Скрит в контейнер: как Тръмп е напуснал Турция

Тръмп е бил натоварен в контейнер и качен на военен самолет, като журналисти и дори част от екипа му са заблуждавани, че лети с тях. Какво още разбрахме от разкритията за прибирането на американския президент от Турция?
Американският президент Доналд Тръмп е трябвало да се крие в контейнер и да бъде тайно изведен от Турция след срещата на върха на НАТО, съобщават "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост". След като "Сикрет Сървис" получават информация за заплаха за президента, идваща от Иран, е решено, че той няма да лети с новия Air Force One, подарен му от Катар, а ще се качи на стария самолет, който ползваше преди.
Така пред включените камери на всички журналисти той се качва на стария президентски самолет, като тогава дори каза, че просто е решил да "за доброто старо време” да лети с него. По-късно "Ню Йорк Таймс” съобщава, че причината е била предполагаема заплаха за живота му.
Историята на прибирането на Доналд Тръмп от Турция всъщност е дори по-сложна, разкрива "Вашингтон Пост". След като американският президент се качва на стария Air Force One, служители на "Сикрет Сървис" го местят във военен самолет на "Боинг". Тръмп е натоварен в контейнер, използван за кетъринг, и с него е преместен в третия самолет, с който лети до Великобритания, където цялата американска делегация спира.
Дори и части от екипа на президента не са знаели какво става
На военната база Милдънхол във Великобритания Тръмп отново привидно излиза от стария самолет, на който всички мислят, че е летял. Нито журналистите, нито дори част от екипа на Тръмп са знаели, че той не е пътувал с тях. На журналистите е наредено да свалят щорите на прозорците на самолета още преди излитане. Никой не е уведомен, че има заплаха от Иран. По време на полета към САЩ самият Тръмп отрича пред репортери да знае за конкретна такава, но казва: "Аз съм номер едно в списъка им, преди теб. Но ако аз си замина и ти заминаваш, нали?"
"Вашингтон пост" цитира материали, които журналистите на американския вестник са прегледали, както и информация от запознат със сложната схема служител на администрацията. "Ню Йорк Таймс" също цитира свой източник, който е бил информиран за заблуждаващите тактики, използвани, за да бъде прибран безопасно американският президент от Турция. Той казва, че основният приоритет за "Сикрет Сървис" е сигурността на президента, а публичността остава на заден план. Затова и журналистите са били умишлено подведени на кой самолет пътува Тръмп.
Когато делегацията каца във Великобритания, всички се местят от стария самолет в новия, който е подарен от Катар. Самият Доналд Тръмп също се качва на катарския "Боинг" пред журналистите, които е трябвало да останат с впечатлението, че той е пътувал през цялото време с един от двата държавни самолета. Когато изтича информация, че това не е така, а публичните съобщения, включително от него, са неверни, той побеснява, издават източници на "Ню Йорк Таймс".
Мишената е бил Тръмп
Бивш агент на "Сикрет Сървис" описва сложната операция като резултат от конкретни данни за заплаха и повишено внимание. Преди срещата на върха на НАТО, американската армия обстрелваше цели в Иран, припомня АРД. Още преди това американските служби са предупредили, че е възможно да има директна заплаха за живота на Доналд Тръмп.
Американският президент пътува до Анкара с новият самолет, дарен от Катар. Заплахата от Иран не е била насочена конкретно към превозното средство, казват пред "Ню Йорк Таймс" източници, запознати с хода на събитията. За мишена е бил смятан самият Тръмп.
Президентът е бил информиран за заплахата, докато е бил в Турция. Изготвен е план, в който е участвала малка група от висшестоящи държавни служители, сред които са генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и министърът на отбраната Пийт Хегсет.
Не за първи път президент е пазен с подобни маневри
Белият дом не коментира директно информацията, разпространена от американски медии. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви само: "Както президентът наскоро каза, много от враговете на Америка са го взели на прицел и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се противопоставим на тези заплахи."
Подобна подобна операция е била проведена през 2000 г., когато тогавашният президент Бил Клинтън е използвал самолет без отличителни знаци за полет до Пакистан, докато истинският Air Force One е излетял пред него, за да отвлече вниманието. Доналд Михалек, бивш агент на "Сикрет Сървис", който е работил в екипите за сигурност на Джордж Буш и Барак Обама, заяви, че в миналото тайните служби са използвали фалшиви кортежи и полети, за да превозват президентите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #44
19:11 11.08.2026
2 1488
19:11 11.08.2026
3 Хаха
Коментиран от #8, #11, #18
19:12 11.08.2026
4 Путин пък от шубе
Коментиран от #51
19:12 11.08.2026
5 Феникс
19:15 11.08.2026
6 уличен хазарт
19:15 11.08.2026
7 Госъ
19:16 11.08.2026
8 да припомним
До коментар #3 от "Хаха":Има обеца на ухото, затова му е простено да се страхува.
