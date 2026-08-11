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Украински експерт: Зеленски със Сърбия води същите преговори, каквито през 2022 г. с България, която се страхуваше от реакцията на Путин
  Тема: Украйна

Украински експерт: Зеленски със Сърбия води същите преговори, каквито през 2022 г. с България, която се страхуваше от реакцията на Путин

11 Август, 2026 14:52 3 197 53

  • украйна-
  • сърбия-
  • русия-
  • българия-
  • иля котов-
  • володимир зеленски-
  • александър вучич

След руската инвазия България оказа решаваща подкрепа на Киев, без да го обявява публично. В Украйна смятат, че сега Сърбия може да окаже подобна военна подкрепа на страната.

Украински експерт: Зеленски със Сърбия води същите преговори, каквито през 2022 г. с България, която се страхуваше от реакцията на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински експерт заяви, че според него в момента Володимир Зеленски преговаря със Сърбия зад кулисите за военно оборудване, както с България в дните след пълномащабната руска инвазия.

Преди дни Зеленски бе на посещение в Белград, за първи път след началото на войната, където проведе среща с Александър Вучич. Украинският експерт по международна и вътрешна политика Иля Котов смята, че Киев и Белград могат да си помагат във военно отношение, въпреки че са известни близките връзки на сърбите с Москва.

„Бих искал да ви напомня, че по-рано имаше известен скандал между Москва и Вучич поради факта, че Сърбия продаваше оръжия на трети страни, които след това се озоваваха в Украйна. Нека бъдем логични и да гледаме на нещата реалистично. Можеше ли това да се случи без политическата воля на сръбското ръководство? Разбира се, не можеше”, заяви Котов пред OBOZ.ua.

„Сърбия разполага с достатъчно оръжия, по-специално съветско и руско производство. Сигурен съм, че това е било обсъждано – предпазливо, разбира се, не публично, но това сътрудничество ще продължи. Говори се и за възможността за разполагане на оръжия, произведени в Украйна, на територията на Сърбия, например безпилотни летателни апарати. Това също изглежда логично, защото Сърбия се интересува от подобни технологии”, посочи Котов.

„Тоест, трябва да гледаме не само публичните резултати, но и това, за което нашият враг не е нужно да знае. Войната продължава и много неща наистина трябва да останат военна тайна”, каза анализаторът.

Той даде за пример преговорите между Украйна и България след инвазията, за които по-късно стана ясно, че са били от решаващо значение Украйна да спре настъплението на руската армия.

Германският вестник Die WELT дори написа, че България е спасила Украйна, защото в първите месеци на войната доставките на боеприпаси са стигали до една трета от нуждите на украинската армия. Ключова роля е имал и износът на гориво.

„[По-късно] научихме как България е подкрепила Украйна през 2022 г. след началото на пълномащабното нахлуване. Това не беше афиширано публично, защото България се страхуваше от реакцията на Москва и не искаше напълно да развали отношенията. Но по това време тя протегна ръка за помощ на Украйна - както с горивата, така и, искам да подчертая, във военна насока. Затова не съм готов да изключа, че днес между Украйна и Сърбия се водят същите преговори и същите ефективни споразумения”, заяви Котов.

Сърбия има силна отбранителна промишленост и нейните боеприпаси вече достигат до украинския фронт през други страни. Ако Киев и Белград преминат към съвместно производство, това ще бъде пряко сътрудничество. За Белград тук има и напълно практически интерес. Сърбия иска да се присъедини към ЕС, а сътрудничеството с Украйна показва на европейските партньори, че Белград не се изолира в руския лагер.

Политиката на Вучич е следната: да има добри отношения с Русия, да не се кара с Европа и едновременно с това постепенно да разширява контактите си с Украйна. Твърде рано е да се говори за отдръпване на Сърбия от Русия . По-скоро говорим за постепенна промяна в баланса. И точно това може да раздразни най-много Кремъл. Русия не губи Сърбия с едно решение, а постепенно губи монопола си върху отношенията с Белград, пише още ОBOZ.ua.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    46 8 Отговор
    Украинец е задържан в Слънчев бряг, след като дрегерът отчел 1,88 промила алкохол зад волана на БМВ Х5.

