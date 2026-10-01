Дъщерята на Чад Лоу Фиона почина на 13 години

Фиона Хеплър Лоу, дъщерята на актьора Чад Лоу и продуцентката Ким Пейнтър, е починала на 13 години. Семейството потвърди новината в изявление, предоставено на People. Причината за смъртта не е обявена.
„Ние сме дълбоко съкрушени от загубата на нашата любима Фиона“, се казва в изявлението. Родителите ѝ я описват като „любящо младо момиче, което беше умно, креативно и обичаше да танцува“.
„Тя беше обожавана от сестрите си и дълбоко обичана от родителите си. Всъщност тя беше светлината на живота ни“, пише още семейството.
В края на изявлението Чад Лоу и Ким Пейнтър определят загубата като опустошителна за всички близки и молят за молитви и лично пространство. Те посочват и американската телефонна линия 988 за хора, които изпитват затруднения с психичното си здраве. Семейството не уточнява конкретна причина за смъртта.
Фиона е второто дете в семейството
Фиона е родена на 16 ноември 2012 г. Тя е второто дете на Чад Лоу и Ким Пейнтър, които сключват брак през 2010 г. Двамата имат общо три дъщери.
Второто ѝ име, Хеплър, е моминската фамилия на покойната майка на Чад Лоу. То е и второто име на неговия брат Роб Лоу.
Кариерата на Чад Лоу
Чад Лоу е познат с ролите си в сериалите „Животът продължава“, „Малки сладки лъжкини“ и „Супер момиче“. Той получава награда „Еми“ за образа на Джеси Маккена в „Животът продължава“.
Брат му Роб Лоу е познат с участията си във филмите „Аутсайдерите“ и „Огънят на Свети Елмо“, както и в сериалите „Паркове и отдих“ и други телевизионни продукции.
Източник: Variety
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лют пипер
Коментиран от #6
08:36 01.10.2026
2 Воисил Граматик
08:39 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Един
08:48 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смех
До коментар #1 от "лют пипер":Тоя да ти прилича на Джъд Лоу?!
Аре погледни в нета кой е преди да пишеш забележки.
09:18 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.