Хърватия под червен код: Температурите скачат до 40°C през уикенда

Хърватия навлиза в най-горещия период от лятото, като през уикенда температурите се очаква да достигнат до 40 градуса. Властите обявиха червен код за опасни горещини в цялата страна и призоваха гражданите и туристите да ограничат престоя си на открито, предава БТА.

Червен код за цялата страна

Държавната хидрометеорологична служба на Хърватия предупреди за голяма и много голяма опасност заради екстремните жеги.

Въпреки че тази сутрин температурите във вътрешността на страната са били между 16 и 22 градуса, по Адриатическото крайбрежие те са значително по-високи - между 22 и 27 градуса.

Особено впечатляваща е стойността, измерена в село Башка на остров Крък, където още в 5:00 часа сутринта термометрите са показвали 32 градуса.

До 40 градуса през уикенда

Според прогнозите максималните температури ще достигнат 40°C, а горещата вълна ще бъде подсилена от почти пълното стихване на вятъра.

Лек бриз ще се усеща единствено по крайбрежието, докато във вътрешността на страната времето ще остане горещо и задушно.

Препоръки към гражданите

Здравните власти съветват хората:

да избягват продължителен престой на слънце между 10:00 и 17:00 часа ;

да ограничат физическите натоварвания;

да приемат повече течности;

да се хранят с по-лека храна;

да планират дейностите си рано сутрин или вечер.

Кога ще настъпи захлаждане?

Според прогнозите горещото време ще се задържи до средата на следващата седмица, като още след неделя температурите постепенно ще започнат да се понижават.

Очаква се в сряда над страната да преминат валежи, които ще донесат осезаемо захлаждане.