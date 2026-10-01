Столична община ще има нов заместник-кмет и по транспорта

Кметът на София Васил Терзиев ще назначи нов заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.
Временното поемане на направлението е свързано и с ангажимента на Терзиев към изпълнението на голямата инвестиционна програма на София. Както кметът обяви по-рано днес, фокусът в следващия етап е върху ускореното придвижване и изпълнение на подготвените проекти. Значителна част от инвестициите са пряко свързани с транспорта – от обновяването на подвижния състав и релсовата инфраструктура до големи градски проекти, които изискват обща работа между транспорта и строителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кольо пияницата
09:12 01.10.2026
2 Ядосан
09:12 01.10.2026
3 военен неможач
09:20 01.10.2026
4 Васко не обича да дели
09:25 01.10.2026
5 Що така ?!
Коментиран от #6, #7
09:29 01.10.2026
6 Васко Т.
До коментар #5 от "Що така ?!":Няма значение как изглежда София, важни са разходките в планината. Аз например много обичах да се разхождам и да спя в хижи в софийските околности . Имаше една хижа около Петрохан, която ми беше любима, там съм прекарвал много дни и най вече нощи, но изгоря. Сега търся ново място за "разпускане".
09:33 01.10.2026
7 Моарейн
До коментар #5 от "Що така ?!":Защото там не е вилняла демократичната общност, затова. За 37 години в многострадалната ни столица се изредиха седесари, герберасти, жълтопаветници - все демокради, кой от кой по-неумен, незнаещ и неможещ.
09:37 01.10.2026
8 Васко ДС-то
10:03 01.10.2026