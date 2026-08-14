Виктория и Дейвид Бекъм гледаха слънчевото затъмнение от яхта

Виктория и Дейвид Бекъм наблюдаваха едно от най-впечатляващите астрономически събития на годината от палубата на луксозната си яхта. Двамата сложиха специални защитни очила и проследиха слънчевото затъмнение на 12 август по време на лятната си ваканция в Средиземноморието.

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол и съпругата му, дизайнерката и бивша певица от Spice Girls Виктория Бекъм, бяха заснети заедно на борда, докато наблюдават как Луната постепенно закрива Слънцето.

Според публикации в британските медии двамата дори използвали момента, за да си намислят желания. За безопасното наблюдение те носели специални очила за слънчево затъмнение.

Рядък спектакъл над Европа

Пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. премина през части от Арктика, Гренландия и Исландия, а след това достигна Северна Испания и Балеарските острови. В голяма част от останалата Европа явлението се виждаше като частично затъмнение.

Милиони хора в Испания и Исландия наблюдаваха пълната фаза, като на някои места небето потъмня за близо две минути. Това беше първото пълно слънчево затъмнение, видимо от части на континентална Западна Европа от 1999 г. насам.

Във Франция, където семейство Бекъм прекарва част от лятото, затъмнението беше частично, но въпреки това привлече огромен интерес.

Лятната ваканция на семейство Бекъм

През последните дни Виктория и Дейвид Бекъм са на почивка край Сен Тропе, където прекарват голяма част от времето си на семейната яхта. С тях по време на ваканцията бяха забелязани и част от децата им, включително Ромео и Харпър Бекъм.

Луксозното плавателно средство, което британските медии оценяват на около 16 млн. паунда, вече няколко пъти попадна в светските хроники това лято.

52-годишната Виктория Бекъм и 51-годишният Дейвид Бекъм продължават ваканцията си в Южна Франция след натоварените професионални ангажименти през годината.