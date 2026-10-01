Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Столична община ще има нов заместник-кмет и по транспорта

Столична община ще има нов заместник-кмет и по транспорта

1 Октомври, 2026 08:58 631 8

  • со-
  • зам.-кмет-
  • транспорт-
  • васил терзиев

До назначаването му направление „Транспорт и градска мобилност“ ще бъде поето временно от кмета Васил Терзиев

Столична община ще има нов заместник-кмет и по транспорта - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев ще назначи нов заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.

Временното поемане на направлението е свързано и с ангажимента на Терзиев към изпълнението на голямата инвестиционна програма на София. Както кметът обяви по-рано днес, фокусът в следващия етап е върху ускореното придвижване и изпълнение на подготвените проекти. Значителна част от инвестициите са пряко свързани с транспорта – от обновяването на подвижния състав и релсовата инфраструктура до големи градски проекти, които изискват обща работа между транспорта и строителството.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кольо пияницата

    3 0 Отговор
    Не помня във времето назад в СО да е било такова “люспене”….

    09:12 01.10.2026

  • 2 Ядосан

    1 0 Отговор
    Столичната, Светославке, столичната!!!

    09:12 01.10.2026

  • 3 военен неможач

    1 2 Отговор
    В случая претенциите на Чаушев за участие в лапането на голямата транспортна баница (ако се случи) - доставката на нови трамваи, тролейбуси и автобуси - са му изяли главата. Тук са намесени и "Спаси София", които досега не са намесени в явни корупционни сделки, освен това са налце сложни взаимоотношения, преплетени и с други фигури в СОС и извън общината от меко казано сантиментален характер.

    09:20 01.10.2026

  • 4 Васко не обича да дели

    3 0 Отговор
    Терзиев ще влезне в книгата за рекордите на "Гинес" - за три години изрита 13 заместника !

    09:25 01.10.2026

  • 5 Що така ?!

    5 0 Отговор
    Странното е , че след непрекъснатите бомбардировки и военното положение , Киев изглежда сто пъти по добре от София . Що така ?!

    Коментиран от #6, #7

    09:29 01.10.2026

  • 6 Васко Т.

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що така ?!":

    Няма значение как изглежда София, важни са разходките в планината. Аз например много обичах да се разхождам и да спя в хижи в софийските околности . Имаше една хижа около Петрохан, която ми беше любима, там съм прекарвал много дни и най вече нощи, но изгоря. Сега търся ново място за "разпускане".

    09:33 01.10.2026

  • 7 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що така ?!":

    Защото там не е вилняла демократичната общност, затова. За 37 години в многострадалната ни столица се изредиха седесари, герберасти, жълтопаветници - все демокради, кой от кой по-неумен, незнаещ и неможещ.

    09:37 01.10.2026

  • 8 Васко ДС-то

    5 0 Отговор
    А нов кмет кога, че сегашния накадърник за нищо не става?

    10:03 01.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове