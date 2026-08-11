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Скрит в контейнер: как Тръмп е напуснал Турция

Скрит в контейнер: как Тръмп е напуснал Турция

11 Август, 2026 19:01 4 417 51

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • нато

Американският президент пътува до Анкара с новият самолет, дарен от Катар

Скрит в контейнер: как Тръмп е напуснал Турция - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп е бил натоварен в контейнер и качен на военен самолет, като журналисти и дори част от екипа му са заблуждавани, че лети с тях. Какво още разбрахме от разкритията за прибирането на американския президент от Турция?

Американският президент Доналд Тръмп е трябвало да се крие в контейнер и да бъде тайно изведен от Турция след срещата на върха на НАТО, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост". След като "Сикрет Сървис" получават информация за заплаха за президента, идваща от Иран, е решено, че той няма да лети с новия Air Force One, подарен му от Катар, а ще се качи на стария самолет, който ползваше преди.

Така пред включените камери на всички журналисти той се качва на стария президентски самолет, като тогава дори каза, че просто е решил да "за доброто старо време” да лети с него. По-късно "Ню Йорк Таймс” съобщава, че причината е била предполагаема заплаха за живота му.

Историята на прибирането на Доналд Тръмп от Турция всъщност е дори по-сложна, разкрива "Вашингтон Пост". След като американският президент се качва на стария Air Force One, служители на "Сикрет Сървис" го местят във военен самолет на "Боинг". Тръмп е натоварен в контейнер, използван за кетъринг, и с него е преместен в третия самолет, с който лети до Великобритания, където цялата американска делегация спира.

Дори и части от екипа на президента не са знаели какво става

На военната база Милдънхол във Великобритания Тръмп отново привидно излиза от стария самолет, на който всички мислят, че е летял. Нито журналистите, нито дори част от екипа на Тръмп са знаели, че той не е пътувал с тях. На журналистите е наредено да свалят щорите на прозорците на самолета още преди излитане. Никой не е уведомен, че има заплаха от Иран. По време на полета към САЩ самият Тръмп отрича пред репортери да знае за конкретна такава, но казва: "Аз съм номер едно в списъка им, преди теб. Но ако аз си замина и ти заминаваш, нали?"

"Вашингтон пост" цитира материали, които журналистите на американския вестник са прегледали, както и информация от запознат със сложната схема служител на администрацията. "Ню Йорк Таймс" също цитира свой източник, който е бил информиран за заблуждаващите тактики, използвани, за да бъде прибран безопасно американският президент от Турция. Той казва, че основният приоритет за "Сикрет Сървис" е сигурността на президента, а публичността остава на заден план. Затова и журналистите са били умишлено подведени на кой самолет пътува Тръмп.

Когато делегацията каца във Великобритания, всички се местят от стария самолет в новия, който е подарен от Катар. Самият Доналд Тръмп също се качва на катарския "Боинг" пред журналистите, които е трябвало да останат с впечатлението, че той е пътувал през цялото време с един от двата държавни самолета. Когато изтича информация, че това не е така, а публичните съобщения, включително от него, са неверни, той побеснява, издават източници на "Ню Йорк Таймс".

Мишената е бил Тръмп

Бивш агент на "Сикрет Сървис" описва сложната операция като резултат от конкретни данни за заплаха и повишено внимание. Преди срещата на върха на НАТО, американската армия обстрелваше цели в Иран, припомня АРД. Още преди това американските служби са предупредили, че е възможно да има директна заплаха за живота на Доналд Тръмп.

Американският президент пътува до Анкара с новият самолет, дарен от Катар. Заплахата от Иран не е била насочена конкретно към превозното средство, казват пред "Ню Йорк Таймс" източници, запознати с хода на събитията. За мишена е бил смятан самият Тръмп.

Президентът е бил информиран за заплахата, докато е бил в Турция. Изготвен е план, в който е участвала малка група от висшестоящи държавни служители, сред които са генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Не за първи път президент е пазен с подобни маневри

Белият дом не коментира директно информацията, разпространена от американски медии. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви само: "Както президентът наскоро каза, много от враговете на Америка са го взели на прицел и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се противопоставим на тези заплахи."

Подобна подобна операция е била проведена през 2000 г., когато тогавашният президент Бил Клинтън е използвал самолет без отличителни знаци за полет до Пакистан, докато истинският Air Force One е излетял пред него, за да отвлече вниманието. Доналд Михалек, бивш агент на "Сикрет Сървис", който е работил в екипите за сигурност на Джордж Буш и Барак Обама, заяви, че в миналото тайните служби са използвали фалшиви кортежи и полети, за да превозват президентите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    35 1 Отговор
    да не е бил Скрит в контейнер или твърде много се размечтах

    Коментиран от #44

    19:11 11.08.2026

  • 2 1488

    30 7 Отговор
    леле мисирки много се прости

    19:11 11.08.2026

  • 3 Хаха

    82 4 Отговор
    Иначе е много ербап и заплашва,ама се крие в контейнери като нелегален мигрант.

