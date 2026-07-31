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Иво Танев разкри: Пиех топла магарешка урина и плачех!

Иво Танев разкри: Пиех топла магарешка урина и плачех!

31 Юли, 2026 08:17 2 786 43

  • иво танев-
  • магарешка урина-
  • уринотерапия

Стигнало се дотам, че Иво по думите му "се превърнал в един оголен нерв"

Иво Танев разкри: Пиех топла магарешка урина и плачех! - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Опитах се да си възстановя гласа с магарешка урина." Това разкри пред "България Днес" Иво Танев.

Бившият водещ на "Треска за злато", който започва кариерата си като обещаващ оперен изпълнител, неочаквано губи гласа си и в продължение на месеци не може да говори, а само шепне. По всичко личало, че трябва да сложи кръст на певческите си изяви. Изтерзаният Иво гълтал какви ли не лекарства, пробвал всевъзможни рецепти от народната медицина, но неговият основен работен инструмент - гласът, не се връщал и не се връщал.

В отчаянието си Танев решил да прибегне... до уринотерапия. Той не посочва кой му е дал този съвет, но по думите му било мегагадно.

"Всеки Божи ден палех колата и се качвах към Драгалевци, към Бояна... Имаше две места, където хората отглеждаха магарета. Всяка сутрин пиех топла магарешка урина, отвратително! Страшно гадно! Аз плача, повръщам, правя гаргара, ужасно нещо! И никакъв ефект", още потръпва от погнуса шоуменът.

Стигнало се дотам, че Иво по думите му "се превърнал в един оголен нерв".

"Свивах се, сдържах се, за да не реагирам толкова неадекватно... Но бях един отчаян човек. Защото се оказа, че аз съм избрал музиката, но тя не е избрала мен. Три месеца отварям уста като шаран, а от нея не излиза звук. Ставам сутрин без глас, лягам си пак без глас... И в един момент написах прощално писмо до моите близки - бях решил да приключа със себе си. И тогава българският Челентано - Вальо Асенов, ми препоръча да се обърна към енергийната терапевтка Синая Николова. И това буквално ми спаси живота", подчертава Танев.

"Когато това ми се случи, се готвех за сериозни спектакли, имах ангажименти и изведнъж загубих гласа си. А вече бях издал един оперен албум с канцонети, с арии от мюзикъли... Кризата с гласа ми обаче продължи страшно дълго. 11 години трябваше да си нагодя живота, да се занимавам с телевизия и други неща, но оперната кариера така и не се състоя. В телевизията също много натоварвах гласа си и се стигна дотам, че един ден се събудих без глас. Доцентът фониатър беше убеден, че се касае за онкологичен проблем, но биопсията показа, че няма такова нещо. И се оказа, че проблемът е друг и медицината не може да го хване", описва здравословните си премеждия Танев.

"Енерготерапевтката Синая Николова обаче го улови - загубата на гласа ми според нея се дължала на енергийно запушени чакри. И за три седмици гласът ми се върна! Да, не можа никога повече да се върне в пълен обем и тембър, защото беше жестоко увреден от натиска. Появи се дрезгавина. Но се оправих. Съзнанието ми се изчисти и всичко ми се подреди като библиотека", щастлив е днес Иво Танев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    33 2 Отговор
    Ама от източника ли пиеше?

    Коментиран от #28

    08:19 31.07.2026

  • 2 да питам само

    35 2 Отговор
    какъв е този oлигoфpен?

    Коментиран от #5

    08:19 31.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 3 Отговор
    А дали е смукал и члена на магарето?
    🐴🐴🐴🤣🤣🤣👍

    08:19 31.07.2026

  • 4 лоза

    20 2 Отговор
    Добре е,че не си пил слонска урина.

    Коментиран от #6

    08:20 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иво

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "лоза":

    Ами пробвах, пробвах, ма не мое си отвора устата толкова...

    08:22 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пенсионерка

    15 1 Отговор
    Разбрал навреме, че музиката не го е избрала! Но се мъчил 11 години “да и стане симпатичен”. За тези години е можело да изучи за инженер, лекар, адвокат, даже учител! Или да усвои занаят! Ама не… трябва да се учи или работи яко! Пък в шоуто-ала-бала-ла…. И падат големи парички! Пък и цял народ те гледаха телевизора! Всъщност, негов избор за живота, но да не разправя на всеослушание такива “врели-некипели” гадости! Ами, не му идва отвътре някак си шоуто! Язък, сигурно е неудовлетворен от живота си , вече на стари години!

    08:30 31.07.2026

  • 9 Да бе да

    15 2 Отговор
    Това е несериозно. Абе, хора, съвсем изтрещяхте! Луда работа! Не вярвам на такива измислици. Знам, че има уринотерапия, ама чак магарешка...

