DARA честити домакинството на Евровизия 2027 на Бургас: Всички погледи са във вас (ВИДЕО)

Тазгодишната победителка в Евровизия Дара сподели специален поздрав към Бургас, след като стана ясно, че морският град ще бъде домакин на конкурса догодина. Поп звездата не скри вълнението си от факта, че мащабното шоу най-накрая стъпва на морския бряг след дълга пауза, макар и да не е в родната ѝ Варна.

Тя подчерта как "Евровизия" ще превърне Бургас в главна сцена за цяла Европа в рамките на месец май 2027 година.

„Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и догодина“, каза Дара в обръщението си към бургазлии.

Поп звездата изтъкна уникалното предимство на Бургас край морския бряг и призова местните хора да покажат "какво е да си истински моряк и истинска русалка" в типичния си закачлив тон.

„Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ — на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море“, заяви Дара.

Певицата призова жителите и гостите на града да разкрият целия си потенциал и да се потопят напълно в предстоящата музикална еуфория.

„Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!“, завърши честитката си победителката, докато държеше в ръка кристалния микрофон.