    Коментиран от #46

    14:53 11.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 5 Отговор
    На тази среща немски журналист зададете един въпрос, за който в БГ никоя медия не смее да говори или пише ❗

    Коментиран от #28

    14:59 11.08.2026

  • 3 Грета Тунберг

    32 8 Отговор
    Много ревеш бе зелен путин ще ти даде биберона.

    15:00 11.08.2026

  • 4 Пешо

    38 4 Отговор
    Този хитрец, как обяснява задкулисните игри в Сърбия и България. Това на всички ни е ясно , но той го и изтипосва официално. Най-вече да се прочете и от Москва. Мноооого хитър, като листна въшка.

    15:01 11.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор
    Майкъл Мартенс зададе провокативния въпрос по време на съвместна пресконференция в сръбската столица Белград на Зеленски и президента на Сърбия Александър Вучич.

    „Можете ли да ни кажете на нас, европейците, какво конкретно можем да направим, за да ви помогнем да убивате повече руснаци?“, 🤔🤔

    Коментиран от #15, #47, #52

    15:02 11.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 6 Отговор
    И това НЕ е първият журналист който задава този въпрос🤔🤔

    Коментиран от #20

    15:03 11.08.2026

  • 7 Педро Поро

    42 5 Отговор
    България тогава(Кирил Петков и Асен Василев) си свали гащите и измете складовете на армията ни. Самолети, танкове, оръдия всичко беше подарено.
    Рано и късно шайката ПП-ДБ ще трябва да отговаря за последствията от тези действия. Това е повече от сигурно.
    Жалко, че много хора припознаха Радев за човекът, който трябваше да им потърси сметка за набиването на страната ни директно във войната.
    Всички вече виждат, че е най-обикновена(поредната) американска марионетка, окупирала властта, след поредната предизборна лъжа!

    Коментиран от #41

    15:04 11.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 6 Отговор
    По време на съвместна пресконференция с германския канцлер Олаф Шолц в Берлин, украинският президент Володимир Зеленски получи неочакван въпрос от журналист. Представител на германското издание BILD се обърна към него с думите:

    „Как можем ние, европейците, да ви помогнем да убивате повече руснаци?“.🤔🤔

    Коментиран от #22

    15:05 11.08.2026

  • 9 гласено русямилчи

    6 5 Отговор
    е сега шо така?

    15:07 11.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 7 Отговор
    Какво Ниво на немските журналисти и какво вълнува тях и техните шефове 🤔🤔🤔

    15:07 11.08.2026

  • 11 Абсурдистан

    21 7 Отговор
    Да оставим Сърбия. Вижте отношението на на Путлер към Ердоган, който не е спрял да дава оръжие на Украйна. Явно в Кремъл знаят кое е най-слабото звено с най-много дупедавци.

    Коментиран от #16

    15:08 11.08.2026

  • 12 Дългият

    13 5 Отговор
    Браво на Вучич! Произвежда и продава, а Зе купува с пари на ЕС.

    15:13 11.08.2026

  • 13 Зеления

    23 4 Отговор
    много обичам УКРАИНСКИ ЕКСПЕРТИ и БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ, които получават заплати от Мерц, който ги превежда на ДВ, а те на НПО в Украйна и България да се изказват по най-различни теми!

    15:17 11.08.2026

  • 14 Тоя експерт

    22 5 Отговор
    Илля Котов 93-ти набор що не е на фронта?

    15:20 11.08.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Реакцията на Вучич е била достойна : "Александър Вучич използва момента, за да подчертае категорично, че Сърбия не обсъжда и не участва в каквото и да е военно сътрудничество с Киев в настоящите обстоятелства." .

