Музикалната история на България празнува днес – вижте непознатите истории на гениалния пианист от ФСБ и на вечния блусар на нацията

Днешният 14 август е специална дата за българската рок и блус сцена. На този ден отбелязваме рождените дни на две от най-влиятелните фигури в родната музикална култура – Константин (Косьо) Цеков (роден през 1953 г.), виртуозният композитор, пианист и съосновател на легендарната рок група ФСБ, и Марио Събев, останал в сърцата ни като Буги Барабата (роден през 1960 г.) – незабравимият лидер на „Бараби Блус Бенд“, радиоводещ и шоумен

Единият – академично изпипан гений на прогресив рока, а другият – самороден блус философ и глас на столицата. Ето някои от най-любопитните и малко известни факти за техния живот и творчество.

Косьо Цеков: Мозъкът зад единствената българска група с „Грами“

Константин Цеков е олицетворение на музикалния перфекционизъм в България. Като съосновател на ФСБ, той промени изцяло облика на българския аранжимент и клавирен стил.

Снимка: Интернет

Ранен старт на 7 години: Любовта му към клавишите започва още в ранно детство под ръководството на легендарната педагожка Лидия Кутева. По-късно завършва Българската държавна консерватория, което поставя солидна академична основа за сложните прогресив рок композиции на ФСБ.

Любовта му към клавишите започва още в ранно детство под ръководството на легендарната педагожка Лидия Кутева. По-късно завършва Българската държавна консерватория, което поставя солидна академична основа за сложните прогресив рок композиции на ФСБ. Грами и световно признание: Малцина извън дълбоките музикални среди помнят, че Косьо Цеков и колегите му от ФСБ са единствените български рок музиканти с престижната награда „Грами“. Отличието идва за работата им по световния хит „I Oh You“ на Хосе Фелисиано през 1989 година.

Малцина извън дълбоките музикални среди помнят, че Косьо Цеков и колегите му от ФСБ са единствените български рок музиканти с престижната награда „Грами“. Отличието идва за работата им по световния хит „I Oh You“ на Хосе Фелисиано през 1989 година. Скритият вокален талант: Освен гениален композитор и пианист, Косьо Цеков притежава изключително топъл и специфичен глас. В самостоятелните си албуми като „Крилете на рибите“ (1999 г.) той поема изцяло соло вокалите, доказвайки, че талантът му няма лимити.

Освен гениален композитор и пианист, Косьо Цеков притежава изключително топъл и специфичен глас. В самостоятелните си албуми като „Крилете на рибите“ (1999 г.) той поема изцяло соло вокалите, доказвайки, че талантът му няма лимити. Театър и балет: Цеков е автор на десетки детски песни, музика за куклени театри, мюзикъли и дори балетна музика, което го прави един от най-универсалните български композитори на XX и XXI век

Буги Барабата: Професионалният шофьор, който превърна блуса във философия

Марио Събев, познат на поколения българи като Буги Барабата, ни напусна през 2019 г., но духът и хуморът му остават живи. Той беше символ на свободата, бирата и суровия, истински софийски блус.

Шофьорският стаж предхожда музиката: Преди да стане национално известен блусмен, Буги е професионален шофьор на тежкотоварни камиони от 1978 година. Дългите часове зад волана раждат някои от най-култовите му текстове, написани в стил „песни от гаража“.

Преди да стане национално известен блусмен, Буги е професионален шофьор на тежкотоварни камиони от 1978 година. Дългите часове зад волана раждат някои от най-култовите му текстове, написани в стил „песни от гаража“. Основаването на „Бараби Блус Бенд“ за 4 репетиции: Заедно с Милен Кръстев (Вуйчото) и Людмил Стоилов (Льоди) създават бандата на 24 май 1993 г. Невероятно е, че само след 4 съвместни репетиции момчетата влизат в студиото и записват своя дебютен албум, превърнал се в класика.

Заедно с Милен Кръстев (Вуйчото) и Людмил Стоилов (Льоди) създават бандата на 24 май 1993 г. Невероятно е, че само след 4 съвместни репетиции момчетата влизат в студиото и записват своя дебютен албум, превърнал се в класика. Мистър Зи и сутрешният феномен: Години наред гласът на Буги Барабата беше първото нещо, което феновете чуваха сутрин в ефира на рок радиото Z-Rock. Неговото авторско шоу „Буги Тайм“ и емблематичният „Бугоскоп“ бяха истински феномен, изпълнен с неподправен хумор.

Години наред гласът на Буги Барабата беше първото нещо, което феновете чуваха сутрин в ефира на рок радиото Z-Rock. Неговото авторско шоу „Буги Тайм“ и емблематичният „Бугоскоп“ бяха истински феномен, изпълнен с неподправен хумор. „Ефектът на голия охлюв“: Буги беше народен философ и откривател на култови психологически термини. Негово дело е определението за „ефекта на голия охлюв“ – състояние, при което „някой много те дразни, но не можеш да го смачкаш, защото те е гнус“ .

Музикалното наследство, което ни обединява

Макар и много различни като стил – единият прецизен в симфоничния рок, а другият разчитащ на чистата емоция на трите блус акорда – Косьо Цеков и Буги Барабата споделят едно общо нещо: безкомпромисна честност към публиката. Тяхното творчество продължава да вдъхновява младите български музиканти и до днес.

Честит рожден ден на Косьо Цеков и светла памет на незабравимия Буги Барабата! Българската музика нямаше да бъде същата без вас.