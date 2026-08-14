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Музикалната история на България празнува днес – вижте непознатите истории на гениалния пианист от ФСБ и на вечния блусар на нацията

Музикалната история на България празнува днес – вижте непознатите истории на гениалния пианист от ФСБ и на вечния блусар на нацията

14 Август, 2026 12:45 859 6

  • косьо цеков-
  • буги барабата-
  • бараби блус бенд-
  • рожден ден

Единият – академично изпипан гений на прогресив рока, а другият – самороден блус философ и глас на столицата

Музикалната история на България празнува днес – вижте непознатите истории на гениалния пианист от ФСБ и на вечния блусар на нацията - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 14 август е специална дата за българската рок и блус сцена. На този ден отбелязваме рождените дни на две от най-влиятелните фигури в родната музикална култура – Константин (Косьо) Цеков (роден през 1953 г.), виртуозният композитор, пианист и съосновател на легендарната рок група ФСБ, и Марио Събев, останал в сърцата ни като Буги Барабата (роден през 1960 г.) – незабравимият лидер на „Бараби Блус Бенд“, радиоводещ и шоумен

Единият – академично изпипан гений на прогресив рока, а другият – самороден блус философ и глас на столицата. Ето някои от най-любопитните и малко известни факти за техния живот и творчество.

Косьо Цеков: Мозъкът зад единствената българска група с „Грами“

Константин Цеков е олицетворение на музикалния перфекционизъм в България. Като съосновател на ФСБ, той промени изцяло облика на българския аранжимент и клавирен стил.

Музикалната история на България празнува днес – вижте непознатите истории на гениалния пианист от ФСБ и на вечния блусар на нацията
Снимка: Интернет

  • Ранен старт на 7 години: Любовта му към клавишите започва още в ранно детство под ръководството на легендарната педагожка Лидия Кутева. По-късно завършва Българската държавна консерватория, което поставя солидна академична основа за сложните прогресив рок композиции на ФСБ.
  • Грами и световно признание: Малцина извън дълбоките музикални среди помнят, че Косьо Цеков и колегите му от ФСБ са единствените български рок музиканти с престижната награда „Грами“. Отличието идва за работата им по световния хит „I Oh You“ на Хосе Фелисиано през 1989 година.
  • Скритият вокален талант: Освен гениален композитор и пианист, Косьо Цеков притежава изключително топъл и специфичен глас. В самостоятелните си албуми като „Крилете на рибите“ (1999 г.) той поема изцяло соло вокалите, доказвайки, че талантът му няма лимити.
  • Театър и балет: Цеков е автор на десетки детски песни, музика за куклени театри, мюзикъли и дори балетна музика, което го прави един от най-универсалните български композитори на XX и XXI век

Буги Барабата: Професионалният шофьор, който превърна блуса във философия

Марио Събев, познат на поколения българи като Буги Барабата, ни напусна през 2019 г., но духът и хуморът му остават живи. Той беше символ на свободата, бирата и суровия, истински софийски блус.

  • Шофьорският стаж предхожда музиката: Преди да стане национално известен блусмен, Буги е професионален шофьор на тежкотоварни камиони от 1978 година. Дългите часове зад волана раждат някои от най-култовите му текстове, написани в стил „песни от гаража“.
  • Основаването на „Бараби Блус Бенд“ за 4 репетиции: Заедно с Милен Кръстев (Вуйчото) и Людмил Стоилов (Льоди) създават бандата на 24 май 1993 г. Невероятно е, че само след 4 съвместни репетиции момчетата влизат в студиото и записват своя дебютен албум, превърнал се в класика.
  • Мистър Зи и сутрешният феномен: Години наред гласът на Буги Барабата беше първото нещо, което феновете чуваха сутрин в ефира на рок радиото Z-Rock. Неговото авторско шоу „Буги Тайм“ и емблематичният „Бугоскоп“ бяха истински феномен, изпълнен с неподправен хумор.
  • „Ефектът на голия охлюв“: Буги беше народен философ и откривател на култови психологически термини. Негово дело е определението за „ефекта на голия охлюв“ – състояние, при което „някой много те дразни, но не можеш да го смачкаш, защото те е гнус“ .

Музикалното наследство, което ни обединява

Макар и много различни като стил – единият прецизен в симфоничния рок, а другият разчитащ на чистата емоция на трите блус акорда – Косьо Цеков и Буги Барабата споделят едно общо нещо: безкомпромисна честност към публиката. Тяхното творчество продължава да вдъхновява младите български музиканти и до днес.

Честит рожден ден на Косьо Цеков и светла памет на незабравимия Буги Барабата! Българската музика нямаше да бъде същата без вас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    0 3 Отговор
    Къде ги сложихте един до друг, ве 😂Единия музикант, другия - бараба 😂

    12:49 14.08.2026

  • 2 И за двамата

    2 1 Отговор
    Велики

    13:03 14.08.2026

  • 3 Софийски мечтания

    4 3 Отговор
    Некакви си софийски хипита и префърцунени некадърници, опаковани в соц целофан и представени като по-големи от Реджи Янг и Бари Гиб, само дето никой извън Маймунарника не е чувал за тях.

    13:09 14.08.2026

  • 4 Потресаващи мисирки

    0 4 Отговор
    "Малцина извън дълбоките музикални среди помнят, че Косьо Цеков и колегите му от ФСБ са единствените български рок музиканти с престижната награда „Грами“ - това трябва да е най-голямата шега на века. Ако тези инвалиди бяха спечелили Грами, цял свят щеше да знае това. Дори уличните кучета. Грами не е нещо, за което знаят само дълбоките музикални среди на един квартал в София. Спечелили Грами, ама никой не знаел, само малцина - жените им и приятелите от блока. Аз пък имам седем Грами и малцина знаят за това...

    13:13 14.08.2026

  • 5 Продуцент

    1 0 Отговор
    Истината за фалшивите твърдения за Грами от ФСБ: Признати от Академията като носители на наградата са Хосе Фелисиано като изпълнител и Кристиан Колоновиц като продуцент. Само техните имена се записват в официалните анали на наградите.Наемните работници като ФСБ (аранжори, програмисти и студийни музиканти) са наети от Колоновиц и неговата продуцентска компания. Техните договори са тип work-for-hire. Те са получили своите фиксирани хонорари за студийните часове и с това техните финансови и юридически претенции към проекта приключват. Хвалбите на тези персони, че са спечелили Грами са толкова автентични, колкото и твърденията им, че са кацали на Луната.

    Коментиран от #6

    13:28 14.08.2026

  • 6 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Продуцент":

    Хосе Фелисиано си е намерил някакви гастербайтери, които да му свършват черната работа, за малко пари. Просто музиканти с такива качества, в САЩ струват много повече. А за ФСБ са били много пари. Нищо лично, просто бизнес.

    13:48 14.08.2026