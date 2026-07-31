Карло Анчелоти прави радикални промени в тима на Бразилия

Неймар, Каземиро и Данило не са в плановете на селекционера на бразилския национален отбор Карло Анчелоти, който иска да подмлади състава за Копа Америка 2028.

34-годишният нападател Неймар се оттегли от участие в тима на петкратните световни шампиони. Опитните Каземиро и Данило все още не са обявили дали имат намерение да играят за Бразилия в бъдеще.

"Това Световно първенство бележи края на едно поколение от много важни играчи. Започвайки с Неймар, преминавайки през Данило, Каземиро, както и всички онези, които бяха над 30 години на Мондиал 2026. Ще определим кои ще могат да влязат за следващия Световен шампионат. Трябва да запазим някои от по-опитните, мога да посоча единствено Маркиньос. Нормално е да не мога да заменя всичките 26 футболисти. Трябва да има приемственост в работата по привличането на едно ново поколение", каза Анчелоти за телевизионния оператор ge.

"Селесао" загуби с 1:2 срещу Норвегия на осминафиналите на Мондиал 2026 в Северна Америка през юли.