Кой кухненски уред харчи най-много ток?"

Един от най-големите консуматори на електроенергия в кухнята е електрическата фурна. Номиналната мощност на някои модели достига 2500 вата и повече. При сравнение с компресор на съвременен хладилник, който потребява около 40 вата, фурната може да има моментна мощност, равна на тази на 60–65 хладилника.

Това сравнение се отнася само до мощността в конкретния момент, а не до общото потребление за денонощие. Хладилникът остава включен денонощно, макар че компресорът му не работи постоянно, а се включва периодично. Електрическата фурна обикновено работи за по-кратко време, но при значително по-голяма мощност.

Колко ток харчат фурната и котлоните

Според данни, цитирани от УНИАН и Trybunalski, половин час работа на фурна изразходва средно 1,25 киловатчаса. Реалното потребление зависи от температурата, продължителността на готвенето и това колко често се включват нагревателите.

Индукционният плот също може да се отрази осезаемо на сметката. При средна мощност от 1200 вата един час работа означава разход от 1,2 киловатчаса. Използването на няколко нагревателни зони едновременно може да увеличи потреблението.

Пералнята зависи от програмата

При пералнята разходът се променя според избраната програма, температурата на водата и модела. Един цикъл може да потреби между 0,6 и 1 киловатчас. При ежедневно пране това се натрупва в значително годишно потребление, без да се включват разходите за вода и препарат.

Как да се ограничи разходът

При работа с фурната е препоръчително вратичката да не се отваря често, тъй като така се губи топлина и уредът трябва да изразходва допълнителна енергия. При индукционен плот е важно съдът да съответства на размера на нагревателната зона, а използването на капак може да съкрати времето за готвене.

При електрическа кана е разумно да се нагрява само необходимото количество вода. За хладилника значение имат добрата вентилация, редовното почистване и избягването на горещи ястия, поставени директно вътре. Прането на по-ниска температура също може да намали разхода, когато това е съобразено с вида на тъканите и степента на замърсяване.

Източници: trybunalski.pl