    Коментиран от #8, #11, #18

    19:12 11.08.2026

  • 4 Путин пък от шубе

    19 64 Отговор
    въобще на напуска великата матушка.

    Коментиран от #51

    19:12 11.08.2026

  • 5 Феникс

    38 1 Отговор
    Тези са болни мозъци!

    19:15 11.08.2026

  • 6 уличен хазарт

    60 2 Отговор
    Три самолета и контейнер - тука има, тука няма президент.

    19:15 11.08.2026

  • 7 Госъ

    45 3 Отговор
    Стига го излагахте дядото бе…

    19:16 11.08.2026

  • 8 да припомним

    36 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Има обеца на ухото, затова му е простено да се страхува.

    19:17 11.08.2026

  • 9 Тръмплин

    37 2 Отговор
    - Скатах се зад химическата тоалетна. Само няколко петна имам.

    19:17 11.08.2026

  • 10 Берлин

    40 8 Отговор
    Ха ха ха, мишка, краварската,факти напишете нещо за окбандерския пилот,как е ,памперса пълен, руснаците го свалиха.браво на тях.

    Коментиран от #19

    19:18 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами да

    38 1 Отговор
    Те така се изнасят токсичните отпадъци - запечатани в контейнери.

    19:22 11.08.2026

  • 13 Потен

    6 20 Отговор
    Питате ли ме мене как летях до анкоридж, аляска

    19:22 11.08.2026

  • 14 Цвете

    4 26 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА, КОГАТО ИМА СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА. ВАЖНО, ЧЕ ВСИЧКО Е ЗАВЪРШИЛО БЛАГОПОЛУЧНО.

    19:22 11.08.2026

  • 15 Наблюдател

    49 1 Отговор
    В контейнера сам ли е бил? Или с други бежанци от Афганистан?

    19:23 11.08.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    39 6 Отговор
    Крайно време е една иранска ракета да взриви на парчета тая оранжева чи,ФУТСКА ционистка тиква дето убива деца !

    Коментиран от #22

    19:24 11.08.2026

  • 17 Фалирала кравария

    33 3 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    19:25 11.08.2026

  • 18 Фройд

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Типично по американски.

    Всъщност, най готиния филм на "великите" е Смотаняци....

    Но тогава имаше демокрация в сащисаните.

    19:26 11.08.2026

  • 19 Хахахаха

    3 30 Отговор

    До коментар #10 от "Берлин":

    Браво браво. И Хитлер е имал подкрепа от нацисти, така както вие подкрепяте тупин. Нормално, нацистите се подкрепяте.

    19:26 11.08.2026

  • 20 Укротролюхо, вече имаш разсейки

    10 3 Отговор
    Укротролюхо, вече имаш разсейки от рака.

    Коментиран от #37

    19:27 11.08.2026

  • 21 Гузен, негонен бяга

    26 2 Отговор
    Да види кво им е на нелегалните имигранти в контейнерите…

    19:27 11.08.2026

  • 22 Хахахаха

    5 17 Отговор

    До коментар #16 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Копейки, тръмп наш, помните ли?

    19:30 11.08.2026

  • 23 Цвете

    1 20 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА, КОГАТО ИМА СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА. ВАЖНО, ЧЕ ВСИЧКО Е ЗАВЪРШИЛО БЛАГОПОЛУЧНО.

    Коментиран от #28, #32, #43

    19:37 11.08.2026

  • 24 Велето

    30 2 Отговор
    пак не са разбрали.. Не било контейнер, а бидон от ДойчеЗеле, тригодишно.. То Тръмп от изпаренията, още не знае какво приказва и си сменя мнението на всеки 2 часа

    19:39 11.08.2026

  • 25 Гошката

    16 0 Отговор
    Тръмп ще направи огромна грешка,ако се е скрил в контейнер :D

    19:40 11.08.2026

  • 26 СЪКРИТ СЪРВИЗ СА ИЗБУДАЛКАЛИ

    11 0 Отговор
    РЪМПАКА ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ВОЮВА. АЛБИОНСКИТЕЖУДАСИ СА НАААЙ ГОЛЕМИТЕ ГАДОВЕ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ИНКВИЗИЦИЯТА И НА НАПАЛЕОН

    19:43 11.08.2026

  • 27 ????

