Инвеститори съдят компания на Селена Гомес заради измама

Американската певица и актриса Селена Гомес е сред ответниците по дело, заведено от инвеститори в платформата за психично здраве Wondermind. Те твърдят, че са били подведени относно развитието на компанията и реалното участие на звездата в бизнеса.

Wondermind стартира през 2021 г., като Селена Гомес е представена като съосновател, главен директор по въздействието и ръководител на маркетинга. Платформата е създадена с цел да предлага достъпни инструменти и съдържание, свързани с психичното здраве.

Петима инвеститори твърдят в иска, че през 2022 г. са вложили общо 1,2 млн. долара, очаквайки Селена Гомес да използва популярността си и огромната си аудитория в социалните мрежи, за да подпомогне развитието на компанията.

Според съдебните документи инвеститорите са били информирани, че Wondermind е оценена на 95 млн. долара и че се подготвят корпоративни партньорства, рекламни сделки, интервюта със знаменитости и собствено мобилно приложение. Ищците твърдят, че част от тези инициативи така и не са били реализирани.

Освен Селена Гомес, ответници по делото са майка ѝ Манди Тийфи, която е била съизпълнителен директор на Wondermind, както и бившият им бизнес партньор Даниела Пиърсън. Искът включва обвинения за измама с ценни книжа, нарушение на договорни отношения и други предполагаеми нарушения.

Инвеститорите настояват да им бъдат възстановени вложените средства и търсят допълнително обезщетение и покриване на съдебните разходи.

В иска се посочва още, че Селена Гомес, Манди Тийфи и Даниела Пиърсън са притежавали общо близо 90% от акциите на компанията. Част от твърденията се основават на публикация на списание The Cut, според която Wondermind е била засегната от вътрешни управленски конфликти и напрежение между ръководителите.

Отделно в съдебните документи се твърди, че Манди Тийфи е информирала инвеститорите за предполагаемо използване на средства на компанията от Даниела Пиърсън за лични разходи. Пиърсън напуска Wondermind през 2023 г.

Даниела Пиърсън отхвърли обвиненията и заяви, че разполага с документи и финансови отчети, които според нея ще опровергаят твърденията. Тя категорично отрече да е използвала средства на инвеститорите за лични нужди.

Към момента на публикуването Селена Гомес, Манди Тийфи и Wondermind не са коментирали публично съдебния иск.