DARA честити домакинството на Евровизия 2027 на Бургас: Всички погледи са във вас (ВИДЕО)

Тазгодишната победителка в Евровизия Дара сподели специален поздрав към Бургас, след като стана ясно, че морският град ще бъде домакин на конкурса догодина. Поп звездата не скри вълнението си от факта, че мащабното шоу най-накрая стъпва на морския бряг след дълга пауза, макар и да не е в родната ѝ Варна.
Тя подчерта как "Евровизия" ще превърне Бургас в главна сцена за цяла Европа в рамките на месец май 2027 година.
„Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и догодина“, каза Дара в обръщението си към бургазлии.
Поп звездата изтъкна уникалното предимство на Бургас край морския бряг и призова местните хора да покажат "какво е да си истински моряк и истинска русалка" в типичния си закачлив тон.
„Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ — на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море“, заяви Дара.
Певицата призова жителите и гостите на града да разкрият целия си потенциал и да се потопят напълно в предстоящата музикална еуфория.
„Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!“, завърши честитката си победителката, докато държеше в ръка кристалния микрофон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ВАЖНОТО Е
Коментиран от #14, #31
12:04 14.08.2026
3 Мдааа
Коментиран от #43
12:04 14.08.2026
4 Пламен
Коментиран от #16, #34
12:05 14.08.2026
5 Да живее ТАРАТОРО
Коментиран от #15
12:05 14.08.2026
6 Иво
12:05 14.08.2026
7 Смех бате
12:06 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Според мен
12:06 14.08.2026
10 Берлин
12:06 14.08.2026
11 едни и същи
Коментиран от #44
12:06 14.08.2026
12 Последния Софиянец
12:07 14.08.2026
13 НААСЙ ДИВАШКАТА ТЕРИТОРИЯ
12:08 14.08.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #2 от "ВАЖНОТО Е":От Созопол и Несебър до Бургас сега е 100 евро.Догодина 200.
Коментиран от #45
12:08 14.08.2026
15 пример от световното
До коментар #5 от "Да живее ТАРАТОРО":Цени за бургазлии, а не за столичани в повече.
12:09 14.08.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Пламен":Ще кажат в Истанбул и ще си пазаруват в Капалъчарши щраусови пера и свинска мас.
Коментиран от #46
12:09 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост№4442
Коментиран от #39
12:12 14.08.2026
19 Бгг
12:12 14.08.2026
20 Алекса
12:14 14.08.2026
21 Хммм
12:15 14.08.2026
22 Тази
12:15 14.08.2026
23 Стамен
12:18 14.08.2026
24 защото Евро
12:18 14.08.2026
25 Зеления
12:19 14.08.2026
26 Мими Кучева🐕
12:24 14.08.2026
27 хихи
Коментиран от #30
12:24 14.08.2026
28 Трътлю
12:25 14.08.2026
29 Васил
12:25 14.08.2026
30 Трътлю
До коментар #27 от "хихи":... и Първата Държава в Цельее Свят дет призидентът мой дъ брои на немски!
12:28 14.08.2026
31 Турила си е "железен купол"
До коментар #2 от "ВАЖНОТО Е":на главъта срещу дронс.
12:29 14.08.2026
32 Хасковски каунь
Коментиран от #37
12:36 14.08.2026
33 Рефер
12:43 14.08.2026
34 Мнение
До коментар #4 от "Пламен":НЯМА НОРМАЛЕН БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА СЕ РАДВА НА ТАЯ "САТАНО-ВИЗИЯ"!!!
САМО СИ СПОМНЕТЕ КАКВИ УЧАСТВАХА В ТОЯ КОНКУРС ДО СЕГА (ПРИМЕРНО КОНЧИТА ВУРСТ)?! НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА СПОРЕД ВАС?!
ТАЗИ "ВИЗИЯ" Е КАТО ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ЕС - ПОЛИТИЧЕСКИ СПУСНАТО!!!
