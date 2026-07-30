Как се разви животът на бившите съпруги на Доналд Тръмп след раздялата с него

Животът на бившите съпруги на американския президент Доналд Тръмп винаги е бил обект на засилен обществен интерес. Докато настоящият държавен глава управлява страната от Белия дом, съдбите на първите две жени, споделили живота си с него — Ивана Тръмп и Марла Мейпълс — остават обвити в любопитни факти, драматични обрати и коренно различни житейски пътища.

Ивана Тръмп: Вечният спомен за първата съпруга и бизнес икона

Първата и най-емблематична съпруга на Доналд Тръмп, чешката бизнес дама и модел Ивана Тръмп, вече не е сред нас, но нейното наследство остава централна тема в светския и бизнес елит на САЩ.

Трагичният край: Ивана Тръмп почина на 73-годишна възраст през юли 2022 г. след нещастно падане в дома си в Манхатън, Ню Йорк. Тя бе изпратена с бляскаво погребение, организирано от трите ѝ деца — Доналд-мнадши, Иванка и Ерик Тръмп, на което присъства и самият Доналд Тръмп.

Ивана Тръмп почина на 73-годишна възраст през юли 2022 г. след нещастно падане в дома си в Манхатън, Ню Йорк. Тя бе изпратена с бляскаво погребение, организирано от трите ѝ деца — Доналд-мнадши, Иванка и Ерик Тръмп, на което присъства и самият Доналд Тръмп. Интимен свят и следващи бракове: След бурния развод с Тръмп през 1992 г., Ивана имаше още два брака — с италианския бизнесмен Рикардо Мазучели и с актьора Росано Рубиконди. Сватбата ѝ с Рубиконди през 2008 г. бе организирана лично от Тръмп в имението Мар-а-Лаго. До края на живота си Ивана запази статута на независима и силна жена, оставайки в историята с фразата: "Не се ядосвайте, вземете всичко!"

След бурния развод с Тръмп през 1992 г., Ивана имаше още два брака — с италианския бизнесмен Рикардо Мазучели и с актьора Росано Рубиконди. Сватбата ѝ с Рубиконди през 2008 г. бе организирана лично от Тръмп в имението Мар-а-Лаго. До края на живота си Ивана запази статута на независима и силна жена, оставайки в историята с фразата: "Не се ядосвайте, вземете всичко!" Бизнес проекти и модна империя: След развода си Ивана не разчиташе само на издръжка. Тя основа своя козметична линия, марка за дрехи и бижута „Ivana Haute Couture“, които се продаваха успешно чрез телевизионни шопинг канали. Като истински предприемач, тя инвестираше мащабно в недвижими имоти по целия свят и написа няколко бестселъра, включително автобиографичната книга „Raising Trump“.

След развода си Ивана не разчиташе само на издръжка. Тя основа своя козметична линия, марка за дрехи и бижута „Ivana Haute Couture“, които се продаваха успешно чрез телевизионни шопинг канали. Като истински предприемач, тя инвестираше мащабно в недвижими имоти по целия свят и написа няколко бестселъра, включително автобиографичната книга „Raising Trump“. Продажбата на имота и наследството: Според официалното завещание на Ивана Тръмп, нейното огромно състояние от 34 милиона долара бе разпределено изключително прецизно между децата ѝ, докато Доналд Тръмп не получи нищо. Голяма част от имотното състояние беше концентрирана в емблематичната ѝ 5-етажна градска къща (таунхаус) в Горен Ийст Сайд в Ню Йорк, която наскоро бе официално продадена за 14 милиона долара след сериозно преразглеждане на първоначалната цена. Получените средства от тази мегасделка бяха поделени поравно между Доналд-младши, Ерик и Иванка Тръмп.

Марла Мейпълс: Духовно уединение, уелнес и щастливо бабинство

Втората съпруга на президента, актрисата и модел Марла Мейпълс, днес води коренно различно битие, далеч от агресивния блясък на прожекторите, но в пълна хармония със себе си.

Новото семейство и интимният свят: 62-годишната Марла Мейпълс умишлено избра да не се омъжва повторно след развода си с Тръмп през 1999 г. Тя се посвети изцяло на отглеждането на общата им дъщеря Тифани Тръмп в Калифорния. Към днешна дата Мейпълс няма официален партньор до себе си и пази личния си живот в строга конфиденциалност.