    15:23 11.08.2026

  • 16 Ерол

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Абсурдистан":

    президентът не подарява и не дава даром. Той продава. Затова го уважава турският народ.

    Коментиран от #17

    15:24 11.08.2026

  • 17 Елементарно , бе Уотсън !

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ерол":

    Особено зет му Селчук Байрактар , собственик на заводите за дронове . Бая пари влязоха в семейството на Реджеп от войната между Украйна и Русия .

    15:28 11.08.2026

  • 18 Пич

    13 6 Отговор
    Ода за Зелю

    Огромний Зелю на поста стои
    А ракета 199 към него лети
    Провикна се смело високой герой
    Ну, стреляй, руская гаD
    Че бате ви Зелю е баш тарикат
    Докато в Украйна всичко гори
    Зеленски е по света, и дрънчи пари

    Коментиран от #42

    15:30 11.08.2026

  • 19 Политиците…

    12 0 Отговор
    …на балканските държави никога не са работили в полза Роду -> неуспорим факт!!!

    15:32 11.08.2026

  • 20 Антирашист 2415

    3 18 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Каво очаквате като агресора се държи като хитлер през 1941г ? Просия е агресор и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    15:35 11.08.2026

  • 21 Ами

    6 11 Отговор
    Унгария и Сърбия успяха в последния момент да застанат от правилната страна на историята, ние успяхме да си спечелим презрението на всички.

    15:35 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хм...

    15 1 Отговор
    Дали наистина им оказахме подкрепа на у краинските нацистчета?
    Щото ако СВО беше приключило 22 година у крайна щеше да си е цяла, само ЛНР и ДНР щяха да са с някаква степен на автономия.
    А сега какво стана? Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано у крайна загуби четвърт от територията и две трети от населението си, а руснаците току що запрегнаха.
    Та много яка подкрепа, няма що...

    15:44 11.08.2026

  • 24 Aлфа Вълкът

    8 0 Отговор
    Утьо, ако не беше България да ви даде 40% от горивото за армията ви е първите дни сега щеше да обясняваш за диктатора Зеленски и великия император Путин който спасил украинския народ.

    15:48 11.08.2026

  • 25 Укротроляга, имаш разсейки от рака.

    3 2 Отговор
    Укротроляга, имаш разсейки от рака.

    15:49 11.08.2026

  • 26 Хубаво

    12 1 Отговор
    Че още в началото сте написали ,,укроексперт", да не си губим времето да четем по-нататък.

    Коментиран от #50

    15:55 11.08.2026

  • 27 Подлите Лицемери

    13 1 Отговор
    Какво ли не правят за да разрушат десетилетия градените добри отношения.
    Да развалиш отношенията с Русия , за да създаваш добри отношения с толкова провокативна и конфликтна държава каквато е у крайна е изключителна глупост.
    Прокси то на западният свят необходимо за да воюва срещу руснаците не би могло да съществува без международна помощ на каквато се радва до сега.
    Изключителното внимание което му се оказва на Зеленски поради /задължение/, както и поради СЪЖАЛЕНИЕ, започва все повече дразни.
    Руснаците нарекли се украинци обитаващи руските покрайнини не бива да си мислят че европейците имат симпатии към тях и подкрепата ще си остане безвъзмездна. Плащат им за да убиват руснаци. Дали сърбите са такива глупци , че да не разбират всичко това? Да си припомним /с една ръка дупе глади, а с друга нож вади/- сръбска поговорка.
    Зеленски е ухажван, прегръщан , целуван , дават му щедри обещания, но пък от сърце поражение му желаят .
    За наследниците и последователи на Бандера няма място в ЕС , и Западът е готов да финансира войната до последният остал жив украинец.

    16:00 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 604

    9 2 Отговор
    Война с предизвестен край...и на арменския поп да съ моли ..само агония

    Коментиран от #45

    16:15 11.08.2026

  • 30 Хи хи

    10 4 Отговор
    Нашият генерал резна урките - няма повече помощ за тях, и зеленото жуже хукна към Сърбия за да проси !

