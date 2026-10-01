Жена е обвинена в опит за убийство след стрелба по дома на Риана

Жена от Флорида е обвинена по 14 тежки престъпления, включително опит за убийство, след стрелбата по дома на Риана и A$AP Rocky в района на Лос Анджелис. Обвинителният акт срещу 36-годишната Ивана Лисет Ортис от Орландо беше разсекретен от съдия в окръг Лос Анджелис.

Ортис не се признава за виновна чрез своя адвокат. Съдът разпореди тя да остане задържана при гаранция от 2,6 милиона долара. Решението беше взето ден след като друг съдия я обяви за психически годна да бъде съдена.

14 обвинения за стрелбата в Лос Анджелис

Според обвинителния акт Ортис е изправена пред едно обвинение в опит за убийство, 10 обвинения за нападение с оръжие и три обвинения за стрелба по обитаеми сгради или кемпер. Новият обвинителен акт заменя първоначалните обвинения, повдигнати през март.

Стрелбата е станала на 8 март. Прокуратурата твърди, че Ортис е пристигнала с автомобил „Тесла“, насочила е пушка тип AR-15 през прозореца и е произвела най-малко 20 изстрела към имота на Риана и A$AP Rocky, както и към съседна къща. Никой не е пострадал.

Куршуми са попаднали в кемпер „Еърстрийм“, в който по това време са били Риана и A$AP Rocky. Засегната е и стената на детска стая в основната къща. По данни на полицията са открити следи от изстрели по портите и стените на имота.

Прокуратурата твърди, че мишена е била Риана

Заместник-окръжният прокурор Александър Бот заяви пред журналисти: „Това е човек, който е искал да убие Риана. Всички останали са били съпътстващи жертви.“ Твърдението е част от позицията на обвинението и не е установен факт за вината на Ортис.

Риана е разказала на разследващите, че е чула около 10 силни звука, след което е видяла следи от куршуми по предното стъкло на кемпера. Тя е събудила A$AP Rocky и двамата са се преместили на пода, преди да отидат в основната къща.

След ареста Ортис е заявила пред разследващите: „Не се опитвах да убивам.“ Адвокатът ѝ не е коментирал обвинителния акт, а защитата досега публично се е ограничила до заявлението, че ще настоява за спазване на конституционните ѝ права.

Делото продължава след психиатричните оценки

Голямото жури е гласувало обвинителния акт на 18 юни, но той е останал запечатан в продължение на около три месеца, докато Ортис е преминавала през психиатрични оценки. След решението, че може да участва в процеса, делото е върнато в обичайния съдебен ред.

Риана и майка ѝ са дали показания пред голямото жури. Тези показания остават запечатани, но се очаква да станат публични след около две седмици, освен ако защитата не поиска да бъдат запазени в тайна и съдът не уважи искането.

Прокуратурата не е посочила мотив за стрелбата или потвърдена връзка между Ортис и Риана. Ако бъде призната за виновна по всички обвинения, Ортис може да получи доживотен затвор.

Източник: apnews.com