62-годишната Марла Мейпълс умишлено избра да не се омъжва повторно след развода си с Тръмп през 1999 г. Тя се посвети изцяло на отглеждането на общата им дъщеря Тифани Тръмп в Калифорния. Към днешна дата Мейпълс няма официален партньор до себе си и пази личния си живот в строга конфиденциалност. Най-голямата радост — децата и внуците: През пролетта на 2025 г. Марла Мейпълс официално влезе в ролята на баба. Нейната дъщеря Тифани и съпругът ѝ Майкъл Булос посрещнаха първото си дете — малкия Александър Тръмп Булос. Днес Марла е изключително всеотдайна баба, като малкият Александър вече прави своите първи публични появи на семейни събития.

През пролетта на 2025 г. Марла Мейпълс официално влезе в ролята на баба. Нейната дъщеря Тифани и съпругът ѝ Майкъл Булос посрещнаха първото си дете — малкия Александър Тръмп Булос. Днес Марла е изключително всеотдайна баба, като малкият Александър вече прави своите първи публични появи на семейни събития. Бляскавата сватба на Тифани и милиардерският зет: Преди да стане майка, Тифани Тръмп вдигна грандиозна сватба с Майкъл Булос в имението Мар-а-Лаго. Булос е наследник на ливанско-нигерийска бизнес династия, оценявана на милиарди долари, и заема директорски позиции в конгломерата „Fadoul Group“, опериращ в над 10 държави в Западна Африка. С навлизането си във фамилията, младият бизнесмен и неговият баща Масад Булос (който стана старши съветник по въпросите на Близкия изток във Вашингтон) бързо разшириха своето международно и икономическо влияние в политическия и бизнес кръг на Тръмп.

Преди да стане майка, Тифани Тръмп вдигна грандиозна сватба с Майкъл Булос в имението Мар-а-Лаго. Булос е наследник на ливанско-нигерийска бизнес династия, оценявана на милиарди долари, и заема директорски позиции в конгломерата „Fadoul Group“, опериращ в над 10 държави в Западна Африка. С навлизането си във фамилията, младият бизнесмен и неговият баща Масад Булос (който стана старши съветник по въпросите на Близкия изток във Вашингтон) бързо разшириха своето международно и икономическо влияние в политическия и бизнес кръг на Тръмп. Бъдещите планове във Вашингтон и движението MAHA: Днес Марла е изцяло отдадена на духовното израстване, йогата и уелнес културата. Тя обаче излезе от сянката и започна активно да подкрепя бившия си съпруг на политическата сцена, заявявайки официално своята готовност да служи на администрацията във Вашингтон, ако бъде призована. Марла стана едно от водещите лица в общественото движение „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA — Make America Healthy Again), работейки в тясно сътрудничество с Робърт Ф. Кенеди-младши по каузи за чиста храна, уелнес култура и здравословен начин на живот.

Битката на предбрачните договори и войните в Мар-а-Лаго

Разводите на Доналд Тръмп винаги са били съпътствани от строги споразумения и скрити напрежения в Белия дом и извън него.

Желязната хватка на предбрачните договори: Разводът с Ивана Тръмп струваше на милиардера 14 милиона долара, огромно имение в Кънектикът и издръжка от 650 000 долара годишно. За разлика от нея, Марла Мейпълс подписа много по-ограничаващ договор. Поради строга клауза за конфиденциалност и фиксирана сума, Марла получи едва 2 милиона долара след раздялата им през 1999 г.

Разводът с Ивана Тръмп струваше на милиардера 14 милиона долара, огромно имение в Кънектикът и издръжка от 650 000 долара годишно. За разлика от нея, Марла Мейпълс подписа много по-ограничаващ договор. Поради строга клауза за конфиденциалност и фиксирана сума, Марла получи едва 2 милиона долара след раздялата им през 1999 г. Скритите отношения с Мелания Тръмп: Отношенията на бившите съпруги с настоящата Първа дама Мелания Тръмп винаги са били хладни, но дипломатични. Приживе Ивана Тръмп предизвика лек скандал, заявявайки в интервю, че тя е „първата съпруга, следователно е Първата дама“, на което офисът на Мелания отвърна, че тези думи са просто търсене на внимание. От своя страна, Марла Мейпълс винаги е демонстрирала дълбоко уважение към Мелания, като двете често споделят общи семейни вечери по време на големи фамилни събития в Мар-а-Лаго в името на децата.

Различни пътища, общо наследство

В крайна сметка, историите на Ивана Тръмп и Марла Мейпълс показват, че животът след брака с Доналд Тръмп е всичко друго, но не и обикновен. И докато първата остави незаличима следа като бизнес икона и модна легенда, втората намери своя пристан в духовното уединение, уелнес каузите и щастието на новото поколение в Белия дом. Въпреки коренно различните си житейски избори, имената и на двете жени остават завинаги вплетени в най-влиятелната политическа и бизнес династия на съвременна Америка.