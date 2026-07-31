Кая Гербер и Хоумър Гиър предизвикаха фурор 35 години след развода на родителите си (СНИМКА)

Дъщерята на Синди Крауфорд, Кая Гербер, и синът на Ричард Гиър, Хоумър, затвърдиха титлите си непо-бебета (деца на известни родители), когато се появиха заедно в Лос Анджелис в понеделник вечер, пише dnes.bg.
Дуото, съответно на 24 и 26 години, направи изключително бляскава демонстрация, докато представяше пикантния си нов сериал „The Shards“, създаден от Райън Мърфи.
На афтърпартито след премиерата на предстоящия сериал на FX, двамата начинаещи актьори се представиха с дръзки фигури, като Кая сияеше в рокля на Versace и изглеждаше идентично с майка си супермодел.
Красивият Хоумър междувременно доказа, че крушата не пада далеч от дървото, като изглеждаше страхотно в тъмен костюм.
Хоумър и Кая споделят връзка чрез своите родители, които се ожениха в Лас Вегас през 1991 г., преди да се разведат през 1995 г. Майката на Кая, Синди Крауфорд, също беше там, за да покаже подкрепата си на събитието
60-годишният супермодел показа подкрепата си, облечена в сатенена рокля в тъмносиньо.
Кая и Хоумър позираха с колегите си от сериала, но именно техните общи снимки предизвикаха най-голям фурор.
Хоумър също доведе майка си на събитието - актрисата и бивш модел Кери Лоуел, която е най-известна с ролята си на момиче на Бонд. Тя е втората бивша съпруга на 76-годишния Гиър, който пък в момента се радва на семейно блаженство с испанката Алехандра Силва, от която има двама по-малки сина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудесни наследници
07:52 31.07.2026
2 Хм.....
07:58 31.07.2026
3 Ялова волЯ
08:05 31.07.2026
4 да уточним
08:09 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 герап
Коментиран от #8
08:16 31.07.2026
8 да уточним
До коментар #7 от "герап":Точният превод на думата зависи от контекста и е с пълен член-The- парчетаТА.Други преводи- отломки- късчета- стружки- част от черупка или малка част от голяма част.
08:51 31.07.2026