    08:31 31.07.2026

  • 10 въпросче

    5 2 Отговор
    А в библиотеката има ли магарешка изхвърляция?

    08:33 31.07.2026

  • 11 Механик

    14 2 Отговор
    Майкоооо! Не е истина с какви шашави хора ни занимавате!!
    Тоя е направо за въдворяване в специално лечебно заведение.
    Какви са тия ментално болни хора които толкова в и впечатляват? С какво????

    Коментиран от #31

    08:34 31.07.2026

  • 12 кокор спецова

    8 0 Отговор
    жабуря се с магарешки салам..... разчекнах и уста и упето

    08:34 31.07.2026

  • 13 Хм Хм

    10 0 Отговор
    Боже, изгубих си пет минути от живота!

    08:36 31.07.2026

  • 14 Мъж

    3 0 Отговор
    Побърливели хора

    08:40 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Христо Иванов

    4 0 Отговор
    Има хубава и развратна дъщеря обаче

    08:42 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стар кадър

    7 0 Отговор
    Помня, че много викаше като водещ на Треска за злато. Викане, крещене до безкрай.

    08:43 31.07.2026

  • 21 црррр

    2 0 Отговор
    Пиех от горивото на космическа совалка.

    08:43 31.07.2026

  • 22 баба Даба много слаба

    3 0 Отговор
    Плачех,когато ми пишеха двойка или тройка в училище,по някой предмет-я по литература или по физика и математика,едно време.

    08:45 31.07.2026

  • 23 Търси внимание

    5 0 Отговор
    Глупостта не е, че е пил магарешка урина а че го прави достояние пред цяла България. Младите дори не са чували за него а той си ги дрънка там някакви недоизказани.

    08:47 31.07.2026

  • 24 Наистина ли

    5 0 Отговор
    Мъж на 60г прави това и го казва на глас?

    08:48 31.07.2026

  • 25 Сензации

    3 0 Отговор
    Ако не беше гръмкото заглавие, никой нямаше да прочете нищо. Извадено от контекста звучи гадно, но мисирите това търсят.

    08:50 31.07.2026

  • 26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    7 0 Отговор
    Цитат:
    ""Енерготерапевтката Синая Николова обаче го улови - загубата на гласа ми според нея се дължала на енергийно запушени чакри."

    08:51 31.07.2026

  • 27 Гулю гулю

    2 1 Отговор
    Окепазихте човека, че е казал нещо. Ако мълчи, пак го кепазите. Жълтини за дребни жълтици.

    08:52 31.07.2026

  • 28 ИЗЪОЧНИКА МУ Е ОБЪРНАЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    СЛИВИЦИТЕ И ЗА ТВА....

    Коментиран от #32

    08:56 31.07.2026

  • 29 раз

    3 0 Отговор
    Енергийно-запушена бензиностанция има ли?

    08:58 31.07.2026

  • 30 кастроли

    2 0 Отговор
    Предпочитам енергийна и оголена хубавица!

    08:59 31.07.2026

  • 31 Поръсен с джоджен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    "Психично"

    09:00 31.07.2026

  • 32 Аоо!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ИЗЪОЧНИКА МУ Е ОБЪРНАЛ":

    Ама - гле гле гле......в болница, но усмихнат...

    09:00 31.07.2026

  • 33 Баце

    0 0 Отговор
    Опитвам се, но не мога да си представя колко отчаян трябва да си, за да направиш подобно нещо. не виждам защо се смеят коментиращите. Всеки се бори с някви демони.

    09:07 31.07.2026

  • 34 как така топла

    3 0 Отговор
    Магарешката урина се пие студена.

    Коментиран от #35

    09:07 31.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дано не е пил

    2 0 Отговор
    От шишето.

    09:09 31.07.2026

  • 37 Хахаха

    2 0 Отговор
    Хахаха.....
    Еииий.......как за ко ва ключа на проб лема...

    Коментиран от #38

    09:10 31.07.2026

  • 38 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха":

    Е за ком. 34

    09:11 31.07.2026

  • 39 Жеро

    1 0 Отговор
    То един глас, едно чудо! Здраво тяло, здрави крайници! Дерзай!

    09:16 31.07.2026

  • 40 Абе

    1 0 Отговор
    Тоа е пил и млеко от мъжко магаре, ма са не доизказва.

    09:17 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Браво Иво,насочи публичноти внимание

    2 0 Отговор
    Към твоят неприятна особа!По гнусно нещо не бях чел през живота си,ще повърна

    09:29 31.07.2026

  • 43 ако имах 100 маркри 100марки 100марки

    1 0 Отговор
    личеше му че не е от умните хора едно време в треската за злато ама чак толкова

    09:35 31.07.2026