръбското ръководство? Разбира се, не можеше”, заяви Котов пред OBOZ.ua.

„Сърбия разполага с достатъчно оръжия, по-специално съветско и руско производство. Сигурен съм, че това е било обсъждано – предпазливо, разбира се, не публично, но това сътрудничество ще продължи. Говори се и за възможността за разполагане на оръжия, произведени в Украйна, на територията на Сърбия, например безпилотни летателни апарати. Това също изглежда логично, защото Сърбия се интересува от подобни технологии”, посочи Котов.

„Тоест, трябва да гледаме не само публичните резултати, но и това, за което нашият враг не е нужно да знае. Войната продължава и много неща наистина трябва да останат военна тайна”, каза анализаторът.

Той даде за пример преговорите между Украйна и България след инвазията, за които по-късно стана ясно, че са били от решаващо значение Украйна да спре настъплението на руската армия.

Германският вестник Die WELT дори написа, че България е спасила Украйна, защото в първите месеци на войната доставките на боеприпаси са стигали до една трета от нуждите на украинската армия. Ключова роля е имал и износът на гориво.

„[По-късно] научихме как България е подкрепила Украйна през 2022 г. след началото на пълномащабното нахлуване. Това не беше афиширано публично, защото България се страхуваше от реакцията на Москва и не искаше напълно да развали отношенията. Но по това време тя протегна ръка за помощ на Украйна - както с горивата, така и, искам да подчертая, във военна насока. Затова не съм готов да изключа, че днес между Украйна и Сърбия се водят същите преговори и същите ефективни споразумения”, заяви Котов.

Сърбия има силна отбранителна промишленост и нейните боеприпаси вече достигат до украинския фронт през други страни. Ако Киев и Белград преминат към съвместно производство, това ще бъде пряко сътрудничество. За Белград тук има и напълно практически интерес. Сърбия иска да се присъедини към ЕС, а сътрудничеството с Украйна показва на европейските партньори, че Белград не се изолира в руския лагер.

Политиката на Вучич е следната: да има добри отношения с Русия, да не се кара с Европа и едновременно с това постепенно да разширява контактите си с Украйна. Твърде рано е да се говори за отдръпване на Сърбия от Русия . По-скоро говорим за постепенна промяна в баланса. И точно това може да раздразни най-много Кремъл. Русия не губи Сърбия с едно решение, а постепенно губи монопола си върху отношенията с Белград, пише още ОBOZ.ua.