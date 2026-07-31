Иво Танев разкри: Пиех топла магарешка урина и плачех!

"Опитах се да си възстановя гласа с магарешка урина." Това разкри пред "България Днес" Иво Танев.

Бившият водещ на "Треска за злато", който започва кариерата си като обещаващ оперен изпълнител, неочаквано губи гласа си и в продължение на месеци не може да говори, а само шепне. По всичко личало, че трябва да сложи кръст на певческите си изяви. Изтерзаният Иво гълтал какви ли не лекарства, пробвал всевъзможни рецепти от народната медицина, но неговият основен работен инструмент - гласът, не се връщал и не се връщал.

В отчаянието си Танев решил да прибегне... до уринотерапия. Той не посочва кой му е дал този съвет, но по думите му било мегагадно.

"Всеки Божи ден палех колата и се качвах към Драгалевци, към Бояна... Имаше две места, където хората отглеждаха магарета. Всяка сутрин пиех топла магарешка урина, отвратително! Страшно гадно! Аз плача, повръщам, правя гаргара, ужасно нещо! И никакъв ефект", още потръпва от погнуса шоуменът.

Стигнало се дотам, че Иво по думите му "се превърнал в един оголен нерв".

"Свивах се, сдържах се, за да не реагирам толкова неадекватно... Но бях един отчаян човек. Защото се оказа, че аз съм избрал музиката, но тя не е избрала мен. Три месеца отварям уста като шаран, а от нея не излиза звук. Ставам сутрин без глас, лягам си пак без глас... И в един момент написах прощално писмо до моите близки - бях решил да приключа със себе си. И тогава българският Челентано - Вальо Асенов, ми препоръча да се обърна към енергийната терапевтка Синая Николова. И това буквално ми спаси живота", подчертава Танев.

"Когато това ми се случи, се готвех за сериозни спектакли, имах ангажименти и изведнъж загубих гласа си. А вече бях издал един оперен албум с канцонети, с арии от мюзикъли... Кризата с гласа ми обаче продължи страшно дълго. 11 години трябваше да си нагодя живота, да се занимавам с телевизия и други неща, но оперната кариера така и не се състоя. В телевизията също много натоварвах гласа си и се стигна дотам, че един ден се събудих без глас. Доцентът фониатър беше убеден, че се касае за онкологичен проблем, но биопсията показа, че няма такова нещо. И се оказа, че проблемът е друг и медицината не може да го хване", описва здравословните си премеждия Танев.

"Енерготерапевтката Синая Николова обаче го улови - загубата на гласа ми според нея се дължала на енергийно запушени чакри. И за три седмици гласът ми се върна! Да, не можа никога повече да се върне в пълен обем и тембър, защото беше жестоко увреден от натиска. Появи се дрезгавина. Но се оправих. Съзнанието ми се изчисти и всичко ми се подреди като библиотека", щастлив е днес Иво Танев.