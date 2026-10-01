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Дъщерята на Чад Лоу Фиона почина на 13 години
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Чад Лоу Фиона почина на 13 години

1 Октомври, 2026 08:33 1 236 8

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  • известни личности

Причината за смъртта не е обявена

Дъщерята на Чад Лоу Фиона почина на 13 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фиона Хеплър Лоу, дъщерята на актьора Чад Лоу и продуцентката Ким Пейнтър, е починала на 13 години. Семейството потвърди новината в изявление, предоставено на People. Причината за смъртта не е обявена.

„Ние сме дълбоко съкрушени от загубата на нашата любима Фиона“, се казва в изявлението. Родителите ѝ я описват като „любящо младо момиче, което беше умно, креативно и обичаше да танцува“.

„Тя беше обожавана от сестрите си и дълбоко обичана от родителите си. Всъщност тя беше светлината на живота ни“, пише още семейството.

В края на изявлението Чад Лоу и Ким Пейнтър определят загубата като опустошителна за всички близки и молят за молитви и лично пространство. Те посочват и американската телефонна линия 988 за хора, които изпитват затруднения с психичното си здраве. Семейството не уточнява конкретна причина за смъртта.

Фиона е второто дете в семейството

Фиона е родена на 16 ноември 2012 г. Тя е второто дете на Чад Лоу и Ким Пейнтър, които сключват брак през 2010 г. Двамата имат общо три дъщери.

Второто ѝ име, Хеплър, е моминската фамилия на покойната майка на Чад Лоу. То е и второто име на неговия брат Роб Лоу.

Кариерата на Чад Лоу

Чад Лоу е познат с ролите си в сериалите „Животът продължава“, „Малки сладки лъжкини“ и „Супер момиче“. Той получава награда „Еми“ за образа на Джеси Маккена в „Животът продължава“.

Брат му Роб Лоу е познат с участията си във филмите „Аутсайдерите“ и „Огънят на Свети Елмо“, както и в сериалите „Паркове и отдих“ и други телевизионни продукции.

Източник: Variety


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    0 4 Отговор
    Джъд Лоу,а не Чад Лоу!

    Коментиран от #6

    08:36 01.10.2026

  • 2 Воисил Граматик

    5 0 Отговор
    Много лошо! Съболезнования за родителите й!

    08:39 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    0 0 Отговор
    Е, и ?! ?! !?

    08:48 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "лют пипер":

    Тоя да ти прилича на Джъд Лоу?!
    Аре погледни в нета кой е преди да пишеш забележки.

    09:18 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.