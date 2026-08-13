Кражбите на кабели от зарядни станции се увеличават. Щети за 3000 евро носят едва 50 евро на апашите

Бързото разширяване на мрежата за зареждане на електромобили в Европа се сблъска с неочаквана пречка, тъй като вълната от кражби на мед създава нов и скъпоструващ проблем за операторите на инфраструктурата. Във Франция, където обществената мрежа за зареждане наскоро премина прага от 200 000 контакта, крадците все по-често се насочват към станции за бързо зареждане, за да отрежат дебелите им кабели, богати на метал. Според браншовата асоциация Charge France, от началото на годината операторите са подали над 400 жалби за кражба на кабели и вандализъм, което разкрива нарастваща уязвимост в екосистемата за зареждане на превозни средства с нулеви емисии.

Основната мотивация за тези нощни „спирки за зареждане“ е препродажната стойност на кабелите. Станциите за бързо зареждане изискват кабели с голям диаметър, за да доставят постоянен ток с висока мощност в киловати, което ги превръща в доходоносни цели за крадците, които отрязват кабелите, за да спечелят около 40 до 50 евро на пазара за скрап. Въпреки че печалбата за престъпниците остава скромна, косвените щети за мрежите за зареждане са сериозни. Представители на сектора от Mobilians оценяват, че възстановяването на един прекъснат терминал струва между 1 500 и 3 000 евро, като се вземат предвид разходите за нов хардуер, труд на специализирани техници и инспекции за безопасност – което означава, че разходите за ремонт лесно могат да достигнат 60 пъти стойността на откраднатия метал.

Освен непосредствените разходи за ремонт, прекъсването на работата на мрежата заплашва както печалбите на операторите, така и доверието на потребителите. Големи играчи в инфраструктурата като Atlante, която управлява 1 800 зарядни точки във Франция, отчитат загуби, достигащи милиони евро, поради откраднат хардуер и пропуснати приходи от продажби, докато повредените станции са извън експлоатация. Тъй като обществените зарядни центрове продължават да се разпространяват в зони с нисък трафик или в неконтролирани междинни зони, за да се поддържа темпото на внедряването на електромобилите, операторите са принудени да пренасочат усилията си от бързо разширяване на мрежата към агресивна защита на активите.

За да се борят с вълната от вандализъм, производителите на зарядно оборудване и операторите на електропреносната мрежа проучват съвременни технологични противодействия. Наред с традиционните камери за наблюдение и укрепените кабелни муфи, компании като финландският производител на бързи зарядни станции Kempower започнаха да тестват системи за криминалистично проследяване като CableGuard. Проектирано от Formula Space, устройството освобождава невидим течен маркер при налягане или сила на рязане, оцветявайки инструменти, компоненти и заподозрени с уникален химически маркер, който свети под ултравиолетова светлина, за да подпомогне правоприлагащите органи. Макар широкомащабното внедряване в националните мрежи да е все още в начален етап, интегрирането на физическа сигурност в проектирането на инфраструктурата за зареждане бързо се превръща в необходима цена за осъществяване на бизнес в ерата на електромобилите.