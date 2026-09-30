Новини
Разследвания »
Кой беше убитият в Пловдив Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

Кой беше убитият в Пловдив Илиян Филипов

30 Септември, 2026 09:46 3 574 53

  • илиян филипов-
  • пловдив-
  • пимк-
  • ботев пловдив-
  • убийство

Бизнесът му, „Ботев“, публичните конфликти и какво е потвърдено по разследването.

Кой беше убитият в Пловдив Илиян Филипов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа в Пловдив. Сигналът е подаден на телефон 112, а смъртта му е настъпила на територията на имот, който е притежавал. Окръжният прокурор на Пловдив е определил случая като умишлено убийство. По разследването работят екипи на ОДМВР – Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“. Проверяват се видеозаписи и се издирват свидетели.

Мотивът за престъплението не е обявен. От прокуратурата заявяват, че към момента няма информация Филипов да е получавал заплахи. „Работим по конкретни данни, които възникват при обработването на оперативни данни“, е посочено на брифинга, без да бъдат разкрити подробности за версията на разследването. МВР е предприело контролно-охранителни мерки в Пловдив, съседни области и по границата.

Бизнесът зад името ПИМК

Филипов беше публичното лице на ПИМК – група компании, развиващи транспортна, железопътна и строителна дейност. „24 часа“ го описва като ръководител на бизнес с над 1000 товарни автомобила, частни влакове и строителни проекти. Компанията беше основен изпълнител при изграждането на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

През март 2025 г. полицията извърши действия в офиси на ПИМК на „Рогошко шосе“. Тогава Филипов заяви пред „24 часа“: „Проверяват момчетата, всичко е наред, нека си свършат работата“. Той отрече проверката да е свързана с цигари и каза, че става дума за чужди камиони. От полицията тогава не дадоха подробности за действията. Няма публични данни тази проверка да е довела до обвинение срещу Филипов.

„Ботев“ Пловдив и публичните конфликти

Филипов беше сред основните финансови фигури около „Ботев“ Пловдив, а през юни 2025 г. обяви, че поема клуба заедно с дългове от 6 871 000 лева. През август 2026 г. беше вписан като председател на Съвета на директорите на клуба.

Около стадиона и управлението на клуба през годините възникнаха публични спорове с фенове, представители на футболната власт и бизнесмени. През 2023 г. Филипов съобщи за телефонни заплахи от човек, представил се за служител на БФС, във връзка със стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“. Твърдението беше публично огласено от него, но не е равнозначно на официално установена заплаха по настоящото разследване.

Конфликтът с Иван Петлешков

През 2025 г. Филипов отправи остри публични обвинения към бизнесмена Иван Петлешков, охранителната фирма „Трафик СОТ“ и свързани с тях структури. Той твърдеше, че срещу бизнеса му е започнала кампания за натиск след прекратяване на рекламен договор и настояваше институциите да проверят сигнали за натиск, обществени поръчки и влияние върху местното управление.

Тези твърдения са част от публичен конфликт между бизнесмени и не са доказателство за връзка с убийството. До момента прокуратурата не е обявила заподозрян, мотив или конкретна версия, свързана с бизнеса, футбола, политически контакти или предишни конфликти на Филипов. Няма и официално потвърдени данни той да е бил член на политическа партия или да е заемал политическа длъжност.

Източници: БНТ, 24 часа Пловдив


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб

    43 8 Отговор
    наш полоковник БЕШЕ

    09:51 30.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 20 Отговор
    Браво на Радев! Продължава да бори олигархията.

    Коментиран от #4

    09:52 30.09.2026

  • 3 Първия софиянец

    38 19 Отговор
    И как бори олигархията? Ами трепе ги, та да им вземе бизнеса за по прогресивни олигарси. Голяма борба пада и ще има продължение.

    09:55 30.09.2026

  • 4 честен ционист

    30 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Този го сбори Бацо.

    09:55 30.09.2026

  • 5 Дзак

    32 1 Отговор
    Работа за Демержиев и ДАНС, да спрат да се занимават с глупости!

    Коментиран от #27

    09:56 30.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    59 2 Отговор
    ЯВНО И ТОЗИ СИ ПОМИСЛИ, ЧЕ ПАРИТЕ СА НЕГОВИ!

    10:00 30.09.2026

  • 7 Дааа

    23 26 Отговор
    Добре, че Мунчо Ушати оправи олигархията и престъпността, че яко щяхме да го закъсаме!

    Коментиран от #8

    10:00 30.09.2026

  • 8 Николайчо панса

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "Дааа":

    Неграмотен, не се слага там запетая ! !

    10:03 30.09.2026

  • 9 Я гледай

    41 2 Отговор
    То било опасно да си бизнесмен и да имаш собствен дом. Загатото го убиха в дома му, сега и този в негов имот. Страшна работа. Стана така да се радват хората, че не са богати, а богатите не ги мисля. Цирк.

