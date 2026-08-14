Наказаната от Европрокуратурата Теодора Георгиева поиска да се върне като съдия

Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева е поискала да бъде възстановена като съдия в Административен съд - София-град. Молбата ѝ е подадена непосредствено след изтичането на нейния шестгодишен мандат в края на месец юли, съобщават от Lex.bg.
Георгиева е внесла искането си въз основа на Закона за съдебната власт. Нормативната уредба предвижда, че след приключване на мандата си, европейският прокурор има право в 14-дневен срок да поиска връщане на длъжността, която е заемал преди избора.
Предстои Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа документа и да излезе с решение. Теодора Георгиева беше първият български представител в Европейската прокуратура, като встъпи в длъжност през месец юли 2020 година, а мандатът ѝ приключи официално на 28 юли 2026 година.
Искането за завръщане в родната съдебна система идва на фона на приключило дисциплинарно производство срещу магистрата в Брюксел.
На 15 юли 2026 година Колегията на Европейската прокуратура наложи на българския представител дисциплинарно наказание „порицание“.
Санкцията беше постановена, след като Георгиева беше призната за виновна по три отделни дисциплинарни нарушения. Те са били пряко свързани с текущи разследвания, водени от европейската институция.
Процедурата срещу българския прокурор се разви в рамките на няколко месеца. Още на 5 януари тази година Дисциплинарният съвет към Колегията е приел единодушно, че констатациите на специалната административна разследваща комисия за извършени нарушения са основателни.
На 25 февруари Колегията официално е признала Георгиева за виновна, но е отложила определянето на крайната санкция. В този период са били изискани становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за предсрочното ѝ освобождаване от длъжност.
В крайна сметка ръководството на прокуратурата е преценило, че поради предстоящото изтичане на мандата на 28 юли, няма практическа необходимост от задвижване на тежката процедура по предсрочно освобождаване, поради което производството е финализирано само с налагане на „порицание“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По природа кифлите са нагли
Никакво чувство за вина!
Коментиран от #5, #15, #27
13:24 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Учуден
13:26 14.08.2026
4 Магистратката
13:26 14.08.2026
5 СЗО
До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":И на мен ми дойде на ум тази дума -наглост.
13:26 14.08.2026
6 авантгард
НО, важни са уменията.
13:27 14.08.2026
7 Съдията
Коментиран от #17
13:27 14.08.2026
8 Мнение
Коментиран от #18
13:30 14.08.2026
9 Трол
Коментиран от #21
13:30 14.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да излезе с решение
с тлъсто обезщетение за призната за виновна по три отделни дисциплинарни нарушения
13:31 14.08.2026
12 Няма
13:32 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
13:34 14.08.2026
15 тиквата съм
До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":свиквайте
по моето царуване стана рай за кифли
калинки връмвари кърлежи паразити де що е на хранилка по всички провинциални дерибейства
13:34 14.08.2026
16 корупция
13:34 14.08.2026
17 Дзак
До коментар #7 от "Съдията":Съпричастен към Убийството в Пловдив. Съпричастен към Убийството на Момичето, захвърлено в бидон!
13:36 14.08.2026
18 Мнение
До коментар #8 от "Мнение":Освен че е компрометирана и нагла, тя даже нямаше юридически речник и изказ. Справка: Интервюто й по ТВ, където на всеки въпрос отговаряше с "глупости" и "измислици" без никакъв аргумент.
13:36 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бита карта
Ако нямат съвест нека Й гласуват
Кво като е тиквена
Да оди да копа от къде се и пръкнала бе тароланколум
13:37 14.08.2026
21 корупция
До коментар #9 от "Трол":Е в краен случай, но има и по подходящи за съдии. Евентуално да опита адвокат. Ще я вземат.
13:37 14.08.2026
22 Успията
13:39 14.08.2026
23 Механик
Бас държа, че е убедена че е читава, невинна и че всеки на нейно място така ще постъпи и ТРЯБВА да постъпи така.
13:46 14.08.2026
24 Тиква
13:47 14.08.2026
25 Исторически факти
13:52 14.08.2026
26 Янко
13:59 14.08.2026
27 Аз им викам убийците на цялото
До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":Лигави поколение пубертетчета , но и по малките не падат по долу. Една баба мерцедруска учеше три четири годишната си внучка в един небезизвестния магазин да тормози хората за кеф и удоволствие. И като му направят забележка да се просне на пода и да пищи като черав.
14:01 14.08.2026
28 Знае
14:03 14.08.2026