    25 0 Отговор
    А сега
    Нали беше размазал чалмите

    19:46 11.08.2026

  • 28 Сеpaч

    20 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Да ти ceра на цветето

    19:47 11.08.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 0 Отговор
    Какво ли е когато ходи по голяма нужда?

    19:48 11.08.2026

  • 30 БиДончо

    15 0 Отговор
    по$$ерикс

    19:51 11.08.2026

  • 31 Като си знаят

    18 1 Отговор
    Н..а...каните з...д..ници тъй ще се крият по контейнери като мишки.Тръмпет големия миротворец ,че чак и нобелова награда за мир искаше.А бомби наляво и дясно иранския народ.....

    20:00 11.08.2026

  • 32 Да ти пикам

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    на цветето

    20:02 11.08.2026

  • 33 сащисан кравар

    20 1 Отговор
    Кой, каквото си направи, никой друг не може да му го направи😅 Живот в бронирана кетъринг количка без амортисьори до порция развалени стриди😂

    20:05 11.08.2026

  • 34 Дзак

    23 0 Отговор
    Можело да се преоблече в женски дрехи!

    20:11 11.08.2026

  • 35 СЛЕДЯТ ГО ИЗ КЪСО ЦЯЛ СВЯТ

    7 0 Отговор
    НЕ ИСКАТ - МОГАТ

    20:18 11.08.2026

  • 36 Кравите

    17 0 Отговор
    когато не висят от колесарите на самолетите, пътуват в контейнери, хахахах

    20:20 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    9 0 Отговор
    А иранските ракети дали са с чипове от перални ?? Ако са с такива чипове нищо не може да се скрие от тях !

    20:29 11.08.2026

  • 39 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Следващия път него хитлеряхю и оня зеления евреин ,урсулианците и глупавите кокошки барабар с магаретата и макароните да ги затворят в чували и контейнери и направо да ги бетонират под земята

    20:30 11.08.2026

  • 40 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Никой не е уведомен, че има заплаха от Иран."

    Русия или Иран..... 🤣

    21:03 11.08.2026

  • 41 Механик

    14 0 Отговор
    Те така криейки се изнесоха и от Корея, Виетнам а накрая и от Афганистан.
    Много бъзлива нация.

    21:06 11.08.2026

  • 42 Шубе си

    8 0 Отговор
    го е дъртЯка от иранчетата.

    21:07 11.08.2026

  • 43 ПРИПОМНЯНЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Фалшивите кортежи на Чаушеско непрекъснато озвучаваха Букурещ, но уви, оказа се напразно...Какво ли ще му се случи на агент Краснов?

    21:07 11.08.2026

  • 44 Данъкоплатец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    След Петрохан, ново 20 в Пловдив

    Зверски убитият Георги пита от отвъдното.

    Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
    преди да се закълнат в нея?

    Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
    (2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
    (3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

    Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
    Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
    В джобовете или в портфейлите си?

    21:16 11.08.2026

  • 45 мислещ

    1 4 Отговор
    Това може и да е така, а може и да не е така Този вестник отдавна се напъва да дискредитира президента. Така че това може да е поредната им пръдня!!

    Коментиран от #47

    21:20 11.08.2026

  • 46 Всеизвестно е

    7 1 Отговор
    Че Тръмп, е голяма шушумига!

    21:35 11.08.2026

  • 47 добавка

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "мислещ":

    Ако наистина се е страхувал, то е било от тези, които отвориха границата между Израел и Газа и снабдяваха иранската военна хунта със спътникова информация, та да пробият железния купол на Израел.

    21:36 11.08.2026

  • 48 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    набутали го кат пар цал в чекмедже

    21:47 11.08.2026

  • 49 Зеления

    1 1 Отговор
    Изводи:
    1. Журналистите в стария държавен боиг не е никакъв проблем иранците да ги свалят и думнат, за това и никой не ги предупреждава за опасност, напротив те са ползвани за примамка
    2. Служителите на фирмата за кетъринг е трябвало после да чистят кафяви петна от контейнера

    22:07 11.08.2026

  • 50 А Един Друг

    1 0 Отговор
    Дърт Издуханяк
    Се крие у Бункеру.

    22:21 11.08.2026

  • 51 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин пък от шубе":

    ЩО ЛЪЖЕШ БЕ ШОРОШОВО ЧУЧЕЛО?!
    НЕ СЕ ЛИ СРЕЩНАХА ПУТИН И ТРЪМП В АЛЯСКА?!

    КОГА ЛИ ЩЕ ОТКРИЯТ ЛОВЪТ ЗА ТРОЛОВИ ФЕРМИ?!
    ЕЙ ТЪЙ ДА ВИ ПОРАЗБУТАТ МАЛКО, ЧЕ МНОГО ВЗЕХТЕ ДА НАГЛЕЕТЕ!

    01:01 12.08.2026