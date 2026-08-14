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Наказаната от Европрокуратурата Теодора Георгиева поиска да се върне като съдия

Наказаната от Европрокуратурата Теодора Георгиева поиска да се върне като съдия

14 Август, 2026 13:22 736 28

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  • софия

Предстои Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа документа и да излезе с решение

Наказаната от Европрокуратурата Теодора Георгиева поиска да се върне като съдия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева е поискала да бъде възстановена като съдия в Административен съд - София-град. Молбата ѝ е подадена непосредствено след изтичането на нейния шестгодишен мандат в края на месец юли, съобщават от Lex.bg.

Георгиева е внесла искането си въз основа на Закона за съдебната власт. Нормативната уредба предвижда, че след приключване на мандата си, европейският прокурор има право в 14-дневен срок да поиска връщане на длъжността, която е заемал преди избора.

Предстои Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа документа и да излезе с решение. Теодора Георгиева беше първият български представител в Европейската прокуратура, като встъпи в длъжност през месец юли 2020 година, а мандатът ѝ приключи официално на 28 юли 2026 година.

Искането за завръщане в родната съдебна система идва на фона на приключило дисциплинарно производство срещу магистрата в Брюксел.

На 15 юли 2026 година Колегията на Европейската прокуратура наложи на българския представител дисциплинарно наказание „порицание“.

Санкцията беше постановена, след като Георгиева беше призната за виновна по три отделни дисциплинарни нарушения. Те са били пряко свързани с текущи разследвания, водени от европейската институция.

Процедурата срещу българския прокурор се разви в рамките на няколко месеца. Още на 5 януари тази година Дисциплинарният съвет към Колегията е приел единодушно, че констатациите на специалната административна разследваща комисия за извършени нарушения са основателни.

На 25 февруари Колегията официално е признала Георгиева за виновна, но е отложила определянето на крайната санкция. В този период са били изискани становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за предсрочното ѝ освобождаване от длъжност.

В крайна сметка ръководството на прокуратурата е преценило, че поради предстоящото изтичане на мандата на 28 юли, няма практическа необходимост от задвижване на тежката процедура по предсрочно освобождаване, поради което производството е финализирано само с налагане на „порицание“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По природа кифлите са нагли

    20 0 Отговор
    Например, двете кифлички, убийци от Пловдив поискаха от съда освобождаване!
    Никакво чувство за вина!

    Коментиран от #5, #15, #27

    13:24 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Учуден

    21 0 Отговор
    Как един доказан престъпник ще съди други такива?

    13:26 14.08.2026

  • 4 Магистратката

    20 1 Отговор
    На магистралата й е мястото.

    13:26 14.08.2026

  • 5 СЗО

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":

    И на мен ми дойде на ум тази дума -наглост.

    13:26 14.08.2026

  • 6 авантгард

    13 0 Отговор
    Много хубаво момиче.
    НО, важни са уменията.

    13:27 14.08.2026

  • 7 Съдията

    10 4 Отговор
    Пратете я да поработи в съда в Тополовград. Да я чаткат малко чобаните, и да си до изтърпи наказанието.

    Коментиран от #17

    13:27 14.08.2026

  • 8 Мнение

    14 0 Отговор
    Колегата, компрометирана от всякъде, да не си и помисля за съдия. Да кандидатства за юрисконсулт на някое ТПК. Не знам и като адвокат как ще и се доверят хората, след като е готова на "сделки" в офиса на П. Еврото.

    Коментиран от #18

    13:30 14.08.2026

  • 9 Трол

    0 9 Отговор
    Все още е подходяща да се върне като съдия.

    Коментиран от #21

    13:30 14.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да излезе с решение

    10 1 Отговор
    нашта калинка пак на службицата с Искането за завръщане в родната съдебна хранилка
    с тлъсто обезщетение за призната за виновна по три отделни дисциплинарни нарушения

    13:31 14.08.2026

  • 12 Няма

    2 0 Отговор
    да ѝ се получи , просто защото се дели от "колектива" .

    13:32 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    10 0 Отговор
    Тя за адвокат е спорно, дали трябва да работи, а камо ли да решава съдебни дела, като е виновна според Европрокуратурата.

    13:34 14.08.2026

  • 15 тиквата съм

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":

    свиквайте
    по моето царуване стана рай за кифли
    калинки връмвари кърлежи паразити де що е на хранилка по всички провинциални дерибейства

    13:34 14.08.2026

  • 16 корупция

    8 0 Отговор
    Да се яви на тест в министерство на правосъдието И ако не го вземе от първия път. Не става, няма да замърсява системата.

    13:34 14.08.2026

  • 17 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Съдията":

    Съпричастен към Убийството в Пловдив. Съпричастен към Убийството на Момичето, захвърлено в бидон!

    13:36 14.08.2026

  • 18 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    Освен че е компрометирана и нагла, тя даже нямаше юридически речник и изказ. Справка: Интервюто й по ТВ, където на всеки въпрос отговаряше с "глупости" и "измислици" без никакъв аргумент.

    13:36 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бита карта

    4 0 Отговор
    Нов развод колко му е
    Ако нямат съвест нека Й гласуват
    Кво като е тиквена
    Да оди да копа от къде се и пръкнала бе тароланколум

    13:37 14.08.2026

  • 21 корупция

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Е в краен случай, но има и по подходящи за съдии. Евентуално да опита адвокат. Ще я вземат.

    13:37 14.08.2026

  • 22 Успията

    5 0 Отговор
    е за затвор. С тая уста е за друга кариера

    13:39 14.08.2026

  • 23 Механик

    5 0 Отговор
    Нямат очи! Нагли, безцеремонни, отвратителни! Те я изгонили дори от прогнилата и корумпирана европейска прокуратура, тя дава зор да слагаме на работа тука!
    Бас държа, че е убедена че е читава, невинна и че всеки на нейно място така ще постъпи и ТРЯБВА да постъпи така.

    13:46 14.08.2026

  • 24 Тиква

    5 0 Отговор
    Нагла, хитра калинка,гербонацюги.

    13:47 14.08.2026

  • 25 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Дамата е актриса от филмите за възрастни в категорията Милф обучава Степсон.

    13:52 14.08.2026

  • 26 Янко

    3 0 Отговор
    Защо да не започне като шивачка а иска като съдия за да може адвокатите да и пълнят гушата с дебели пачки.

    13:59 14.08.2026

  • 27 Аз им викам убийците на цялото

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "По природа кифлите са нагли":

    Лигави поколение пубертетчета , но и по малките не падат по долу. Една баба мерцедруска учеше три четири годишната си внучка в един небезизвестния магазин да тормози хората за кеф и удоволствие. И като му направят забележка да се просне на пода и да пищи като черав.

    14:01 14.08.2026

  • 28 Знае

    0 1 Отговор
    Гонзо да не се мота, ами да дава на реферката да свири мачовете в ЕфБет лига ! Там некомпетента ще заработва повече пари отколкото като рефер в Софийски градски съд.

    14:03 14.08.2026

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