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Кражбите на кабели от зарядни станции се увеличават. Щети за 3000 евро носят едва 50 евро на апашите

Кражбите на кабели от зарядни станции се увеличават. Щети за 3000 евро носят едва 50 евро на апашите

13 Август, 2026 13:48 1 045 13

  • зарядни станции-
  • кражби-
  • франция-
  • крадци

Във Франция са подадени над 400 жалби от началото на годината

Кражбите на кабели от зарядни станции се увеличават. Щети за 3000 евро носят едва 50 евро на апашите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бързото разширяване на мрежата за зареждане на електромобили в Европа се сблъска с неочаквана пречка, тъй като вълната от кражби на мед създава нов и скъпоструващ проблем за операторите на инфраструктурата. Във Франция, където обществената мрежа за зареждане наскоро премина прага от 200 000 контакта, крадците все по-често се насочват към станции за бързо зареждане, за да отрежат дебелите им кабели, богати на метал. Според браншовата асоциация Charge France, от началото на годината операторите са подали над 400 жалби за кражба на кабели и вандализъм, което разкрива нарастваща уязвимост в екосистемата за зареждане на превозни средства с нулеви емисии.

Основната мотивация за тези нощни „спирки за зареждане“ е препродажната стойност на кабелите. Станциите за бързо зареждане изискват кабели с голям диаметър, за да доставят постоянен ток с висока мощност в киловати, което ги превръща в доходоносни цели за крадците, които отрязват кабелите, за да спечелят около 40 до 50 евро на пазара за скрап. Въпреки че печалбата за престъпниците остава скромна, косвените щети за мрежите за зареждане са сериозни. Представители на сектора от Mobilians оценяват, че възстановяването на един прекъснат терминал струва между 1 500 и 3 000 евро, като се вземат предвид разходите за нов хардуер, труд на специализирани техници и инспекции за безопасност – което означава, че разходите за ремонт лесно могат да достигнат 60 пъти стойността на откраднатия метал.

Освен непосредствените разходи за ремонт, прекъсването на работата на мрежата заплашва както печалбите на операторите, така и доверието на потребителите. Големи играчи в инфраструктурата като Atlante, която управлява 1 800 зарядни точки във Франция, отчитат загуби, достигащи милиони евро, поради откраднат хардуер и пропуснати приходи от продажби, докато повредените станции са извън експлоатация. Тъй като обществените зарядни центрове продължават да се разпространяват в зони с нисък трафик или в неконтролирани междинни зони, за да се поддържа темпото на внедряването на електромобилите, операторите са принудени да пренасочат усилията си от бързо разширяване на мрежата към агресивна защита на активите.

За да се борят с вълната от вандализъм, производителите на зарядно оборудване и операторите на електропреносната мрежа проучват съвременни технологични противодействия. Наред с традиционните камери за наблюдение и укрепените кабелни муфи, компании като финландският производител на бързи зарядни станции Kempower започнаха да тестват системи за криминалистично проследяване като CableGuard. Проектирано от Formula Space, устройството освобождава невидим течен маркер при налягане или сила на рязане, оцветявайки инструменти, компоненти и заподозрени с уникален химически маркер, който свети под ултравиолетова светлина, за да подпомогне правоприлагащите органи. Макар широкомащабното внедряване в националните мрежи да е все още в начален етап, интегрирането на физическа сигурност в проектирането на инфраструктурата за зареждане бързо се превръща в необходима цена за осъществяване на бизнес в ерата на електромобилите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седящия Бик

    15 0 Отговор
    Скоро и тук в България, червените войни ще започнат да прибират скъпия "бакър". А ако някой иска и цяла зарядна станция, те са насреща.

    13:54 13.08.2026

  • 2 Мюмюн жичкаджията

    20 1 Отговор
    Ма 50-те € са си чиста печалба, ма како!

    13:56 13.08.2026

  • 3 гост

    6 5 Отговор
    просто не трябва да се спира тока по кабелите

    Коментиран от #6

    14:00 13.08.2026

  • 4 Частна Република България

    9 0 Отговор
    Бакъра ,колко му е килото там у франсето. Требе да одим там да краднем бакър. Там нашите братя мароканци хванаха далаверата. Требе и ние да одим. Бакър многооо

    14:06 13.08.2026

  • 5 Ромзо

    9 0 Отговор
    Бакър бате. Без него изкуствения интеУект е невъзможен.

    14:07 13.08.2026

  • 6 Мюмюн жичкаджията

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Ноо си прос, бате. Тока сам се спира, щот бушона пада, кат го дялна кабела с брадвето с дървеното сапче.

    Коментиран от #9

    14:11 13.08.2026

  • 7 Мечтите

    6 3 Отговор
    Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, защото дори и добиването на мед го подарихме на немци, но и не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    14:14 13.08.2026

  • 8 Трол

    7 0 Отговор
    Това е част от зелената сделка.

    14:15 13.08.2026

  • 9 Елтейника

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мюмюн жичкаджията":

    Мюмюне, връзвайте го кабела за теглича на колата, и газ докато му излезе снагата.

    14:19 13.08.2026

  • 10 Механик

    6 3 Отговор
    Хайде сега да поразъждаваме логично!
    Във държава от "клуба на богатите", където (според жълтопаветния планктон) всичко е цветя и рози и няма бедни, едни хора крадат кабели от които печелят едва 50 евро?!?! Ама нали са добре бе! Нали стандарта им е висок там? Ще речете, ама те тия са безработни?! Ами що са безработни? Толкова ли е закъсала тая държава, че да има безработица? Ще речете, ами те не искат да работят. Хубаво де, ами що не ги заставят да работят? Или според вас е по-добре да крадат но да не работят? По-демократично дето се вика?? М?
    И това моля ви се е държава която ни сочи с пръст и казва че сме тъмни балкански субекти? Държава която участва в демократичното съсипване на нашата държава?!?! М?

    14:27 13.08.2026

  • 11 Емиии

    2 1 Отговор
    По-добре да крадат панели от ФЕЦ-овете. Много по доходоносно е и ще направят услуга на целия български народ.

    14:29 13.08.2026

  • 12 Костадинов

    4 1 Отговор
    моите от Максуда не пипат кабела с ток,само децата ,ама те от каде да знаят

    14:35 13.08.2026

  • 13 Мечо

    1 0 Отговор
    Бирем бакър ва бате.

    15:09 13.08.2026