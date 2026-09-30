Кой беше убитият в Пловдив Илиян Филипов

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа в Пловдив. Сигналът е подаден на телефон 112, а смъртта му е настъпила на територията на имот, който е притежавал. Окръжният прокурор на Пловдив е определил случая като умишлено убийство. По разследването работят екипи на ОДМВР – Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“. Проверяват се видеозаписи и се издирват свидетели.
Мотивът за престъплението не е обявен. От прокуратурата заявяват, че към момента няма информация Филипов да е получавал заплахи. „Работим по конкретни данни, които възникват при обработването на оперативни данни“, е посочено на брифинга, без да бъдат разкрити подробности за версията на разследването. МВР е предприело контролно-охранителни мерки в Пловдив, съседни области и по границата.
Бизнесът зад името ПИМК
Филипов беше публичното лице на ПИМК – група компании, развиващи транспортна, железопътна и строителна дейност. „24 часа“ го описва като ръководител на бизнес с над 1000 товарни автомобила, частни влакове и строителни проекти. Компанията беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
През март 2025 г. полицията извърши действия в офиси на ПИМК на „Рогошко шосе“. Тогава Филипов заяви пред „24 часа“: „Проверяват момчетата, всичко е наред, нека си свършат работата“. Той отрече проверката да е свързана с цигари и каза, че става дума за чужди камиони. От полицията тогава не дадоха подробности за действията. Няма публични данни тази проверка да е довела до обвинение срещу Филипов.
„Ботев“ Пловдив и публичните конфликти
Филипов беше сред основните финансови фигури около „Ботев“ Пловдив, а през юни 2025 г. обяви, че поема клуба заедно с дългове от 6 871 000 лева. През август 2026 г. беше вписан като председател на Съвета на директорите на клуба.
Около стадиона и управлението на клуба през годините възникнаха публични спорове с фенове, представители на футболната власт и бизнесмени. През 2023 г. Филипов съобщи за телефонни заплахи от човек, представил се за служител на БФС, във връзка със стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“. Твърдението беше публично огласено от него, но не е равнозначно на официално установена заплаха по настоящото разследване.
Конфликтът с Иван Петлешков
През 2025 г. Филипов отправи остри публични обвинения към бизнесмена Иван Петлешков, охранителната фирма „Трафик СОТ“ и свързани с тях структури. Той твърдеше, че срещу бизнеса му е започнала кампания за натиск след прекратяване на рекламен договор и настояваше институциите да проверят сигнали за натиск, обществени поръчки и влияние върху местното управление.
Тези твърдения са част от публичен конфликт между бизнесмени и не са доказателство за връзка с убийството. До момента прокуратурата не е обявила заподозрян, мотив или конкретна версия, свързана с бизнеса, футбола, политически контакти или предишни конфликти на Филипов. Няма и официално потвърдени данни той да е бил член на политическа партия или да е заемал политическа длъжност.
Източници: БНТ, 24 часа Пловдив
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дпс-гроб
09:51 30.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
09:52 30.09.2026
3 Първия софиянец
09:55 30.09.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Този го сбори Бацо.
09:55 30.09.2026
5 Дзак
Коментиран от #27
09:56 30.09.2026
6 Боруна Лом
10:00 30.09.2026
7 Дааа
Коментиран от #8
10:00 30.09.2026
8 Николайчо панса
До коментар #7 от "Дааа":Неграмотен, не се слага там запетая ! !
10:03 30.09.2026
9 Я гледай
10:04 30.09.2026
10 кУмУнист
10:08 30.09.2026
11 Пресцентър
10:09 30.09.2026
12 Казанлъшкия
Коментиран от #18
10:12 30.09.2026
13 стоян георгиев
10:12 30.09.2026
14 Цвете
Коментиран от #17, #40
10:13 30.09.2026
15 Анджо
10:16 30.09.2026
16 !!!?
Коментиран от #19
10:18 30.09.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Цвете":Стартира 90-те с производство на царевични пръчици. Слагаше играчи вътре и успя. Помните ли на Лаута , когато една жена помете полицай. Камион влиза след забранителен знак, полицаят скача да го спира, жената опитва да избегне удара с камиона, който спира и полицаят даде фира. Та този камион беше на ПИМК на Илиян Филипов.
Коментиран от #23, #36, #37
10:20 30.09.2026
18 Няма такова нящо
До коментар #12 от "Казанлъшкия":Ако има наследници,те стават собственици на 50-те %!!!
Коментиран от #29
10:20 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гоголозанов
10:22 30.09.2026
21 Сектата ГЕРП
10:23 30.09.2026
22 Дано се оправи човека бързо
10:23 30.09.2026
23 Дано се оправи човека бързо
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Май ПИМКаджиите така си карат и не съм виждал полицай или ДАИ да ги бара.
10:25 30.09.2026
24 Тоз винаги е бил ясен,
10:25 30.09.2026
25 Бирата
10:26 30.09.2026
26 версии
Коментиран от #30
10:29 30.09.2026
27 койдазнай
До коментар #5 от "Дзак":демерджиев е бил адвокат на убития.
10:31 30.09.2026
28 Есхач
10:32 30.09.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #18 от "Няма такова нящо":Остави ти тая работа в мутренския свят.
10:32 30.09.2026
30 Роско
До коментар #26 от "версии":Бат Петьо прави бизнес. Не всеки е боковец и с тате в ДС-камунис.
10:33 30.09.2026
31 Гого
10:38 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 фюри
10:45 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Цеко
10:47 30.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дада
10:49 30.09.2026
39 Плд
10:50 30.09.2026
40 Моряка
До коментар #14 от "Цвете":Ами продал една ябълка,с парите купил две.Геометрична прогресия,всеки гимназист ще ти обясни.
10:50 30.09.2026
41 Попов
10:51 30.09.2026
42 ПИМКъл
10:51 30.09.2026
43 Истината
10:52 30.09.2026
44 Преди година
10:53 30.09.2026
45 р"ум€н" БО(га)ТАШ
ЗАЩОТО д€ м€р джи€в ЗА НИЩО $ТАВА ,Ч€РТ ПОБ€РИ...!
10:53 30.09.2026
46 Ангел
10:54 30.09.2026
47 Причината
10:54 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Димо
Коментиран от #51
10:55 30.09.2026
50 Контрабандисти номер 1
10:56 30.09.2026
51 Олеле
До коментар #49 от "Димо":Ще изкарат дръжки. Колкото разкриха идентичното убийство на Трактора. Пълно е с камери навсякъде при желание може да се разкрие само че никой не иска.
10:59 30.09.2026
52 Мутренските
11:03 30.09.2026
53 оня с коня
11:04 30.09.2026