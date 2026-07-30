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Защо Германия и Австрия не са една обща държава?

Защо Германия и Австрия не са една обща държава?

30 Юли, 2026 13:14 1 564 4

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От Свещената римска империя до Аншлуса: Историческите, политическите и културните разделения, които оставиха двете немскоезични нации разделени

Защо Германия и Австрия не са една обща държава? - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки споделения немски език, дългата съвместна история и дълбоките културни връзки, Германия и Австрия остават две напълно отделни суверенни държави. Този геополитически факт често буди любопитство сред външни наблюдатели, но корените му се крият в многовековни борби за власт, религиозни различия и международни договори, оформили съвременна Европа. Въпросът за тяхната независимост е окончателно уреден от международното право и съвременното национално самосъзнание на австрийците.

Борбата за надмощие: Прусия срещу Австрия

През по-голямата част от историята регионите на днешна Германия и Австрия са част от Свещената римска империя. Ключовият разкол настъпва през XVIII и XIX век с т.нар. „германски дуализъм“ – съперничеството между протестантска Прусия и католическа Австрия, управлявана от Хабсбургите.

Когато през 1871 г. се стига до Обединението на Германия, канцлерът Ото фон Бисмарк съзнателно избира т.нар. „Малкогерманско решение“ (Kleindeutsche Lösung). Той изключва Австрия от новата Германска империя, за да предотврати доминацията на Хабсбургската династия и да запази лидерството на Прусия.

Трагедията на XX век и забраната за Аншлус

След разпадането на Австро-Унгарската империя след Първата световна война, Австрия остава малка република. През 1938 г. Адолф Хитлер осъществява насилствения „Аншлус“ (обединение) на Австрия с нацистка Германия.

Горчивият опит от Втората световна война обаче променя всичко. През 1945 г. съюзниците възстановяват австрийската независимост. Държавният договор от 1955 г. официално забранява каквото и да е бъдещо икономическо или политическо съюзничество с Германия, а Австрия обявява вечен неутралитет.

Културна идентичност и съвременното разделение

Днес, освен правните ограничения, съществува и силно развита австрийска национална идентичност, различна от германската. Разликите в манталитета, доминацията на католицизма в Австрия срещу по-смесения религиозен профил на Германия, както и геополитическата роля на двете страни в Европейския съюз, ги държат разделени, но в близки партньорски отношения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лена

    12 4 Отговор
    Защото, онзи с мустачките е роден в Австрия, но подреди Европа още през 1945
    Едните и другите го уважават!

    13:18 30.07.2026

  • 2 Поради същите причини

    19 1 Отговор
    Поради които и България и македония

    13:23 30.07.2026

  • 3 Немчурите явно искат да съсипят

    14 5 Отговор
    и Австрия, както съсипаха Германия.

    13:25 30.07.2026

  • 4 УжасТ

    11 2 Отговор
    Австрия - Неутрална ? Без НАТО ? Как ? Ами ако Русия я нападне ? 😜

    13:41 30.07.2026