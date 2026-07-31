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Пи Диди ще излезе от затвора по-рано от очакваното

Пи Диди ще излезе от затвора по-рано от очакваното

31 Юли, 2026 08:46 645 7

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  • затвор-
  • освобождаване

Датата за освобождаването на рапъра е изместена с един месец, въпреки че наскоро той беше поставен в изолация след сбиване с друг затворник

Пи Диди ще излезе от затвора по-рано от очакваното - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Пи Диди“ Комбс ще бъде освободен от затвора по-рано от очакваното, показват актуализираните данни на Федералното бюро по затворите на САЩ.

Новата прогнозна дата за излизането му на свобода е 24 януари 2028 г. Досега се очакваше 56-годишният музикален магнат да напусне затвора на 23 февруари същата година. Причината за поредната промяна в графика не е обявена официално.

Новината идва само дни след като Пи Диди беше замесен във физическа саморазправа с друг лишен от свобода във федералния затвор FCI Fort Dix в Ню Джърси. Според източници, запознати със случая, конфликтът започнал след обидна реплика, отправена към рапъра.

Служителите на затвора бързо прекратили сбиването, а Шон Комбс бил преместен в изолатор. Федералните власти не разкриха официално повече подробности за инцидента заради правилата за сигурност и защита на личните данни на затворниците.

Първоначално се предполагаше, че нарушението може да се отрази негативно на възможността на Комбс да получи съкращаване на наказанието за добро поведение. Вместо това обаче прогнозната му дата за освобождаване е била изместена с още един месец напред.

Промяната не означава, че Пи Диди е получил класическо предсрочно освобождаване или че присъдата му е отменена. Става въпрос за актуализирана прогнозна дата, която може да се променя в зависимост от натрупани кредити, участие в затворнически програми, дисциплинарни решения и други административни фактори.

Шон „Пи Диди“ Комбс излежава 50-месечна присъда, след като беше признат за виновен по две обвинения, свързани с транспортиране на хора с цел проституция. През 2025 г. съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения за трафик с цел сексуална експлоатация и участие в престъпна организация. Освен лишаването от свобода съдът му наложи глоба от 500 000 долара и пет години надзор след освобождаването.

Музикалният продуцент обжалва присъдата си, като адвокатите му твърдят, че наложеното наказание е прекомерно. Към момента процедурата по обжалването остава висяща и не е свързана пряко с последната промяна на прогнозната дата за освобождаване.

Датата за излизането на Пи Диди от затвора вече беше коригирана няколко пъти. Първоначално той трябваше да остане зад решетките до май или юни 2028 г., след което срокът постепенно беше съкратен до април, февруари, а сега и до януари 2028 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    3 0 Отговор
    По скоро от очакваното, но и по широк от предвиденото...

    08:47 31.07.2026

  • 2 пиленце

    1 0 Отговор
    И кво от тва?! Да си пидидва,там,където си е чвяка.

    08:50 31.07.2026

  • 3 Ужас

    3 0 Отговор
    Ако наистина имаше правосъдие в САЩ, този трябваше да бъде опържен на електрическия стол.

    08:56 31.07.2026

  • 4 сбруя

    1 0 Отговор
    В България електрически стол няма. Не внасяме от Америка,но им приемаме самолетите на наше летище.Квот ни кажат,го праим.

    09:04 31.07.2026

  • 5 Живанши

    0 1 Отговор
    Дидито го използваха да засенчат Епщейн файловете и евреите да си присвоят авторските му права, които се оценяват на милиард и нещо. Кание Уест, известен анти-семит се застъпи за Диди. Искаха да го окошарят до живот и му спретнах фалшива Рико присъда, която излезе крайно несъществена. Диди е не повече от сексуален маниак, но не е изнасилвач или педофил. Едвам го обявиха за престъпник с някакви абсолютно елементарни нарушения. Дето се вика, ако някой от нас решат така да ни наредят, и нас ще ни спретнат за 2-3 години.

    09:09 31.07.2026

  • 6 Много жалко

    1 0 Отговор
    не трябваше изобщо да излиза, а там да изгние.

    09:10 31.07.2026

  • 7 Що бе, не

    1 0 Отговор
    му ли харесва вътре?

    09:13 31.07.2026