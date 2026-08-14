Шведският супермодел Елза Хоск привлече вниманието с нова провокативна фотосесия, публикувана в социалните мрежи. Бившият „ангел“ на Victoria's Secret позира само по синя риза, без сутиен, като част от кадрите оставят гърдите ѝ открити.

37-годишната моделка е заснета пред огледало, седнала на колене. Към свободната синя риза тя е добавила широк кожен колан, а косата ѝ е прибрана в нисък кок. Визията е завършена с естествен грим в неутрални тонове.

Елза Хоск стана майка за втори път

Новите снимки се появяват само няколко седмици след като Елза Хоск стана майка за втори път. На 22 юли 2026 г. моделът и годеникът ѝ Том Дейли съобщиха за раждането на втората си дъщеря – Флора Блу.

Хоск разкри, че детето се е родило в градината на дома им, под открито небе. Двойката вече има и по-голяма дъщеря – Туулики, родена през февруари 2021 г.

Елза Хоск и британският предприемач Том Дейли са заедно от 2015 г., а през септември 2025 г. обявиха годежа си.

Завръщане към Victoria's Secret

Хоск е едно от разпознаваемите лица на Victoria's Secret от предишното поколение модели на марката. Тя участва в ревютата на компанията между 2011 и 2018 г., а през 2015 г. официално получава статут на „ангел“ на Victoria's Secret.

През 2026 г. супермоделът отново работи с марката, като участва в кампанията за Деня на майката по време на втората си бременност. Самата Елза Хоск определи завръщането си към Victoria's Secret като своеобразно „затваряне на кръга“, тъй като това е първата ѝ работа за бранда от 2018 г. насам.

Освен успешната си кариера като модел, Елза Хоск развива и собствен моден бизнес чрез марката си Helsa, а през последните години се утвърди и като едно от популярните имена в социалните мрежи и съвременния скандинавски моден стил.