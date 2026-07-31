Иво Танев разкри: Пиех топла магарешка урина и плачех!

"Опитах се да си възстановя гласа с магарешка урина." Това разкри пред "България Днес" Иво Танев.
Бившият водещ на "Треска за злато", който започва кариерата си като обещаващ оперен изпълнител, неочаквано губи гласа си и в продължение на месеци не може да говори, а само шепне. По всичко личало, че трябва да сложи кръст на певческите си изяви. Изтерзаният Иво гълтал какви ли не лекарства, пробвал всевъзможни рецепти от народната медицина, но неговият основен работен инструмент - гласът, не се връщал и не се връщал.
В отчаянието си Танев решил да прибегне... до уринотерапия. Той не посочва кой му е дал този съвет, но по думите му било мегагадно.
"Всеки Божи ден палех колата и се качвах към Драгалевци, към Бояна... Имаше две места, където хората отглеждаха магарета. Всяка сутрин пиех топла магарешка урина, отвратително! Страшно гадно! Аз плача, повръщам, правя гаргара, ужасно нещо! И никакъв ефект", още потръпва от погнуса шоуменът.
Стигнало се дотам, че Иво по думите му "се превърнал в един оголен нерв".
"Свивах се, сдържах се, за да не реагирам толкова неадекватно... Но бях един отчаян човек. Защото се оказа, че аз съм избрал музиката, но тя не е избрала мен. Три месеца отварям уста като шаран, а от нея не излиза звук. Ставам сутрин без глас, лягам си пак без глас... И в един момент написах прощално писмо до моите близки - бях решил да приключа със себе си. И тогава българският Челентано - Вальо Асенов, ми препоръча да се обърна към енергийната терапевтка Синая Николова. И това буквално ми спаси живота", подчертава Танев.
"Когато това ми се случи, се готвех за сериозни спектакли, имах ангажименти и изведнъж загубих гласа си. А вече бях издал един оперен албум с канцонети, с арии от мюзикъли... Кризата с гласа ми обаче продължи страшно дълго. 11 години трябваше да си нагодя живота, да се занимавам с телевизия и други неща, но оперната кариера така и не се състоя. В телевизията също много натоварвах гласа си и се стигна дотам, че един ден се събудих без глас. Доцентът фониатър беше убеден, че се касае за онкологичен проблем, но биопсията показа, че няма такова нещо. И се оказа, че проблемът е друг и медицината не може да го хване", описва здравословните си премеждия Танев.
"Енерготерапевтката Синая Николова обаче го улови - загубата на гласа ми според нея се дължала на енергийно запушени чакри. И за три седмици гласът ми се върна! Да, не можа никога повече да се върне в пълен обем и тембър, защото беше жестоко увреден от натиска. Появи се дрезгавина. Но се оправих. Съзнанието ми се изчисти и всичко ми се подреди като библиотека", щастлив е днес Иво Танев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аоо!
Коментиран от #28
08:19 31.07.2026
2 да питам само
Коментиран от #5
08:19 31.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
🐴🐴🐴🤣🤣🤣👍
08:19 31.07.2026
4 лоза
Коментиран от #6
08:20 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иво
До коментар #4 от "лоза":Ами пробвах, пробвах, ма не мое си отвора устата толкова...
08:22 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пенсионерка
08:30 31.07.2026
9 Да бе да
08:31 31.07.2026
10 въпросче
08:33 31.07.2026
11 Механик
Тоя е направо за въдворяване в специално лечебно заведение.
Какви са тия ментално болни хора които толкова в и впечатляват? С какво????
Коментиран от #31
08:34 31.07.2026
12 кокор спецова
08:34 31.07.2026
13 Хм Хм
08:36 31.07.2026
14 Мъж
08:40 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Христо Иванов
08:42 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стар кадър
08:43 31.07.2026
21 црррр
08:43 31.07.2026
22 баба Даба много слаба
08:45 31.07.2026
23 Търси внимание
08:47 31.07.2026
24 Наистина ли
08:48 31.07.2026
25 Сензации
08:50 31.07.2026
26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
""Енерготерапевтката Синая Николова обаче го улови - загубата на гласа ми според нея се дължала на енергийно запушени чакри."
08:51 31.07.2026
27 Гулю гулю
08:52 31.07.2026
28 ИЗЪОЧНИКА МУ Е ОБЪРНАЛ
До коментар #1 от "Аоо!":СЛИВИЦИТЕ И ЗА ТВА....
Коментиран от #32
08:56 31.07.2026
29 раз
08:58 31.07.2026
30 кастроли
08:59 31.07.2026
31 Поръсен с джоджен
До коментар #11 от "Механик":"Психично"
09:00 31.07.2026
32 Аоо!
До коментар #28 от "ИЗЪОЧНИКА МУ Е ОБЪРНАЛ":Ама - гле гле гле......в болница, но усмихнат...
09:00 31.07.2026
33 Баце
09:07 31.07.2026
34 как така топла
Коментиран от #35
09:07 31.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 дано не е пил
09:09 31.07.2026
37 Хахаха
Еииий.......как за ко ва ключа на проб лема...
Коментиран от #38
09:10 31.07.2026
38 Това
До коментар #37 от "Хахаха":Е за ком. 34
09:11 31.07.2026
39 Жеро
09:16 31.07.2026
40 Абе
09:17 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Браво Иво,насочи публичноти внимание
09:29 31.07.2026
43 ако имах 100 маркри 100марки 100марки
09:35 31.07.2026