19:17 11.08.2026
9 Тръмплин
19:17 11.08.2026
10 Берлин
Коментиран от #19
19:18 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами да
19:22 11.08.2026
13 Потен
19:22 11.08.2026
14 Цвете
19:22 11.08.2026
15 Наблюдател
19:23 11.08.2026
16 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #22
19:24 11.08.2026
17 Фалирала кравария
19:25 11.08.2026
18 Фройд
До коментар #3 от "Хаха":Типично по американски.
Всъщност, най готиния филм на "великите" е Смотаняци....
Но тогава имаше демокрация в сащисаните.
19:26 11.08.2026
19 Хахахаха
До коментар #10 от "Берлин":Браво браво. И Хитлер е имал подкрепа от нацисти, така както вие подкрепяте тупин. Нормално, нацистите се подкрепяте.
19:26 11.08.2026
20 Укротролюхо, вече имаш разсейки
Коментиран от #37
19:27 11.08.2026
21 Гузен, негонен бяга
19:27 11.08.2026
22 Хахахаха
До коментар #16 от "Истинско обещание 🇮🇷":Копейки, тръмп наш, помните ли?
19:30 11.08.2026
23 Цвете
Коментиран от #28, #32, #43
19:37 11.08.2026
24 Велето
19:39 11.08.2026
25 Гошката
19:40 11.08.2026
26 СЪКРИТ СЪРВИЗ СА ИЗБУДАЛКАЛИ
19:43 11.08.2026
27 ????
Нали беше размазал чалмите
19:46 11.08.2026
28 Сеpaч
До коментар #23 от "Цвете":Да ти ceра на цветето
19:47 11.08.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:48 11.08.2026
30 БиДончо
19:51 11.08.2026
31 Като си знаят
20:00 11.08.2026
32 Да ти пикам
До коментар #23 от "Цвете":на цветето
20:02 11.08.2026
33 сащисан кравар
20:05 11.08.2026
34 Дзак
20:11 11.08.2026
35 СЛЕДЯТ ГО ИЗ КЪСО ЦЯЛ СВЯТ
20:18 11.08.2026
36 Кравите
20:20 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хи хи
20:29 11.08.2026
39 Kaлпазанин
20:30 11.08.2026
40 Ъъъ
Русия или Иран..... 🤣
21:03 11.08.2026
41 Механик
Много бъзлива нация.
21:06 11.08.2026
42 Шубе си
21:07 11.08.2026
43 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #23 от "Цвете":Фалшивите кортежи на Чаушеско непрекъснато озвучаваха Букурещ, но уви, оказа се напразно...Какво ли ще му се случи на агент Краснов?
21:07 11.08.2026
44 Данъкоплатец
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":След Петрохан, ново 20 в Пловдив
Зверски убитият Георги пита от отвъдното.
Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
преди да се закълнат в нея?
Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
(2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
(3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.
Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
В джобовете или в портфейлите си?
21:16 11.08.2026
45 мислещ
Коментиран от #47
21:20 11.08.2026
46 Всеизвестно е
21:35 11.08.2026
47 добавка
До коментар #45 от "мислещ":Ако наистина се е страхувал, то е било от тези, които отвориха границата между Израел и Газа и снабдяваха иранската военна хунта със спътникова информация, та да пробият железния купол на Израел.
21:36 11.08.2026
48 Ний ша Ва упрайм
21:47 11.08.2026
49 Зеления
1. Журналистите в стария държавен боиг не е никакъв проблем иранците да ги свалят и думнат, за това и никой не ги предупреждава за опасност, напротив те са ползвани за примамка
2. Служителите на фирмата за кетъринг е трябвало после да чистят кафяви петна от контейнера
22:07 11.08.2026
50 А Един Друг
Се крие у Бункеру.
22:21 11.08.2026
51 Мнение
До коментар #4 от "Путин пък от шубе":ЩО ЛЪЖЕШ БЕ ШОРОШОВО ЧУЧЕЛО?!
НЕ СЕ ЛИ СРЕЩНАХА ПУТИН И ТРЪМП В АЛЯСКА?!
КОГА ЛИ ЩЕ ОТКРИЯТ ЛОВЪТ ЗА ТРОЛОВИ ФЕРМИ?!
ЕЙ ТЪЙ ДА ВИ ПОРАЗБУТАТ МАЛКО, ЧЕ МНОГО ВЗЕХТЕ ДА НАГЛЕЕТЕ!
01:01 12.08.2026