Скрит в контейнер: как Тръмп е напуснал Турция

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Тръмп е бил натоварен в контейнер и качен на военен самолет, като журналисти и дори част от екипа му са заблуждавани, че лети с тях. Какво още разбрахме от разкритията за прибирането на американския президент от Турция?

Американският президент Доналд Тръмп е трябвало да се крие в контейнер и да бъде тайно изведен от Турция след срещата на върха на НАТО, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост". След като "Сикрет Сървис" получават информация за заплаха за президента, идваща от Иран, е решено, че той няма да лети с новия Air Force One, подарен му от Катар, а ще се качи на стария самолет, който ползваше преди.

Така пред включените камери на всички журналисти той се качва на стария президентски самолет, като тогава дори каза, че просто е решил да "за доброто старо време” да лети с него. По-късно "Ню Йорк Таймс” съобщава, че причината е била предполагаема заплаха за живота му.

Историята на прибирането на Доналд Тръмп от Турция всъщност е дори по-сложна, разкрива "Вашингтон Пост". След като американският президент се качва на стария Air Force One, служители на "Сикрет Сървис" го местят във военен самолет на "Боинг". Тръмп е натоварен в контейнер, използван за кетъринг, и с него е преместен в третия самолет, с който лети до Великобритания, където цялата американска делегация спира.

Дори и части от екипа на президента не са знаели какво става

На военната база Милдънхол във Великобритания Тръмп отново привидно излиза от стария самолет, на който всички мислят, че е летял. Нито журналистите, нито дори част от екипа на Тръмп са знаели, че той не е пътувал с тях. На журналистите е наредено да свалят щорите на прозорците на самолета още преди излитане. Никой не е уведомен, че има заплаха от Иран. По време на полета към САЩ самият Тръмп отрича пред репортери да знае за конкретна такава, но казва: "Аз съм номер едно в списъка им, преди теб. Но ако аз си замина и ти заминаваш, нали?"

"Вашингтон пост" цитира материали, които журналистите на американския вестник са прегледали, както и информация от запознат със сложната схема служител на администрацията. "Ню Йорк Таймс" също цитира свой източник, който е бил информиран за заблуждаващите тактики, използвани, за да бъде прибран безопасно американският президент от Турция. Той казва, че основният приоритет за "Сикрет Сървис" е сигурността на президента, а публичността остава на заден план. Затова и журналистите са били умишлено подведени на кой самолет пътува Тръмп.

Когато делегацията каца във Великобритания, всички се местят от стария самолет в новия, който е подарен от Катар. Самият Доналд Тръмп също се качва на катарския "Боинг" пред журналистите, които е трябвало да останат с впечатлението, че той е пътувал през цялото време с един от двата държавни самолета. Когато изтича информация, че това не е така, а публичните съобщения, включително от него, са неверни, той побеснява, издават източници на "Ню Йорк Таймс".

Мишената е бил Тръмп

Бивш агент на "Сикрет Сървис" описва сложната операция като резултат от конкретни данни за заплаха и повишено внимание. Преди срещата на върха на НАТО, американската армия обстрелваше цели в Иран, припомня АРД. Още преди това американските служби са предупредили, че е възможно да има директна заплаха за живота на Доналд Тръмп.

Американският президент пътува до Анкара с новият самолет, дарен от Катар. Заплахата от Иран не е била насочена конкретно към превозното средство, казват пред "Ню Йорк Таймс" източници, запознати с хода на събитията. За мишена е бил смятан самият Тръмп.

Президентът е бил информиран за заплахата, докато е бил в Турция. Изготвен е план, в който е участвала малка група от висшестоящи държавни служители, сред които са генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Не за първи път президент е пазен с подобни маневри

Белият дом не коментира директно информацията, разпространена от американски медии. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви само: "Както президентът наскоро каза, много от враговете на Америка са го взели на прицел и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се противопоставим на тези заплахи."

Подобна подобна операция е била проведена през 2000 г., когато тогавашният президент Бил Клинтън е използвал самолет без отличителни знаци за полет до Пакистан, докато истинският Air Force One е излетял пред него, за да отвлече вниманието. Доналд Михалек, бивш агент на "Сикрет Сървис", който е работил в екипите за сигурност на Джордж Буш и Барак Обама, заяви, че в миналото тайните служби са използвали фалшиви кортежи и полети, за да превозват президентите.