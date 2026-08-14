Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
DARA честити домакинството на Евровизия 2027 на Бургас: Всички погледи са във вас (ВИДЕО)

DARA честити домакинството на Евровизия 2027 на Бургас: Всички погледи са във вас (ВИДЕО)

14 Август, 2026 12:01 951 47

  • дара-
  • евровизия-
  • поздрав-
  • бургас-
  • домакин-
  • домакинство

Певицата изрази щастието си, че конкурсът ще се провежда край морето

DARA честити домакинството на Евровизия 2027 на Бургас: Всички погледи са във вас (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тазгодишната победителка в Евровизия Дара сподели специален поздрав към Бургас, след като стана ясно, че морският град ще бъде домакин на конкурса догодина. Поп звездата не скри вълнението си от факта, че мащабното шоу най-накрая стъпва на морския бряг след дълга пауза, макар и да не е в родната ѝ Варна.

Тя подчерта как "Евровизия" ще превърне Бургас в главна сцена за цяла Европа в рамките на месец май 2027 година.

„Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и догодина“, каза Дара в обръщението си към бургазлии.

Поп звездата изтъкна уникалното предимство на Бургас край морския бряг и призова местните хора да покажат "какво е да си истински моряк и истинска русалка" в типичния си закачлив тон.

Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ — на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море“, заяви Дара.

Певицата призова жителите и гостите на града да разкрият целия си потенциал и да се потопят напълно в предстоящата музикална еуфория.

„Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!“, завърши честитката си победителката, докато държеше в ръка кристалния микрофон.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВАЖНОТО Е

    26 2 Отговор
    че банга- рангците ще зимат таксита от Созопол и китен до "арената" и псувните им ще се чуват до края на галактиката

    Коментиран от #14, #31

    12:04 14.08.2026

  • 3 Мдааа

    23 4 Отговор
    Това е още едно доказателство, че ГЕРБ-ДПС продължават да управляват България. Всички структури по места са техни. Особено в провинцията.

    Коментиран от #43

    12:04 14.08.2026

  • 4 Пламен

    4 20 Отговор
    Май половината от публиката ще бъде извън малката зала.И така ще могат да се похвалим с прекрасните панелки от соца.А какво ще правим с традиционната тростотия и лакомия.Още като кацнат и видят селскто летище ще разберат гостите къде попадат.Иначе градът е прекрасен за който не ходил там.София най-горе долу ставаше ама пусти интереси.

    Коментиран от #16, #34

    12:05 14.08.2026

  • 5 Да живее ТАРАТОРО

    33 0 Отговор
    Сега тиквените Алибеговци ще направят таратора от 12 на 24 евро !!!

    Коментиран от #15

    12:05 14.08.2026

  • 6 Иво

    33 2 Отговор
    Като потомствен софиянец изключително се радвам, че тоя гей прайд на извратеняците няма да мърси града ни.

    12:05 14.08.2026

  • 7 Смех бате

    21 6 Отговор
    Бургас няма инфраструктуарта на София. Постетителите ще спят в Истанбул. Летището в Бургас е аграрно-селско.

    12:06 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Според мен

    7 8 Отговор
    Изборът беше чисто политически. Не случайно оня пос ерко веднага се изпъчи и започна да дава интервюта с политическа окраска.

    12:06 14.08.2026

  • 10 Берлин

    21 3 Отговор
    Противна,татуирана ш м а т к а.

    12:06 14.08.2026

  • 11 едни и същи

    4 16 Отговор
    И за Дара хейтиха преди Виена, и сега за Бургас ще хейтят.

    Коментиран от #44

    12:06 14.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    Трябваше да бъде в родната и Максуда

    12:07 14.08.2026

  • 13 НААСЙ ДИВАШКАТА ТЕРИТОРИЯ

    15 1 Отговор
    ДЕТ БЛИКА САААМО БАНГАРАНГА..ПРАСКОВИТЕ СТО ГОДИНИ НАЗАД БЯХА ПО 1.5 ЛЕВА СЕГА СЪЪЪЩИТЕ СА 2.3 ЕВРАКИСА...ИЛИ ТРИИИ ПЪТИ ПО СКЪПАРСКИ....

    12:08 14.08.2026

  • 14 Последния Софиянец

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВАЖНОТО Е":

    От Созопол и Несебър до Бургас сега е 100 евро.Догодина 200.

