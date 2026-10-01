Мишо Шамара забърка лютеница в Илинойс (ВИДЕО)

Голям метален казан, дървена лъжица и домашна лютеница замениха за кратко микрофона и сцената за Мишо Шамара. Рапърът се включи в приготвянето на зимнина в двора на свой български съсед в щата Илинойс.
Доматите и продукцията са на съседа му Бай Стефан, а Михаил Михайлов помага при варенето и разбъркването на традиционната българска разядка. Той сподели видео от есенното занимание, в което застава до казана и с усмивка представя лютеницата като бъдещ хит на пазара.
„Търсете новата лютеница на Бай Стефан и Бай Шамара във всички магазини в България“, шегува се изпълнителят.
След това Шамара допълва, че продукцията ще бъде натоварена в няколко контейнера и изпратена до България. От контекста на видеото става ясно, че става дума за шеговито представяне на домашната зимнина, а не за обявен търговски продукт.
От Варна до предградие на Чикаго
Истинското име на Мишо Шамара е Михаил Михайлов. 53-годишният варненец е сред разпознаваемите имена на българската хип-хоп сцена от 90-те години. През 2014 г. напуска България и се установява в САЩ.
В Америка той започва нов етап от живота си и работи като шофьор на Uber. През 2021 г. купува собствен дом в предградие на Чикаго, а година по-късно членовете на семейството му получават американско гражданство.
Музиката остава част от семейството
Шамара продължава да се занимава с музика заедно със сина си, познат с псевдонима Lil’ Sha. Двамата работят в домашно звукозаписно студио и създават музика в САЩ.
Към семейните и музикалните моменти, които рапърът споделя, наскоро се добави и нов домашен любимец - дакелът Тоби. Видеото от Илинойс допълва тази поредица с позната българска есенна сцена, пренесена на хиляди километри от родината.
Източник: Марица
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По- голяма новина
Защо тоя романин е с тениска на сужда държава? Нали е българин?
Коментиран от #5, #10
08:12 01.10.2026
4 оня с коня
08:19 01.10.2026
5 Трол
До коментар #3 от "По- голяма новина":Той е привърженик на Демократическата партия.
08:30 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 бою циганина
08:57 01.10.2026
8 Комм
08:58 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Обаче
До коментар #3 от "По- голяма новина":това е бъдещето, България ще започне да внася лютеница и ракия..
09:07 01.10.2026
11 Евалла мише
09:16 01.10.2026
12 Исторически парк
09:20 01.10.2026