    10:04 30.09.2026

  • 10 кУмУнист

    14 11 Отговор
    Така става когато се закачаш с бат Венци

    10:08 30.09.2026

  • 11 Пресцентър

    28 10 Отговор
    Според брифинга на прокуратурата и големия криминален психолог Роско, основната версия е самоубийство, мотивирано от тежка депресия, възникнала вследствие на гледане на двата мача на националите на живо. Според експертизите, които още не са изготвени, оръжието на престъплението не е намерено, защото едно улично куче със субтитри го е отнесло и го е хвърлило в Марица. Затова мисирките да не ровят много много като кокошки на бунище, ами да си гледат изборите.

    10:09 30.09.2026

  • 12 Казанлъшкия

    9 11 Отговор
    Най- логичното е съдружникът му да го е поръчал,защото от 50 делът му става 100%.

    Коментиран от #18

    10:12 30.09.2026

  • 13 стоян георгиев

    23 14 Отговор
    При управлението на лакея на ционистите Моше Радев само увеличение на цените на всичко,намаляване на заплати и пенсии , вдигане двойно и тройно данъците на всеки и за всичко ,завърнаха се и знакови разстрели на бизнесмени както беше в мутренските години и за капак на всичко-най гнуснито му деяние на Радев е,че плати милиони от нашите данъци на фирма на ДПС ,която в момента с багери разрушава и срива паметника на връх Шипка...

    10:12 30.09.2026

  • 14 Цвете

    38 1 Отговор
    УЧУДВАЩОТО Е ,ЧЕ Е ПРИТЕЖАВАЛ ТАКЪВ ОГРОМЕН БИЗНЕС ? КАК Е СТАРТИРАЛ ? ДА РАЗПОЛАГАШ С ПАРИ ДО МИЛИАРД, НЕ МУ Е ЧИСТА РАБОТАТА. 🤔🚔🔎🤦‍♂️🇧🇬

    Коментиран от #17, #40

    10:13 30.09.2026

  • 15 Анджо

    30 1 Отговор
    ФАКТИ, напишете защо снощи целият парламента е бил в хотел Шератон или сега е Балкан са се черпили яко . Никоя медия нищо не пише и какъв е бил повода. Над 300 паразита са били там.

    10:16 30.09.2026

  • 16 !!!?

    17 10 Отговор
    Държавата на Мистър Кеш и овцата...мафиоти, мутри, олигарси, наркотрафиканти, руски шпиони,...!!!?

    Коментиран от #19

    10:18 30.09.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Стартира 90-те с производство на царевични пръчици. Слагаше играчи вътре и успя. Помните ли на Лаута , когато една жена помете полицай. Камион влиза след забранителен знак, полицаят скача да го спира, жената опитва да избегне удара с камиона, който спира и полицаят даде фира. Та този камион беше на ПИМК на Илиян Филипов.

    Коментиран от #23, #36, #37

    10:20 30.09.2026

  • 18 Няма такова нящо

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Казанлъшкия":

    Ако има наследници,те стават собственици на 50-те %!!!

    Коментиран от #29

    10:20 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гоголозанов

    11 1 Отговор
    ГРОБ уж паднаха от власт...

    10:22 30.09.2026

  • 21 Сектата ГЕРП

    14 2 Отговор
    се самопрочиства

    10:23 30.09.2026

  • 22 Дано се оправи човека бързо

    10 1 Отговор
    Че имало и други мераклии, чувам.

    10:23 30.09.2026

  • 23 Дано се оправи човека бързо

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Май ПИМКаджиите така си карат и не съм виждал полицай или ДАИ да ги бара.

    10:25 30.09.2026

  • 24 Тоз винаги е бил ясен,

    25 0 Отговор
    че вся някога ще го приключат.Странно защо тук във Факти са изрязали абзаца за разлика от други сайтове,че първият му бизнес е производството на снаксове и транспортирането им само до Албания и Косово-все много,ама мноого странни дестинации за търговия

    10:25 30.09.2026

  • 25 Бирата

    17 0 Отговор
    Този не беше ли от прЕателите на Боеко?

    10:26 30.09.2026

  • 26 версии

    21 1 Отговор
    Когато се смени властта, винаги става така. Всеки знае, че у нас бизнес няма. Просто се въртят и изпират крадените от ЕС и бюджета пари през разни ификтивни "големи" бизнесмени. Затова вариантите са два. Единият е, че просто се заличават следите към стотиците милиони, които са се изпирали през фирмите му от старите управляващи, за да се възпрепятстват разследвания и да се унищожат доказателства. Вторият е, че е отказал да предаде бизнеса на новите олигарси и да работи за тях. Защото властта се сменява, олигархията остава, перачите също. Само работодателят е различен. Сега ще съчинят нещо за лична драма, тежка болест, битов конфликт или друга подобна помия, която да се поднесе на обществото.

    Коментиран от #30

    10:29 30.09.2026

  • 27 койдазнай

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    демерджиев е бил адвокат на убития.

