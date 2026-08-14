Меланхолия и абсурдeн хумор на обща маса: Вим Вендерс и Стийв Мартин празнуват рожден ден на 14 август

Днешният 14 август 2026 г. е забележителен ден за почитателите на седмото изкуство и качествената комедия. Две от най-големите имена на Холивуд и европейското авторско кино – германският режисьор Вим Вендерс и американският актьор и комик Стийв Мартин – празнуват своя рожден ден. Родени в една и съща година (1945 г.), днес двамата колоси на екрана и сцената навършват точно 81 години. Макар и работещи в коренно различни жанрове, те споделят еднаква страст към творческото експериментиране, музиката и писането.

Проследяваме най-любопитните и малко известни факти от живота и кариерата на двамата рожденици, с които те заслужиха любовта на милиони зрители по света.

Вим Вендерс: Поетът на меланхолията и пътя

Ернст Вилхелм „Вим“ Вендерс е роден в Дюселдорф, Германия. Израства в католическо семейство и първоначално записва да следва медицина и философия. Страстта му към визуалните изкуства обаче надделява и той заминава за Париж, за да стане художник. Любопитен факт е, че Вендерс не е приет във френското национално филмово училище IDHEC, но прекарва денонощия във Френската синематека, изглеждайки по пет филма на ден.

Вендерс се превръща в едно от водещите имена на Новото германско кино. Световна слава му носят шедьоври като „Париж, Тексас“ (1984), отличен със „Златна палма“ в Кан, и емблематичният „Небето над Берлин“ (1987), за който получава наградата за най-добра режисура. Ето още пет малко известни факта за режисьора:

Манията по очилата: Запазената му марка са очилата с дебели, тъмни и често цветни рамки, които той сменя непрекъснато.

Запазената му марка са очилата с дебели, тъмни и често цветни рамки, които той сменя непрекъснато. Номинации за „Оскар“ за документалистика: Вендерс има три номинации за най-добра документална лента – за музикалния „Buena Vista Social Club“ (1999), танцовия „Пина“ (2011) и посветения на фотографията „Солта на земята“ (2014).

Вендерс има три номинации за най-добра документална лента – за музикалния „Buena Vista Social Club“ (1999), танцовия „Пина“ (2011) и посветения на фотографията „Солта на земята“ (2014). Световен успех в Япония: Неговият игрален филм „Прекрасни дни“ (Perfect Days, 2023) получи номинация за „Оскар“ за чуждоезичен филм и възроди масовия интерес към поетичното му творчество.

Неговият игрален филм „Прекрасни дни“ (Perfect Days, 2023) получи номинация за „Оскар“ за чуждоезичен филм и възроди масовия интерес към поетичното му творчество. Музикални колаборации: Изключително близък приятел е с рок легенди като Боно от U2, с когото създават историята за филма „Хотел за милион долара“ (2000).

Изключително близък приятел е с рок легенди като Боно от U2, с когото създават историята за филма „Хотел за милион долара“ (2000). Страстен фотограф: Освен зад камерата, Вендерс е световно признат фотограф, чиито панорамни пейзажи от пустини и изоставени места се продават на престижни арт изложби.

Стийв Мартин: Кралят на абсурда, който не спира да еволюира

Стивън Глен Мартин е роден в Уако, Тексас, но израства в Калифорния. Още като тийнейджър работи в Дисниленд, където продава пътеводители, прави фокуси и развива усета си към шоубизнеса. Завършва философия в Държавния колеж в Лонг Бийч, което по-късно оказва огромно влияние върху неговия интелигентен, абсурдистки хумор.

Снимка: БГНЕС

През 70-те години Мартин буквално взривява американската стенд-ъп сцена, пълнейки стадиони като рок звезда с прословутия си образ на „див и луд тип“ (Wild and Crazy Guy) и стрела, забита в главата. Когато кариерата му в стенд-ъп комедията е на самия връх, той неочаквано я прекратява, за да се отдаде на киното. Познаваме го от незабравими класики като „Мухльото“ (1979), „Самолети, влакове и автомобили“ (1987), „Роксана“ (1987) и „Бащата на булката“ (1991).

Любопитните факти за Стийв Мартин разкриват неговата всестранна надареност:

Виртуоз на банджото: Мартин свири на банджо от ранна възраст. Той е носител на няколко награди „Грами“ за своите блуграс албуми и редовно изнася концерти.

Мартин свири на банджо от ранна възраст. Той е носител на няколко награди „Грами“ за своите блуграс албуми и редовно изнася концерти. Признание от Академията: Въпреки че комедийните актьори рядко получават сериозно признание, през 2013 г. той бе удостоен с почетен „Оскар“ за цялостно творчество.

Въпреки че комедийните актьори рядко получават сериозно признание, през 2013 г. той бе удостоен с почетен „Оскар“ за цялостно творчество. Късно бащинство: Стийв Мартин става баща за първи път на 67-годишна възраст през 2012 г., когато втората му съпруга Ан Стрингфийлд ражда дъщеря им Мери Лий.

Стийв Мартин става баща за първи път на 67-годишна възраст през 2012 г., когато втората му съпруга Ан Стрингфийлд ражда дъщеря им Мери Лий. Успешен писател и драматург: Автор е на няколко бестселъра, сред които романът „Продавачката“ (Shopgirl), филмиран с негово участие, и пиесата „Пикасо в Лапен Ажил“.

Автор е на няколко бестселъра, сред които романът „Продавачката“ (Shopgirl), филмиран с негово участие, и пиесата „Пикасо в Лапен Ажил“. Ренесанс с Only Murders in the Building: В последните години Мартин изживява огромен успех като създател и звезда в хитовия сериал „Само убийства в сградата“, където си партнира с дългодишния си приятел Мартин Шорт и Селена Гомез.

Двамата творци продължават да творят и да вдъхновяват и на 81-годишна възраст, доказвайки, че талантът и интелектът нямат възрастови граници. Честит рожден ден на Вим Вендерс и Стийв Мартин!