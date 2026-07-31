Новини
Любопитно »
"Майката" на Хари Потър - Джоан К. Роулинг празнува 61-ви рожден ден днес

"Майката" на Хари Потър - Джоан К. Роулинг празнува 61-ви рожден ден днес

31 Юли, 2026 06:30 3 271 4

  • джоан роулинг-
  • дж. к. роулинг-
  • рожден ден-
  • юбилей

31 юли е не само рожденият ден на авторката, но и на най-известния ѝ герой - момчето, което оживя

"Майката" на Хари Потър - Джоан К. Роулинг празнува 61-ви рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джоан К. Роулинг навършва днес 61 години.

Родена на 31 юли 1965 г. в Йейт, Глостършър, Великобритания, тя израства в семейство на библиотекарка и инженерен техник и още от дете проявява интерес към разказването на истории. След като завършва френска и класическа филология в Университета в Ексетър, прекарва няколко години в Португалия като преподавател по английски, където пише първите глави на „Хари Потър“.

По време на пътуване с влак между Манчестър и Лондон през 1990 г. в главата ѝ се ражда образът на момчето магьосник, а първият ѝ ръкопис е отхвърлен от 12 издателства, преди Малка, Браун енд Компани да закупи правата върху „Хари Потър и Философският камък“ през 1996 г. Публикуван през 1997 г., романът бързо става бестселър и възвръща вложените в него средства многократно – продаден е в над 120 милиона екземпляра и е преведен на повече от 80 езика.

Любопитен факт е, че авторката споделя рожден ден с най-популярния си герой - Хари Потър също е роден на 31 юли.

Успехът на поредицата „Хари Потър“ превръща Роулинг в първата писателка, достигнала до списъка на милиардерите на „Форбс“ благодарение на литература, но списъкът ѝ с отличия далеч не се изчерпва с това. През 2001 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за „услуги към детската литература“, а през 2017 г. Франция ѝ присъжда Рицарски кръст на Националния орден за заслуги.

Няколко години след поставянето на последната точка в сагата за Хари Потър, Роулинг дебютира в криминалния жанр под псевдонима Робърт Галбрейт с „Пощенска картичка за убийство“ (2013). Серията за частния детектив Корморан Страйк до момента включва четири романа, екранизирани от BBC, и получава похвали за сюжетната си многопластовост и психологическа дълбочина.

Писателката е сценарист и продуцент на филмите от поредицата „Фантастични животни“ и на театралната постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“, която спечели шест награди „Лорънс Оливие“ през 2017 г. „Не ни е нужна магия, за да променим света. Ние вече носим цялата сила в себе си“ – казва Роулинг в реч пред възпитаници на Университета в Единбург през 2008 г. В друго интервю споделя: „Чувствах се освободена, защото най-големият ми страх се беше сбъднал, и все още имах дъщеря, която обичах, стара пишеща машина и голяма идея.“

Роулинг се отличава и с благотворителна дейност: през 2005 г. основава фондация „Lumos“, бореща се за правата на деца, отглеждани в институции, а годишните ѝ дарения достигат милиони британски паунди. Нейни застъпници в каузите са актьори от филмовите адаптации на „Хари Потър“, сред които Даниел Радклиф и Ема Уотсън.

Въпреки обществените полемики около изказванията ѝ по въпроси на пол и идентичност, Роулинг остава сред най-влиятелните автори на нашето време.

На 61-ата си годишнина тя продължава да развива вече установени поредици и да обмисля нови проекти, доказвайки, че магията на словото ѝ няма да избледнее. Хиляди фенове по света очакват с нетърпение новия сериал по "Хари Потър", който се готви да разгърне още повече магическия свят.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧРД

    10 2 Отговор
    Ще оставиш нещо след себе си.

    13:10 31.07.2025

  • 2 Пич

    14 2 Отговор
    Симпатична ми е ! От малкото жени които обичат мъжете и ги бранят открито !

    Коментиран от #4

    13:12 31.07.2025

  • 3 редник

    6 2 Отговор
    Ех, Събина...

    / е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за „услуги към детската литература“.../
    Награда се дава за заслуги или принос!

    /Серията за частния детектив Корморан Страйк до момента включва четири романа.../

    Седем са, преведени са на български, осмият се очаква през сетември!
    Сериите с прекрасната Холидей Грейнджър като Робин също са много успешни!

    ЧРД на Джоан Роулинг, още много години да ни радва с нови книги!

    14:22 31.07.2025

  • 4 Така е ,

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    хубава и неподправена жена !

    14:23 31.07.2025