    10:31 30.09.2026

  • 28 Есхач

    14 1 Отговор
    Така става като искаш да прилапаш БДЖ. Тука няма лабаво - интересите са огромни.

    10:32 30.09.2026

  • 29 Казанлъшкия

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма такова нящо":

    Остави ти тая работа в мутренския свят.

    10:32 30.09.2026

  • 30 Роско

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "версии":

    Бат Петьо прави бизнес. Не всеки е боковец и с тате в ДС-камунис.

    10:33 30.09.2026

  • 31 Гого

    6 3 Отговор
    Човек на тиквата.

    10:38 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 фюри

    3 0 Отговор
    пералнята се е позадръстила... стотици камиони най-вероятно превозващи редовно пудра захар... филтъра трябва да се почисти

    10:45 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цеко

    4 2 Отговор
    Още по-зле ще става...при Фатмака Мафията се активизира!

    10:47 30.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дада

    8 0 Отговор
    Демерджиев знае много добре кой уби ( поръча) Филипов ! Този който имаше директен проблем с него през последните 2 години и чрез поръчковата си медия на ортака си нон стоп го оплюваше там ! Целия Пловдив е пропищял от тази мутра заедно с неговите други мутри ! Целия град ги знае кои са

    10:49 30.09.2026

  • 39 Плд

    4 2 Отговор
    Само трима човека в България могат да посегнат на Филипов ( милиардер)! Това са Боко,Шиши и Таки!

    10:50 30.09.2026

  • 40 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Ами продал една ябълка,с парите купил две.Геометрична прогресия,всеки гимназист ще ти обясни.

    10:50 30.09.2026

  • 41 Попов

    4 1 Отговор
    Тоя си мислеше, че докато зад гърба му са тиквуня и глиганя ще е голям бизнесмен, обаче стана фал нещо.

    10:51 30.09.2026

  • 42 ПИМКъл

    3 1 Отговор
    Някой знае ли, защо днес ги няма нисколетящите ПИМКидиоти по пътищата?

    10:51 30.09.2026

  • 43 Истината

    3 1 Отговор
    Когато не си даваш бизнеса на местните мутри така става ! Поръчват те

    10:52 30.09.2026

  • 44 Преди година

    1 2 Отговор
    и нещо като ГРОБ и Новото начало бяха решили, че ще векуват и са изградили идеалният пашалък, започна да се говори, че реално били влезли в конфликт, депесарите започнали да завладяват активи и хора на ГЕРБ. Та точно тогава този и конфликтът му с въпросния сотаджия бяха показани като най-ясният пример - единият го крепи ГЕРБ, другият - началото. Сотаджията бил човекът на Пеевски. Сега при бизнес за доста стотин милиони евро никога няма само един конфликт, отделно някои станаха много тихи освен като няма разгласяване на инфо срещу тях за полетите и колко струват. Пловдивските футболни президенти са с много висок риск от прострелване, доказано в годините, той Крушарски, усвояващият средства за борба с градушките, умно решение взе.

    10:53 30.09.2026

  • 45 р"ум€н" БО(га)ТАШ

    3 1 Отговор
    Щ€ ПИТАМ г€ор ги г€р гов ДА МИ КАЖ€ КАКВО $ТАВА....,
    ЗАЩОТО д€ м€р джи€в ЗА НИЩО $ТАВА ,Ч€РТ ПОБ€РИ...!

    10:53 30.09.2026

  • 46 Ангел

    3 1 Отговор
    Замлъкна и той като петроханци. Ех,бойко, бойко...няма къде да се скриеш да знаеш...кармата идва..

    10:54 30.09.2026

  • 47 Причината

    5 0 Отговор
    Видели са го с млади момчета по гащета на стадион.Секта,петофили.

    10:54 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Димо

    3 3 Отговор
    Тиквата и Св ин ята започват да чистят следите. Също като с Трактора и на Петрохан. Гущерът си къса опашката. Новата власт ще им изкара 20-годишните кирливи ризи.

    Коментиран от #51

    10:55 30.09.2026

  • 50 Контрабандисти номер 1

    3 0 Отговор
    Той и Несторов, започнали с оръжия за Косово под прикритието на снакс и пуканки зрънчо! В последствие контрабандата от и за Турция със съдействието на турската фирма. държащи всички канали от Европа за Азия и обратно! Не е ясно само защо махнаха втората буква от “ПИМК” , първата ще оцелее или е сигнал към нея!

    10:56 30.09.2026

  • 51 Олеле

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Димо":

    Ще изкарат дръжки. Колкото разкриха идентичното убийство на Трактора. Пълно е с камери навсякъде при желание може да се разкрие само че никой не иска.

    10:59 30.09.2026

  • 52 Мутренските

    1 0 Отговор
    Времена се завръщат от толкова години демокрация все едно и също

    11:03 30.09.2026

  • 53 оня с коня

    1 0 Отговор
    Замина още един от Списъка.Чакаме следващия от Банкя

    11:04 30.09.2026