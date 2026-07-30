Защо Германия и Австрия не са една обща държава?

Въпреки споделения немски език, дългата съвместна история и дълбоките културни връзки, Германия и Австрия остават две напълно отделни суверенни държави. Този геополитически факт често буди любопитство сред външни наблюдатели, но корените му се крият в многовековни борби за власт, религиозни различия и международни договори, оформили съвременна Европа. Въпросът за тяхната независимост е окончателно уреден от международното право и съвременното национално самосъзнание на австрийците.

Борбата за надмощие: Прусия срещу Австрия

През по-голямата част от историята регионите на днешна Германия и Австрия са част от Свещената римска империя. Ключовият разкол настъпва през XVIII и XIX век с т.нар. „германски дуализъм“ – съперничеството между протестантска Прусия и католическа Австрия, управлявана от Хабсбургите.

Когато през 1871 г. се стига до Обединението на Германия, канцлерът Ото фон Бисмарк съзнателно избира т.нар. „Малкогерманско решение“ (Kleindeutsche Lösung). Той изключва Австрия от новата Германска империя, за да предотврати доминацията на Хабсбургската династия и да запази лидерството на Прусия.

Трагедията на XX век и забраната за Аншлус

След разпадането на Австро-Унгарската империя след Първата световна война, Австрия остава малка република. През 1938 г. Адолф Хитлер осъществява насилствения „Аншлус“ (обединение) на Австрия с нацистка Германия.

Горчивият опит от Втората световна война обаче променя всичко. През 1945 г. съюзниците възстановяват австрийската независимост. Държавният договор от 1955 г. официално забранява каквото и да е бъдещо икономическо или политическо съюзничество с Германия, а Австрия обявява вечен неутралитет.

Културна идентичност и съвременното разделение

Днес, освен правните ограничения, съществува и силно развита австрийска национална идентичност, различна от германската. Разликите в манталитета, доминацията на католицизма в Австрия срещу по-смесения религиозен профил на Германия, както и геополитическата роля на двете страни в Европейския съюз, ги държат разделени, но в близки партньорски отношения.