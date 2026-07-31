"Майката" на Хари Потър - Джоан К. Роулинг празнува 61-ви рожден ден днес

Джоан К. Роулинг навършва днес 61 години.

Родена на 31 юли 1965 г. в Йейт, Глостършър, Великобритания, тя израства в семейство на библиотекарка и инженерен техник и още от дете проявява интерес към разказването на истории. След като завършва френска и класическа филология в Университета в Ексетър, прекарва няколко години в Португалия като преподавател по английски, където пише първите глави на „Хари Потър“.

По време на пътуване с влак между Манчестър и Лондон през 1990 г. в главата ѝ се ражда образът на момчето магьосник, а първият ѝ ръкопис е отхвърлен от 12 издателства, преди Малка, Браун енд Компани да закупи правата върху „Хари Потър и Философският камък“ през 1996 г. Публикуван през 1997 г., романът бързо става бестселър и възвръща вложените в него средства многократно – продаден е в над 120 милиона екземпляра и е преведен на повече от 80 езика.

Любопитен факт е, че авторката споделя рожден ден с най-популярния си герой - Хари Потър също е роден на 31 юли.

Успехът на поредицата „Хари Потър“ превръща Роулинг в първата писателка, достигнала до списъка на милиардерите на „Форбс“ благодарение на литература, но списъкът ѝ с отличия далеч не се изчерпва с това. През 2001 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за „услуги към детската литература“, а през 2017 г. Франция ѝ присъжда Рицарски кръст на Националния орден за заслуги.

Няколко години след поставянето на последната точка в сагата за Хари Потър, Роулинг дебютира в криминалния жанр под псевдонима Робърт Галбрейт с „Пощенска картичка за убийство“ (2013). Серията за частния детектив Корморан Страйк до момента включва четири романа, екранизирани от BBC, и получава похвали за сюжетната си многопластовост и психологическа дълбочина.

Писателката е сценарист и продуцент на филмите от поредицата „Фантастични животни“ и на театралната постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“, която спечели шест награди „Лорънс Оливие“ през 2017 г. „Не ни е нужна магия, за да променим света. Ние вече носим цялата сила в себе си“ – казва Роулинг в реч пред възпитаници на Университета в Единбург през 2008 г. В друго интервю споделя: „Чувствах се освободена, защото най-големият ми страх се беше сбъднал, и все още имах дъщеря, която обичах, стара пишеща машина и голяма идея.“

Роулинг се отличава и с благотворителна дейност: през 2005 г. основава фондация „Lumos“, бореща се за правата на деца, отглеждани в институции, а годишните ѝ дарения достигат милиони британски паунди. Нейни застъпници в каузите са актьори от филмовите адаптации на „Хари Потър“, сред които Даниел Радклиф и Ема Уотсън.

Въпреки обществените полемики около изказванията ѝ по въпроси на пол и идентичност, Роулинг остава сред най-влиятелните автори на нашето време.

На 61-ата си годишнина тя продължава да развива вече установени поредици и да обмисля нови проекти, доказвайки, че магията на словото ѝ няма да избледнее. Хиляди фенове по света очакват с нетърпение новия сериал по "Хари Потър", който се готви да разгърне още повече магическия свят.