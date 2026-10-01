Върховният съд разреши екзекуцията на Криста Пайк

Върховният съд на САЩ разреши на щата Тенеси да изпълни смъртната присъда на Криста Пайк, но екзекуцията не е била довършена. Пайк е единствената жена в затвора за осъдени на смърт в Тенеси и случаят щеше да бъде първата екзекуция на жена в щата от най-малко 200 години.
Решението на Върховния съд отмени отсрочка, наложена около час преди планираната смъртоносна инжекция от федералния Апелативен съд на Шести окръг. Апелативният съд посочи, че е необходимо време за разглеждане на твърденията на Пайк, че сексуалното насилие и тежките травми, които е преживяла като дете, не са били достатъчно отчетени при постановяването на наказанието.
Главната прокуратура на Тенеси обжалва отсрочката пред Върховния съд, който я отмени с кратко разпореждане. Трима съдии - Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джаксън - не са съгласили с решението.
Според нея съдът е позволил на Тенеси да изпълни присъдата, преди съдебният спор по исканията на Пайк да е приключил в по-долните инстанции. Сотомайор е добавила, че желанието на щата да ускори екзекуцията с няколко дни или седмици не може да има предимство пред „основния интерес“ на осъдената да запази живота си.
Екзекуцията е прекратена след прилагането на две дози
След решението на Върховния съд служители на Тенеси са започнали изпълнението на присъдата. По данни на Асошиейтед прес на Пайк са били приложени две дози пентобарбитал - лекарство, използвано при смъртоносни инжекции.
Медийни свидетели са чули силно хъркане зад завесата в залата за изпълнение на присъдата. По-късно микрофонът е бил изключен, а свидетелите са били изведени. В затвора са пристигали спешни автомобили, но говорителката на Департамента за корекции на Тенеси Доринда Картър не е могла веднага да даде обяснение какво се е случило.
Адвокатите на Пайк са внесли спешно искане до Върховния съд, в което са заявили, че тя изпитва „ненужна агония“, и са поискали процедурата да бъде спряна. Към последните потвърдени данни не е обявено дали щатът ще поиска ново изпълнение на присъдата и кога би могло да се проведе то.
Пайк е осъдена за убийство от 1995 г.
Пайк е била на 18 години, когато е убила 19-годишна своя съученичка в Тенеси през 1995 г. Смъртната присъда е постановена през 1996 г. Делото е получило широко внимание заради жестокостта на престъплението и твърденията за сатанински мотиви.
Защитата на Пайк не отрича извършването на убийството, но настоява съдът да отчете възрастта ѝ, психичното ѝ състояние и преживяното сексуално насилие. Спорът по тези обстоятелства остава в основата на последните съдебни искания.
Източници: Фокус, Аксиос
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шири
Коментиран от #8
06:13 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зловещо правосъдие
06:16 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 в кратце
06:19 01.10.2026
6 влък
06:23 01.10.2026
7 Механик
Само ще им зостря вниманието върху няколко факта.
В САЩ американския хуманен съд на който се възхищавате убива хората не от веднъж а бавно, за да се мъчат. Приложили и няколко дози нам какво си. Тоест не я убиват от раз, ами бавно за да се мъчи. През това време журналисти, "доктори" и близките на осъдения наблюдават (задължително) и са чули хъркане и агония. След тия няколко "дози" отрова изпълнението е било прекъснато. Сега ще я лекуват, а после пак ще я подлагат на същото. Пак пред свидетели. пак бавно и мъчително.
Също така, моля обърнете внимание на съдийския състав!
"Трима съдии - Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джаксън"
Ха познайте етонса на минимум дама от съдиите! Каган и СотоМАЙОР вероятно са чисти ирландки? За третата също имам съмнение, но все пак.
И това са три жени. Три жени-убийци.
А в лошия соц смъртната присъда се изпълняваше с един изстрел и без мъки, но тия същите ни посочиха с пръст и казаха, че сме зверове.
06:42 01.10.2026
8 Механик
До коментар #1 от "шири":Ми не е Фенобарбитал. Правилно са го написали тоя път. Друг в въпроса защо го наричат лекарство, като е отрова.
п.п.
А думата е ПЕНТО и означава 5-барбитал. Ама то трябвало да не се пропускат часовете по химия.
06:45 01.10.2026