    Коментиран от #45

    12:08 14.08.2026

  • 15 пример от световното

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да живее ТАРАТОРО":

    Цени за бургазлии, а не за столичани в повече.

    12:09 14.08.2026

  • 16 Последния Софиянец

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Ще кажат в Истанбул и ще си пазаруват в Капалъчарши щраусови пера и свинска мас.

    Коментиран от #46

    12:09 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост№4442

    18 1 Отговор
    Тая защо диша през устата винаги,каква и е кондицията?

    Коментиран от #39

    12:12 14.08.2026

  • 19 Бгг

    22 2 Отговор
    Гейвизия е политическо-сатаниски конкурс, възхваляващ хаоса, грозотата, педелазите, ненормалността.

    12:12 14.08.2026

  • 20 Алекса

    16 3 Отговор
    Тоя рептил докара всички еврогейове в Бургас 2027 г

    12:14 14.08.2026

  • 21 Хммм

    7 8 Отговор
    На какви изисквания отговаря Бургас ? Имат една малка сграда на брега на морето, там ли ще е ? Трябваше Пловдив или София. Улиците в Бургас са малки и дори сега сигурно има задръстване.

    12:15 14.08.2026

  • 22 Тази

    17 1 Отговор
    Защо ли ми прилича на ме лез между секс кукла и мине тчий ка ?

    12:15 14.08.2026

  • 23 Стамен

    3 3 Отговор
    На какви изисквания отговаря Бургас ? Имат една малка сграда на брега на морето, там ли ще е ? Трябваше Пловдив или София. Улиците в Бургас са малки и дори сега сигурно има задръстване.

    12:18 14.08.2026

  • 24 защото Евро

    5 0 Отговор
    защото Евровизия е маХни я.....

    12:18 14.08.2026

  • 25 Зеления

    8 2 Отговор
    Моля изписвайте Дара на български !

    12:19 14.08.2026

  • 26 Мими Кучева🐕

    10 0 Отговор
    Обожавам късокраката Дара!🌈🛴🤣💋👍

    12:24 14.08.2026

  • 27 хихи

    12 0 Отговор
    Сега ако Кауфланд издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА за президентските избори, догодина ще сме единствената държава с вицепрезидент спечелил Евровизия

    Коментиран от #30

    12:24 14.08.2026

  • 28 Трътлю

    13 0 Отговор
    Така ли изглеждала прословутата дара? Мяза на Оцеола от едноименния роман на Бойко

    12:25 14.08.2026

  • 29 Васил

    8 0 Отговор
    Ще гледаме конкурс по грачене ама за много пари от джоба на данъкоплатеца.

    12:25 14.08.2026

  • 30 Трътлю

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "хихи":

    ... и Първата Държава в Цельее Свят дет призидентът мой дъ брои на немски!

    12:28 14.08.2026

  • 31 Турила си е "железен купол"

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВАЖНОТО Е":

    на главъта срещу дронс.

    12:29 14.08.2026

  • 32 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    Бургас се радва. По-добре кич , отколкото хич

    Коментиран от #37

    12:36 14.08.2026

  • 33 Рефер

    5 0 Отговор
    Конкурса трябваше да се проведе в Баба Алино!

    12:43 14.08.2026

  • 34 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    НЯМА НОРМАЛЕН БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА СЕ РАДВА НА ТАЯ "САТАНО-ВИЗИЯ"!!!
    САМО СИ СПОМНЕТЕ КАКВИ УЧАСТВАХА В ТОЯ КОНКУРС ДО СЕГА (ПРИМЕРНО КОНЧИТА ВУРСТ)?! НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА СПОРЕД ВАС?!

    ТАЗИ "ВИЗИЯ" Е КАТО ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ЕС - ПОЛИТИЧЕСКИ СПУСНАТО!!!
    ЗЛОТО КОЕТО Е ЗАВЛАДЯЛО ЛИДЕРИТЕ НА ЕС, СЕ ОПИТВА ДА ЗАВЛЕЧЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА, ДА СЕ ОБЪРНАТ ПРОТИВ СЪЗДАТЕЛЯ!

