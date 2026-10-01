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Мишо Шамара забърка лютеница в Илинойс (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мишо Шамара забърка лютеница в Илинойс (ВИДЕО)

1 Октомври, 2026 07:53 1 088 12

  • мишо шамара-
  • лютеница-
  • илинойс-
  • български традиции-
  • български хип-хоп

Рапърът помогна на свой български съсед и се пошегува, че продукцията ще стигне до магазините в България

Мишо Шамара забърка лютеница в Илинойс (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голям метален казан, дървена лъжица и домашна лютеница замениха за кратко микрофона и сцената за Мишо Шамара. Рапърът се включи в приготвянето на зимнина в двора на свой български съсед в щата Илинойс.

Доматите и продукцията са на съседа му Бай Стефан, а Михаил Михайлов помага при варенето и разбъркването на традиционната българска разядка. Той сподели видео от есенното занимание, в което застава до казана и с усмивка представя лютеницата като бъдещ хит на пазара.

„Търсете новата лютеница на Бай Стефан и Бай Шамара във всички магазини в България“, шегува се изпълнителят.

След това Шамара допълва, че продукцията ще бъде натоварена в няколко контейнера и изпратена до България. От контекста на видеото става ясно, че става дума за шеговито представяне на домашната зимнина, а не за обявен търговски продукт.


От Варна до предградие на Чикаго

Истинското име на Мишо Шамара е Михаил Михайлов. 53-годишният варненец е сред разпознаваемите имена на българската хип-хоп сцена от 90-те години. През 2014 г. напуска България и се установява в САЩ.

В Америка той започва нов етап от живота си и работи като шофьор на Uber. През 2021 г. купува собствен дом в предградие на Чикаго, а година по-късно членовете на семейството му получават американско гражданство.

Музиката остава част от семейството

Шамара продължава да се занимава с музика заедно със сина си, познат с псевдонима Lil’ Sha. Двамата работят в домашно звукозаписно студио и създават музика в САЩ.

Към семейните и музикалните моменти, които рапърът споделя, наскоро се добави и нов домашен любимец - дакелът Тоби. Видеото от Илинойс допълва тази поредица с позната българска есенна сцена, пренесена на хиляди километри от родината.

Източник: Марица


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По- голяма новина

    15 1 Отговор
    От тази, няма да има до края на годината.
    Защо тоя романин е с тениска на сужда държава? Нали е българин?

    Коментиран от #5, #10

    08:12 01.10.2026

  • 4 оня с коня

    6 1 Отговор
    откога лютеницата стана разядка?

    08:19 01.10.2026

  • 5 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "По- голяма новина":

    Той е привърженик на Демократическата партия.

    08:30 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бою циганина

    3 0 Отговор
    сине сине ти си ангел мой...

    08:57 01.10.2026

  • 8 Комм

    1 0 Отговор
    Да не сме руски евреи ... че да ходим в САЩ......

    08:58 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "По- голяма новина":

    това е бъдещето, България ще започне да внася лютеница и ракия..

    09:07 01.10.2026

  • 11 Евалла мише

    5 0 Отговор
    От Национална звезда стана Шофьор на ТИР

    09:16 01.10.2026

  • 12 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Пак ли тоя бакшиш бе

    09:20 01.10.2026