Кой кухненски уред харчи най-много ток?"

Един от най-големите консуматори на електроенергия в кухнята е електрическата фурна. Номиналната мощност на някои модели достига 2500 вата и повече. При сравнение с компресор на съвременен хладилник, който потребява около 40 вата, фурната може да има моментна мощност, равна на тази на 60–65 хладилника.
Това сравнение се отнася само до мощността в конкретния момент, а не до общото потребление за денонощие. Хладилникът остава включен денонощно, макар че компресорът му не работи постоянно, а се включва периодично. Електрическата фурна обикновено работи за по-кратко време, но при значително по-голяма мощност.
Колко ток харчат фурната и котлоните
Според данни, цитирани от УНИАН и Trybunalski, половин час работа на фурна изразходва средно 1,25 киловатчаса. Реалното потребление зависи от температурата, продължителността на готвенето и това колко често се включват нагревателите.
Индукционният плот също може да се отрази осезаемо на сметката. При средна мощност от 1200 вата един час работа означава разход от 1,2 киловатчаса. Използването на няколко нагревателни зони едновременно може да увеличи потреблението.
Пералнята зависи от програмата
При пералнята разходът се променя според избраната програма, температурата на водата и модела. Един цикъл може да потреби между 0,6 и 1 киловатчас. При ежедневно пране това се натрупва в значително годишно потребление, без да се включват разходите за вода и препарат.
Как да се ограничи разходът
При работа с фурната е препоръчително вратичката да не се отваря често, тъй като така се губи топлина и уредът трябва да изразходва допълнителна енергия. При индукционен плот е важно съдът да съответства на размера на нагревателната зона, а използването на капак може да съкрати времето за готвене.
При електрическа кана е разумно да се нагрява само необходимото количество вода. За хладилника значение имат добрата вентилация, редовното почистване и избягването на горещи ястия, поставени директно вътре. Прането на по-ниска температура също може да намали разхода, когато това е съобразено с вида на тъканите и степента на замърсяване.
Източници: trybunalski.pl
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т..А.К 🐱
21:43 12.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
НЯМА НИЩО ОБЩО С МАТЕРИАЛА❗
21:44 12.10.2026
4 ⚒️⚒️⚒️
Коментиран от #6, #9
21:44 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фурна
До коментар #4 от "⚒️⚒️⚒️":Или Раховец.
21:47 12.10.2026
7 Тити
21:48 12.10.2026
8 Al-каза
• Електрическа фурна: Консумира около 500 кВтч на година (моментната ѝ мощност може да е равна на десетки хладилници, но работи по-кратко).
• Съдомиялна машина: Големият разход идва от загряването на водата, особено при ежедневна употреба.
• Електрическа кана: Консумира до 240 кВтч годишно, макар да е с малък размер, тъй като бързо нагрява вода до висока температура.
21:48 12.10.2026
9 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #4 от "⚒️⚒️⚒️":в грешка си-тая фурна бачкаше от време на време , по заплата, и после пуснаха едни газови котлони ..даже и лампи към тях по едно време///МРАЗа постоянно харчеше
21:48 12.10.2026
10 фризьор
21:53 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🦉🦉🦉🦉
И стана ли Ви ясно от статията😉❗❓
Или като в оня рефрен на футболните агитки
"•••• , ••••, ••••• е °°°°°!"
22:07 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Име
22:28 12.10.2026
15 подмазвачиии
22:38 12.10.2026
16 Питайте бе!
22:48 12.10.2026