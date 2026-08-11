Украински експерт: Зеленски със Сърбия води същите преговори, каквито през 2022 г. с България, която се страхуваше от реакцията на Путин

Украински експерт заяви, че според него в момента Володимир Зеленски преговаря със Сърбия зад кулисите за военно оборудване, както с България в дните след пълномащабната руска инвазия.
Преди дни Зеленски бе на посещение в Белград, за първи път след началото на войната, където проведе среща с Александър Вучич. Украинският експерт по международна и вътрешна политика Иля Котов смята, че Киев и Белград могат да си помагат във военно отношение, въпреки че са известни близките връзки на сърбите с Москва.
„Бих искал да ви напомня, че по-рано имаше известен скандал между Москва и Вучич поради факта, че Сърбия продаваше оръжия на трети страни, които след това се озоваваха в Украйна. Нека бъдем логични и да гледаме на нещата реалистично. Можеше ли това да се случи без политическата воля на сръбското ръководство? Разбира се, не можеше”, заяви Котов пред OBOZ.ua.
„Сърбия разполага с достатъчно оръжия, по-специално съветско и руско производство. Сигурен съм, че това е било обсъждано – предпазливо, разбира се, не публично, но това сътрудничество ще продължи. Говори се и за възможността за разполагане на оръжия, произведени в Украйна, на територията на Сърбия, например безпилотни летателни апарати. Това също изглежда логично, защото Сърбия се интересува от подобни технологии”, посочи Котов.
„Тоест, трябва да гледаме не само публичните резултати, но и това, за което нашият враг не е нужно да знае. Войната продължава и много неща наистина трябва да останат военна тайна”, каза анализаторът.
Той даде за пример преговорите между Украйна и България след инвазията, за които по-късно стана ясно, че са били от решаващо значение Украйна да спре настъплението на руската армия.
Германският вестник Die WELT дори написа, че България е спасила Украйна, защото в първите месеци на войната доставките на боеприпаси са стигали до една трета от нуждите на украинската армия. Ключова роля е имал и износът на гориво.
„[По-късно] научихме как България е подкрепила Украйна през 2022 г. след началото на пълномащабното нахлуване. Това не беше афиширано публично, защото България се страхуваше от реакцията на Москва и не искаше напълно да развали отношенията. Но по това време тя протегна ръка за помощ на Украйна - както с горивата, така и, искам да подчертая, във военна насока. Затова не съм готов да изключа, че днес между Украйна и Сърбия се водят същите преговори и същите ефективни споразумения”, заяви Котов.
Сърбия има силна отбранителна промишленост и нейните боеприпаси вече достигат до украинския фронт през други страни. Ако Киев и Белград преминат към съвместно производство, това ще бъде пряко сътрудничество. За Белград тук има и напълно практически интерес. Сърбия иска да се присъедини към ЕС, а сътрудничеството с Украйна показва на европейските партньори, че Белград не се изолира в руския лагер.
Политиката на Вучич е следната: да има добри отношения с Русия, да не се кара с Европа и едновременно с това постепенно да разширява контактите си с Украйна. Твърде рано е да се говори за отдръпване на Сърбия от Русия . По-скоро говорим за постепенна промяна в баланса. И точно това може да раздразни най-много Кремъл. Русия не губи Сърбия с едно решение, а постепенно губи монопола си върху отношенията с Белград, пише още ОBOZ.ua.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #46
14:53 11.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #28
14:59 11.08.2026
3 Грета Тунберг
15:00 11.08.2026
4 Пешо
15:01 11.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
„Можете ли да ни кажете на нас, европейците, какво конкретно можем да направим, за да ви помогнем да убивате повече руснаци?“, 🤔🤔
Коментиран от #15, #47, #52
15:02 11.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #20
15:03 11.08.2026
7 Педро Поро
Рано и късно шайката ПП-ДБ ще трябва да отговаря за последствията от тези действия. Това е повече от сигурно.
Жалко, че много хора припознаха Радев за човекът, който трябваше да им потърси сметка за набиването на страната ни директно във войната.
Всички вече виждат, че е най-обикновена(поредната) американска марионетка, окупирала властта, след поредната предизборна лъжа!
Коментиран от #41
15:04 11.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
„Как можем ние, европейците, да ви помогнем да убивате повече руснаци?“.🤔🤔
Коментиран от #22
15:05 11.08.2026
9 гласено русямилчи
15:07 11.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:07 11.08.2026
11 Абсурдистан
Коментиран от #16
15:08 11.08.2026
12 Дългият
15:13 11.08.2026
13 Зеления
15:17 11.08.2026
14 Тоя експерт
15:20 11.08.2026
15 Българин 🇧🇬
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Реакцията на Вучич е била достойна : "Александър Вучич използва момента, за да подчертае категорично, че Сърбия не обсъжда и не участва в каквото и да е военно сътрудничество с Киев в настоящите обстоятелства." .
15:23 11.08.2026
16 Ерол
До коментар #11 от "Абсурдистан":президентът не подарява и не дава даром. Той продава. Затова го уважава турският народ.
