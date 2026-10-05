Андрю Маунтбатън-Уиндзор оспорва обиските по делото „Епстийн“

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е започнал съдебно оспорване срещу полицията на Темз Вали заради обиските, извършени в рамките на разследването на връзките му с Джефри Епстийн. Бившият принц иска съдът да провери дали заповедите за претърсване са били издадени и изпълнени законосъобразно, съобщиха РБК, „Дейли телеграф“ и „Индипендънт“.

Заповедите са позволили на полицията да претърси имот на имението Сандрингам, където Маунтбатън-Уиндзор е живял, както и бившата му резиденция Роял Лодж в Уиндзор. Те са били издадени от съдия от наказателния съд Олд Бейли по искане на полицията на Темз Вали.

Съдът ще разгледа достъпа до документите

Искането за съдебен контрол е внесено по-рано през годината, а съдия от Висшия съд е разрешил то да бъде разгледано. В близките дни се очаква закрито заседание, на което ще бъде обсъдено дали част от документите по процедурата може да бъдат разкрити. Самото разрешаване на съдебен контрол не означава, че съдът е приел твърденията на Маунтбатън-Уиндзор или че обиските са били незаконни.

Делото е насочено срещу действията на полицията и не представлява решение по същество на разследването срещу него. Към този момент Андрю Маунтбатън-Уиндзор не е обвинен и не е признат за виновен.

Разследването започна след ареста му през февруари

Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван през февруари на 66-ия си рожден ден. Той беше разпитан по подозрение в злоупотреба с обществена длъжност и по-късно освободен, като остана обект на разследване.

Полицията проверява твърдения, че по време на работата си като британски търговски представител той е споделял поверителна информация с Джефри Епстийн. Разследването е свързано с по-широката проверка на отношенията му с американския финансист, който почина през 2019 г. в арест в Ню Йорк.

След ареста Бъкингамският дворец заяви: „Законът трябва да следва своя ход.“ Полицията на Темз Вали не е обявила, че разследването е приключило. Следващата важна стъпка по съдебната процедура е заседанието за достъпа до документите, а не произнасяне по въпроса дали Маунтбатън-Уиндзор е извършил престъпление.

Източници: Дейли телеграф, Индипендънт