    Коментиран от #33, #43

    16:25 11.08.2026

  • 31 Горски

    10 1 Отговор
    Фашисткият побъркан режим в Киев не се притеснява да използва болници ,училища за цивилен щит на своите военни фабрики и укрития за управления на удари срещу цивилни в Русия. Сега реват по медиите ама свършиха деббилите да им вярват освен кликата начело на ГЕРБ и ППДБ. Да не пропусна Тагарев и урсула. Запада и САЩ излъгаха Русия с разширяването на НАТО, излъгаха Русия с Минските споразумения, излъгаха Русия с Истамбулските споразумения.Ако не го бяха направили - сега война нямаше да има. Бях се притеснил, че скоро не сте писали за българското население в Украйна, което наброявало 15 хил. души. Ама вече ми е по- спокойно. Леко пропускате, че вчера през нощта бандеровците директно удариха с дронове жилищни блокове в Татарстан. Над 30 загинали, които са спяло по това време.

    16:30 11.08.2026

  • 32 Много грешни анализи

    10 0 Отговор
    Аз не знам някога българия народ да е чуствал страх от Путин както св твърди в статията. Много примитивно.

    16:30 11.08.2026

  • 33 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Всички военни заводи в България работят на денонощен режим и продукцията им заминава за Украйна.

    Коментиран от #36, #37

    16:31 11.08.2026

  • 34 байлар

    2 0 Отговор
    Фейк Нюз: БГ неа как да се страхува, в условия на окупация от Пентагона.

    16:36 11.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Ако през 1922 г.нахлуването беше пълномащабно, светът щеше да е забравил че е имало Украйна.

    16:50 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ревете, руски маргиналчета, и подсмърчайте! Превъзходството ви е само във вашите си сайтчета! Светът си върви, а вие сте отломки от един западнал и прогнил строй.

    Коментиран от #49

    17:10 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ичке

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    пак ли си не ман драсана

    17:12 11.08.2026

  • 43 Избирател

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Резнал дръжки,колкото резна американските самолети. Генералчето само приказва,нещо от това,което обеща не изпълни.

    17:37 11.08.2026

  • 44 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Спокойно, тангото е бавно":

    Българите само руската имперска политика ги унищожава. Измислиха дори македонска нация. Питай някой руснак кой им е дал азбуката и православната вяра да видиш какво ще ти каже.

    Коментиран от #48

    17:40 11.08.2026

  • 45 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "604":

    С предизвестен е ,но този път Тръмп няма да прати бутчета на руските мизерници както го направи Буш.

    17:44 11.08.2026

  • 46 И ко от това калъф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Щото англичаните са трезвеници , нали ?Руснаците също . Много ме кефят тенденционните ви писания . Паника да има . Доматите с колците ,нали знаеш

    17:44 11.08.2026

  • 47 Не бе , напиши го още 100 пъти

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    500 за по сигурно.

    Коментиран от #51

    17:49 11.08.2026

  • 48 Патриарх Кирил от Шипка

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Вие ни дадохте азбуката и религията, а ние се отблагодарихме като ми освободихме от Турско робство.

    Коментиран от #53

    18:05 11.08.2026

  • 49 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    Казал укроуйгурът....

    18:07 11.08.2026

  • 50 Че що го четеш

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хубаво":

    Имаш ли обеснение ?

    18:23 11.08.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не бе , напиши го още 100 пъти":

    Защо НЕ, ако ще го прочетат още 100 човека❗
    Немски журналист
    внук на офицер от еSeS
    пита с какво ЕсеС
    може да помогне
    У...йна да УБИВА повече руснаци❗

    18:41 11.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 2554

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Патриарх Кирил от Шипка":

    За това ли маскалите твърдят, че Кирил и Методий били македонци?

    И освен това, за освобождението ни е помогнала Царска Русия, която няма нищо общо с болшевиките, комунистите и фашиста Путлер

    18:52 11.08.2026

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