Новини
Любопитно »
Кой кухненски уред харчи най-много ток?

Кой кухненски уред харчи най-много ток?

12 Октомври, 2026 21:40 1 012 16

  • електрическа фурна-
  • потребление на ток-
  • кухненски уреди-
  • индукционен плот-
  • пестене на електроенергия

Електрическата фурна може да има моментна мощност като 60–65 хладилника. Това обаче не означава, че потребява толкова ток за едно денонощие

Кой кухненски уред харчи най-много ток? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от най-големите консуматори на електроенергия в кухнята е електрическата фурна. Номиналната мощност на някои модели достига 2500 вата и повече. При сравнение с компресор на съвременен хладилник, който потребява около 40 вата, фурната може да има моментна мощност, равна на тази на 60–65 хладилника.

Това сравнение се отнася само до мощността в конкретния момент, а не до общото потребление за денонощие. Хладилникът остава включен денонощно, макар че компресорът му не работи постоянно, а се включва периодично. Електрическата фурна обикновено работи за по-кратко време, но при значително по-голяма мощност.

Колко ток харчат фурната и котлоните

Според данни, цитирани от УНИАН и Trybunalski, половин час работа на фурна изразходва средно 1,25 киловатчаса. Реалното потребление зависи от температурата, продължителността на готвенето и това колко често се включват нагревателите.

Индукционният плот също може да се отрази осезаемо на сметката. При средна мощност от 1200 вата един час работа означава разход от 1,2 киловатчаса. Използването на няколко нагревателни зони едновременно може да увеличи потреблението.

Пералнята зависи от програмата

При пералнята разходът се променя според избраната програма, температурата на водата и модела. Един цикъл може да потреби между 0,6 и 1 киловатчас. При ежедневно пране това се натрупва в значително годишно потребление, без да се включват разходите за вода и препарат.

Как да се ограничи разходът

При работа с фурната е препоръчително вратичката да не се отваря често, тъй като така се губи топлина и уредът трябва да изразходва допълнителна енергия. При индукционен плот е важно съдът да съответства на размера на нагревателната зона, а използването на капак може да съкрати времето за готвене.

При електрическа кана е разумно да се нагрява само необходимото количество вода. За хладилника значение имат добрата вентилация, редовното почистване и избягването на горещи ястия, поставени директно вътре. Прането на по-ниска температура също може да намали разхода, когато това е съобразено с вида на тъканите и степента на замърсяване.

Източници: trybunalski.pl


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    2 2 Отговор
    холодилник ,,Мраз,,

    21:43 12.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 3 Отговор
    Поредната статия в която заглавието
    НЯМА НИЩО ОБЩО С МАТЕРИАЛА❗

    21:44 12.10.2026

  • 4 ⚒️⚒️⚒️

    2 2 Отговор
    Фурна Мечта.

    Коментиран от #6, #9

    21:44 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фурна

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "⚒️⚒️⚒️":

    Или Раховец.

    21:47 12.10.2026

  • 7 Тити

    4 1 Отговор
    В една къща котлона фурната и климатика генерират 85% от сметката за ток.

    21:48 12.10.2026

  • 8 Al-каза

    1 1 Отговор
    • Индукционен плот: Достига до 750 кВтч годишно заради високата моментна мощност.
    • Електрическа фурна: Консумира около 500 кВтч на година (моментната ѝ мощност може да е равна на десетки хладилници, но работи по-кратко).
    • Съдомиялна машина: Големият разход идва от загряването на водата, особено при ежедневна употреба.
    • Електрическа кана: Консумира до 240 кВтч годишно, макар да е с малък размер, тъй като бързо нагрява вода до висока температура.

    21:48 12.10.2026

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "⚒️⚒️⚒️":

    в грешка си-тая фурна бачкаше от време на време , по заплата, и после пуснаха едни газови котлони ..даже и лампи към тях по едно време///МРАЗа постоянно харчеше

    21:48 12.10.2026

  • 10 фризьор

    0 1 Отговор
    Електрическата бръсначка е най-големият консуматор, сещате се защо.

    21:53 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор
    Кой кухненски уред харчи най-много ток?"

    И стана ли Ви ясно от статията😉❗❓

    Или като в оня рефрен на футболните агитки
    "•••• , ••••, ••••• е °°°°°!"

    22:07 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Име

    1 1 Отговор
    Лятото не съм си вкъщи и оставен да работи единствено хладилника, и то включен на функцията „Почивка“ или „Ваканционен режим“ - специален режим за пестене на енергия. Преди плащах по 15 лв., а това лято сметката бе 8 евро. Нямам на представа каква е сметката на хладилника през останалите 9 месеца в годината. Фурната "гори" толкова ток колкото пъти я включиш и колкото време работи. Има месеци през които фурната не се включва и съответно никаква енергия не изразходва...

    22:28 12.10.2026

  • 15 подмазвачиии

    0 0 Отговор
    Вече и за такава информация използвате "сериозната" агенция УНИАН...

    22:38 12.10.2026

  • 16 Питайте бе!

    1 1 Отговор
    Най-много гълта електрическия бойлер. Ако има ел. отопление то може да гълта повече, особено при липса на топлоизолация. От останалите ел. уреди най-много електоенергия (не ток) консумират тези, които работят без изключване, напр. хладилник с два компресора.

    22:48 12.10.2026