ЗЛОТО КОЕТО Е ЗАВЛАДЯЛО ЛИДЕРИТЕ НА ЕС, СЕ ОПИТВА ДА ЗАВЛЕЧЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА, ДА СЕ ОБЪРНАТ ПРОТИВ СЪЗДАТЕЛЯ!
ПРИМЕРНО ПОМНИТЕ ЛИ КАК СЕ ПРЕВЕЖДА "БАНГАРАНГ"??? ПРЕВЕЖДА СЕ "ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ"!!!
МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ???
ПРИМЕРНО СЪБИТИЯТА ОТ СКОРО В ПЛОВДИВ НА "МЛАДЕЖКИЯТ ХЪЛМ"?!
КАТО ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ ЛИ ГИ ОПРЕДЕЛЯТЕ?!
ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ЕВРОВИЗИЯ!!!
ТОВА Е АНТИЧОВЕШКА ВИЗИЯ!!!
12:49 14.08.2026
35 Бездара да го бара
12:49 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мнение
До коментар #32 от "Хасковски каунь":ДА СЕ РАДВАШ НА ЗЛОТО, КОЕТО ОЛИЦЕТВОРЯВА ДЯВОЛСКАТА-ВИЗИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА СЕ РАДВАШ НА МЛАДЕЖИТЕ ДЕТО УБИХА ЧОВЕК В ПЛОВДИВ!!!
ПЪЛЕН АБСУРД!!!
ДА СЕ РАДВАШ НА "ХЕЛЛОНИН" Е СЪЩОТО НЕЩО, А ИМЕННО ДА СЕ РАДВАШ НА ЗЛОТО!!!
ОСВЕН ТОВА, НЯКОЙ ЗАМИСЛИ ЛИ СЕ ОТ КЪДЕ СЕ ПОЯВИ "БРАДАТИЯТ СТАРЕЦ" ДЕТО ВЛИЗА ПО КУМИНИТЕ НА 25ТИ ДЕКЕМВРИ???
СХОДЕН ОБРАЗ Е "КРАМПУС" ДЕМОН КОЙТО НАКАЗВА НЕПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА!!!
НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПРОШКА И ПОМОЩ КЪМ СЪЗДАТЕЛЯ НИ, ЧРЕЗ НЕГОВИЯТ СИН И НАШИЯТ СПАСИТЕЛ ИИСУС ХРИСТОС, ЗАЩОТО САМО С НЕГОВА ПОМОЩ МОЖЕМ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ВСИЧКОТО ЗЛО, И ВСИЧКИ ИЗПИТАНИЯ!!!
АМИН!
12:56 14.08.2026
38 Djuka елементарна
12:58 14.08.2026
39 Просто просто
До коментар #18 от "Гост№4442":Трета сливица надолекевана
13:02 14.08.2026
40 Селянина с колелото
Но от друга страна се чудя как е възможно да изпадне толкова низко по-голямата част от обществото ни и това в целия ЕС че такава боза въобще да бъде включена в какъвто и да е конкурс. Казвам боза защото не мога да нарека това песен.
13:02 14.08.2026
41 Стефанов
13:02 14.08.2026
42 стига
13:04 14.08.2026
43 Да........
До коментар #3 от "Мдааа":Само шопите са извън всякакви политически влияния. Там пед е расти ята е водеща.
13:29 14.08.2026
44 Да........
До коментар #11 от "едни и същи":Така е! Ами българи са, ко да ги правиш!? Завистта и злобата ни е вродена. Само македонците /българите от югозападните български територии/ могат на ни съперничат и дори да ни превъзхождат по злоба.
Коментиран от #47
13:34 14.08.2026
45 Така е!
До коментар #14 от "Последния Софиянец":А за софиянци - дори по 300Е.
13:36 14.08.2026
46 Що се нервиш
До коментар #16 от "Последния Софиянец":По-добре в Истанбул, отколкото във вмирисаната софия. А бе, да не се излагаме пред чужденците, я!
13:40 14.08.2026
47 Не...
До коментар #44 от "Да........":Не бъркай презрението със злобата и завистта. Нейно безДарие не е еволюирало до там, че да ги заслужи...както и ти.
14:10 14.08.2026