Коментиран от #17
15:24 11.08.2026
17 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #16 от "Ерол":Особено зет му Селчук Байрактар , собственик на заводите за дронове . Бая пари влязоха в семейството на Реджеп от войната между Украйна и Русия .
15:28 11.08.2026
18 Пич
Огромний Зелю на поста стои
А ракета 199 към него лети
Провикна се смело високой герой
Ну, стреляй, руская гаD
Че бате ви Зелю е баш тарикат
Докато в Украйна всичко гори
Зеленски е по света, и дрънчи пари
Коментиран от #42
15:30 11.08.2026
19 Политиците…
15:32 11.08.2026
20 Антирашист 2415
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Каво очаквате като агресора се държи като хитлер през 1941г ? Просия е агресор и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
15:35 11.08.2026
21 Ами
15:35 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хм...
Щото ако СВО беше приключило 22 година у крайна щеше да си е цяла, само ЛНР и ДНР щяха да са с някаква степен на автономия.
А сега какво стана? Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано у крайна загуби четвърт от територията и две трети от населението си, а руснаците току що запрегнаха.
Та много яка подкрепа, няма що...
15:44 11.08.2026
24 Aлфа Вълкът
15:48 11.08.2026
25 Укротроляга, имаш разсейки от рака.
15:49 11.08.2026
26 Хубаво
Коментиран от #50
15:55 11.08.2026
27 Подлите Лицемери
Да развалиш отношенията с Русия , за да създаваш добри отношения с толкова провокативна и конфликтна държава каквато е у крайна е изключителна глупост.
Прокси то на западният свят необходимо за да воюва срещу руснаците не би могло да съществува без международна помощ на каквато се радва до сега.
Изключителното внимание което му се оказва на Зеленски поради /задължение/, както и поради СЪЖАЛЕНИЕ, започва все повече дразни.
Руснаците нарекли се украинци обитаващи руските покрайнини не бива да си мислят че европейците имат симпатии към тях и подкрепата ще си остане безвъзмездна. Плащат им за да убиват руснаци. Дали сърбите са такива глупци , че да не разбират всичко това? Да си припомним /с една ръка дупе глади, а с друга нож вади/- сръбска поговорка.
Зеленски е ухажван, прегръщан , целуван , дават му щедри обещания, но пък от сърце поражение му желаят .
За наследниците и последователи на Бандера няма място в ЕС , и Западът е готов да финансира войната до последният остал жив украинец.
16:00 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 604
Коментиран от #45
16:15 11.08.2026
30 Хи хи
Коментиран от #33, #43
16:25 11.08.2026
31 Горски
16:30 11.08.2026
32 Много грешни анализи
16:30 11.08.2026
33 Факт
До коментар #30 от "Хи хи":Всички военни заводи в България работят на денонощен режим и продукцията им заминава за Украйна.
Коментиран от #36, #37
16:31 11.08.2026
34 байлар
16:36 11.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ха ХаХа
16:50 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
Коментиран от #49
17:10 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ичке
До коментар #18 от "Пич":пак ли си не ман драсана
17:12 11.08.2026
43 Избирател
До коментар #30 от "Хи хи":Резнал дръжки,колкото резна американските самолети. Генералчето само приказва,нещо от това,което обеща не изпълни.
17:37 11.08.2026
44 Българин
До коментар #39 от "Спокойно, тангото е бавно":Българите само руската имперска политика ги унищожава. Измислиха дори македонска нация. Питай някой руснак кой им е дал азбуката и православната вяра да видиш какво ще ти каже.
Коментиран от #48
17:40 11.08.2026
45 Наблюдател
До коментар #29 от "604":С предизвестен е ,но този път Тръмп няма да прати бутчета на руските мизерници както го направи Буш.
17:44 11.08.2026
46 И ко от това калъф
До коментар #1 от "оня с коня":Щото англичаните са трезвеници , нали ?Руснаците също . Много ме кефят тенденционните ви писания . Паника да има . Доматите с колците ,нали знаеш
17:44 11.08.2026
47 Не бе , напиши го още 100 пъти
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":500 за по сигурно.
Коментиран от #51
17:49 11.08.2026
48 Патриарх Кирил от Шипка
До коментар #44 от "Българин":Вие ни дадохте азбуката и религията, а ние се отблагодарихме като ми освободихме от Турско робство.
Коментиран от #53
18:05 11.08.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #40 от "Анонимен":Казал укроуйгурът....
18:07 11.08.2026
50 Че що го четеш
До коментар #26 от "Хубаво":Имаш ли обеснение ?
18:23 11.08.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #47 от "Не бе , напиши го още 100 пъти":Защо НЕ, ако ще го прочетат още 100 човека❗
Немски журналист
внук на офицер от еSeS
пита с какво ЕсеС
може да помогне
У...йна да УБИВА повече руснаци❗
18:41 11.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 2554
До коментар #48 от "Патриарх Кирил от Шипка":За това ли маскалите твърдят, че Кирил и Методий били македонци?
И освен това, за освобождението ни е помогнала Царска Русия, която няма нищо общо с болшевиките, комунистите и фашиста Путлер
18:52 11.08.2026