Кой беше убитият в Пловдив Илиян Филипов

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Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа в Пловдив. Сигналът е подаден на телефон 112, а смъртта му е настъпила на територията на имот, който е притежавал. Окръжният прокурор на Пловдив е определил случая като умишлено убийство. По разследването работят екипи на ОДМВР – Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“. Проверяват се видеозаписи и се издирват свидетели.

Мотивът за престъплението не е обявен. От прокуратурата заявяват, че към момента няма информация Филипов да е получавал заплахи. „Работим по конкретни данни, които възникват при обработването на оперативни данни“, е посочено на брифинга, без да бъдат разкрити подробности за версията на разследването. МВР е предприело контролно-охранителни мерки в Пловдив, съседни области и по границата.

Бизнесът зад името ПИМК

Филипов беше публичното лице на ПИМК – група компании, развиващи транспортна, железопътна и строителна дейност. „24 часа“ го описва като ръководител на бизнес с над 1000 товарни автомобила, частни влакове и строителни проекти. Компанията беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

През март 2025 г. полицията извърши действия в офиси на ПИМК на „Рогошко шосе“. Тогава Филипов заяви пред „24 часа“: „Проверяват момчетата, всичко е наред, нека си свършат работата“. Той отрече проверката да е свързана с цигари и каза, че става дума за чужди камиони. От полицията тогава не дадоха подробности за действията. Няма публични данни тази проверка да е довела до обвинение срещу Филипов.

„Ботев“ Пловдив и публичните конфликти

Филипов беше сред основните финансови фигури около „Ботев“ Пловдив, а през юни 2025 г. обяви, че поема клуба заедно с дългове от 6 871 000 лева. През август 2026 г. беше вписан като председател на Съвета на директорите на клуба.

Около стадиона и управлението на клуба през годините възникнаха публични спорове с фенове, представители на футболната власт и бизнесмени. През 2023 г. Филипов съобщи за телефонни заплахи от човек, представил се за служител на БФС, във връзка със стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“. Твърдението беше публично огласено от него, но не е равнозначно на официално установена заплаха по настоящото разследване.

Конфликтът с Иван Петлешков

През 2025 г. Филипов отправи остри публични обвинения към бизнесмена Иван Петлешков, охранителната фирма „Трафик СОТ“ и свързани с тях структури. Той твърдеше, че срещу бизнеса му е започнала кампания за натиск след прекратяване на рекламен договор и настояваше институциите да проверят сигнали за натиск, обществени поръчки и влияние върху местното управление.

Тези твърдения са част от публичен конфликт между бизнесмени и не са доказателство за връзка с убийството. До момента прокуратурата не е обявила заподозрян, мотив или конкретна версия, свързана с бизнеса, футбола, политически контакти или предишни конфликти на Филипов. Няма и официално потвърдени данни той да е бил член на политическа партия или да е заемал политическа длъжност.

Източници: БНТ, 24 часа Пловдив