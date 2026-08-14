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Денят, в който Белфаст пламна: 57 години от навлизането на британската армия в Северна Ирландия

Денят, в който Белфаст пламна: 57 години от навлизането на британската армия в Северна Ирландия

14 Август, 2026 12:15 955 4

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Днес се навършват точно 57 години от една от най-мрачните и съдбоносни дати в съвременната европейска история

Денят, в който Белфаст пламна: 57 години от навлизането на британската армия в Северна Ирландия - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 14 август 1969 г. Лондон започва операция „Знаме“ (Operation Banner) с официален претекст да спре кървавите сблъсъци между католици и протестанти, бележейки началото на най-дългата военна кампания в историята на Обединеното кралство.

Днес се навършват точно 57 години от една от най-мрачните и съдбоносни дати в съвременната европейска история – навлизането на британската армия в Северна Ирландия на 14 август 1969 г. Официалният претекст за мащабната военна интервенция е предотвратяването на ескалиращите стълкновения между католическото малцинство и протестантското мнозинство. Вместо бързо успокояване на обстановката обаче, този ход дава началото на три десетилетия на кървав етнополитически конфликт, останал в историята като „Смутните времена“ (The Troubles).

Как се стигна до изпращането на войските?

Напрежението в региона се покачва драстично през август 1969 г. след кампания на Асоциацията за граждански права на Северна Ирландия, настояваща за край на системната дискриминация срещу католиците. Мирните протести са посрещнати с полицейско насилие от местната кралска полиция на Ълстър (RUC) и репресии от страна на ълстърските лоялисти, които виждат в демонстрациите заплаха за британската власт.

Кулминацията настъпва между 12 и 14 август по време на т.нар. „Битка за Богсайд“ в град Дери (Лондондери), последвана от масови бунтове в Белфаст. След като местната полиция губи контрол над ситуацията, правителството в Стормонт изпраща официално искане за помощ до Лондон. На 14 август 1969 г. първите 300 британски войници от полка на Принца на Уелс навлизат по улиците на Дери с пълно бойно снаряжение.

Илюзията за неутралния спасител и операция „Знаме“

В първите дни след пристигането си британската армия всъщност е приветствана от част от католическото население, което я вижда като неутрална сила, способна да ги защити от лоялистките атаки и пристрастната полиция. Това доверие обаче се срива бързо. Военната операция, кръстена „Знаме“ (Operation Banner), постепенно се превръща в брутална контрапартизанска кампания.

Армията започва да прилага тактики като масови арести без съд и обиски, насочени почти изцяло срещу католическите квартали. Промяната в отношението води до радикализиране на ирландското републиканско движение и възраждането на Временната ирландска републиканска армия (ИРА). Исторически събития като „Кървавата неделя“ през 1972 г., когато британски парашутисти разстрелват мирни демонстранти, окончателно превръщат армията от „миротворец“ в основна страна в конфликта.

Историческата равносметка

Операция „Знаме“ остава най-дългата непрекъсната военна кампания в историята на британските въоръжени сили, приключила официално едва през 2007 г. Конфликтът отнема живота на над 3500 души, а загражденията и „Линиите на мира“, издигнати тогава за разделяне на двете общности, все още оставят физически и емоционални белези в Северна Ирландия. Към днешна дата – 14 август 2026 г. – историците продължават да спорят дали намесата на Лондон е предотвратила по-мащабна гражданска война, или е наляла допълнително масло в огъня на ирландския конфликт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трътлю

    10 1 Отговор
    Каква е разликата между остров Ирландия и територията Украйна?

    Коментиран от #3

    12:19 14.08.2026

  • 2 Поредната

    12 1 Отговор
    история от "славното" минало на Англия. Но иначе много обичат да проповядват за граждански права, свобода на словото, демокрация.. Забравяйки реките от кръв в името на Краля/Кралицата!

    12:28 14.08.2026

  • 3 Ииот

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трътлю":

    Неграмотен си по темата.Не си интересен.

    12:33 14.08.2026

  • 4 Селянина с колелото

    10 1 Отговор
    Тук идва един интересен за мен въпрос: ЗАЩО тогава цяла Европа не започна да изпраща военни помощи в Северна Ирландия, да обяви Великобритания като агресор и да й наложи 168 пакета от санкции. ЗАЩО?!

    12:56 14.08.2026