    ПРИМЕРНО ПОМНИТЕ ЛИ КАК СЕ ПРЕВЕЖДА "БАНГАРАНГ"??? ПРЕВЕЖДА СЕ "ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ"!!!
    МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ???
    ПРИМЕРНО СЪБИТИЯТА ОТ СКОРО В ПЛОВДИВ НА "МЛАДЕЖКИЯТ ХЪЛМ"?!
    КАТО ЩАСТЛИВА АНАРХИЯ ЛИ ГИ ОПРЕДЕЛЯТЕ?!

    ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ЕВРОВИЗИЯ!!!
    ТОВА Е АНТИЧОВЕШКА ВИЗИЯ!!!

    12:49 14.08.2026

  • 35 Бездара да го бара

    4 0 Отговор
    Туй нящо Бездара е от племето на лилавите.

    12:49 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хасковски каунь":

    ДА СЕ РАДВАШ НА ЗЛОТО, КОЕТО ОЛИЦЕТВОРЯВА ДЯВОЛСКАТА-ВИЗИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА СЕ РАДВАШ НА МЛАДЕЖИТЕ ДЕТО УБИХА ЧОВЕК В ПЛОВДИВ!!!
    ПЪЛЕН АБСУРД!!!

    ДА СЕ РАДВАШ НА "ХЕЛЛОНИН" Е СЪЩОТО НЕЩО, А ИМЕННО ДА СЕ РАДВАШ НА ЗЛОТО!!!

    ОСВЕН ТОВА, НЯКОЙ ЗАМИСЛИ ЛИ СЕ ОТ КЪДЕ СЕ ПОЯВИ "БРАДАТИЯТ СТАРЕЦ" ДЕТО ВЛИЗА ПО КУМИНИТЕ НА 25ТИ ДЕКЕМВРИ???
    СХОДЕН ОБРАЗ Е "КРАМПУС" ДЕМОН КОЙТО НАКАЗВА НЕПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА!!!

    НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПРОШКА И ПОМОЩ КЪМ СЪЗДАТЕЛЯ НИ, ЧРЕЗ НЕГОВИЯТ СИН И НАШИЯТ СПАСИТЕЛ ИИСУС ХРИСТОС, ЗАЩОТО САМО С НЕГОВА ПОМОЩ МОЖЕМ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ВСИЧКОТО ЗЛО, И ВСИЧКИ ИЗПИТАНИЯ!!!
    АМИН!

    12:56 14.08.2026

  • 38 Djuka елементарна

    2 0 Отговор
    Язък за българия

    12:58 14.08.2026

  • 39 Просто просто

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост№4442":

    Трета сливица надолекевана

    13:02 14.08.2026

  • 40 Селянина с колелото

    0 1 Отговор
    От една страна съм горд и щастлив че България и Дара са на първо място в този конкурс, все пак има нещо хубаво за страната ни в тези "интересни" времена.
    Но от друга страна се чудя как е възможно да изпадне толкова низко по-голямата част от обществото ни и това в целия ЕС че такава боза въобще да бъде включена в какъвто и да е конкурс. Казвам боза защото не мога да нарека това песен.

    13:02 14.08.2026

  • 41 Стефанов

    1 0 Отговор
    След 10 годишното управление на твоята Йорданка,и софиянци вече не искат да живеят в София. Били сме разделени?А има ли причини да не сме?

    13:02 14.08.2026

  • 42 стига

    1 0 Отговор
    с тоя миндилячец вече бе

    13:04 14.08.2026

  • 43 Да........

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааа":

    Само шопите са извън всякакви политически влияния. Там пед е расти ята е водеща.

    13:29 14.08.2026

  • 44 Да........

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "едни и същи":

    Така е! Ами българи са, ко да ги правиш!? Завистта и злобата ни е вродена. Само македонците /българите от югозападните български територии/ могат на ни съперничат и дори да ни превъзхождат по злоба.

    Коментиран от #47

    13:34 14.08.2026

  • 45 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    А за софиянци - дори по 300Е.

    13:36 14.08.2026

  • 46 Що се нервиш

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    По-добре в Истанбул, отколкото във вмирисаната софия. А бе, да не се излагаме пред чужденците, я!

    13:40 14.08.2026

  • 47 Не...

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да........":

    Не бъркай презрението със злобата и завистта. Нейно безДарие не е еволюирало до там, че да ги заслужи...както и ти.

    14:10 14.08.2026