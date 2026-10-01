Върховният съд разреши екзекуцията на Криста Пайк

Върховният съд на САЩ разреши на щата Тенеси да изпълни смъртната присъда на Криста Пайк, но екзекуцията не е била довършена. Пайк е единствената жена в затвора за осъдени на смърт в Тенеси и случаят щеше да бъде първата екзекуция на жена в щата от най-малко 200 години.

Решението на Върховния съд отмени отсрочка, наложена около час преди планираната смъртоносна инжекция от федералния Апелативен съд на Шести окръг. Апелативният съд посочи, че е необходимо време за разглеждане на твърденията на Пайк, че сексуалното насилие и тежките травми, които е преживяла като дете, не са били достатъчно отчетени при постановяването на наказанието.

Главната прокуратура на Тенеси обжалва отсрочката пред Върховния съд, който я отмени с кратко разпореждане. Трима съдии - Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джаксън - не са съгласили с решението.

„Решението пречи на Шести окръг да разгледа пълноценно искането на Пайк“, е написала Сотомайор в несъгласието си.

Според нея съдът е позволил на Тенеси да изпълни присъдата, преди съдебният спор по исканията на Пайк да е приключил в по-долните инстанции. Сотомайор е добавила, че желанието на щата да ускори екзекуцията с няколко дни или седмици не може да има предимство пред „основния интерес“ на осъдената да запази живота си.

Екзекуцията е прекратена след прилагането на две дози

След решението на Върховния съд служители на Тенеси са започнали изпълнението на присъдата. По данни на Асошиейтед прес на Пайк са били приложени две дози пентобарбитал - лекарство, използвано при смъртоносни инжекции.

Медийни свидетели са чули силно хъркане зад завесата в залата за изпълнение на присъдата. По-късно микрофонът е бил изключен, а свидетелите са били изведени. В затвора са пристигали спешни автомобили, но говорителката на Департамента за корекции на Тенеси Доринда Картър не е могла веднага да даде обяснение какво се е случило.

Адвокатите на Пайк са внесли спешно искане до Върховния съд, в което са заявили, че тя изпитва „ненужна агония“, и са поискали процедурата да бъде спряна. Към последните потвърдени данни не е обявено дали щатът ще поиска ново изпълнение на присъдата и кога би могло да се проведе то.

Пайк е осъдена за убийство от 1995 г.

Пайк е била на 18 години, когато е убила 19-годишна своя съученичка в Тенеси през 1995 г. Смъртната присъда е постановена през 1996 г. Делото е получило широко внимание заради жестокостта на престъплението и твърденията за сатанински мотиви.

Защитата на Пайк не отрича извършването на убийството, но настоява съдът да отчете възрастта ѝ, психичното ѝ състояние и преживяното сексуално насилие. Спорът по тези обстоятелства остава в основата на последните съдебни искания.

Източници: Фокус, Аксиос