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Кая Гербер и Хоумър Гиър предизвикаха фурор 35 години след развода на родителите си (СНИМКА)

Кая Гербер и Хоумър Гиър предизвикаха фурор 35 години след развода на родителите си (СНИМКА)

31 Юли, 2026 07:43 1 813 8

  • кая гербер-
  • хоумър гиър-
  • синди крауфорд-
  • ричард гиър-
  • лос анджелис

Дъщерята на Синди Крауфорд и синът на Ричард Гиър се появиха заедно в Лос Анджелис

Кая Гербер и Хоумър Гиър предизвикаха фурор 35 години след развода на родителите си (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Синди Крауфорд, Кая Гербер, и синът на Ричард Гиър, Хоумър, затвърдиха титлите си непо-бебета (деца на известни родители), когато се появиха заедно в Лос Анджелис в понеделник вечер, пише dnes.bg.

Дуото, съответно на 24 и 26 години, направи изключително бляскава демонстрация, докато представяше пикантния си нов сериал „The Shards“, създаден от Райън Мърфи.

На афтърпартито след премиерата на предстоящия сериал на FX, двамата начинаещи актьори се представиха с дръзки фигури, като Кая сияеше в рокля на Versace и изглеждаше идентично с майка си супермодел.

Красивият Хоумър междувременно доказа, че крушата не пада далеч от дървото, като изглеждаше страхотно в тъмен костюм.

Хоумър и Кая споделят връзка чрез своите родители, които се ожениха в Лас Вегас през 1991 г., преди да се разведат през 1995 г. Майката на Кая, Синди Крауфорд, също беше там, за да покаже подкрепата си на събитието

60-годишният супермодел показа подкрепата си, облечена в сатенена рокля в тъмносиньо.

Кая и Хоумър позираха с колегите си от сериала, но именно техните общи снимки предизвикаха най-голям фурор.

Хоумър също доведе майка си на събитието - актрисата и бивш модел Кери Лоуел, която е най-известна с ролята си на момиче на Бонд. Тя е втората бивша съпруга на 76-годишния Гиър, който пък в момента се радва на семейно блаженство с испанката Алехандра Силва, от която има двама по-малки сина.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесни наследници

    1 0 Отговор
    На силни родители !

    07:52 31.07.2026

  • 2 Хм.....

    3 0 Отговор
    Мацето е хубаво, но като ги гледам тези залузаните, ще бъде брутално пренебрегнато маце!!!

    07:58 31.07.2026

  • 3 Ялова волЯ

    1 0 Отговор
    И ББ може да предизвика фурор , ако се появи публично с Мата Хари или с мис Бикини , ама на , скрил ги е нейде далече и не ще. А явно се срамува от тях или има нещо грешно , греховно и нередно ли ?

    08:05 31.07.2026

  • 4 да уточним

    3 0 Отговор
    Разводът е 1995год+ 35 =2030-та год. Сега сме 2026-та!

    08:09 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 герап

    2 0 Отговор
    шардс означава парчета

    Коментиран от #8

    08:16 31.07.2026

  • 8 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "герап":

    Точният превод на думата зависи от контекста и е с пълен член-The- парчетаТА.Други преводи- отломки- късчета- стружки- част от черупка или малка част от голяма част.

    08:51 31.07.2026