Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карло Анчелоти прави радикални промени в тима на Бразилия

Карло Анчелоти прави радикални промени в тима на Бразилия

31 Юли, 2026 08:59 567 0

  • карло анчелоти-
  • футбол-
  • бразилия

34-годишният нападател Неймар се оттегли от участие в тима на петкратните световни шампиони

Карло Анчелоти прави радикални промени в тима на Бразилия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар, Каземиро и Данило не са в плановете на селекционера на бразилския национален отбор Карло Анчелоти, който иска да подмлади състава за Копа Америка 2028.

34-годишният нападател Неймар се оттегли от участие в тима на петкратните световни шампиони. Опитните Каземиро и Данило все още не са обявили дали имат намерение да играят за Бразилия в бъдеще.

"Това Световно първенство бележи края на едно поколение от много важни играчи. Започвайки с Неймар, преминавайки през Данило, Каземиро, както и всички онези, които бяха над 30 години на Мондиал 2026. Ще определим кои ще могат да влязат за следващия Световен шампионат. Трябва да запазим някои от по-опитните, мога да посоча единствено Маркиньос. Нормално е да не мога да заменя всичките 26 футболисти. Трябва да има приемственост в работата по привличането на едно ново поколение", каза Анчелоти за телевизионния оператор ge.

"Селесао" загуби с 1:2 срещу Норвегия на осминафиналите на Мондиал 2026 в Северна Америка през юли.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове