Наказаната от Европрокуратурата Теодора Георгиева поиска да се върне като съдия

Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева е поискала да бъде възстановена като съдия в Административен съд - София-град. Молбата ѝ е подадена непосредствено след изтичането на нейния шестгодишен мандат в края на месец юли, съобщават от Lex.bg.

Георгиева е внесла искането си въз основа на Закона за съдебната власт. Нормативната уредба предвижда, че след приключване на мандата си, европейският прокурор има право в 14-дневен срок да поиска връщане на длъжността, която е заемал преди избора.

Предстои Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа документа и да излезе с решение. Теодора Георгиева беше първият български представител в Европейската прокуратура, като встъпи в длъжност през месец юли 2020 година, а мандатът ѝ приключи официално на 28 юли 2026 година.

Искането за завръщане в родната съдебна система идва на фона на приключило дисциплинарно производство срещу магистрата в Брюксел.

На 15 юли 2026 година Колегията на Европейската прокуратура наложи на българския представител дисциплинарно наказание „порицание“.

Санкцията беше постановена, след като Георгиева беше призната за виновна по три отделни дисциплинарни нарушения. Те са били пряко свързани с текущи разследвания, водени от европейската институция.

Процедурата срещу българския прокурор се разви в рамките на няколко месеца. Още на 5 януари тази година Дисциплинарният съвет към Колегията е приел единодушно, че констатациите на специалната административна разследваща комисия за извършени нарушения са основателни.

На 25 февруари Колегията официално е признала Георгиева за виновна, но е отложила определянето на крайната санкция. В този период са били изискани становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за предсрочното ѝ освобождаване от длъжност.

В крайна сметка ръководството на прокуратурата е преценило, че поради предстоящото изтичане на мандата на 28 юли, няма практическа необходимост от задвижване на тежката процедура по предсрочно освобождаване, поради което производството е финализирано само с налагане на „порицание“.