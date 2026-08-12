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САЩ и Иран се договориха да удължат примирието

САЩ и Иран се договориха да удължат примирието

12 Август, 2026 13:47 1 067 7

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Двете страни все още уточняват продължителността на новия срок на споразумението, което изтича на 17 август

САЩ и Иран се договориха да удължат примирието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ и Иран са постигнали принципно съгласие да удължат 60-дневното примирие, договорено по силата на Исламабадския меморандум за разбирателство, съобщиха източници от пакистанското правителство пред Анадолската агенция, предава News.bg.

„И двете страни са дали съгласието си на посредниците за удължаване на срока“, заяви източник, запознат с процеса на посредничество. По думите му Вашингтон и Техеран все още си разменят послания, за да уточнят колко дълго ще бъде продължено примирието.

Настоящото споразумение изтича на 17 август.

През април САЩ и Иран постигнаха примирие с посредничеството на Пакистан, а на 17 юни подписаха меморандум за разбирателство, който постави началото на преговори за постигане на окончателно споразумение между двете страни.

Впоследствие дипломатическият процес беше блокиран заради разногласия по въпросите за гаранциите за сигурност и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. Той е един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки и международната търговия.

Между 8 и 24 юли напрежението между Вашингтон и Техеран отново ескалира, като двете страни си размениха военни удари. САЩ нанесоха атаки срещу цели на територията на Иран, а Техеран отвърна с удари по американски военни съоръжения и техника в няколко арабски държави, сред които Йордания, Бахрейн и Кувейт.

Предстоящото удължаване на примирието може да даде нова възможност за възстановяване на дипломатическия диалог, но ключовите разногласия между САЩ и Иран остават нерешени.


Иран (Ислямска Република)
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  • 7 Ной

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